Вы хотите начать продавать на Wildberries, но абсолютно не знаете тонкости работы с платформой? Мы предлагаем услугу полного подключения к маркетплейсу «под ключ», чтобы вы могли сосредоточиться на своих товарах, а не на бюрократических процессах и настройках. Профессионалы агентства «Шольчев» знают все нюансы, чтобы магазин на ВБ заработал быстро и с максимальной отдачей.
Старт бизнеса на wildberries
Первые продажи через 2 недели
Что входит в услугу подключения к Вайлдберриз?
Регистрация личного кабинета
Мы начинаем с главного — создания аккаунта продавца:
- Заполняем все регистрационные данные и проходим модерацию
- Привязываем расчётный счёт для выплат
- Проверяем корректность договора с Wildberries
Регистрация на Wildberries требует точности в данных. Малейшая ошибка замедлит процесс подключения. Мы исключим любые задержки.
Настройка каталога товаров
Качественное оформление карточек товаров — ключ к успеху на маркетплейсе WB:
- Определяем, какие товары будут приоритетными для размещения
- Создаём или дорабатываем фотографии товаров с учётом требований Wildberries (чистый фон, чёткое изображение, инфографика)
- Пишем уникальные описания с использованием ключевых слов для повышения видимости карточек в поиске
Пример: Если вы продаёте одежду, добавляем точные размеры, состав ткани и рекомендации по уходу, чтобы карточка была максимально полезной для покупателя.
Логистика и FBS/FBO
Маркетплейс Wildberries предлагает два типа логистики:
- FBO (Fulfillment by Wildberries) — товары доставляются на склады Wildberries. Мы организуем отгрузку и подскажем, как упаковывать товар согласно требованиям маркетплейса
- FBS (Fulfillment by Seller) — доставка осуществляется с вашего склада. Мы настроим интеграцию с системой Wildberries для автоматизации процессов
Аналитики агентства по продвижению подскажут, как выбрать подходящую модель логистики, исходя из ваших возможностей и типа товаров. Например, для крупногабаритных товаров FBS может быть более выгодным вариантом.
Оптимизация цен и участие в акциях
Ценовая политика на площадке Вайлдберриз — это отдельное искусство:
- Анализируем цены конкурентов и помогаем вам установить конкурентоспособную стоимость
- Настраиваем участие в акциях и распродажах, чтобы привлечь максимальное количество покупателей
- Объясняем, как скидки и акции влияют на ранжирование товаров
Пример: Участие в распродажах на старте помогает продвигать новые товары. Мы настраиваем акционные цены так, чтобы вы сохраняли маржинальность.
Размещение товаров и тестирование
После подготовки размещаем ваши товары и проверяем их корректность:
- Настраиваем категории и фильтры для удобного поиска
- Проводим тестовые заказы, чтобы убедиться, что все работает без сбоев
- Проверяем соответствие карточек требованиям Wildberries
Знаете ли вы, что карточки, которые проходят модерацию без ошибок, получают больше шансов на успешное продвижение.
Консультации и обучение
Мы не только подключаем вас к Wildberries, но и обучаем работе с платформой:
- Рассказываем, как анализировать метрики в личном кабинете
- Объясняем, как работать с отзывами, чтобы поддерживать высокий рейтинг
- Даём советы по увеличению продаж и минимизации штрафов
Специалисты разъяснят, как использовать такие инструменты Вайлдберриз, как аналитика продаж и управление остатками, чтобы вы могли самостоятельно управлять магазином после завершения проекта.
Подключим к витрине за 2 недели
2 500
товарных категорий
1 500 000
заказов в сутки
> 50 000
активных магазинов
30 000 ₽
Почему выбирают нас?
Глубокая экспертиза — подключили более 500 магазинов на Wildberries, работаем не первый год и знаем все алгоритмы платформы
Берём на себя все этапы подключения и запуска, оставляя вам только прибыль
Вы получите чёткий план работ и сможете следить за каждым этапом
Результат нашей работы
Полностью настроенный личный кабинет на Wildberries
Готовые к продаже товары с качественными карточками
Понятная система работы с заказами и логистикой
Пошаговые рекомендации по дальнейшему развитию магазина на Вайлдберрииз
Не упускайте возможность выйти на один из крупнейших маркетплейсов России! Оставьте заявку на подключение к ВБ прямо сейчас, чтобы новый бизнес начал работать и приносить доход уже в ближайшие дни!
Часто задаваемые вопросы
Как быстро я увижу результаты SEO оптимизации на Озон?
Видимые результаты появятся в течение 1–2 недель после внесения изменений. Однако полное раскрытие потенциала может занять 1–2 месяца.
Что делать, если у меня на Озоне мало отзывов?
Мы поможем разработать стратегию по стимулированию покупателей оставлять отзывы, а также предложим инструменты для увеличения рейтинга.
Могу ли я сам заниматься SEO на Ozon?
Конечно, вы можете попробовать. Но чтобы получить максимальный эффект и избежать ошибок, лучше довериться профессионалам.
Наши кейсы
DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины
Что сделали:
- Расширили зону продаж
- Акции
- Рекламные кампании
- Контент
- Минимизация ошибок
- API-интеграция
- Отслеживание цен
Результат:
Рост x5 раз за 1 год
Увеличили оборот магазина на “Яндекс.Маркете” с 17 млн до 100 млн за 1 год
- Настроили более выгодный метод доставки и подключили доставку на всю РФ.
- Систематично заходили во все акции категории.
- Настроили рекламу для охвата целевой аудитории с ДРР не более 7%.
- Регулярно улучшали контент магазина.
- Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
- Ежемесячно анализировали ассортимент и рост продаж и регулировали стратегию.
Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽
Что сделали:
- Снизили ДРР до 6%
- Оптимизировали контент
- Вышли в топ категорий
- Обогнали конкурентов
- Приросли в обороте
Результат:
Оборот на маркетплейсах +30%
Ежеквартальный прирост к оборотам на Wb и OZON +30%
- Обошли конкурентов в выдаче в категориях канцелярских товаров.
- Протестировали медийную рекламу в пик сезона.
- Подключили новые аудитории к рекламным кампаниям, снизив при этом процент ДРР до 6%.
- Расширили ассортиментную линейку на маркетплейсах.
"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.
Что сделали:
- Расширили ассортимент
- Новый визуальный контент
- Запуск рекламных кампаний
- Лидерство в категории
Результат:
Оборот х2.5 за полгода
Увеличили продажи б\а напитков в 2.5 раза за 6 месяцев
- Проанализировали рынок поставщиков напитков и тренды.
- Провели съемки фото и видео контента для карточек товара.
- Оптимизировали карточки, согласно пользовательскому спросу.
- Запустили масштабные рекламные кампании, нацеленные на новую аудиторию.
- Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
- Подключили внешний трафик для усиления интереса к бренду.
Нам доверяют более 2000 магазинов
Мы заказали у агентства “Шольчев” поисковое продвижение сайта доставки цветов.
Команда провела качественный аудит, на котором мы поняли, как будем развивать сайт дальше.
Нам собрали семантику, создали контент, и за 2,5 месяца сайт вырос в позициях и вошел в топ 10 выдачи на “Яндексе”.
Спасибо сео-специалистам, которые вывели наш сайт бытовой техники на лидирующие позиции в поисковиках.
Мы получили дополнительный прирост лидов и покупателей в течение нескольких месяцев.
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