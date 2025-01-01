Сопровождение на маркетплейсах под ключ
Увеличим ваши продажи на маркетплейсе в 3 раза и более
Устали разбираться в нюансах работы маркетплейсов?
● Вы теряете время, пытаясь понять, почему карточки товаров не выходят в ТОП?
● Проблемы с логистикой и складом съедают больше сил, чем продажи приносят прибыли?
● Конкуренты уходят вперёд, а вы не успеваете разобраться в алгоритмах Wildberries, Ozon или Avito?
● Реклама работает впустую, а отзывы — головная боль?
Мы знаем, как это раздражает. Именно поэтому предлагаем услугу сопровождения на маркетплейсах «под ключ», которая избавит вас от всех сложностей и позволит сосредоточиться на главном — росте вашего бизнеса и продаж.
Что включает сопровождение на маркетплейсах?
Анализ и разработка стратегии
Перед стартом мы детально изучаем ваш бизнес, товарную нишу и конкурентов:
- Определяем сильные и слабые стороны вашей продукции
- Изучаем спрос и поведение аудитории на Wildberries, Ozon и Avito
- Разрабатываем стратегию выхода и продвижения, адаптированную под каждый маркетплейс
Пример: Для Avito акцент делаем на локальные запросы, для Wildberries — на участие в акциях, а на Ozon подбираем оптимальные категории для размещения.
Создание и оптимизация карточек товаров
Мы создаём карточки, которые привлекают внимание и повышают конверсию:
- Разрабатываем тексты с ключевыми словами для SEO-продвижения
- Добавляем качественные фото, инфографику и видеообзоры
- Заполняем характеристики и фильтры, чтобы товар находили в поиске маркетплейса
Пример: Для бытовой техники на Ozon важно указать все характеристики: мощность, тип материала, гарантию. На Avito ключевую роль играет фото и простое описание.
Логистика и склад
Мы подключаем ваши товары к системе FBO (fulfillment by operator) или FBS (fulfillment by seller), подбирая лучший вариант логистики:
- Организуем поставку на склады маркетплейсов или обрабатываем заказы с вашего склада
- Следим за актуальностью остатков и корректным отображением статусов на платформах
Пример: На Вайлберриз FBO упрощает процесс, позволяя маркетплейсу заниматься доставкой. На Avito логистика зависит от ваших договорённостей.
Запуск и управление рекламой
Эффективная реклама — залог видимости вашего товара. Мы настраиваем:
- Таргетированную рекламу внутри маркетплейсов
- Внешние рекламные кампании (контекстная реклама, соцсети, email рассылки)
- A/B тесты для выбора лучших креативов
Пример: Для Wildberries мы используем акции «Скидка недели», а на Ozon запускаем баннерную рекламу, которая привлекает больше внимания.
Работа с отзывами и рейтингами
Отзывы и рейтинг напрямую влияют на продажи:
- С помощью аналитики выявляем ключевые проблемы товаров
- Помогаем собрать положительные отзывы, оперативно реагируем на негатив
- Предлагаем клиентам дополнительные сервисы для повышения лояльности
Пример: Если покупатели жалуются на упаковку, мы быстро корректируем процесс, чтобы избежать будущих проблем.
Аналитика и отчётность
Мы предоставляем регулярные отчёты о продажах, эффективности рекламы и динамике позиций:
- Анализируем KPI (конверсии, ROI, выручку)
- Корректируем стратегию на основе данных
- Предлагаем улучшения для роста прибыли
Пример: На Авито отслеживаем, какие объявления работают лучше всего. На Озон корректируем бюджеты рекламы в зависимости от спроса.
Цены на сопровождение на маркетплейсах
Лидер ниши
- Экспресс-анализ проблем, которые мешают сайту войти в топ выдачи поисковиков.
от 15 000 ₽/мес.
Лидер отрасли
- Выявление ошибок в работе сайта и предоставление рекомендаций.
от 35 000 ₽/мес.
Лидер рынка
- Глубокий анализ сайта — от технических параметров до юзабилити (удобства использования), предоставление рекомендаций.
от 50 000 ₽/мес.
Почему стоит выбрать нас
для сопровождения на маркетплейсах?
Экспертный подход — работаем с Wildberries, Ozon и Avito, знаем их алгоритмы и требования, поэтому быстро выведем вас в ТОП
Экономия времени — вам не нужно вникать в тонкости работы маркетплейсов — мы берём все задачи на себя
Адаптируем стратегию под ваш бизнес и конкретные товары
Вы получаете регулярные отчёты и рекомендации по улучшению
Что вы получите от сотрудничества по продвижению?
Увеличение продаж за счёт комплексного подхода
Оптимизацию всех процессов, от логистики до рекламы
Стабильный рост бизнеса без лишних затрат и рисков
С нами любой бизнес на маркетплейсах будет расти и приносить прибыль
Оставьте заявку прямо сейчас, и профессионалы агентства «Шольчев» разработают индивидуальный план сопровождения, который выведет ваши товары в ТОП!
Часто задаваемые вопросы
Как быстро я увижу результаты SEO оптимизации на Озон?
Видимые результаты появятся в течение 1–2 недель после внесения изменений. Однако полное раскрытие потенциала может занять 1–2 месяца.
Что делать, если у меня на Озоне мало отзывов?
Мы поможем разработать стратегию по стимулированию покупателей оставлять отзывы, а также предложим инструменты для увеличения рейтинга.
Могу ли я сам заниматься SEO на Ozon?
Конечно, вы можете попробовать. Но чтобы получить максимальный эффект и избежать ошибок, лучше довериться профессионалам.
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Ежедневно мы анализируем показатели десятков магазинов и формируем экспертные решения по увеличению оборотов в магазинах.
Своё продвижение нам доверяют более 150 магазинов и производителей.
Присоединяйтесь!
Наши кейсы
DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины
Что сделали:
- Расширили зону продаж
- Акции
- Рекламные кампании
- Контент
- Минимизация ошибок
- API-интеграция
- Отслеживание цен
Результат:
Рост x5 раз за 1 год
Увеличили оборот магазина на “Яндекс.Маркете” с 17 млн до 100 млн за 1 год
- Настроили более выгодный метод доставки и подключили доставку на всю РФ.
- Систематично заходили во все акции категории.
- Настроили рекламу для охвата целевой аудитории с ДРР не более 7%.
- Регулярно улучшали контент магазина.
- Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
- Ежемесячно анализировали ассортимент и рост продаж и регулировали стратегию.
Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽
Что сделали:
- Снизили ДРР до 6%
- Оптимизировали контент
- Вышли в топ категорий
- Обогнали конкурентов
- Приросли в обороте
Результат:
Оборот на маркетплейсах +30%
Ежеквартальный прирост к оборотам на Wb и OZON +30%
- Обошли конкурентов в выдаче в категориях канцелярских товаров.
- Протестировали медийную рекламу в пик сезона.
- Подключили новые аудитории к рекламным кампаниям, снизив при этом процент ДРР до 6%.
- Расширили ассортиментную линейку на маркетплейсах.
"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.
Что сделали:
- Расширили ассортимент
- Новый визуальный контент
- Запуск рекламных кампаний
- Лидерство в категории
Результат:
Оборот х2.5 за полгода
Увеличили продажи б\а напитков в 2.5 раза за 6 месяцев
- Проанализировали рынок поставщиков напитков и тренды.
- Провели съемки фото и видео контента для карточек товара.
- Оптимизировали карточки, согласно пользовательскому спросу.
- Запустили масштабные рекламные кампании, нацеленные на новую аудиторию.
- Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
- Подключили внешний трафик для усиления интереса к бренду.
Отзывы клиентов
Пришли с задачей по магазину. Порадовало то, что на встречу приходит директор агентства. И то, что оперируют показателем чистой прибыли, а не просто маркетинговыми бюджетами. Нам в целом без разницы какой у нас CTR, если не растет чистая прибыль. и здесь мы нашли понимание с собственником агентства)
Все работы по продвижению сайта доверили Шольчеву. За полгода мы выросли в трафике почти на 50%. Сложностей в работе не заметили. Адекватные специалисты в целом.
Мы обращались за креативными решениям, так как все классические инструменты мы испробовали сами за последние 5 лет.
Сейчас запускаем спец проект на Яндексе, ведем трафик на карточки. Менеджеры адекватные
Ранее работали с другими агентствами, но не получали результатов. В “Шольчев” увидели, что у агентства собственные разработки по обработке данных, и они могут формулировать реальные прогнозы за цифрах
Нам было важно найти команду, которая не просто заводит карточки, но может дать решения по развитию бренда. В ШОЛЬЧЕВ заказываем и продвижение на Озон и рост узнаваемости бренда через блогеров и контент.
Как заказать продвижение сайта
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