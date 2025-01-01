8 (800) 333-54-78

Сопровождение на маркетплейсах под ключ

Увеличим ваши продажи на маркетплейсе в 3 раза и более

Устали разбираться в нюансах работы маркетплейсов?

● Вы теряете время, пытаясь понять, почему карточки товаров не выходят в ТОП?

● Проблемы с логистикой и складом съедают больше сил, чем продажи приносят прибыли?

● Конкуренты уходят вперёд, а вы не успеваете разобраться в алгоритмах Wildberries, Ozon или Avito?

● Реклама работает впустую, а отзывы — головная боль?

Мы знаем, как это раздражает. Именно поэтому предлагаем услугу сопровождения на маркетплейсах «под ключ», которая избавит вас от всех сложностей и позволит сосредоточиться на главном — росте вашего бизнеса и продаж.

Что включает сопровождение на маркетплейсах?

  • Анализ и разработка стратегии

    Перед стартом мы детально изучаем ваш бизнес, товарную нишу и конкурентов:

    • Определяем сильные и слабые стороны вашей продукции
    • Изучаем спрос и поведение аудитории на Wildberries, Ozon и Avito
    • Разрабатываем стратегию выхода и продвижения, адаптированную под каждый маркетплейс

    Пример: Для Avito акцент делаем на локальные запросы, для Wildberries — на участие в акциях, а на Ozon подбираем оптимальные категории для размещения.

  • Создание и оптимизация карточек товаров

    Мы создаём карточки, которые привлекают внимание и повышают конверсию:

    • Разрабатываем тексты с ключевыми словами для SEO-продвижения
    • Добавляем качественные фото, инфографику и видеообзоры
    • Заполняем характеристики и фильтры, чтобы товар находили в поиске маркетплейса

    Пример: Для бытовой техники на Ozon важно указать все характеристики: мощность, тип материала, гарантию. На Avito ключевую роль играет фото и простое описание.

  • Логистика и склад

    Мы подключаем ваши товары к системе FBO (fulfillment by operator) или FBS (fulfillment by seller), подбирая лучший вариант логистики:

    • Организуем поставку на склады маркетплейсов или обрабатываем заказы с вашего склада
    • Следим за актуальностью остатков и корректным отображением статусов на платформах

    Пример: На Вайлберриз FBO упрощает процесс, позволяя маркетплейсу заниматься доставкой. На Avito логистика зависит от ваших договорённостей.

  • Запуск и управление рекламой

    Эффективная реклама — залог видимости вашего товара. Мы настраиваем:

    • Таргетированную рекламу внутри маркетплейсов
    • Внешние рекламные кампании (контекстная реклама, соцсети, email рассылки)
    • A/B тесты для выбора лучших креативов

    Пример: Для Wildberries мы используем акции «Скидка недели», а на Ozon запускаем баннерную рекламу, которая привлекает больше внимания.

  • Работа с отзывами и рейтингами

    Отзывы и рейтинг напрямую влияют на продажи:

    • С помощью аналитики выявляем ключевые проблемы товаров
    • Помогаем собрать положительные отзывы, оперативно реагируем на негатив
    • Предлагаем клиентам дополнительные сервисы для повышения лояльности

    Пример: Если покупатели жалуются на упаковку, мы быстро корректируем процесс, чтобы избежать будущих проблем.

  • Аналитика и отчётность

    Мы предоставляем регулярные отчёты о продажах, эффективности рекламы и динамике позиций:

    • Анализируем KPI (конверсии, ROI, выручку)
    • Корректируем стратегию на основе данных
    • Предлагаем улучшения для роста прибыли

    Пример: На Авито отслеживаем, какие объявления работают лучше всего. На Озон корректируем бюджеты рекламы в зависимости от спроса.

Цены на сопровождение на маркетплейсах

  • Лидер ниши

    1
    • Экспресс-анализ проблем, которые мешают сайту войти в топ выдачи поисковиков.

    от 15 000 ₽/мес.

  • Лидер отрасли

    2
    • Выявление ошибок в работе сайта и предоставление рекомендаций.

    от 35 000 ₽/мес.

  • Лидер рынка

    3
    • Глубокий анализ сайта — от технических параметров до юзабилити (удобства использования), предоставление рекомендаций.

    от 50 000 ₽/мес.

  • Почему стоит выбрать нас

    для сопровождения на маркетплейсах?

  • Экспертный подход — работаем с Wildberries, Ozon и Avito, знаем их алгоритмы и требования, поэтому быстро выведем вас в ТОП

  • Экономия времени — вам не нужно вникать в тонкости работы маркетплейсов — мы берём все задачи на себя

  • Адаптируем стратегию под ваш бизнес и конкретные товары

  • Вы получаете регулярные отчёты и рекомендации по улучшению

Что вы получите от сотрудничества по продвижению?

  • Увеличение продаж за счёт комплексного подхода

  • Оптимизацию всех процессов, от логистики до рекламы

  • Стабильный рост бизнеса без лишних затрат и рисков

  • С нами любой бизнес на маркетплейсах будет расти и приносить прибыль

Оставьте заявку прямо сейчас, и профессионалы агентства «Шольчев» разработают индивидуальный план сопровождения, который выведет ваши товары в ТОП!

Часто задаваемые вопросы

Как быстро я увижу результаты SEO оптимизации на Озон?

Видимые результаты появятся в течение 1–2 недель после внесения изменений. Однако полное раскрытие потенциала может занять 1–2 месяца.

Что делать, если у меня на Озоне мало отзывов?

Мы поможем разработать стратегию по стимулированию покупателей оставлять отзывы, а также предложим инструменты для увеличения рейтинга.

Могу ли я сам заниматься SEO на Ozon?

Конечно, вы можете попробовать. Но чтобы получить максимальный эффект и избежать ошибок, лучше довериться профессионалам.

Внешний трафик для Wildberries

Реклама у блогеров

Подключение к маркетплейсам

SEO-аудит сайта

Вас также могут заинтересовать услуги

Ежедневно мы анализируем показатели десятков магазинов и формируем экспертные решения по увеличению оборотов в магазинах.

Своё продвижение нам доверяют более 150 магазинов и производителей.

Присоединяйтесь!

Наши кейсы

DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины

DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины

Что сделали:

  • Расширили зону продаж
  • Акции
  • Рекламные кампании
  • Контент
  • Минимизация ошибок
  • API-интеграция
  • Отслеживание цен

Результат:

Рост x5 раз за 1 год

Увеличили оборот магазина на “Яндекс.Маркете” с 17 млн до 100 млн за 1 год

  • Настроили более выгодный метод доставки и подключили доставку на всю РФ.
  • Систематично заходили во все акции категории.
  • Настроили рекламу для охвата целевой аудитории с ДРР не более 7%.
  • Регулярно улучшали контент магазина.
  • Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
  • Ежемесячно анализировали ассортимент и рост продаж и регулировали стратегию.
Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽

Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽

Что сделали:

  • Снизили ДРР до 6%
  • Оптимизировали контент
  • Вышли в топ категорий
  • Обогнали конкурентов
  • Приросли в обороте

Результат:

Оборот на маркетплейсах +30%

Ежеквартальный прирост к оборотам на Wb и OZON +30%

  • Обошли конкурентов в выдаче в категориях канцелярских товаров.
  • Протестировали медийную рекламу в пик сезона.
  • Подключили новые аудитории к рекламным кампаниям, снизив при этом  процент ДРР до 6%.
  • Расширили ассортиментную линейку на маркетплейсах.
"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.

"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.

Что сделали:

  • Расширили ассортимент
  • Новый визуальный контент
  • Запуск рекламных кампаний
  • Лидерство в категории

Результат:

Оборот х2.5 за полгода

Увеличили продажи б\а напитков в 2.5 раза за 6 месяцев

  • Проанализировали рынок поставщиков напитков и тренды.
  • Провели съемки фото и видео контента для карточек товара.
  • Оптимизировали карточки, согласно пользовательскому спросу.
  • Запустили масштабные рекламные кампании, нацеленные на новую аудиторию.
  • Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
  • Подключили внешний трафик для усиления интереса к бренду.

Как заказать продвижение сайта

Связаться с менеджером

Оставьте ваши контакты для связи,
чтобы заказать SEO-аудит сайта.
Задать вопрос онлайнЕсли у вас остались вопросы, вы можете задать их онлайн нашему менеджеру. Мы обязательно ответим и поможем вам на бесплатной консультации.