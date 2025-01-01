Планируете торговать на Ozon, Wildberries или Яндекс.Маркете? Каждая площадка имеет свои особенности, правила и алгоритмы, которые необходимо учитывать. Мы предоставляем услуги комплексной интеграции: от регистрации до настройки логистики, чтобы вы могли сосредоточиться на продажах, а не на технических нюансах.
Регистрация и настройка личного кабинета
Мы создаем и настраиваем учетные записи для вашего бизнеса на выбранных платформах.
Wildberries
Ozon
Яндекс.Маркет
Загрузка и адаптация товарного каталога
Каждый маркетплейс предъявляет уникальные требования к карточкам товаров.
Wildberries
Ozon
Яндекс.Маркет
Интеграция с вашей CMS или ERP системой
Чтобы избежать ручной обработки заказов, мы настраиваем синхронизацию с вашей системой управления (например, 1С, МойСклад, Битрикс24). Это позволяет:
- Автоматически обновлять остатки и цены на платформе.
- Получать заказы напрямую в вашу систему.
- Исключить ошибки из-за человеческого фактора.
Логистика и доставка
Мы помогаем выбрать подходящую схему логистики:
Wildberries
Ozon
Яндекс.Маркет
Реклама и продвижение
На Ozon мы настраиваем промоакции и внутреннюю рекламу, где особое внимание уделяется инструментам «Повышение видимости» – это помогает поднять карточки товаров выше в поиске и увеличить клики. На Wildberries можно продвигаться за счет участия в акциях, создания витрин с вашей продукцией и специальную настройку скидок для привлечения первых покупателей. На Яндекс.Маркете лучше работать через раздел «Товар дня» и объявления в поиске, чтобы сразу выделить ваш товар на фоне других предложений. Все это работает на увеличение охвата и рост ваших продаж.