Оплата за клик
Трафик по целевым запросам, вывод новинки, удержание позиций.
Где показывается: поиск, каталог, рекомендации в карточках и корзине
Настраиваем и ведем рекламу на Ozon с целевым ДРР по каждому товару: вы платите за заказы, которые окупаются, а не за показы ради показов.
Реклама Ozon приносит прибыль, только когда ставки, форматы и бюджет подобраны под маржу конкретного SKU.
Агентство Шольчев — сертифицированный партнер Ozon — ведет рекламу на Ozon для брендов и производителей: настраиваем кампании, каждый день управляем ставками и раз в неделю отчитываемся по заказам, выручке и ДРР.
На Ozon мы настраиваем товарную рекламу с оплатой за клик и за заказ, а также брендовые и медийные форматы — каждый под свою задачу и со своей моделью оплаты.
Реклама товаров Ozon покупается в разделе «Продвижение» кабинета продавца, медийные форматы — в отдельном рекламном кабинете Ozon Performance.
Трафик по целевым запросам, вывод новинки, удержание позиций.
Где показывается: поиск, каталог, рекомендации в карточках и корзине
Товары с высокой маржой: платите только за продажи.
Где показывается: поиск, каталог
Линейка товаров одного бренда, защита брендовых запросов.
Где показывается: верх поисковой выдачи
Запуск бренда, сезонный пик, охват новой аудитории.
Где показывается: баннеры и видеобаннеры на главной, в каталоге и поиске
Реклама в поиске Ozon сейчас работает через оплату за клик: бывшие «Трафареты» вошли в этот инструмент, а «Вывод в топ» стал его стратегией ставок для поиска. Оплату за заказ включаем только после расчета юнит-экономики: процент списывается с каждого заказа по товару, и при низкой марже реклама съедает прибыль.
Реклама товара Ozon настраивается под задачу артикула. Новинке без отзывов нужны охват и первые продажи, поэтому начинаем с оплаты за клик. Реклама карточки Ozon с высоким рейтингом и маржой может перейти на оплату за заказ, а реклама карточки товара Ozon в рекомендациях продает сопутствующие товары тем, кто уже положил похожий в корзину.
Трафик извне площадки — от блогеров, из VK и Яндекс Директа — ведем в рамках услуги внешний трафик на Ozon.
Реклама бренда на Ozon нужна, когда задача — не продать один товар, а поднять продажи всей линейки и закрепить бренд в поиске.
Работает с покупателем, который уже ищет конкретную вещь, и продает отдельный SKU.
Показывает логотип и несколько товаров сразу и работает на тех, кто еще выбирает между брендами.
У бренда линейка из нескольких SKU, которые можно показать в одной полке
Запускается новая коллекция или бренд выходит в новую категорию
Конкуренты перехватывают ваши брендовые запросы
Приближается сезонный пик и важно занять верх выдачи раньше других
Реклама магазина Ozon ведет покупателя не в одну карточку, а в витрину бренда или подборку товаров — это повышает средний чек.
Реклама магазина на Ozon окупается при широком ассортименте с понятной покупателю логикой.
Комплексную стратегию бренда — контент, рекламу и внешний трафик — ведем в услуге продвижение бренда на Ozon.
Настройка рекламы на Ozon и её ведение включают шесть блоков работ — от аудита текущих кампаний до еженедельного отчета.
Какие рекламные кампании Ozon окупаются, где расход без заказов, соответствует ли формат задаче товара.
У каждого артикула свой формат, целевой ДРР и бюджет; каждая рекламная кампания Ozon получает измеримую цель.
Структура, ставки, запросы и минус-слова, дневные бюджеты.
Ежедневная корректировка под целевой ДРР с помощью собственных AI-биддеров.
Расход, остатки, позиции, изменения у конкурентов.
Заказы и выручка с рекламы, ДРР по кампаниям и SKU, план на неделю.
Если в вашей команде есть сотрудник, который будет вести кабинет, достаточно разового формата: настройка рекламы Ozon включает запуск рекламы Ozon, структуру кампаний и инструкцию.
Если такого сотрудника нет, подключайте ведение рекламы Ozon — управление рекламой Ozon, управление рекламными кампаниями Ozon, оптимизация рекламы Ozon и отчеты остаются на нас.
Продвижение рекламой Ozon дает максимум вместе с работой над карточками и ценой, поэтому рекламное продвижение Ozon мы связываем с общей стратегией магазина — подробнее на странице продвижение на Ozon.
ДРР на Ozon снижаем тремя способами: перераспределяем бюджет между товарами и форматами, отключаем неокупаемые кампании и повышаем конверсию карточки.
Переносим деньги в товары и форматы с лучшей окупаемостью; оплату за заказ оставляем там, где её процент меньше маржи.
Отключаем неокупаемые кампании и запросы, которые тратят бюджет без заказов.
Фото, заголовок и характеристики дорабатываем с командой SEO-продвижения на Ozon — чем выше конверсия, тем дешевле заказ.
ДРР (доля рекламных расходов) — процент выручки, который уходит на рекламу. Считаем его по каждой кампании и SKU, а также общий — к выручке магазина.
|Показатель
|До оптимизации
|После
|Расходы на рекламу
|200 000 ₽
|180 000 ₽
|Выручка
|1 250 000 ₽
|1 400 000 ₽
|ДРР
|16%
|≈ 12,9%
В примере отключили кампании, которые тратили 50 000 ₽ без окупаемости, а 30 000 ₽ перенесли на товары с высокой конверсией — расходы снизились, выручка выросла.
Снижение ДРР Ozon ограничено маржой: если товар окупает рекламу при ДРР 15%, урезать его до 5% ценой потери заказов невыгодно. Поэтому снижение расходов на рекламу Ozon для нас — это меньше расходов без заказов, а не меньший бюджет. Связь рекламы с юнит-экономикой всего ассортимента — на странице аналитика маркетплейсов.
Работа над рекламой идет в шесть этапов; первые изменения в заказах видны через 2–4 недели после старта.
Разбираем запрос, запрашиваем доступ к кабинету.
Форматы по SKU, целевой ДРР, медиаплан и прогноз заказов.
Настройка кампаний, ставок, запросов.
Ставки, форматы, бюджет по SKU.
Отчет по рекламе и P&L, ежемесячный разбор стратегии.
Стоимость рекламы Ozon складывается из рекламного бюджета, который вы платите площадке, и оплаты работы агентства.
Итоговая цена настройки рекламы Ozon зависит от числа SKU и форматов, ведения — ещё и от объема бюджета. Точную сумму называем после аудита, KPI фиксируем в договоре.
от 100 000 ₽
от 150 000 ₽/мес
от 150 000 ₽/мес
10+ публикаций на VC.ru за 2023–2025 с полным разбором методики. Это лишь часть: основной объём работ закрыт NDA, поэтому остаётся за кадром
Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.
Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.
Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.
Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.
Реклама на Ozon стоит как сумма рекламного бюджета и оплаты работы агентства. Бюджет вы платите площадке за клики, заказы или показы, и его размер зависит от категории и ставок конкурентов. Ведение рекламы стоит от 150 000 ₽ в месяц, точную цену называем после аудита кабинета.
Минимальный рекламный бюджет, с которым мы берем проект на ведение, — от 100 000 ₽ в месяц. Кампанию на Ozon можно запустить и с меньшей суммой, но тогда статистики по запросам мало и оптимизация идет медленно. Точный бюджет считаем от плана по заказам и допустимого ДРР.
Нормальный ДРР на Ozon — тот, при котором товар остается прибыльным, поэтому его считают от маржи, а не берут средний по рынку. Из маржи до рекламы вычитаем целевую прибыль — остаток и есть допустимый ДРР. Средний ДРР магазинов наших клиентов — 6%, у новинок в первые недели он выше.
Первые изменения в показах и заказах видны через 2–4 недели после запуска: за это время накапливается статистика, а мы отключаем неэффективные запросы. Стабильный рост оборота обычно приходится на 2–3-й месяц. Сроки зависят от категории, сезона, состояния карточек и рекламного бюджета.
Для нового товара начинаем с оплаты за клик: она дает управляемый трафик в поиске и рекомендациях и помогает собрать первые заказы и отзывы. Оплату за заказ подключаем позже, когда понятна конверсия карточки и маржа выдерживает процент площадки. Брендовые форматы для новинки нужны только при запуске целой линейки.
Чаще всего нет: небольшому магазину выгоднее вкладывать бюджет в товарную рекламу, которая сразу приносит заказы. Реклама бренда окупается, когда у вас есть линейка из нескольких товаров, узнаваемое название и брендовые запросы в поиске. Если такие запросы уже перехватывают конкуренты, брендовую полку стоит протестировать.
Раз в неделю вы получаете отчет: расход, заказы и выручка с рекламы, ДРР по кампаниям и SKU, изменения ставок и план на следующую неделю. Все цифры доступны онлайн в BI-дашборде. Раз в месяц на созвоне разбираем стратегию: какие форматы масштабировать, что отключить и как меняется прибыль.
Оставьте заявку: в течение рабочего дня свяжемся, запросим доступ к кабинету и рассчитаем бюджет, реалистичный ДРР для вашей категории и стоимость ведения.
Также ведем рекламу на Wildberries — если вы продаете на обеих площадках, отчеты сведем в один дашборд.