+7 (800) 777-61-74
Аналитика Ozon

Аналитика Ozon для селлеров

Аналитика Ozon показывает, какие товары приносят прибыль, а какие съедают рекламный бюджет. Мы собираем данные кабинета, считаем экономику каждого SKU и даём план: что усилить, что исправить, что убрать.

Более 70магазинов на Ozon прошли наш аудит
5%средний прирост маржи после внедрения плана
3–5 рабочих днейсрок разового аудита
Смотреть тарифы
Состав услуги

Что входит в аналитику Ozon

Аналитика магазина на Ozon у нас состоит из пяти направлений:

Статистика Ozon в кабинете разбросана по разделам. Мы сводим графики и воронку из «Аналитики», отчёт о реализации, начисления, статистику рекламы и поисковые запросы в одну картину.

Столбики графика под волнистой стрелкой, посылка с галочкой и посылка со стрелкой возврата
Продажи

Анализ продаж на Ozon

Анализ продаж на Ozon объясняет, почему выручка растёт или падает: из-за спроса, цены, остатков или выкупа. Что смотрим:

Заказы и выкупы

Деньги приходят только за выкупленный товар.

Сезонность

Когда растёт спрос и сколько товара завезти заранее.

Возвраты и невыкупы

В каких товарах и во сколько обходятся с обратной логистикой.

Долю в категории

Растёте ли вы вместе с рынком.

Аналитика продаж на Ozon без разреза по SKU мало что даёт, поэтому выводы привязываем к товарам. Анализ продаж Ozon за год помогает спланировать сезон, а аналитика продаж Ozon по неделям — вовремя заметить просадку.

Товары

Аналитика товаров и карточек Ozon

Аналитика товаров Ozon показывает, какие позиции тянут магазин, а какие занимают место и бюджет.

ABC-анализ делит ассортимент на три группы по вкладу в выручку или прибыль:

A

Основная часть результата, нельзя допускать нулевых остатков.

B

Средний вклад, кандидаты на рост.

C

Малый вклад: доработать или вывести.

Воронка из четырёх колец: коробки сыплются сверху, одна попадает в тележку

Воронка карточки: показ → переход в карточку → корзина → заказ.

Аналитика карточки Ozon по воронке подсказывает, что чинить. Мало переходов — слабое фото или цена. Много переходов, но мало корзин — описание или отзывы.

Анализ товаров Ozon дополняем позициями в поиске.

Юнит-экономика

Расчёт юнит-экономики Ozon

Расчёт юнит-экономики Ozon показывает, сколько чистой прибыли остаётся с одной проданной единицы после всех расходов.

Формула
Прибыль на единицу=ценасебестоимостькомиссиялогистика (FBO или FBS)эквайрингрекламавозвратыналог

Если ДРР вырастет с 10 до 20%, прибыль упадёт с 310 до 110 ₽: продажи те же, заработок почти втрое меньше. Юнит-экономика Ozon считается по каждому SKU и пересчитывается при смене тарифов, цены или схемы работы.

Пример расчёта на 1 SKU. Цифры условные, это не данные клиента.
СтатьяСумма, ₽Комментарий
Цена продажи2 000цена для покупателя
Себестоимость−700закупка, упаковка, доставка
Комиссия Ozon−400условно 20%
Логистика FBO−180условно
Эквайринг−30условно 1,5%
Реклама−200ДРР 10%
Возвраты−60на единицу
Налог−120условно 6%
Прибыль310маржа 15,5%
Рупор: монета входит в узкий конец, поток монет выходит на стопку
Реклама

Аналитика рекламы Ozon

Аналитика рекламы Ozon показывает, какие кампании и товары окупаются, а какие тратят бюджет без прибыли.

Разбираем ДРР по каждой кампании и каждому товару отдельно: средний ДРР магазина может скрывать, например, товары с 3% и с 40%. Ставки сравниваем с потолком, который допускает юнит-экономика.

Анализ рекламы Ozon заканчивается списком решений: где поднять ставку, где снизить, что убрать. Перенастройку может взять команда продвижения Ozon.

Два шахматных коня на доске друг напротив друга, за каждым коробка
Конкуренты

Анализ конкурентов на Ozon

Анализ конкурентов на Ozon показывает, за счёт чего соседи по выдаче забирают ваши заказы: цен, ассортимента, отзывов или рекламы. Смотрим:

Цены и скидки

Как конкуренты меняют цену и в каких акциях участвуют.

Ассортимент

Каких позиций со спросом нет у вас.

Отзывы

На что жалуются их покупатели.

Рекламу

Какие товары и когда продвигают.

Аналитика конкурентов Ozon строится на данных сервисов аналитики маркетплейсов (MPSTATS и др.).

Пример месячного отчёта по магазину на Ozon с обезличенными данными
Результат

Что вы получите

По итогам аналитики вы получаете отчёт или дашборд, список выводов и план действий с приоритетами.

  • Отчёт или дашборд в Google Таблицах или DataLens — продажи, товары, реклама и экономика.
  • Выводы — где магазин теряет прибыль и почему это происходит.
  • План действий — что сделать в первую очередь, кто за это отвечает и какой эффект ожидаем.
Стоимость

Стоимость аналитики Ozon

Цена зависит от формата: разовый аудит, ежемесячная аналитика или отдельный расчёт юнит-экономики.

Разовый аудит

Пять направлений, отчёт и план

  • Ozon

от 100 000 ₽

Ежемесячная аналитика

Дашборд, отчёт и созвон раз в месяц

  • Ozon

от 150 000 ₽/мес

Юнит-экономика

Модель по всем SKU

  • Ozon

от 100 000 ₽

Услуги аналитики Ozon можно заказать отдельно или вместе с ведением магазина.

Кейсы клиентов

Реальные результаты. Публично подтверждённые

10+ публикаций на VC.ru за 2023–2025 с полным разбором методики. Это лишь часть: основной объём работ закрыт NDA, поэтому остаётся за кадром

x5
DeLonghiИтальянская премиум-техника · Яндекс.Маркет
Оборот за год20 млн → 100 млн ₽ / мес
Я.МАРКЕТокт 2022 — ноя 2023

В 5 раз увеличили продажи DeLonghi на Яндекс.Маркете

Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.

Читать на VC

VC.ru · 5,7K просмотров

x6
ГаммаМатериалы для творчества · 125 лет бренду · Ozon + WB
Оборот за 5 месяцевПрогноз 4 млн → факт 25 млн ₽
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

В 6 раз увеличили оборот Гамма на Ozon и Wildberries

Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.

Читать на VC

VC.ru · 850 просмотров

x4
RedmondМеждународный бренд техники · 30 стран · Яндекс.Маркет
Продаж за годДРР: 10%+ → 3,5% за 3 мес
Я.МАРКЕТ1 год сотрудничества

В 4 раза подняли продажи Redmond на Яндекс.Маркете

Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.

Читать на VC

VC.ru · 1,3K просмотров

+93%
Абрау-ДюрсоБезалкогольные напитки · топ-5 FMCG · Ozon + WB
Продаж за 6 месяцев2000 бутылок в день на WB
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

Увеличили продажи Абрау-Дюрсо на Ozon и Wildberries на 93%

Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.

Читать на VC

VC.ru · 985 просмотров

Смотреть все кейсы
Вопросы

Вопросы об аналитике Ozon

Евгений Шольчев, основатель агентства
Евгений ШольчевОснователь агентства

Нужен доступ к кабинету продавца Ozon с правами на аналитику, финансы и рекламу. Вы добавляете нашего специалиста пользователем с нужной ролью, пароль владельца не требуется. Себестоимость товаров присылаете отдельно, потому что в кабинете её нет. Для выгрузки в дашборд может понадобиться API-ключ.

Встроенные отчёты площадки показывают данные, но не связывают их с себестоимостью и не дают выводов. Мы объединяем отчёты из разных разделов, добавляем себестоимость, налоги и конкурентов и считаем прибыль по каждому SKU. Вы получаете не графики, а конкретный список решений с приоритетами.

Разовый аудит занимает 3–5 рабочих дней после того, как у нас есть доступы и себестоимость. Срок зависит от числа SKU и от того, нужен ли анализ конкурентов. По итогам проводим созвон с разбором выводов, а отчёт со всеми данными остаётся у вас.

Да, расчёт юнит-экономики до запуска — частый запрос. Вы даёте себестоимость, габариты и планируемую цену, а мы считаем комиссию, логистику и рекламу по действующим тарифам Ozon для вашей категории. Так вы заранее видите, какие товары принесут прибыль, а какие выводить на площадку невыгодно.

Основа анализа — данные кабинета продавца и API Ozon. Для анализа конкурентов, ниши и цен используем сервисы аналитики маркетплейсов (MPSTATS и др.), для дашбордов — Google Таблицы или DataLens. Доступы к платным сервисам входят в стоимость, отдельно платить за них вам не нужно.

Отчёт приходит в виде дашборда или таблицы и отдельного документа с выводами и планом действий. В ежемесячном формате данные в дашборде обновляются еженедельно. Каждый вывод привязан к товарам и цифрам, так что план можно сразу передать вашему менеджеру или подрядчику без пересказа.

Заявка

Узнайте, где ваш магазин теряет прибыль

Пришлите ссылку на магазин — назовём стоимость аудита.

Прямые контакты
Основной номер телефона
+7 (495) 473-19-84
Номер поддержки
+7 (800) 777-61-74
Почта
zakaz@sholchev.ru
Telegram
@sholchev_agency

Связанные услуги