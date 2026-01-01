Вместо изучения десятков страниц пользователь получает готовую рекомендацию за секунды — уже больше половины людей выбирают товары с помощью ИИ, и эта доля растёт

Для бренда это значит: важно попадать не только в топ поиска, но и в ответы ИИ. Именно это делает GEO, повышая упоминания компании в рекомендациях нейросетей. Те, кто начинают GEO уже сейчас, получают преимущество на старте рынка