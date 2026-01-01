Аналитика Ozon для селлеров

Анализ продаж
Заказы, выкупы, возвраты, сезонность
Аналитика Ozon показывает, какие товары приносят прибыль, а какие съедают рекламный бюджет. Мы собираем данные кабинета, считаем экономику каждого SKU и даём план: что усилить, что исправить, что убрать.
Аналитика магазина на Ozon у нас состоит из пяти направлений:
Заказы, выкупы, возвраты, сезонность
ABC-анализ и воронка
Прибыль с единицы товара
ДРР и окупаемость кампаний
Цены, ассортимент, отзывы, реклама
Статистика Ozon в кабинете разбросана по разделам. Мы сводим графики и воронку из «Аналитики», отчёт о реализации, начисления, статистику рекламы и поисковые запросы в одну картину.
Анализ продаж на Ozon объясняет, почему выручка растёт или падает: из-за спроса, цены, остатков или выкупа. Что смотрим:
Деньги приходят только за выкупленный товар.
Когда растёт спрос и сколько товара завезти заранее.
В каких товарах и во сколько обходятся с обратной логистикой.
Растёте ли вы вместе с рынком.
Аналитика продаж на Ozon без разреза по SKU мало что даёт, поэтому выводы привязываем к товарам. Анализ продаж Ozon за год помогает спланировать сезон, а аналитика продаж Ozon по неделям — вовремя заметить просадку.
Аналитика товаров Ozon показывает, какие позиции тянут магазин, а какие занимают место и бюджет.
ABC-анализ делит ассортимент на три группы по вкладу в выручку или прибыль:
A
Основная часть результата, нельзя допускать нулевых остатков.
B
Средний вклад, кандидаты на рост.
C
Малый вклад: доработать или вывести.
Воронка карточки: показ → переход в карточку → корзина → заказ.
Аналитика карточки Ozon по воронке подсказывает, что чинить. Мало переходов — слабое фото или цена. Много переходов, но мало корзин — описание или отзывы.
Анализ товаров Ozon дополняем позициями в поиске.
Расчёт юнит-экономики Ozon показывает, сколько чистой прибыли остаётся с одной проданной единицы после всех расходов.
Если ДРР вырастет с 10 до 20%, прибыль упадёт с 310 до 110 ₽: продажи те же, заработок почти втрое меньше. Юнит-экономика Ozon считается по каждому SKU и пересчитывается при смене тарифов, цены или схемы работы.
|Статья
|Сумма, ₽
|Комментарий
|Цена продажи
|2 000
|цена для покупателя
|Себестоимость
|−700
|закупка, упаковка, доставка
|Комиссия Ozon
|−400
|условно 20%
|Логистика FBO
|−180
|условно
|Эквайринг
|−30
|условно 1,5%
|Реклама
|−200
|ДРР 10%
|Возвраты
|−60
|на единицу
|Налог
|−120
|условно 6%
|Прибыль
|310
|маржа 15,5%
Аналитика рекламы Ozon показывает, какие кампании и товары окупаются, а какие тратят бюджет без прибыли.
Разбираем ДРР по каждой кампании и каждому товару отдельно: средний ДРР магазина может скрывать, например, товары с 3% и с 40%. Ставки сравниваем с потолком, который допускает юнит-экономика.
Анализ рекламы Ozon заканчивается списком решений: где поднять ставку, где снизить, что убрать. Перенастройку может взять команда продвижения Ozon.
Анализ конкурентов на Ozon показывает, за счёт чего соседи по выдаче забирают ваши заказы: цен, ассортимента, отзывов или рекламы. Смотрим:
По итогам аналитики вы получаете отчёт или дашборд, список выводов и план действий с приоритетами.
Цена зависит от формата: разовый аудит, ежемесячная аналитика или отдельный расчёт юнит-экономики.
Пять направлений, отчёт и план
от 100 000 ₽
Дашборд, отчёт и созвон раз в месяц
от 150 000 ₽/мес
Модель по всем SKU
от 100 000 ₽
10+ публикаций на VC.ru за 2023–2025 с полным разбором методики. Это лишь часть: основной объём работ закрыт NDA, поэтому остаётся за кадром
Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.
Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.
Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.
Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.
Нужен доступ к кабинету продавца Ozon с правами на аналитику, финансы и рекламу. Вы добавляете нашего специалиста пользователем с нужной ролью, пароль владельца не требуется. Себестоимость товаров присылаете отдельно, потому что в кабинете её нет. Для выгрузки в дашборд может понадобиться API-ключ.
Встроенные отчёты площадки показывают данные, но не связывают их с себестоимостью и не дают выводов. Мы объединяем отчёты из разных разделов, добавляем себестоимость, налоги и конкурентов и считаем прибыль по каждому SKU. Вы получаете не графики, а конкретный список решений с приоритетами.
Разовый аудит занимает 3–5 рабочих дней после того, как у нас есть доступы и себестоимость. Срок зависит от числа SKU и от того, нужен ли анализ конкурентов. По итогам проводим созвон с разбором выводов, а отчёт со всеми данными остаётся у вас.
Да, расчёт юнит-экономики до запуска — частый запрос. Вы даёте себестоимость, габариты и планируемую цену, а мы считаем комиссию, логистику и рекламу по действующим тарифам Ozon для вашей категории. Так вы заранее видите, какие товары принесут прибыль, а какие выводить на площадку невыгодно.
Основа анализа — данные кабинета продавца и API Ozon. Для анализа конкурентов, ниши и цен используем сервисы аналитики маркетплейсов (MPSTATS и др.), для дашбордов — Google Таблицы или DataLens. Доступы к платным сервисам входят в стоимость, отдельно платить за них вам не нужно.
Отчёт приходит в виде дашборда или таблицы и отдельного документа с выводами и планом действий. В ежемесячном формате данные в дашборде обновляются еженедельно. Каждый вывод привязан к товарам и цифрам, так что план можно сразу передать вашему менеджеру или подрядчику без пересказа.
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