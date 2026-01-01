Техническая доступность и индексация
Проверяем, что Googlebot видит страницы, robots.txt не закрывает нужное, контент отдается без ошибок, а важные страницы есть в индексе. Отдельно смотрим, не мешают ли ответам noindex и nosnippet.
GEO для Google AI — это подготовка сайта к тому, чтобы Google брал его страницы как источник для ИИ-обзоров (AI Overviews), режима AI Mode и ответов Gemini и ставил на них ссылки. Продвижение сайта в Google AI строим на тех же основах, что и обычное SEO, но с акцентом на структуру ответов, сущности, микроразметку и экспертность.
AI Overviews — это короткий ответ, который Google генерирует над обычной выдачей и сопровождает ссылками на сайты-источники. Ссылка в таком ответе дает переходы и доверие: пользователь видит, что Google опирается именно на ваш материал.
По документации Google, чтобы страница могла стать источником, она должна быть проиндексирована и подходить для показа в поиске со сниппетом. Отдельной разметки, специальных файлов для нейросетей или особой оптимизации не требуется — работают основы SEO: доступность для Googlebot, понятная структура, важный контент в тексте, разметка, совпадающая с видимым содержимым (Google Search Central).
Обычное SEO борется за позицию страницы, а работа с ИИ-обзорами — за то, чтобы Google процитировал ее в ответе.
|Параметр
|Обычное SEO
|Google AI
|Цель
|Позиция в выдаче
|Ссылка на сайт в ИИ-обзоре
|Формат результата
|Строка в списке результатов
|Источник внутри сгенерированного ответа
|Метрики
|Позиции, клики, CTR
|Доля запросов с сайтом в ИИ-обзоре, клики из Search Console, брендовый спрос
Без сильного классического SEO попасть в ИИ-обзоры сложно: источники берутся из индекса поисковика. GEO для Google AI — часть общей работы с генеративными ответами, которую мы описываем на странице комплексная GEO-оптимизация.
Работа состоит из шести направлений.
Проверяем, что Googlebot видит страницы, robots.txt не закрывает нужное, контент отдается без ошибок, а важные страницы есть в индексе. Отдельно смотрим, не мешают ли ответам noindex и nosnippet.
Прямой ответ в начале раздела, таблицы, списки и блоки вопросов — такие фрагменты системе проще использовать в ответе.
Описываем компанию, услуги, продукты и специалистов одинаково на всех страницах и размечаем через Organization, Service, Product, FAQPage — разметка должна совпадать с текстом.
Авторы с опытом, ссылки на источники, даты обновления — то, что относится к принципам E-E-A-T.
Публикации, рейтинги, справочники и отзывы подтверждают факты о компании за пределами сайта.
Для приоритетных запросов, по которым Google уже показывает ИИ-обзоры, дорабатываем конкретные страницы и сравниваем их с теми, на которые он ссылается сейчас. Продвижение в AI Overviews начинаем именно с этих запросов.
Работа идет по пяти этапам, первый — аудит.
Запросы вашей ниши, по которым уже показываются ИИ-обзоры.
Структура, разметка, экспертность.
Появляется ли сайт в ИИ-обзорах по целевым запросам.
Смотрим три показателя: присутствие в ИИ-обзорах, клики и брендовый спрос.
По нашим проверкам целевого списка.
По документации Google, переходы из ИИ-функций входят в общий отчет о результатах поиска (тип поиска «Веб»).
Рост запросов с названием компании.
Google не гарантирует попадание в ИИ-обзоры, а состав ответов меняется. Мы повышаем вероятность появления сайта и показываем динамику.
Если ваша аудитория пользуется не только Google, посмотрите работу с другими системами:
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За 3 месяца средняя упоминаемость бренда в ответах нейросетей выросла с 5,5% до 17,5%, а брендовый спрос в Яндекс Вордстате — на 31,5%. Упоминаемость в Алисе достигла 30%.
Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.
Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.
Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.
Нет. Система сама выбирает источники и не гарантирует показ. Мы повышаем вероятность и отслеживаем, по каким запросам сайт появляется.
Обычно нет: дорабатываем существующие страницы — структуру, ответы, разметку. Новые материалы пишем, только если по важным вопросам на сайте нет ответа или требуются упоминания во внешних авторитетных для ИИ источниках.
Да, положительно: все, что делаем, — это основы SEO, которые Google учитывает и в обычной выдаче.
Поисковик переобходит страницы от нескольких дней до нескольких месяцев. Первые изменения обычно видны через 1–2 месяца.
Да. Для англоязычной аудитории ИИ-обзоры особенно важны, принципы работы те же.
Пришлите адрес сайта и несколько важных для вас запросов — проверим, показывает ли Google по ним ИИ-обзоры и кого цитирует.