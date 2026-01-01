Основы

Что такое AI Overviews и как Google выбирает источники: SEO для AI Overviews

AI Overviews — это короткий ответ, который Google генерирует над обычной выдачей и сопровождает ссылками на сайты-источники. Ссылка в таком ответе дает переходы и доверие: пользователь видит, что Google опирается именно на ваш материал.

По документации Google, чтобы страница могла стать источником, она должна быть проиндексирована и подходить для показа в поиске со сниппетом. Отдельной разметки, специальных файлов для нейросетей или особой оптимизации не требуется — работают основы SEO: доступность для Googlebot, понятная структура, важный контент в тексте, разметка, совпадающая с видимым содержимым (Google Search Central).