01 Регистрация и настройка личного кабинета Возьмём на себя абсолютно всю бюрократическую часть: Создаём личный кабинет продавца

Создаём личный кабинет продавца Заполняем все необходимые данные о компании или ИП

Заполняем все необходимые данные о компании или ИП Настраиваем реквизиты для выплат и привязываем расчётный счёт

Настраиваем реквизиты для выплат и привязываем расчётный счёт Проверяем правильность оформления договора с Ozon, чтобы избежать ошибок при подключении Важно: Неверно заполненные данные или пропущенные шаги в регистрации могут привести к блокировке аккаунта. Мы гарантируем, что все будет оформлено правильно с первого раза.

02 Подготовка ассортимента для размещения Чтобы ваши товары сразу привлекали покупателей, мы: Собираем и оптимизируем список товаров, которые вы хотите разместить

Собираем и оптимизируем список товаров, которые вы хотите разместить Готовим фотографии: корректируем фон, добавляем инфографику, чтобы выделить ваш товар среди конкурентов

Готовим фотографии: корректируем фон, добавляем инфографику, чтобы выделить ваш товар среди конкурентов Пишем описания с учётом требований маркетплейса Озон: правильная структура текста, ключевые слова и ёмкие заголовки Пример: Для кухонной техники мы добавляем такие детали, как мощность, объём, материал корпуса, чтобы карточка максимально отвечала запросам покупателей.

03 Настройка логистики Маркетплейс Ozon предлагает два способа доставки: FBO (склад Ozon) и FBS (ваш склад). Мы помогаем выбрать лучший вариант: Настраиваем доставку на склад Ozon для тех, кто не хочет хлопот с логистикой

Настраиваем доставку на склад Ozon для тех, кто не хочет хлопот с логистикой Организуем работу с вашим складом: от упаковки до оформления заказов

Организуем работу с вашим складом: от упаковки до оформления заказов Объясняем, какие товары лучше отправлять через FBO (например, товары с высоким спросом) и какие оставить на FBS (редкие или крупногабаритные позиции) Важно: Неправильная настройка логистики чревата штрафами или задержкой доставки. Мы заранее предусмотрим все риски.

04 Размещение товаров После подготовки мы размещаем ваши товары на платформе Озон: Устанавливаем корректные цены с учётом конкуренции и маржи

Устанавливаем корректные цены с учётом конкуренции и маржи Добавляем фильтры и характеристики для удобного поиска

Добавляем фильтры и характеристики для удобного поиска Проверяем соответствие карточек всем требованиям Ozon Пример: Если вы продаёте детские игрушки, мы добавляем категории, возрастную группу, безопасность материалов, чтобы карточка была максимально информативной.