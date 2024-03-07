Мы — эксперты в продвижении брендов и магазинов. Маркетологи агентства помогут вашему бизнесу выстроить стратегию продвижения с внешним и внутренним трафиком на маркетплейсах.
Внешний трафик на Wildberries
Увеличим ваши продажи на маркетплейсе в 3 раза и более.
Внешний трафик для Wildberries
Подберём самые конверсионные рекламные каналы трафика.
Заранее спрогнозируем прибыль и окупаемость с каналов.
Весь комплекс для роста вашего бренда — в одном “окне”.
Прозрачная аналитика по каждому рекламному запуску.
Почему вашему магазину на Wildberries нужен внешний трафик
Вашему бренду необходимо увеличить долю в товарной категории.
Вы использовали все методы платного продвижения на маркетплейсах и не знаете, как привлечь новых покупателей.
Реклама на маркетплейсах стала слишком дорогой и ваш ДРР выше 25%.
Ваш товар недостаточно хорошо знают покупатели.
Вы не знаете, как выделиться среди конкурентов на маркетплейсах.
Консультация с маркетологом
Если вам нужна помощь в подборе рекламных инструментов внешнего трафика, запишитесь на консультацию с маркетологом.
Как "Шольчев" помогает в привлечении внешнего трафика на Wildberries
Агентство "Шольчев" — технологический партнёр “Яндекс.Маркета”, “Озона”, “Мегамаркета” и других крупных маркетплейсов России.
Стратегии привлечения внешнего трафика на Wildberries
Увеличение продаж в короткий срок
Инструменты:
- Контекстная реклама
- Telegram ADS
- Таргетированная реклама в соцсетях
- Инфлюенс-маркетинг
Рост узнаваемости бренда
Инструменты:
- Инфлюенс- и контент-маркетинг
- Управление репутацией бренда
- Работа с рейтингами и отзывами
Рост продаж с вашего сайта
Инструменты:
- SEO в “Яндексе” и Google
- Контекстная реклама
Стоимость услуги
Что входит в стоимость:
- разработка стратегии под ваш продукт,
- написание сценариев и текстов для рекламы,
- подбор блогеров и пабликов,
- запуск рекламы и пост-аналитика,
- маркировка рекламы в ОРД,
- еженедельная отчётность по продажам.
Вопросы и ответы по внешнему трафику для Wildberries
Как рекламировать конкретный товар на WB через внешний трафик?
Мы с селлером подбираем самые маржинальные товары из ассортимента и запускаем на них точечную рекламу. Это может быть реклама товара у блогеров, контекстная или таргетированная реклама, рассылка в почте и другие варианты.
Сколько стоит внешний трафик на Wildberries?
Мы с селлером формируем рекламный бюджет, исходя из ожиданий по обороту, стоимости товара и его популярности. Для первого теста мы рекомендуем бюджеты не менее 50 000 руб.
Какие форматы рекламы лучше использовать на WB?
Самые эффективные форматы рекламы внешнего трафика, это: реклама у блогеров, контекстная, таргетированная реклама, посевы в сообществах. Для каждого магазина мы подбираем индивидуальную стратегию по внешнему трафику для максимального прироста оборота.
Можно ли выбирать ключевые слова для внешнего трафика?
Да, часть рекламных инструментов предполагает подбор ключевых фраз, по которым запускается реклама. В других инструментах мы таргетируемся на конкретные интересы целевой аудитории.
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