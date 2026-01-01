Какая газовая панель лучше для дачи?
GEO-продвижение бренда в нейросетях: как попасть в ответы ChatGPT, Алисы и других ИИ
Топ-2 Рейтинг Рунета · Партнёр Ozon · Партнёр Яндекс.Маркета · 5 лет · 25+ специалистов
Что такое GEO и зачем оно необходимо брендам?
GEO (Generative Engine Optimization) — оптимизация бренда для рекомендаций искусственного интеллекта. Раньше покупатели сравнивали товары в Яндексе и Google, сегодня всё чаще спрашивают напрямую ИИ
Вместо изучения десятков страниц пользователь получает готовую рекомендацию за секунды — уже больше половины людей выбирают товары с помощью ИИ, и эта доля растёт
Для бренда это значит: важно попадать не только в топ поиска, но и в ответы ИИ. Именно это делает GEO, повышая упоминания компании в рекомендациях нейросетей. Те, кто начинают GEO уже сейчас, получают преимущество на старте рынка
Какой корм выбрать для собаки с аллергией?
Какой протеин считается самым качественным?
Какие кроссовки лучше подходят для бега?
Какой лучший двухкамерный холодильник?
Какое агентство по маркетплейсам считается одним из лучших?
В нейросетях нет «топ-1» — как мы измеряем AI-видимость бренда
Фиксируем присутствие бренда, а не позицию в выдаче
Нейросети не ранжируют сайты как классический поиск — они формируют готовый ответ-рекомендацию. Поэтому мы отслеживаем сам факт упоминания компании в генерации на релевантные запросы аудитории
Считаем долю упоминаний бренда — Share of Voice
Регулярно проверяем, как часто Алиса, YandexGPT, Perplexity и ChatGPT называют именно ваш бренд среди рекомендаций, и сравниваем эту долю голоса с конкурентами в нише
Анализируем тональность ответов нейросети
Недостаточно просто попасть в ответ ИИ. Важно, чтобы нейросеть подчёркивала экспертизу бренда, а не транслировала устаревшие или негативные отзывы
Кому необходима GEO-оптимизация
GEO-оптимизация приносит наибольшую пользу брендам, товары которых покупатели выбирают после сравнения характеристик, изучения отзывов и рекомендаций. Именно в таких категориях пользователи все чаще обращаются к искусственному интеллекту с вопросом: «Что лучше выбрать?»
Наибольший эффект GEO даёт для следующих категорий:
Бытовая техника
Газовые панели, духовые шкафы, варочные поверхности, холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины, вытяжки, микроволновые печи, кофемашины, пылесосы и другая техника, где покупатели сравнивают характеристики, надежность и отзывы
Техника и электроника
Смартфоны, ноутбуки, телевизоры, мониторы, наушники, умные часы, роботы-пылесосы, игровые устройства, компьютерная периферия и другие товары, где пользователи ищут лучшие модели под свои задачи
Зоотовары
Корма для собак и кошек, ветеринарные диеты, наполнители, игрушки, переноски, автоматические кормушки и другие товары, выбор которых напрямую зависит от рекомендаций и особенностей питомца
Спортивные товары и товары для здоровья
Протеин, витамины, спортивное питание, тренажеры, беговые дорожки, массажеры, фитнес-оборудование, спортивная одежда и обувь — категории, где пользователи активно спрашивают ИИ о лучших вариантах
Товары для дома и ремонта
Инструменты, сантехника, смесители, освещение, системы хранения, климатическая техника, строительное оборудование и другие товары, требующие сравнения по качеству, функциональности и надежности
Детские товары
Автокресла, коляски, стульчики для кормления, игрушки, товары для новорожденных, средства ухода и другие категории, где родители стремятся получить максимально надежную рекомендацию перед покупкой
Если покупатель задаёт искусственному интеллекту вопросы вроде:
«Какой робот-пылесос лучше купить?»
«Какая газовая панель самая надежная?»
«Какой корм подойдет собаке с аллергией?»
«Какой протеин выбрать для набора мышечной массы?»
«Какая детская коляска лучше для путешествий?»
— значит GEO уже становится важным каналом привлечения клиентов для вашего бренда.
Чем сложнее выбор товара и чем выше влияние экспертных рекомендаций на решение о покупке, тем выше потенциальный эффект от GEO-оптимизации. Именно поэтому сегодня GEO особенно актуальна для производителей и брендов, которые развивают продажи на маркетплейсах и хотят, чтобы искусственный интеллект рекомендовал их товары среди лучших решений в своей категории
Как искусственный интеллект рекомендует ваш бренд
Именно поэтому при запросах, связанных с выбором агентства по маркетплейсам, нейросети рекомендуют компании, которые обладают подтверждённой экспертизой и высоким уровнем цифрового доверия.
Ниже приведены реальные примеры запросов, которые ежедневно задают потенциальные клиенты искусственному интеллекту
Результаты GEO можно увидеть на практике. Современные системы искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, Алиса, Perplexity, Gemini и другие, анализируют огромный объем информации из открытых источников и формируют рекомендации на основе экспертности компании, ее репутации, публикаций в СМИ, отзывов клиентов, кейсов, качества сайта и других сигналов доверия
Google Режим ИИПо запросу «Топ агентств по маркетплейсам»
Первое место: Агентство Шольчев
Специализация: полный цикл сопровождения селлеров
Преимущество: экспертиза в управлении прибылью на основе жёсткого контроля метрик
Google Режим ИИПо запросу «Лучшие агентства по маркетплейсам»
Первое место: Агентство Шольчев
Крупное агентство с жёстким фокусом на сквозную аналитику, масштабирование крупных брендов и работу с большими объёмами данных
GeminiПо запросу «Лучшие агентства по маркетплейсам»
Третье место: Агентство Шольчев
Специализированное агентство по росту продаж и комплексному управлению магазинами. Фокусируется на юнит-экономике, выведении продуктов в ТОП и полной операционке
GigaChatПо запросу «Топ агентств по маркетплейсам»
Первое место: Агентство Шольчев
Официальный партнёр Яндекс.Маркета. Сильная SEO-экспертиза и методики прогнозирования продаж
GigaChatПо запросу «Рейтинг агентств по маркетплейсам»
Первое место: Агентство Шольчев
Системный подход к развитию магазинов. Официальный партнёр Яндекс.Маркета, работа с федеральными брендами. Заработали клиентам более 50 млн ₽
PerplexityПо запросу «Топ агентств по маркетплейсам»
Первое место: Агентство Шольчев
Часто №1 или в первой тройке рейтингов 2026 года
Результаты, которые уже показывают наш подход к продвижению
В 5 раз увеличили продажи DeLonghi на Яндекс.Маркете
Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.
В 6 раз увеличили оборот Гамма на Ozon и Wildberries
Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.
В 4 раза подняли продажи Redmond на Яндекс.Маркете
Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.
Увеличили продажи Абрау-Дюрсо на Ozon и Wildberries на 93%
Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.
Этапы успешного GEO-продвижения
Процесс GEO-продвижения бренда: от аудита видимости в нейросетях до регулярной отчётности по доле голоса. Шаг 1 — проверка того, как ChatGPT, Алиса и YandexGPT сегодня отвечают на запросы вашей категории
Аудит
Проводим аудит видимости бренда в нейросетях: проверяем, как ChatGPT, Алиса, YandexGPT и другие ИИ-сервисы сегодня отвечают на запросы вашей категории и упоминают ли среди них бренд и конкурентов
Техническая подготовка сайта
Готовим техническую базу под ИИ-поиск: микроразметку schema.org, файл llms.txt, чёткие определения в первых абзацах страниц — структуру, которую нейросети могут корректно считать и процитировать
Создание и оптимизация контента
Пишем и дорабатываем контент под реальные сценарии и промпты аудитории: экспертные статьи, сравнения и FAQ-блоки, которые ИИ может уверенно использовать как источник ответа
Управление репутацией и локальное продвижение
Работаем над цифровой репутацией бренда — отзывами, публикациями в отраслевых СМИ, присутствием в Яндекс.Бизнесе и каталогах: эти сигналы нейросети учитывают при выборе, кого рекомендовать
Построение ссылочного профиля для повышения авторитета
Размещаем бренд на авторитетных внешних площадках и выстраиваем ссылочный профиль, который повышает доверие поисковых систем и ИИ к сайту как к экспертному источнику
Мониторинг, аналитика и отчётность
Регулярно отслеживаем упоминания бренда в ответах ИИ по трек-листу запросов, считаем долю голоса среди конкурентов и присылаем отчётность с динамикой AI-видимости
Тарифы на GEO-продвижение бренда в нейросетях
Вы платите за результат и команду экспертов по продвижению на маркетплейсах, а не за часы работы менеджера. AI-инструменты и P&L-аналитика уже включены в стоимость
Старт
- Алиса
- Google AI
- Perplexity
90 000 ₽
- До 50 целевых промптов в месяц
- До 4 GEO-материалов в месяц
- Подготовка сайта к AI-поиску
- Первые упоминания бренда в генеративных ответах
- Рост цитируемости контента
- Алиса или 1 любая нейросеть на выбор
Цена указана без учёта НДС — уточняется под форму работы
Бизнес
- Алиса
- Google AI
- GPT Chat
- Perplexity
от 130 000 ₽
- До 100 целевых промптов в месяц
- До 8 GEO-материалов в месяц
- Рост количества упоминаний
- Увеличение доли AI-трафика
- Повышение доверия нейросетей к бренду
- Алиса / Google AI / ChatGPT или 3 любые нейросети на выбор
Гарантия возврата оплаты при невыполнении плана по привлечению покупателей
Цена указана без учёта НДС — уточняется под форму работы
Премиум
- Алиса
- Google AI
- GPT Chat
- Perplexity
- Gemini
- Claude
от 250 000 ₽
- До 150 целевых промптов в месяц
- Контент под разные AI-сценарии
- Работа с внешними экспертными площадками
- Максимальная представленность бренда в AI
- Рост рекомендаций в ChatGPT и других нейросетях
- Увеличение брендового спроса
- Максимальный потенциал получения AI-трафика
- Алиса / Google AI / ChatGPT / DeepSeek и др. — 5 нейросетей на выбор
Гарантия возврата оплаты при невыполнении плана по привлечению покупателей
Цена указана без учёта НДС — уточняется под форму работы
Рассчитать потенциал продаж из нейросетей для вашего товара
Пришлите ссылку на товар или сайт — проверим, как о нём отвечают ChatGPT, Алиса и другие нейросети, и покажем, сколько продаж вы недополучаете из AI-канала.
- Соберём целевые запросы, по которым покупатели спрашивают про ваш товар
- Проверим, какие бренды нейросети называют в ответах сейчас
- Оценим долю голоса вашего бренда и ближайших конкурентов
- Посчитаем потенциал продаж из AI-канала и подберём тариф
- Основной номер телефона
- +7 (495) 473-19-84
- Номер поддержки
- +7 (800) 777-61-74
- Почта
- zakaz@sholchev.ru
- Telegram
- @sholchev_agency
Кто стоит за результатами
Руководство агентства Шольчев, выделенная команда на каждый проект и наше присутствие на главной отраслевой выставке e-commerce в России
Руководство компании
Единый отдел продаж: zakaz@sholchev.ru
Наш сотрудник
Евгений Шольчев
Основатель агентства
Наш сотрудник
Мария Болотина
Аккаунт-директор
Наш сотрудник
Фархат Усанов
Руководитель отдела продаж
Наш сотрудник
Полина Артемьева
Коммерческий директор
Мы всегда на связи!
Если не нашли ответ на свой вопрос, напишите или позвоните нам, основатель агентства Евгений Шольчев или руководитель отдела продаж свяжутся лично.
Мы можем ответить абсолютно на все вопросы
GEO (Generative Engine Optimization) — оптимизация сайта бренда и внешних материалов о нём так, чтобы их использовали и цитировали ChatGPT, Алиса, YandexGPT, Gemini и другие генеративные ИИ при ответах пользователям. Задача — попасть не только в классическую поисковую выдачу, но и в сам текст готового ответа нейросети, когда покупатель выбирает между брендами.
Всё больше покупателей задают вопрос «что лучше выбрать» напрямую нейросетям, а не поисковику, и получают готовую рекомендацию бренда без перехода по ссылкам. Бренды, которые не работают с GEO сегодня, рискуют выпасть из этих рекомендаций ещё до того, как пользователь дойдёт до классической выдачи или маркетплейса.
Наибольший эффект GEO даёт брендам и продавцам, чьи товары покупатели выбирают через сравнение характеристик и отзывов — бытовая техника, электроника, товары для дома, спорттовары и другие категории на маркетплейсах. Отдельно агентство фокусируется на брендах и продавцах на Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркете, совмещая GEO с продвижением на самих площадках.
Нет, полная перестройка сайта не нужна — как правило, достаточно точечных технических доработок: микроразметки schema.org, файла llms.txt и более структурированного контента (чёткие определения, списки, FAQ). GEO и SEO опираются на одну техническую базу сайта, поэтому доработки не конкурируют за ресурсы с существующим SEO-продвижением.
Ключевые метрики — доля упоминаний бренда в ответах ИИ по целевым запросам (AI-видимость), тональность этих упоминаний, доля голоса относительно конкурентов, а также рост переходов из ответов ИИ на сайт. Мы измеряем эти показатели регулярно и присылаем отчётность по трек-листу запросов.
Да, но с обязательной экспертной проверкой: черновики может готовить ИИ, а финальный контент проверяют специалисты, добавляя фактическую точность, актуальные данные и структуру, которую нейросети лучше цитируют — прямой ответ в первом абзаце, списки, таблицы и FAQ. Материалы без такой проверки чаще содержат неточности, которые снижают доверие ИИ и Яндекса к бренду.