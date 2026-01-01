Аналитика Ozon для селлеров

Отчёт приходит в виде дашборда или таблицы и отдельного документа с выводами и планом действий. В ежемесячном формате данные в дашборде обновляются еженедельно. Каждый вывод привязан к товарам и цифрам, так что план можно сразу передать вашему менеджеру или подрядчику без пересказа.