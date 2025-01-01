Мы предлагаем услугу подключения к маркетплейсу «под ключ». Вам не придётся разбираться в сложных процессах — эксперты агентства «Шольчев» сделают все за вас, начиная от регистрации и заканчивая подготовкой к первым продажам.
Старт бизнеса на ozon
Первые продажи через 2 недели
Вы хотите начать продавать на Ozon, но не знаете, с чего начать?
Что входит в услугу подключения к Ozon?
Регистрация и настройка личного кабинета
Возьмём на себя абсолютно всю бюрократическую часть:
- Создаём личный кабинет продавца
- Заполняем все необходимые данные о компании или ИП
- Настраиваем реквизиты для выплат и привязываем расчётный счёт
- Проверяем правильность оформления договора с Ozon, чтобы избежать ошибок при подключении
Важно: Неверно заполненные данные или пропущенные шаги в регистрации могут привести к блокировке аккаунта. Мы гарантируем, что все будет оформлено правильно с первого раза.
Подготовка ассортимента для размещения
Чтобы ваши товары сразу привлекали покупателей, мы:
- Собираем и оптимизируем список товаров, которые вы хотите разместить
- Готовим фотографии: корректируем фон, добавляем инфографику, чтобы выделить ваш товар среди конкурентов
- Пишем описания с учётом требований маркетплейса Озон: правильная структура текста, ключевые слова и ёмкие заголовки
Пример: Для кухонной техники мы добавляем такие детали, как мощность, объём, материал корпуса, чтобы карточка максимально отвечала запросам покупателей.
Настройка логистики
Маркетплейс Ozon предлагает два способа доставки: FBO (склад Ozon) и FBS (ваш склад). Мы помогаем выбрать лучший вариант:
- Настраиваем доставку на склад Ozon для тех, кто не хочет хлопот с логистикой
- Организуем работу с вашим складом: от упаковки до оформления заказов
- Объясняем, какие товары лучше отправлять через FBO (например, товары с высоким спросом) и какие оставить на FBS (редкие или крупногабаритные позиции)
Важно: Неправильная настройка логистики чревата штрафами или задержкой доставки. Мы заранее предусмотрим все риски.
Размещение товаров
После подготовки мы размещаем ваши товары на платформе Озон:
- Устанавливаем корректные цены с учётом конкуренции и маржи
- Добавляем фильтры и характеристики для удобного поиска
- Проверяем соответствие карточек всем требованиям Ozon
Пример: Если вы продаёте детские игрушки, мы добавляем категории, возрастную группу, безопасность материалов, чтобы карточка была максимально информативной.
Консультация по правилам работы
Ozon регулярно обновляет алгоритмы и правила для продавцов. Мы предоставляем вам актуальную информацию:
- Как избежать штрафов за неправильное оформление заказов
- Как участвовать в акциях и распродажах
- Как управлять отзывами, чтобы улучшить рейтинг
Подключим к витрине за 2 недели
22 года
на рынке
40 000 000
уникальных посетителей в месяц
> 180 000
заказов в день
30 000 ₽
Почему выбирают нас?
Мы подключили более 500 магазинов к Ozon, знаем все нюансы работы платформы
Берём на себя все этапы подключения и запуска, оставляя вам только прибыль
Вы получите чёткий план работ и сможете следить за каждым этапом
Что вы получите заказывая подключение к Озон?
Полностью настроенный личный кабинет на Ozon
Готовые к продаже товары с качественными карточками
Оптимальную логистическую модель
Консультации и поддержку на каждом этапе
Не теряйте время, разбираясь в тонкостях самостоятельно. Оставьте заявку на подключение к Ozon прямо сейчас, чтобы новый бизнес начал работать и приносить доход уже в ближайшие дни!
Наши кейсы
DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины
Что сделали:
- Расширили зону продаж
- Акции
- Рекламные кампании
- Контент
- Минимизация ошибок
- API-интеграция
- Отслеживание цен
Результат:
Рост x5 раз за 1 год
Увеличили оборот магазина на “Яндекс.Маркете” с 17 млн до 100 млн за 1 год
- Настроили более выгодный метод доставки и подключили доставку на всю РФ.
- Систематично заходили во все акции категории.
- Настроили рекламу для охвата целевой аудитории с ДРР не более 7%.
- Регулярно улучшали контент магазина.
- Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
- Ежемесячно анализировали ассортимент и рост продаж и регулировали стратегию.
Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽
Что сделали:
- Снизили ДРР до 6%
- Оптимизировали контент
- Вышли в топ категорий
- Обогнали конкурентов
- Приросли в обороте
Результат:
Оборот на маркетплейсах +30%
Ежеквартальный прирост к оборотам на Wb и OZON +30%
- Обошли конкурентов в выдаче в категориях канцелярских товаров.
- Протестировали медийную рекламу в пик сезона.
- Подключили новые аудитории к рекламным кампаниям, снизив при этом процент ДРР до 6%.
- Расширили ассортиментную линейку на маркетплейсах.
"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.
Что сделали:
- Расширили ассортимент
- Новый визуальный контент
- Запуск рекламных кампаний
- Лидерство в категории
Результат:
Оборот х2.5 за полгода
Увеличили продажи б\а напитков в 2.5 раза за 6 месяцев
- Проанализировали рынок поставщиков напитков и тренды.
- Провели съемки фото и видео контента для карточек товара.
- Оптимизировали карточки, согласно пользовательскому спросу.
- Запустили масштабные рекламные кампании, нацеленные на новую аудиторию.
- Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
- Подключили внешний трафик для усиления интереса к бренду.
Нам доверяют более 2000 магазинов
Мы заказали у агентства “Шольчев” поисковое продвижение сайта доставки цветов.
Команда провела качественный аудит, на котором мы поняли, как будем развивать сайт дальше.
Нам собрали семантику, создали контент, и за 2,5 месяца сайт вырос в позициях и вошел в топ 10 выдачи на “Яндексе”.
Спасибо сео-специалистам, которые вывели наш сайт бытовой техники на лидирующие позиции в поисковиках.
Мы получили дополнительный прирост лидов и покупателей в течение нескольких месяцев.
Как заказать продвижение сайта
Связаться с менеджером
чтобы заказать SEO-аудит сайта.