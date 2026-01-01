GEO-аудит
Цена зависит от числа промптов, нейросетей и конкурентов в сравнении.
от 50 000 ₽
Узнаете, упоминают ли вас нейросети и что им мешает.
GEO-аудит сайта — разовая проверка того, как ChatGPT, Алиса и Google AI Overviews отвечают на вопросы вашей ниши и есть ли в этих ответах ваш бренд. Проверяем видимость, техническую доступность сайта, разметку, контент и внешние упоминания, сравниваем с конкурентами и даем план работ. Подходит компаниям, которые хотят понять, где они в AI-поиске, до вложений в постоянную работу.
Все больше людей задают вопросы нейросетям и получают готовый ответ без перехода на сайт. Если вашего бренда нет в этом ответе, его нет и в выборе: человек видит короткий список компаний и выбирает из него.
Проверка показывает стартовую точку: в каких ответах вы уже есть, кто занимает ваше место и что мешает нейросетям вас цитировать. По сути это AI-аудит сайта и бренда сразу — смотрим не только страницы, но и то, что о компании пишут другие.
Аудит сайта для AI-поиска отличается от классического: важна не только позиция в выдаче, но и то, может ли модель извлечь из страницы факт и сослаться на нее. Если вы уже работаете над GEO, аудит GEO-продвижения покажет, что из сделанного дает результат, а что нет. Так же проводим аудит AI-продвижения, которое ведет другой подрядчик.
|Блок
|Что смотрим
|Видимость бренда
|Набор промптов по нише в ChatGPT, Алисе и Google AI Overviews: упоминают ли вас, цитируют ли сайт, какая доля ответов у вас против конкурентов
|Техническая доступность
|robots.txt и доступ AI-ботов (GPTBot, OAI-SearchBot, YandexAdditional, Googlebot), отдача контента без JavaScript, скорость, индексация
|Структура и разметка
|schema.org: Organization, Service, FAQPage, Product; описание сущностей — компании, услуг, специалистов; llms.txt как дополнительная мера
|Контент
|Формат «сначала ответ», факты и цифры, таблицы, FAQ, свежесть материалов, авторство
|Доверие и упоминания
|Отзывы, внешние источники, справочники, рейтинги, публикации в СМИ
llms.txt проверяем, но не считаем обязательным: это предложенный формат, а не стандарт, и его поддержка нейросетями не гарантирована.
Ответы нейросетей меняются: один и тот же вопрос через неделю может дать другой список компаний. Поэтому гарантировать попадание в ответы не может никто. Аудит дает другое — честную стартовую точку, понятный список барьеров и замер, с которым можно сравнивать результат работ.
Вся работа занимает 1–2 недели.
Ниша, конкуренты, приоритетные услуги, вопросы ваших клиентов.
Список вопросов, которые задает ваша аудитория.
Ответы ChatGPT, Алисы и Google AI Overviews с фиксацией упоминаний и ссылок.
Доступность, разметка, контент, внешние источники.
Презентация результатов и плана работ.
Ответ зависит и от формулировки, региона и истории диалога. Поэтому каждый промпт проверяем несколько раз в чистой сессии и фиксируем дату проверки.
Стоимость — от 50 000 рублей.
Цена зависит от числа промптов, нейросетей и конкурентов в сравнении.
от 50 000 ₽
SEO-аудит проверяет, как сайт ранжируется в поисковой выдаче. GEO-аудит — как нейросети используют сайт и внешние источники для ответа: упоминают ли бренд, цитируют ли страницы, доверяют ли фактам.
По умолчанию — ChatGPT, Алису и Google AI Overviews. По запросу добавляем Perplexity, GigaChat, DeepSeek и другие, если ими пользуется ваша аудитория.
Для большей части проверок — нет: смотрим сайт снаружи, как его видят роботы. Доступ к Вебмастеру, Search Console и логам сервера желателен — по логам видно, заходят ли AI-боты.
Работать по плану: часть пунктов закроет ваша команда, остальное можно передать нам — GEO-продвижение по итогам аудита.
Да. Аудит сайта для нейросетей покажет, что исправить до запуска контента, и зафиксирует стартовую точку — даже отсутствие упоминаний пригодится для сравнения.
Пришлите адрес сайта и 3–5 конкурентов — уточним нишу и пришлем предложение с составом работ и сроками.