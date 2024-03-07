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Внешний трафик на Ozon

Увеличим ваши продажи на маркетплейсе в 3 раза и более.

Внешний трафик на Ozon

Внешний трафик для Ozon

  • Подберём самые конверсионные рекламные каналы трафика.

  • Заранее спрогнозируем прибыль и окупаемость с каналов.

  • Весь комплекс для роста вашего бренда — в одном “окне”.

  • Прозрачная аналитика по каждому рекламному запуску.

Почему вашему магазину на “Озоне” нужен внешний трафик

  • Вашему бренду необходимо увеличить долю в товарной категории.

  • Вы использовали все методы платного продвижения на маркетплейсах и не знаете, как привлечь новых покупателей.

  • Реклама на маркетплейсах стала слишком дорогой и ваш ДРР выше 25%.

  • Ваш товар недостаточно хорошо знают покупатели.

  • Вы не знаете, как выделиться среди конкурентов на маркетплейсах.

Консультация с маркетологом

Если вам нужна помощь в подборе рекламных инструментов внешнего трафика, запишитесь на консультацию с маркетологом.

Как "Шольчев" помогает в привлечении внешнего трафика на Ozon

Агентство "Шольчев" — технологический партнёр “Яндекс.Маркета”, “Озона”, “Мегамаркета” и других крупных маркетплейсов России.

Мы — эксперты в продвижении брендов и магазинов. Маркетологи агентства помогут вашему бизнесу выстроить стратегию продвижения с внешним и внутренним трафиком на маркетплейсах.

Стратегии привлечения внешнего трафика на Ozon logologo

  • Увеличение продаж в короткий срок

    Инструменты:

    • Контекстная реклама
    • Telegram ADS
    • Таргетированная реклама в соцсетях
    • Инфлюенс-маркетинг

  • Рост узнаваемости бренда

    Инструменты:

    • Инфлюенс- и контент-маркетинг
    • Управление репутацией бренда
    • Работа с рейтингами и отзывами

  • Рост продаж с вашего сайта

    Инструменты:

    • SEO в “Яндексе” и Google
    • Контекстная реклама

Стоимость услуги

Что входит в стоимость:

  • разработка стратегии под ваш продукт,
  • написание сценариев и текстов для рекламы,
  • подбор блогеров и пабликов,
  • запуск рекламы и пост-аналитика,
  • маркировка рекламы в ОРД,
  • еженедельная отчётность по продажам.
от 50 000 ₽

Вопросы и ответы по внешнему трафику для Ozon

Как отслеживать заказы в Озон с внешнего трафика?

Все внешние рекламные кампании размечаются с помощью UTM-меток и диплинк ссылок.

Озон собирает данные о переходах с рекламы и фиксирует покупки товара.

Аналитики ежедневно сравнивают эффективность рекламных кампаний, и исключают рекламу, которая не приносит магазину продаж.

Как быстро окупится реклама с внешнего трафика?

Каждый рекламный инструмент имеет свои алгоритмы. Например, реклама у блогеров начинает приносить заказы сразу после публикации. А контекстная и таргетированная реклама в первую неделю после запуска, только накапливают данные для целевого попадания в покупателя.

Что такое внешний трафик для Озон?

Это посетители, которых мы привлекаем на вашу карточку товара Озон из интернета. Это может быть поисковая реклама, реклама в соц сетях, рассылки или любые другие активности.

Какой рекламный бюджет нужен для внешнего трафика OZON?

Мы рассчитываем рекламный бюджет, исходя из вашей цели по обороту, стоимости вашего товара и его популярности. Но для первого теста мы рекомендуем бюджеты не менее 50 000 руб.

Свяжитесь с нами для улучшения внешнего трафика

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