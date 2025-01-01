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Старт бизнеса на wildberries

Первые продажи через 2 недели

Вы хотите начать продавать на Wildberries, но абсолютно не знаете тонкости работы с платформой? Мы предлагаем услугу полного подключения к маркетплейсу «под ключ», чтобы вы могли сосредоточиться на своих товарах, а не на бюрократических процессах и настройках. Профессионалы агентства «Шольчев» знают все нюансы, чтобы магазин на ВБ заработал быстро и с максимальной отдачей.

Что входит в услугу подключения к Вайлдберриз?

  • Регистрация личного кабинета

    Мы начинаем с главного — создания аккаунта продавца:

    • Заполняем все регистрационные данные и проходим модерацию
    • Привязываем расчётный счёт для выплат
    • Проверяем корректность договора с Wildberries

    Регистрация на Wildberries требует точности в данных. Малейшая ошибка замедлит процесс подключения. Мы исключим любые задержки.

  • Настройка каталога товаров

    Качественное оформление карточек товаров — ключ к успеху на маркетплейсе WB:

    • Определяем, какие товары будут приоритетными для размещения
    • Создаём или дорабатываем фотографии товаров с учётом требований Wildberries (чистый фон, чёткое изображение, инфографика)
    • Пишем уникальные описания с использованием ключевых слов для повышения видимости карточек в поиске

    Пример: Если вы продаёте одежду, добавляем точные размеры, состав ткани и рекомендации по уходу, чтобы карточка была максимально полезной для покупателя.

  • Логистика и FBS/FBO

    Маркетплейс Wildberries предлагает два типа логистики:

    • FBO (Fulfillment by Wildberries) — товары доставляются на склады Wildberries. Мы организуем отгрузку и подскажем, как упаковывать товар согласно требованиям маркетплейса
    • FBS (Fulfillment by Seller) — доставка осуществляется с вашего склада. Мы настроим интеграцию с системой Wildberries для автоматизации процессов

    Аналитики агентства по продвижению подскажут, как выбрать подходящую модель логистики, исходя из ваших возможностей и типа товаров. Например, для крупногабаритных товаров FBS может быть более выгодным вариантом.

  • Оптимизация цен и участие в акциях

    Ценовая политика на площадке Вайлдберриз — это отдельное искусство:

    • Анализируем цены конкурентов и помогаем вам установить конкурентоспособную стоимость
    • Настраиваем участие в акциях и распродажах, чтобы привлечь максимальное количество покупателей
    • Объясняем, как скидки и акции влияют на ранжирование товаров

    Пример: Участие в распродажах на старте помогает продвигать новые товары. Мы настраиваем акционные цены так, чтобы вы сохраняли маржинальность.

  • Размещение товаров и тестирование

    После подготовки размещаем ваши товары и проверяем их корректность:

    • Настраиваем категории и фильтры для удобного поиска
    • Проводим тестовые заказы, чтобы убедиться, что все работает без сбоев
    • Проверяем соответствие карточек требованиям Wildberries

    Знаете ли вы, что карточки, которые проходят модерацию без ошибок, получают больше шансов на успешное продвижение.

  • Консультации и обучение

    Мы не только подключаем вас к Wildberries, но и обучаем работе с платформой:

    • Рассказываем, как анализировать метрики в личном кабинете
    • Объясняем, как работать с отзывами, чтобы поддерживать высокий рейтинг
    • Даём советы по увеличению продаж и минимизации штрафов

    Специалисты разъяснят, как использовать такие инструменты Вайлдберриз, как аналитика продаж и управление остатками, чтобы вы могли самостоятельно управлять магазином после завершения проекта.

  • Подключим к витрине за 2 недели

    • 2 500

      товарных категорий

    • 1 500 000

      заказов в сутки

    • > 50 000

      активных магазинов

    30 000 ₽

Почему выбирают нас?

  • Глубокая экспертиза — подключили более 500 магазинов на Wildberries, работаем не первый год и знаем все алгоритмы платформы

  • Берём на себя все этапы подключения и запуска, оставляя вам только прибыль

  • Вы получите чёткий план работ и сможете следить за каждым этапом

Результат нашей работы

  • Полностью настроенный личный кабинет на Wildberries

  • Готовые к продаже товары с качественными карточками

  • Понятная система работы с заказами и логистикой

  • Пошаговые рекомендации по дальнейшему развитию магазина на Вайлдберрииз

Не упускайте возможность выйти на один из крупнейших маркетплейсов России! Оставьте заявку на подключение к ВБ прямо сейчас, чтобы новый бизнес начал работать и приносить доход уже в ближайшие дни!

Часто задаваемые вопросы

Как быстро я увижу результаты SEO оптимизации на Озон?

Видимые результаты появятся в течение 1–2 недель после внесения изменений. Однако полное раскрытие потенциала может занять 1–2 месяца.

Что делать, если у меня на Озоне мало отзывов?

Мы поможем разработать стратегию по стимулированию покупателей оставлять отзывы, а также предложим инструменты для увеличения рейтинга.

Могу ли я сам заниматься SEO на Ozon?

Конечно, вы можете попробовать. Но чтобы получить максимальный эффект и избежать ошибок, лучше довериться профессионалам.

Наши кейсы

DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины

DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины

Что сделали:

  • Расширили зону продаж
  • Акции
  • Рекламные кампании
  • Контент
  • Минимизация ошибок
  • API-интеграция
  • Отслеживание цен

Результат:

Рост x5 раз за 1 год

Увеличили оборот магазина на “Яндекс.Маркете” с 17 млн до 100 млн за 1 год

  • Настроили более выгодный метод доставки и подключили доставку на всю РФ.
  • Систематично заходили во все акции категории.
  • Настроили рекламу для охвата целевой аудитории с ДРР не более 7%.
  • Регулярно улучшали контент магазина.
  • Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
  • Ежемесячно анализировали ассортимент и рост продаж и регулировали стратегию.
Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽

Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽

Что сделали:

  • Снизили ДРР до 6%
  • Оптимизировали контент
  • Вышли в топ категорий
  • Обогнали конкурентов
  • Приросли в обороте

Результат:

Оборот на маркетплейсах +30%

Ежеквартальный прирост к оборотам на Wb и OZON +30%

  • Обошли конкурентов в выдаче в категориях канцелярских товаров.
  • Протестировали медийную рекламу в пик сезона.
  • Подключили новые аудитории к рекламным кампаниям, снизив при этом  процент ДРР до 6%.
  • Расширили ассортиментную линейку на маркетплейсах.
"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.

"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.

Что сделали:

  • Расширили ассортимент
  • Новый визуальный контент
  • Запуск рекламных кампаний
  • Лидерство в категории

Результат:

Оборот х2.5 за полгода

Увеличили продажи б\а напитков в 2.5 раза за 6 месяцев

  • Проанализировали рынок поставщиков напитков и тренды.
  • Провели съемки фото и видео контента для карточек товара.
  • Оптимизировали карточки, согласно пользовательскому спросу.
  • Запустили масштабные рекламные кампании, нацеленные на новую аудиторию.
  • Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
  • Подключили внешний трафик для усиления интереса к бренду.

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