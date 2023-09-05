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Статьи по теме «WildBerries»

ТОП-10 фулфилмент-операторов Москвы и как выбрать надежного подрядчика
05.09.2023 13 минут 6866

ТОП-10 фулфилмент-операторов Москвы и как выбрать надежного подрядчика

Если e-com бизнес развивать и масштабировать, однажды наступает этап, когда справляться своими силами или с мини-командой становится невозможно.

Фулфилмент для маркетплейсов: что это и как это работает
28.08.2023 13 минут 4114

Фулфилмент для маркетплейсов: что это и как это работает

Сегодня говорим о сертификации, вернее – как обойтись без нее. Сертификат на Ozon становится проблемой только в одном случае – если он нужен, а его нет.

Сертификация товара для маркетплейсов: что нужно знать и как сэкономить
24.08.2023 20 минут 1630

Сертификация товара для маркетплейсов: что нужно знать и как сэкономить

Работая с селлерами-новичками и консультируя предпринимателей, только планирующих выходить на онлайн-площадки, мы видим, что сертификация – одно из главных опасений.

Wildberries аналитика: как анализировать продажи на Вайлдбериз
19.03.2023 15 минут 9435

Wildberries аналитика: как анализировать продажи на Вайлдбериз

Wildberries – востребованный, популярный маркетплейс. Чтобы получать прибыль от продаж на Валдберриз, нужно отслеживать показатели своей деятельности, анализировать их.

SEO оптимизация карточек товара на Wildberries
07.03.2023 15 минут 8712

SEO оптимизация карточек товара на Wildberries

С каждым годом маркетплейсы все больше увеличивают свою долю на отечественном рынке e-commerce.

Инфографика для Вайлдберриз
06.03.2023 15 минут 1825

Инфографика для Вайлдберриз

Инфографика - это визуальный инструмент, который передает информацию в удобной и доступной форме.

На какой маркетплейс лучше всего подключаться в 2023
17.02.2023 15 минут 10900

На какой маркетплейс лучше всего подключаться в 2023

2023 год продолжил золотую эпоху маркетплейсов и даже ознаменовал ее расцвет, оборвав все пессимистичные прогнозы на полуслове. И, по мнению многих ведущих бизнес-аналитиков, тяжелые времена для виртуальных торговых площадок наступят еще очень нескоро.