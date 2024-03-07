Мы заказали у агентства “Шольчев” поисковое продвижение сайта доставки цветов.

Команда провела качественный аудит, на котором мы поняли, как будем развивать сайт дальше.

Нам собрали семантику, создали контент, и за 2,5 месяца сайт вырос в позициях и вошел в топ 10 выдачи на “Яндексе”.