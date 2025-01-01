8 (800) 333-54-78

Старт бизнеса на ozon

Первые продажи через 2 недели

Вы хотите начать продавать на Ozon, но не знаете, с чего начать?

Мы предлагаем услугу подключения к маркетплейсу «под ключ». Вам не придётся разбираться в сложных процессах — эксперты агентства «Шольчев» сделают все за вас, начиная от регистрации и заканчивая подготовкой к первым продажам.

Что входит в услугу подключения к Ozon?

  • Регистрация и настройка личного кабинета

    Возьмём на себя абсолютно всю бюрократическую часть:

    • Создаём личный кабинет продавца
    • Заполняем все необходимые данные о компании или ИП
    • Настраиваем реквизиты для выплат и привязываем расчётный счёт
    • Проверяем правильность оформления договора с Ozon, чтобы избежать ошибок при подключении

    Важно: Неверно заполненные данные или пропущенные шаги в регистрации могут привести к блокировке аккаунта. Мы гарантируем, что все будет оформлено правильно с первого раза.

  • Подготовка ассортимента для размещения

    Чтобы ваши товары сразу привлекали покупателей, мы:

    • Собираем и оптимизируем список товаров, которые вы хотите разместить
    • Готовим фотографии: корректируем фон, добавляем инфографику, чтобы выделить ваш товар среди конкурентов
    • Пишем описания с учётом требований маркетплейса Озон: правильная структура текста, ключевые слова и ёмкие заголовки

    Пример: Для кухонной техники мы добавляем такие детали, как мощность, объём, материал корпуса, чтобы карточка максимально отвечала запросам покупателей.

  • Настройка логистики

    Маркетплейс Ozon предлагает два способа доставки: FBO (склад Ozon) и FBS (ваш склад). Мы помогаем выбрать лучший вариант:

    • Настраиваем доставку на склад Ozon для тех, кто не хочет хлопот с логистикой
    • Организуем работу с вашим складом: от упаковки до оформления заказов
    • Объясняем, какие товары лучше отправлять через FBO (например, товары с высоким спросом) и какие оставить на FBS (редкие или крупногабаритные позиции)

    Важно: Неправильная настройка логистики чревата штрафами или задержкой доставки. Мы заранее предусмотрим все риски.

  • Размещение товаров

    После подготовки мы размещаем ваши товары на платформе Озон:

    • Устанавливаем корректные цены с учётом конкуренции и маржи
    • Добавляем фильтры и характеристики для удобного поиска
    • Проверяем соответствие карточек всем требованиям Ozon

    Пример: Если вы продаёте детские игрушки, мы добавляем категории, возрастную группу, безопасность материалов, чтобы карточка была максимально информативной.

  • Консультация по правилам работы

    Ozon регулярно обновляет алгоритмы и правила для продавцов. Мы предоставляем вам актуальную информацию:

    • Как избежать штрафов за неправильное оформление заказов
    • Как участвовать в акциях и распродажах
    • Как управлять отзывами, чтобы улучшить рейтинг

  • Подключим к витрине за 2 недели

    • 22 года

      на рынке

    • 40 000 000

      уникальных посетителей в месяц

    • > 180 000

      заказов в день

    30 000 ₽

Почему выбирают нас?

  • Мы подключили более 500 магазинов к Ozon, знаем все нюансы работы платформы

  • Берём на себя все этапы подключения и запуска, оставляя вам только прибыль

  • Вы получите чёткий план работ и сможете следить за каждым этапом

Что вы получите заказывая подключение к Озон?

  • Полностью настроенный личный кабинет на Ozon

  • Готовые к продаже товары с качественными карточками

  • Оптимальную логистическую модель

  • Консультации и поддержку на каждом этапе

Не теряйте время, разбираясь в тонкостях самостоятельно. Оставьте заявку на подключение к Ozon прямо сейчас, чтобы новый бизнес начал работать и приносить доход уже в ближайшие дни!

Наши кейсы

DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины

DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины

Что сделали:

  • Расширили зону продаж
  • Акции
  • Рекламные кампании
  • Контент
  • Минимизация ошибок
  • API-интеграция
  • Отслеживание цен

Результат:

Рост x5 раз за 1 год

Увеличили оборот магазина на “Яндекс.Маркете” с 17 млн до 100 млн за 1 год

  • Настроили более выгодный метод доставки и подключили доставку на всю РФ.
  • Систематично заходили во все акции категории.
  • Настроили рекламу для охвата целевой аудитории с ДРР не более 7%.
  • Регулярно улучшали контент магазина.
  • Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
  • Ежемесячно анализировали ассортимент и рост продаж и регулировали стратегию.
Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽

Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽

Что сделали:

  • Снизили ДРР до 6%
  • Оптимизировали контент
  • Вышли в топ категорий
  • Обогнали конкурентов
  • Приросли в обороте

Результат:

Оборот на маркетплейсах +30%

Ежеквартальный прирост к оборотам на Wb и OZON +30%

  • Обошли конкурентов в выдаче в категориях канцелярских товаров.
  • Протестировали медийную рекламу в пик сезона.
  • Подключили новые аудитории к рекламным кампаниям, снизив при этом  процент ДРР до 6%.
  • Расширили ассортиментную линейку на маркетплейсах.
"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.

"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.

Что сделали:

  • Расширили ассортимент
  • Новый визуальный контент
  • Запуск рекламных кампаний
  • Лидерство в категории

Результат:

Оборот х2.5 за полгода

Увеличили продажи б\а напитков в 2.5 раза за 6 месяцев

  • Проанализировали рынок поставщиков напитков и тренды.
  • Провели съемки фото и видео контента для карточек товара.
  • Оптимизировали карточки, согласно пользовательскому спросу.
  • Запустили масштабные рекламные кампании, нацеленные на новую аудиторию.
  • Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
  • Подключили внешний трафик для усиления интереса к бренду.

Как заказать продвижение сайта

Связаться с менеджером

Оставьте ваши контакты для связи,
чтобы заказать SEO-аудит сайта.
Задать вопрос онлайнЕсли у вас остались вопросы, вы можете задать их онлайн нашему менеджеру. Мы обязательно ответим и поможем вам на бесплатной консультации.