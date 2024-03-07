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SEO-продвижение интернет-магазина

Продвинем ваш интернет-магазин в топ поисковиков и увеличим трафик.

  • Топ-10

    гарантируем попадание на первую страницу

  • Лидер

    рейтинга Marketing Tech в номинации SEO

  • 10 лет

    опыт наших специалистов

Услуги SEO-продвижения интернет-магазинов

Агентство — одно из лучших ecom-агентств, официальный технологический партнёр “Яндекс.Маркета”, “Озона и “Мегамаркета”.

Мы предоставляем полный спектр услуг по SEO-продвижению интернет-магазинов. У нас вы можете заказать качественную SEO-оптимизацию сайта магазина и продвинуть его в топ поисковых систем. Мы обеспечиваем высокие позиции сайта и приток покупателей в ваш интернет-магазин. Занимаемся продвижением сайтов в Москве и Московской области, в других регионах.

Преимущества сотрудничества с нами

  • Мы знаем всё об электронной коммерции и онлайн-продажах.

  • Работаем с десятками товарных категорий одновременно.

  • Знаем как вывести магазин в топ-10 по коммерческим запросам.

  • Приводим не только трафик, но и повышаем количество продаж с сайта.

SEO-продвижение сайтов в ТОП поисковых систем
Сотрудничество с нами — это партнерство.

Этапы продвижения интернет-магазина

Мы прописываем в договоре основные этапы работы и еженедельно проводим контроль качества проекта.

  • Аналитика конкурентов и выдачи по вашим товарным категориям.

  • Техническая оптимизация сайта и анализ юзабилити.

  • Выводим в топ-10 по коммерческим запросам.

Бесплатный аудит сайта

Оставьте заявку на бесплатный аудит и вы узнаете запросы, по которым ваш сайт интернет-магазина может занять высокие позиции в поисковиках.

Цена SEO-продвижения интернет-магазина

  • Лидер ниши

    1
    • Идеальное решение для небольших интернет-магазинов (менее 5 товарных категорий) и сайтов услуг.

    от 50 000 ₽/мес.

  • Лидер отрасли

    2
    • Подходит для магазинов с 10 товарными категориями и более, для сайтов услуг в высококонкурентной тематике.

    от 100 000 ₽/мес.

  • Лидер рынка

    3
    • Решение для гипермаркетов с многотысячным ассортиментом и для крупных сайтов в высококонкурентной нише.

    от 150 000 ₽/мес.

Почему выбирают нас для продвижения интернет-магазинов

  • Экспертиза

  • Выгодные цены

  • Гарантия результата

  • Гибкость услуг

  • Индивидуальный подход к каждому клиенту

Вопросы и ответы по услуге SEO-продвижение интернет-магазина

Когда я увижу рост продаж в интернет-магазине?

Минимальный срок, за который мы можем гарантировать результат — 3 месяца. В среднем поисковым роботам нужно 6 месяцев, чтобы принять внесённые изменения и проранжировать сайт, поставить его в топ выдачи, поэтому мы рекомендуем ориентироваться на полгода.

Мой интернет-магазин точно попадёт в топ выдачи?

Мы не можем дать гарантии для каждого интернет-магазина, поэтому сначала рекомендуем воспользоваться услугой аудита сайта. Мы проведём аналитику и поймём, насколько ваш сайт отвечает требованиям, и дадим первичные прогнозы по его росту.

В чём особенность SEO для интернет-магазина?

При SEO-продвижении интернет-магазина необходимо учитывать несколько факторов: количество представленного товара, количество и расположение категорий, а также их вложенность внутри сайта, удобство совершения покупки. Мы учитываем эти факторы и влияем на каждый из них.

Как заказать SEO-продвижение сайта

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