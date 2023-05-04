Статьи автора: Эркана Зулумова
Как продвинуть товар на Ozon с помощью рич-контента
Первое, что нужно знать rich-контенте Ozon – он отлично продает! А значит, точно нужен. Как сделать рич контент для Озон самостоятельно – пошаговая инструкция в статье.
Как создать карточку товара на OZON
В этой статье подробно разберём, как создать карточку товара на Озон Селлер. Подскажем, что написать о товаре, какие фотографии загрузить,
Как создать карточку товара на Wildberries
«Реклама — это то, что вы делаете, когда не можете пойти и встретиться с человеком лично.» Это высказывание американского бизнесмена и рекламного руководителя Фэрфакса Коуна
Реклама в карточке товара на Wildberries
Согласно рейтингу Data Insight, Wildberries является абсолютным лидером среди российских интернет-магазинов по количеству онлайн-продаж.
Юнит-экономика для Wildberries
Бизнес не может существовать без организации и структуры, а значит — без экономики.
Как продвигать товар на маркетплейсах
В этой статье мы расскажем о платных и бесплатных инструментах продвижения товаров на маркетплейсах и основных стратегиях продаж.
Как начать продажи на OZON. Руководство для продавцов
Читайте наше полное руководство для селлеров. Здесь – подробный гайд по Ozon – инструкция для продавцов, как создать и правильно настроить личный кабинет на маркетплейсе
Продажи на Ozon: юридические, финансовые и технические аспекты, которые нужно знать
Маркетплейс Ozon развивается семимильными шагами: только за 2022 год его оборот вырос на 86% и составил 832 млрд рублей.
Трафареты на Ozon: как работать с новой автоматизированной рекламой маркетплейса, чтобы увеличить продажи и не слить бюджет
В статье расскажем о нашумевшем рекламном инструменте – трафареты Ozon Seller – разберем, что такое трафареты Озон и как выглядит реклама. Проанализируем эффективность инструмента и поможем создать ваш первый трафарет
Wildberries аналитика: как анализировать продажи на Вайлдбериз
Wildberries – востребованный, популярный маркетплейс. Чтобы получать прибыль от продаж на Валдберриз, нужно отслеживать показатели своей деятельности, анализировать их.
SEO оптимизация на Ozon: пошаговая инструкция
SEO оптимизация на Ozon является одной из основ успешного интернет-маркетинга. Эта стратегия направлена на улучшение ранжирования в поисковой выдаче, что может значительно повысить трафик и продажи.
SEO оптимизация карточек товара на Wildberries
С каждым годом маркетплейсы все больше увеличивают свою долю на отечественном рынке e-commerce.