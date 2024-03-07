Задайте вопрос
и наш генеральный директор Евгений Шольчев, лично даст вам ответ.
Омниканальная стратегия роста для производителей и дистрибьюторов.
2 место
Рейтинга Рунета в номинации «Лучшее агентство по маркетплейсам»
Лидер
Рейтинга Marketing-Tech в номинации «Лучшее Ecom агентство»
Золотая десятка
Сертифицированных агентств по версии Яндекс Маркет
Увеличивать обороты интернет-магазинов, производителей и брендов с помощью системной стратегии и комплексной работы.
Выводим в лидеры категорий на маркетплейсах, выращиваем спрос на вашу продукцию через инфлюенс, контент и перфоманс-маркетинг.
Что сделали:
Результат:
Рост x5 раз за 1 год
Что сделали:
Результат:
Оборот на маркетплейсах +30%
Что сделали:
Результат:
Оборот х2.5 за полгода
Рассказывает основатель агентства
Рассказывает основатель агентства
Прорабатываем на максимум каждый из них в рамках единой системной стратегии
Задайте вопрос
и наш генеральный директор Евгений Шольчев, лично даст вам ответ.
Мы заказали у агентства “Шольчев” поисковое продвижение сайта доставки цветов.
Команда провела качественный аудит, на котором мы поняли, как будем развивать сайт дальше.
Нам собрали семантику, создали контент, и за 2,5 месяца сайт вырос в позициях и вошел в топ 10 выдачи на “Яндексе”.
Спасибо сео-специалистам, которые вывели наш сайт бытовой техники на лидирующие позиции в поисковиках.
Мы получили дополнительный прирост лидов и покупателей в течение нескольких месяцев.