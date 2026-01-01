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Реклама Ozon

Реклама на Ozon

Настраиваем и ведем рекламу на Ozon с целевым ДРР по каждому товару: вы платите за заказы, которые окупаются, а не за показы ради показов.

Сертифицированный партнер Ozon
300+магазинов на сопровождении
6%средний ДРР магазинов наших клиентов
1 деньстарт работ после подписания договора
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Золотая мишень со стрелой в центре, стопка монет и растущие столбцы — реклама, которая окупается
Подход

Реклама Ozon приносит прибыль, только когда ставки, форматы и бюджет подобраны под маржу конкретного SKU.

Агентство Шольчев — сертифицированный партнер Ozon — ведет рекламу на Ozon для брендов и производителей: настраиваем кампании, каждый день управляем ставками и раз в неделю отчитываемся по заказам, выручке и ДРР.

Форматы

Какую рекламу на Ozon мы настраиваем

На Ozon мы настраиваем товарную рекламу с оплатой за клик и за заказ, а также брендовые и медийные форматы — каждый под свою задачу и со своей моделью оплаты.

Реклама товаров Ozon покупается в разделе «Продвижение» кабинета продавца, медийные форматы — в отдельном рекламном кабинете Ozon Performance.

За переход в карточку

Оплата за клик

Трафик по целевым запросам, вывод новинки, удержание позиций.

Где показывается: поиск, каталог, рекомендации в карточках и корзине

Процент от стоимости заказа

Оплата за заказ

Товары с высокой маржой: платите только за продажи.

Где показывается: поиск, каталог

За 1 000 показов

Брендовая полка

Линейка товаров одного бренда, защита брендовых запросов.

Где показывается: верх поисковой выдачи

За 1 000 показов

Медийная реклама

Запуск бренда, сезонный пик, охват новой аудитории.

Где показывается: баннеры и видеобаннеры на главной, в каталоге и поиске

Карточка товара с курсором, лупа и сумка покупок — выбор формата рекламы на Ozon
Выбор формата

Реклама в поиске Ozon сейчас работает через оплату за клик: бывшие «Трафареты» вошли в этот инструмент, а «Вывод в топ» стал его стратегией ставок для поиска. Оплату за заказ включаем только после расчета юнит-экономики: процент списывается с каждого заказа по товару, и при низкой марже реклама съедает прибыль.

Реклама товара Ozon настраивается под задачу артикула. Новинке без отзывов нужны охват и первые продажи, поэтому начинаем с оплаты за клик. Реклама карточки Ozon с высоким рейтингом и маржой может перейти на оплату за заказ, а реклама карточки товара Ozon в рекомендациях продает сопутствующие товары тем, кто уже положил похожий в корзину.

Трафик извне площадки — от блогеров, из VK и Яндекс Директа — ведем в рамках услуги внешний трафик на Ozon.

Бренд

Реклама бренда и магазина на Ozon

Реклама бренда на Ozon нужна, когда задача — не продать один товар, а поднять продажи всей линейки и закрепить бренд в поиске.

Товарная реклама

Работает с покупателем, который уже ищет конкретную вещь, и продает отдельный SKU.

Реклама бренда

Показывает логотип и несколько товаров сразу и работает на тех, кто еще выбирает между брендами.

Брендовые форматы оправданы, если:

У бренда линейка из нескольких SKU, которые можно показать в одной полке

Запускается новая коллекция или бренд выходит в новую категорию

Конкуренты перехватывают ваши брендовые запросы

Приближается сезонный пик и важно занять верх выдачи раньше других

Витрина магазина с товарами одного бренда и сумкой покупок — реклама магазина на Ozon
Реклама магазина

Реклама магазина Ozon ведет покупателя не в одну карточку, а в витрину бренда или подборку товаров — это повышает средний чек.

Реклама магазина на Ozon окупается при широком ассортименте с понятной покупателю логикой.

Комплексную стратегию бренда — контент, рекламу и внешний трафик — ведем в услуге продвижение бренда на Ozon.

Что входит

Что входит в настройку и ведение

Настройка рекламы на Ozon и её ведение включают шесть блоков работ — от аудита текущих кампаний до еженедельного отчета.

Аудит текущих кампаний

Какие рекламные кампании Ozon окупаются, где расход без заказов, соответствует ли формат задаче товара.

Стратегия по SKU

У каждого артикула свой формат, целевой ДРР и бюджет; каждая рекламная кампания Ozon получает измеримую цель.

Настройка рекламных кампаний Ozon

Структура, ставки, запросы и минус-слова, дневные бюджеты.

Управление ставками

Ежедневная корректировка под целевой ДРР с помощью собственных AI-биддеров.

Ежедневный контроль

Расход, остатки, позиции, изменения у конкурентов.

Еженедельный отчет

Заказы и выручка с рекламы, ДРР по кампаниям и SKU, план на неделю.

Гаечный ключ и шестерёнка в кольце стрелок — разовая настройка или постоянное ведение рекламы
Формат работы
Есть свой специалист

Разовая настройка

Если в вашей команде есть сотрудник, который будет вести кабинет, достаточно разового формата: настройка рекламы Ozon включает запуск рекламы Ozon, структуру кампаний и инструкцию.

Специалиста нет

Ведение рекламы

Если такого сотрудника нет, подключайте ведение рекламы Ozon — управление рекламой Ozon, управление рекламными кампаниями Ozon, оптимизация рекламы Ozon и отчеты остаются на нас.

Продвижение рекламой Ozon дает максимум вместе с работой над карточками и ценой, поэтому рекламное продвижение Ozon мы связываем с общей стратегией магазина — подробнее на странице продвижение на Ozon.

ДРР

Как мы снижаем ДРР на Ozon

ДРР на Ozon снижаем тремя способами: перераспределяем бюджет между товарами и форматами, отключаем неокупаемые кампании и повышаем конверсию карточки.

Перераспределение бюджета

Переносим деньги в товары и форматы с лучшей окупаемостью; оплату за заказ оставляем там, где её процент меньше маржи.

Отключение неокупаемого

Отключаем неокупаемые кампании и запросы, которые тратят бюджет без заказов.

Рост конверсии карточки

Фото, заголовок и характеристики дорабатываем с командой SEO-продвижения на Ozon — чем выше конверсия, тем дешевле заказ.

Формула и пример
Определение

ДРР (доля рекламных расходов) — процент выручки, который уходит на рекламу. Считаем его по каждой кампании и SKU, а также общий — к выручке магазина.

ДРР=расходы на рекламу÷выручка×100%
Пример расчета. Цифры условные
ПоказательДо оптимизацииПосле
Расходы на рекламу200 000 ₽180 000 ₽
Выручка1 250 000 ₽1 400 000 ₽
ДРР16%≈ 12,9%

В примере отключили кампании, которые тратили 50 000 ₽ без окупаемости, а 30 000 ₽ перенесли на товары с высокой конверсией — расходы снизились, выручка выросла.

Снижение ДРР Ozon ограничено маржой: если товар окупает рекламу при ДРР 15%, урезать его до 5% ценой потери заказов невыгодно. Поэтому снижение расходов на рекламу Ozon для нас — это меньше расходов без заказов, а не меньший бюджет. Связь рекламы с юнит-экономикой всего ассортимента — на странице аналитика маркетплейсов.

Смотреть тарифы
Процесс

Этапы работы

Работа над рекламой идет в шесть этапов; первые изменения в заказах видны через 2–4 недели после старта.

01

Заявка

  • 1 рабочий день

Разбираем запрос, запрашиваем доступ к кабинету.

02

Аудит кабинета

  • 3–5 рабочих дней

Кампании, ставки, ДРР по SKU, состояние карточек. Подробнее — аудит Ozon.

03

Стратегия и бюджет

  • 5–7 рабочих дней

Форматы по SKU, целевой ДРР, медиаплан и прогноз заказов.

04

Запуск

  • До 7 дней после подписания договора

Настройка кампаний, ставок, запросов.

05

Оптимизация

  • Ежедневно

Ставки, форматы, бюджет по SKU.

06

Отчет

  • Еженедельно и ежемесячно

Отчет по рекламе и P&L, ежемесячный разбор стратегии.

Стоимость

Сколько стоит реклама на Ozon

Стоимость рекламы Ozon складывается из рекламного бюджета, который вы платите площадке, и оплаты работы агентства.

Рекламный бюджет

Рекламный бюджет списывается Ozon за клики, заказы или показы — в зависимости от формата.

Площадке

Оплата агентству

За настройку, ежедневное управление и отчетность.

Агентству
Тарифы

Реклама Ozon: цена работы агентства

Итоговая цена настройки рекламы Ozon зависит от числа SKU и форматов, ведения — ещё и от объема бюджета. Точную сумму называем после аудита, KPI фиксируем в договоре.

Разово

Разовая настройка

  • Ozon

от 100 000 ₽

  • Аудит
  • Стратегия по SKU
  • Настройка кампаний
  • Инструкция
Эта услуга

Ведение рекламы

  • Ozon

от 150 000 ₽/мес

  • Настройка
  • Ежедневное управление ставками
  • Еженедельный отчет
Ежемесячно

Комплексное ведение магазина

от 150 000 ₽/мес

  • Реклама, SEO, контент, аналитика
  • Команда из 4 специалистов
Кейсы клиентов

Реальные результаты. Публично подтверждённые

10+ публикаций на VC.ru за 2023–2025 с полным разбором методики. Это лишь часть: основной объём работ закрыт NDA, поэтому остаётся за кадром

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DeLonghiИтальянская премиум-техника · Яндекс.Маркет
Оборот за год20 млн → 100 млн ₽ / мес
Я.МАРКЕТокт 2022 — ноя 2023

В 5 раз увеличили продажи DeLonghi на Яндекс.Маркете

Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.

Читать на VC

VC.ru · 5,7K просмотров

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ГаммаМатериалы для творчества · 125 лет бренду · Ozon + WB
Оборот за 5 месяцевПрогноз 4 млн → факт 25 млн ₽
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

В 6 раз увеличили оборот Гамма на Ozon и Wildberries

Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.

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VC.ru · 850 просмотров

x4
RedmondМеждународный бренд техники · 30 стран · Яндекс.Маркет
Продаж за годДРР: 10%+ → 3,5% за 3 мес
Я.МАРКЕТ1 год сотрудничества

В 4 раза подняли продажи Redmond на Яндекс.Маркете

Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.

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VC.ru · 1,3K просмотров

+93%
Абрау-ДюрсоБезалкогольные напитки · топ-5 FMCG · Ozon + WB
Продаж за 6 месяцев2000 бутылок в день на WB
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

Увеличили продажи Абрау-Дюрсо на Ozon и Wildberries на 93%

Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.

Читать на VC

VC.ru · 985 просмотров

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Вопросы

Вопросы о рекламе на Ozon

Реклама на Ozon стоит как сумма рекламного бюджета и оплаты работы агентства. Бюджет вы платите площадке за клики, заказы или показы, и его размер зависит от категории и ставок конкурентов. Ведение рекламы стоит от 150 000 ₽ в месяц, точную цену называем после аудита кабинета.

Минимальный рекламный бюджет, с которым мы берем проект на ведение, — от 100 000 ₽ в месяц. Кампанию на Ozon можно запустить и с меньшей суммой, но тогда статистики по запросам мало и оптимизация идет медленно. Точный бюджет считаем от плана по заказам и допустимого ДРР.

Нормальный ДРР на Ozon — тот, при котором товар остается прибыльным, поэтому его считают от маржи, а не берут средний по рынку. Из маржи до рекламы вычитаем целевую прибыль — остаток и есть допустимый ДРР. Средний ДРР магазинов наших клиентов — 6%, у новинок в первые недели он выше.

Первые изменения в показах и заказах видны через 2–4 недели после запуска: за это время накапливается статистика, а мы отключаем неэффективные запросы. Стабильный рост оборота обычно приходится на 2–3-й месяц. Сроки зависят от категории, сезона, состояния карточек и рекламного бюджета.

Для нового товара начинаем с оплаты за клик: она дает управляемый трафик в поиске и рекомендациях и помогает собрать первые заказы и отзывы. Оплату за заказ подключаем позже, когда понятна конверсия карточки и маржа выдерживает процент площадки. Брендовые форматы для новинки нужны только при запуске целой линейки.

Чаще всего нет: небольшому магазину выгоднее вкладывать бюджет в товарную рекламу, которая сразу приносит заказы. Реклама бренда окупается, когда у вас есть линейка из нескольких товаров, узнаваемое название и брендовые запросы в поиске. Если такие запросы уже перехватывают конкуренты, брендовую полку стоит протестировать.

Раз в неделю вы получаете отчет: расход, заказы и выручка с рекламы, ДРР по кампаниям и SKU, изменения ставок и план на следующую неделю. Все цифры доступны онлайн в BI-дашборде. Раз в месяц на созвоне разбираем стратегию: какие форматы масштабировать, что отключить и как меняется прибыль.

Расчет рекламы

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Оставьте заявку: в течение рабочего дня свяжемся, запросим доступ к кабинету и рассчитаем бюджет, реалистичный ДРР для вашей категории и стоимость ведения.

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Также ведем рекламу на Wildberries — если вы продаете на обеих площадках, отчеты сведем в один дашборд.

Прямые контакты
Основной номер телефона
+7 (495) 473-19-84
Номер поддержки
+7 (800) 777-61-74
Почта
zakaz@sholchev.ru
Telegram
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