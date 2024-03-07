Мы — эксперты в продвижении брендов и магазинов. Маркетологи агентства помогут вашему бизнесу выстроить стратегию продвижения с внешним и внутренним трафиком на маркетплейсах.
Внешний трафик на Ozon
Увеличим ваши продажи на маркетплейсе в 3 раза и более.
Внешний трафик для Ozon
Подберём самые конверсионные рекламные каналы трафика.
Заранее спрогнозируем прибыль и окупаемость с каналов.
Весь комплекс для роста вашего бренда — в одном “окне”.
Прозрачная аналитика по каждому рекламному запуску.
Почему вашему магазину на “Озоне” нужен внешний трафик
Вашему бренду необходимо увеличить долю в товарной категории.
Вы использовали все методы платного продвижения на маркетплейсах и не знаете, как привлечь новых покупателей.
Реклама на маркетплейсах стала слишком дорогой и ваш ДРР выше 25%.
Ваш товар недостаточно хорошо знают покупатели.
Вы не знаете, как выделиться среди конкурентов на маркетплейсах.
Консультация с маркетологом
Если вам нужна помощь в подборе рекламных инструментов внешнего трафика, запишитесь на консультацию с маркетологом.
Как "Шольчев" помогает в привлечении внешнего трафика на Ozon
Агентство "Шольчев" — технологический партнёр “Яндекс.Маркета”, “Озона”, “Мегамаркета” и других крупных маркетплейсов России.
Стратегии привлечения внешнего трафика на Ozon
Увеличение продаж в короткий срок
Инструменты:
- Контекстная реклама
- Telegram ADS
- Таргетированная реклама в соцсетях
- Инфлюенс-маркетинг
Рост узнаваемости бренда
Инструменты:
- Инфлюенс- и контент-маркетинг
- Управление репутацией бренда
- Работа с рейтингами и отзывами
Рост продаж с вашего сайта
Инструменты:
- SEO в “Яндексе” и Google
- Контекстная реклама
Стоимость услуги
Что входит в стоимость:
- разработка стратегии под ваш продукт,
- написание сценариев и текстов для рекламы,
- подбор блогеров и пабликов,
- запуск рекламы и пост-аналитика,
- маркировка рекламы в ОРД,
- еженедельная отчётность по продажам.
Вопросы и ответы по внешнему трафику для Ozon
Как отслеживать заказы в Озон с внешнего трафика?
Все внешние рекламные кампании размечаются с помощью UTM-меток и диплинк ссылок.
Озон собирает данные о переходах с рекламы и фиксирует покупки товара.
Аналитики ежедневно сравнивают эффективность рекламных кампаний, и исключают рекламу, которая не приносит магазину продаж.
Как быстро окупится реклама с внешнего трафика?
Каждый рекламный инструмент имеет свои алгоритмы. Например, реклама у блогеров начинает приносить заказы сразу после публикации. А контекстная и таргетированная реклама в первую неделю после запуска, только накапливают данные для целевого попадания в покупателя.
Что такое внешний трафик для Озон?
Это посетители, которых мы привлекаем на вашу карточку товара Озон из интернета. Это может быть поисковая реклама, реклама в соц сетях, рассылки или любые другие активности.
Какой рекламный бюджет нужен для внешнего трафика OZON?
Мы рассчитываем рекламный бюджет, исходя из вашей цели по обороту, стоимости вашего товара и его популярности. Но для первого теста мы рекомендуем бюджеты не менее 50 000 руб.
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