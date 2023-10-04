Статьи по теме «OZON»
Карточка товара на Озон: размеры и иные требования к изображениям, советы по созданию продающего визуала
Если провести аналогию с офлайн магазинами, то на Ozon карточка выполняет сразу две важные роли: витрины и менеджера-консультанта,
ТОП-10 фулфилмент-операторов Москвы и как выбрать надежного подрядчика
Если e-com бизнес развивать и масштабировать, однажды наступает этап, когда справляться своими силами или с мини-командой становится невозможно.
Фулфилмент для маркетплейсов: что это и как это работает
Сегодня говорим о сертификации, вернее – как обойтись без нее. Сертификат на Ozon становится проблемой только в одном случае – если он нужен, а его нет.
Список товаров не подлежащих сертификации для Озон (OZON)
Сегодня говорим о сертификации, вернее – как обойтись без нее. Сертификат на Ozon становится проблемой только в одном случае – если он нужен, а его нет.
Сертификация товара для маркетплейсов: что нужно знать и как сэкономить
Работая с селлерами-новичками и консультируя предпринимателей, только планирующих выходить на онлайн-площадки, мы видим, что сертификация – одно из главных опасений.
SEO оптимизация на Ozon: пошаговая инструкция
SEO оптимизация на Ozon является одной из основ успешного интернет-маркетинга. Эта стратегия направлена на улучшение ранжирования в поисковой выдаче, что может значительно повысить трафик и продажи.
На какой маркетплейс лучше всего подключаться в 2023
2023 год продолжил золотую эпоху маркетплейсов и даже ознаменовал ее расцвет, оборвав все пессимистичные прогнозы на полуслове. И, по мнению многих ведущих бизнес-аналитиков, тяжелые времена для виртуальных торговых площадок наступят еще очень нескоро.