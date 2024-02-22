Гамма: в 6 раз увеличили оборот на Ozon и Wildberries
Крупная российская компания-производитель материалов для творчества
Задача
Увеличить обороты и чистую прибыль на маркетплейсах.
125 лет
бренду
> 10 наград
в разных номинациях
76%
узнаваемость бренда по данным “Русопроса”
Что было сделано
01
Анализ бренда.
Изучили рынок, цены дистрибьюторов-перекупщиков, карточки товара. Заложили в стратегию комплексную работу по контенту, не демпинговали цены, а работали с качеством.
02
Работа с упаковкой товаров.
Порекомендовали бренду улучшить качество упаковки товаров для доставки.
03
Подарок по QR-коду.
Добавили подарок по QR-коду на инфографику карточек товара. Подарочная акция дала + 60% к просмотрам за первый месяц и + 37% к конверсии.
04
SEO-оптимизация.
После работы с SEO повысили охваты на 35% и выше.
05
Работа с карточками товара.
Порекомендовали бренду обновить визуал карточек товара. В результате на некоторых карточках CTR вырос почти в 2 раза.
06
Запуск рекламных кампаний.
Использовали инструменты «Продвижение в поиске» и «Трафареты».
07
Расчёт юнит-экономики.
Рассчитали юнит-экономику, чтобы выгодно участвовать в акциях.
08
Участие в акциях маркетплейсов.
Принимали участие в акциях, чтобы сохранить позиции бренда на маркетплейсах и поднять продажи.
09
Доработка модели доставки.
Рассчитали оптимальные сроки доставки, проанализировали, на какие склады необходимо отгрузить товар и кроме Москвы, выбрали Казань, Самару, Нижний Новгород и Краснодар.
Наши совместные достижения
Оборот бренда «Гамма» на маркетплейсах
Полная версия стратегии — в нашем блоге на vc.ru.
Хотите высоких результатов? Начнем с бесплатного аудита?
Новым клиентам — подключение к “Яндекс.Маркету” в подарок!
Оставьте ваши контакты для связи
Нажимая кнопку “Отправить”, вы соглашаетесь с политикой обработки конфиденциальных данных .