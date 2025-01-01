Сопровождение на маркетплейсах под ключ

01 Анализ и разработка стратегии Перед стартом мы детально изучаем ваш бизнес, товарную нишу и конкурентов: Определяем сильные и слабые стороны вашей продукции

Определяем сильные и слабые стороны вашей продукции Изучаем спрос и поведение аудитории на Wildberries, Ozon и Avito

Изучаем спрос и поведение аудитории на Wildberries, Ozon и Avito Разрабатываем стратегию выхода и продвижения, адаптированную под каждый маркетплейс Пример: Для Avito акцент делаем на локальные запросы, для Wildberries — на участие в акциях, а на Ozon подбираем оптимальные категории для размещения.

02 Создание и оптимизация карточек товаров Мы создаём карточки, которые привлекают внимание и повышают конверсию: Разрабатываем тексты с ключевыми словами для SEO-продвижения

Разрабатываем тексты с ключевыми словами для SEO-продвижения Добавляем качественные фото, инфографику и видеообзоры

Добавляем качественные фото, инфографику и видеообзоры Заполняем характеристики и фильтры, чтобы товар находили в поиске маркетплейса Пример: Для бытовой техники на Ozon важно указать все характеристики: мощность, тип материала, гарантию. На Avito ключевую роль играет фото и простое описание.

03 Логистика и склад Мы подключаем ваши товары к системе FBO (fulfillment by operator) или FBS (fulfillment by seller), подбирая лучший вариант логистики: Организуем поставку на склады маркетплейсов или обрабатываем заказы с вашего склада

Организуем поставку на склады маркетплейсов или обрабатываем заказы с вашего склада Следим за актуальностью остатков и корректным отображением статусов на платформах Пример: На Вайлберриз FBO упрощает процесс, позволяя маркетплейсу заниматься доставкой. На Avito логистика зависит от ваших договорённостей.

04 Запуск и управление рекламой Эффективная реклама — залог видимости вашего товара. Мы настраиваем: Таргетированную рекламу внутри маркетплейсов

Таргетированную рекламу внутри маркетплейсов Внешние рекламные кампании (контекстная реклама, соцсети, email рассылки)

Внешние рекламные кампании (контекстная реклама, соцсети, email рассылки) A/B тесты для выбора лучших креативов Пример: Для Wildberries мы используем акции «Скидка недели», а на Ozon запускаем баннерную рекламу, которая привлекает больше внимания.

05 Работа с отзывами и рейтингами Отзывы и рейтинг напрямую влияют на продажи: С помощью аналитики выявляем ключевые проблемы товаров

С помощью аналитики выявляем ключевые проблемы товаров Помогаем собрать положительные отзывы, оперативно реагируем на негатив

Помогаем собрать положительные отзывы, оперативно реагируем на негатив Предлагаем клиентам дополнительные сервисы для повышения лояльности Пример: Если покупатели жалуются на упаковку, мы быстро корректируем процесс, чтобы избежать будущих проблем.