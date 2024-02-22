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Гамма: в 6 раз увеличили оборот на Ozon и Wildberries

Крупная российская компания-производитель материалов для творчестваКрупная российская компания-производитель материалов для творчества

Крупная российская компания-производитель материалов для творчества

Задача

ozonwb

Увеличить обороты и чистую прибыль на маркетплейсах.

125 лет

бренду

> 10 наград

в разных номинациях

76%

узнаваемость бренда по данным “Русопроса”

Что было сделано

  • 01

    Анализ бренда.

    Изучили рынок, цены дистрибьюторов-перекупщиков, карточки товара. Заложили в стратегию комплексную работу по контенту, не демпинговали цены, а работали с качеством.

  • 02

    Работа с упаковкой товаров.

    Порекомендовали бренду улучшить качество упаковки товаров для доставки.

  • 03

    Подарок по QR-коду.

    Добавили подарок по QR-коду на инфографику карточек товара. Подарочная акция дала + 60% к просмотрам за первый месяц и + 37% к конверсии.

  • 04

    SEO-оптимизация.

    После работы с SEO повысили охваты на 35% и выше.

  • 05

    Работа с карточками товара.

    Порекомендовали бренду обновить визуал карточек товара. В результате на некоторых карточках CTR вырос почти в 2 раза.

  • 06

    Запуск рекламных кампаний.

    Использовали инструменты «Продвижение в поиске» и «Трафареты».

  • 07

    Расчёт юнит-экономики.

    Рассчитали юнит-экономику, чтобы выгодно участвовать в акциях.

  • 08

    Участие в акциях маркетплейсов.

    Принимали участие в акциях, чтобы сохранить позиции бренда на маркетплейсах и поднять продажи.

  • 09

    Доработка модели доставки.

    Рассчитали оптимальные сроки доставки, проанализировали, на какие склады необходимо отгрузить товар и кроме Москвы, выбрали Казань, Самару, Нижний Новгород и Краснодар.

Наши совместные достижения

график роста продажграфик роста продаж

Оборот бренда «Гамма» на маркетплейсах

график роста продажграфик роста продаж

Полная версия стратегии — в нашем блоге на vc.ru.

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Ведущий маркетолог проекта “Гамма”

Для продвижения компании “Гамма” на маркетплейсах мы провели комплексную работу, в том числе дали рекомендации по улучшению качества доставки.

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