Гамма: в 6 раз увеличили оборот на Ozon и Wildberries

01 Анализ бренда. Изучили рынок, цены дистрибьюторов-перекупщиков, карточки товара. Заложили в стратегию комплексную работу по контенту, не демпинговали цены, а работали с качеством.

02 Работа с упаковкой товаров. Порекомендовали бренду улучшить качество упаковки товаров для доставки.

03 Подарок по QR-коду. Добавили подарок по QR-коду на инфографику карточек товара. Подарочная акция дала + 60% к просмотрам за первый месяц и + 37% к конверсии.

04 SEO-оптимизация. После работы с SEO повысили охваты на 35% и выше.

05 Работа с карточками товара. Порекомендовали бренду обновить визуал карточек товара. В результате на некоторых карточках CTR вырос почти в 2 раза.

06 Запуск рекламных кампаний. Использовали инструменты «Продвижение в поиске» и «Трафареты».

07 Расчёт юнит-экономики. Рассчитали юнит-экономику, чтобы выгодно участвовать в акциях.

08 Участие в акциях маркетплейсов. Принимали участие в акциях, чтобы сохранить позиции бренда на маркетплейсах и поднять продажи.