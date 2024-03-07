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Агентство по увеличению продаж для брендов и магазинов

Омниканальная стратегия роста для производителей и дистрибьюторов.

  • 2 место

    Рейтинга Рунета в номинации «Лучшее агентство по маркетплейсам»

  • Лидер

    Рейтинга Marketing-Tech в номинации «Лучшее Ecom агентство»

  • Золотая десятка

    Сертифицированных агентств по версии Яндекс Маркет

Наша миссия:

Увеличивать обороты интернет-магазинов, производителей и брендов с помощью системной стратегии и комплексной работы.

Выводим в лидеры категорий на маркетплейсах, выращиваем спрос на вашу продукцию через инфлюенс, контент и перфоманс-маркетинг.

DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины

DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины

Что сделали:

  • Расширили зону продаж
  • Акции
  • Рекламные кампании
  • Контент
  • Минимизация ошибок
  • API-интеграция
  • Отслеживание цен

Результат:

Рост x5 раз за 1 год

Увеличили оборот магазина на “Яндекс.Маркете” с 17 млн до 100 млн за 1 год

  • Настроили более выгодный метод доставки и подключили доставку на всю РФ.
  • Систематично заходили во все акции категории.
  • Настроили рекламу для охвата целевой аудитории с ДРР не более 7%.
  • Регулярно улучшали контент магазина.
  • Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
  • Ежемесячно анализировали ассортимент и рост продаж и регулировали стратегию.
Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽

Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽

Что сделали:

  • Снизили ДРР до 6%
  • Оптимизировали контент
  • Вышли в топ категорий
  • Обогнали конкурентов
  • Приросли в обороте

Результат:

Оборот на маркетплейсах +30%

Ежеквартальный прирост к оборотам на Wb и OZON +30%

  • Обошли конкурентов в выдаче в категориях канцелярских товаров.
  • Протестировали медийную рекламу в пик сезона.
  • Подключили новые аудитории к рекламным кампаниям, снизив при этом  процент ДРР до 6%.
  • Расширили ассортиментную линейку на маркетплейсах.
"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.

"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.

Что сделали:

  • Расширили ассортимент
  • Новый визуальный контент
  • Запуск рекламных кампаний
  • Лидерство в категории

Результат:

Оборот х2.5 за полгода

Увеличили продажи б\а напитков в 2.5 раза за 6 месяцев

  • Проанализировали рынок поставщиков напитков и тренды.
  • Провели съемки фото и видео контента для карточек товара.
  • Оптимизировали карточки, согласно пользовательскому спросу.
  • Запустили масштабные рекламные кампании, нацеленные на новую аудиторию.
  • Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
  • Подключили внешний трафик для усиления интереса к бренду.

Оставьте заявку прямо сейчас

Чёткая стратегия увеличения выручки в 2 раза и более.

С какими задачами к нам обращаются

  • Вы хотите продавать больше, чем магазины-конкуренты

  • Вам нужно выйти в топ-5 крупнейших продавцов

  • Вы достигли своего максимума продаж, и нужны решения по масштабированию продаж

  • Операционные процессы занимают слишком много времени в команде

  • У вас еще не разработана годовая стратегия по росту продаж

Как мы развиваем магазины и бренды

Рассказывает основатель агентства

Как мы развиваем магазины и бренды

Рассказывает основатель агентства

  • 5 факторов, влияющих на ваши продажи

    Прорабатываем на максимум каждый из них в рамках единой системной стратегии

  • Спрос на товар у покупателей

  • Узнаваемость и лояльность к вашему бренду

  • Лидерство в вашей товарной категории

  • Максимум целевого трафика на ваш товар

  • Максимальная конверсия в продажу

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