8 (800) 333-54-78

Интеграция с маркетплейсами

Первые продажи через две недели

Планируете торговать на Ozon, Wildberries или Яндекс.Маркете? Каждая площадка имеет свои особенности, правила и алгоритмы, которые необходимо учитывать. Мы предоставляем услуги комплексной интеграции: от регистрации до настройки логистики, чтобы вы могли сосредоточиться на продажах, а не на технических нюансах.

Какие задачи мы решаем?

В интеграции с маркетплейсами нужно продумать каждую мелочь, чтобы все заработало без сбоев. От регистрации до настройки логистики – мы берем на себя все детали, чтобы ваш магазин не просто появился на маркетплейсе, но радовал активными продажами.

Регистрация и настройка личного кабинета

Мы создаем и настраиваем учетные записи для вашего бизнеса на выбранных платформах.

Wildberries

Подключение требует оплаты стартового депозита, и нужно сразу корректно указать категорию товаров, чтобы избежать дополнительных согласований.

Ozon

Здесь необходима интеграция с банковским счетом, который будет привязан к выплатам.

Яндекс.Маркет

Акцент на верификацию юридической информации и настройку витрины товаров.

Загрузка и адаптация товарного каталога

Каждый маркетплейс предъявляет уникальные требования к карточкам товаров.

Wildberries

Ограничения на количество символов в заголовке и строгие правила к структуре характеристик. Ошибки могут привести к блокировке карточки.

Ozon

Требует подробные описания с ключевыми словами, технические характеристики и качественные изображения. Алгоритмы платформы учитывают рейтинг карточек, поэтому оптимизация обязательна.

Яндекс.Маркет

Упор на данные в фидах (YML), где даже одно некорректное поле может вывести товар из индексации.

Интеграция с вашей CMS или ERP системой

Чтобы избежать ручной обработки заказов, мы настраиваем синхронизацию с вашей системой управления (например, 1С, МойСклад, Битрикс24). Это позволяет:

  • Автоматически обновлять остатки и цены на платформе.
  • Получать заказы напрямую в вашу систему.
  • Исключить ошибки из-за человеческого фактора.

Логистика и доставка

Мы помогаем выбрать подходящую схему логистики:

Wildberries

Использует собственные склады, поэтому учитывайте их требования к упаковке и маркировке.

Ozon

Поддерживает как доставку со складов маркетплейса (FBO), так и отправку со склада продавца (FBS). Мы поможем определить, какая схема более выгодна для вашего бизнеса.

Яндекс.Маркет

Предлагает доставку через партнерские службы или возможность продавцу организовывать логистику самостоятельно.

Реклама и продвижение

На Ozon мы настраиваем промоакции и внутреннюю рекламу, где особое внимание уделяется инструментам «Повышение видимости» – это помогает поднять карточки товаров выше в поиске и увеличить клики. На Wildberries можно продвигаться за счет участия в акциях, создания витрин с вашей продукцией и специальную настройку скидок для привлечения первых покупателей. На Яндекс.Маркете лучше работать через раздел «Товар дня» и объявления в поиске, чтобы сразу выделить ваш товар на фоне других предложений. Все это работает на увеличение охвата и рост ваших продаж.

  • 300+

    магазинов на сопровождении

  • 50000 SKU

    среднее кол-во ассортимента у наших клиентов

  • 6%

    средний ДРР магазинов

  • +30%

    прирост оборота на 2 месяце работы с нами

Почему лучше доверить интеграцию профессионалам?

  • Каждый маркетплейс предъявляет свои правила и постоянно обновляет алгоритмы. Без опыта и глубокого понимания процессов вы рискуете потерять время и деньги из-за ошибок, таких как некорректное оформление карточек, неправильная настройка логистики или проблемы с верификацией документов. Мы обеспечиваем:

    • Полное соответствие вашего магазина требованиям платформ.
    • Исключение ошибок при регистрации и загрузке товаров.
    • Максимальную автоматизацию процессов.
    • Рекомендации по стратегическому продвижению.

    Хотите настроить продажи на маркетплейсах быстро и эффективно? Оставьте заявку, и мы сделаем все за вас – от регистрации до первых заказов!

Заказать интеграцию

Связаться с менеджером

Оставьте ваши контакты для связи,
чтобы заказать СЕО-оптимизацию.
Задать вопрос онлайнНапишите нам онлайн, если у вас остались вопросы. Мы обязательно ответим и поможем вам на бесплатной консультации.