Регистрация на Wildberries требует точности в данных. Малейшая ошибка замедлит процесс подключения. Мы исключим любые задержки.

Пример: Если вы продаёте одежду, добавляем точные размеры, состав ткани и рекомендации по уходу, чтобы карточка была максимально полезной для покупателя.

Аналитики агентства по продвижению подскажут, как выбрать подходящую модель логистики, исходя из ваших возможностей и типа товаров. Например, для крупногабаритных товаров FBS может быть более выгодным вариантом.

Пример: Участие в распродажах на старте помогает продвигать новые товары. Мы настраиваем акционные цены так, чтобы вы сохраняли маржинальность.

Знаете ли вы, что карточки, которые проходят модерацию без ошибок, получают больше шансов на успешное продвижение.

После подготовки размещаем ваши товары и проверяем их корректность:

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Консультации и обучение

Мы не только подключаем вас к Wildberries, но и обучаем работе с платформой:

Рассказываем, как анализировать метрики в личном кабинете

Рассказываем, как анализировать метрики в личном кабинете Объясняем, как работать с отзывами, чтобы поддерживать высокий рейтинг

Объясняем, как работать с отзывами, чтобы поддерживать высокий рейтинг Даём советы по увеличению продаж и минимизации штрафов

Специалисты разъяснят, как использовать такие инструменты Вайлдберриз, как аналитика продаж и управление остатками, чтобы вы могли самостоятельно управлять магазином после завершения проекта.