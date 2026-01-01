Выбор формата

Реклама в поиске Ozon сейчас работает через оплату за клик: бывшие «Трафареты» вошли в этот инструмент, а «Вывод в топ» стал его стратегией ставок для поиска. Оплату за заказ включаем только после расчета юнит-экономики: процент списывается с каждого заказа по товару, и при низкой марже реклама съедает прибыль.

Реклама товара Ozon настраивается под задачу артикула. Новинке без отзывов нужны охват и первые продажи, поэтому начинаем с оплаты за клик. Реклама карточки Ozon с высоким рейтингом и маржой может перейти на оплату за заказ, а реклама карточки товара Ozon в рекомендациях продает сопутствующие товары тем, кто уже положил похожий в корзину.

Трафик извне площадки — от блогеров, из VK и Яндекс Директа — ведем в рамках услуги внешний трафик на Ozon.