- лидер среди агентств по росту продаж на маркетплейсах

“Шольчев” - одно из ведущих московских агентств в сфере e-com продвижения. Является технологическим партнером OZON и Яндекс Маркет.За 2021 и 2022 годы команда подключила к маркетплейсам более 800 новых магазинов.

Основное направление агентства “Шольчев”: увеличение оборотов на крупнейших маркетплейсах: Яндекс Маркет, OZON, WildBerries и др.Наши аналитики изучают ассортимент магазинов, покупательский спрос, активность конкурентов и другие факторы, на основе которых формируются индивидуальные стратегии роста оборота и заказов.