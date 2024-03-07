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О компании

- лидер среди агентств по росту продаж на маркетплейсах

“Шольчев” - одно из ведущих московских агентств в сфере e-com продвижения. Является технологическим партнером OZON и Яндекс Маркет.За 2021 и 2022 годы команда подключила к маркетплейсам более 800 новых магазинов.

Основное направление агентства “Шольчев”: увеличение оборотов на крупнейших маркетплейсах: Яндекс Маркет, OZON, WildBerries и др.Наши аналитики изучают ассортимент магазинов, покупательский спрос, активность конкурентов и другие факторы, на основе которых формируются индивидуальные стратегии роста оборота и заказов.

в цифрах

  • 300+

    магазинов на сопровождении

  • 10 МЛН

    товаров было приобретено покупателями

  • 5 МЛН

    человек пришли за покупками в магазины наших клиентов

  • 4 МЛРД

    рублей оборот сопровождаемых нами магазинов

Наши клиенты

Нам доверяют онлайн-продавцы всех товарных категорий. От начинающих селлеров до лидеров российского екома. Мы помогаем каждому магазину достичь максимума — независимо от товарной ниши, величины ассортимента и региональности.

  • И еще более 350 магазинов

Лица компании

Евгений Шольчев

Евгений Шольчев

Основатель агентства

[email protected]
Полина Артемьева

Полина Артемьева

Коммерческий директор

[email protected]
Мария Болотина

Мария Болотина

Аккаунт директор

[email protected]
Фархат Усанов

Фархат Усанов

Руководитель отдела продаж

[email protected]

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