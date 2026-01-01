+7 (800) 777-61-74
GEO / AI

GEO-аудит сайта: готовность к AI-поиску

Узнаете, упоминают ли вас нейросети и что им мешает.

GEO-аудит сайта — разовая проверка того, как ChatGPT, Алиса и Google AI Overviews отвечают на вопросы вашей ниши и есть ли в этих ответах ваш бренд. Проверяем видимость, техническую доступность сайта, разметку, контент и внешние упоминания, сравниваем с конкурентами и даем план работ. Подходит компаниям, которые хотят понять, где они в AI-поиске, до вложений в постоянную работу.

1–2 неделисрок аудита
от 50 000 ₽стоимость
Смотреть стоимость
Три магазинчика на подставке-облачке ответа, четвертый стоит снаружи — нейросеть называет короткий список компаний, бренд вне его не выбирают
Зачем

Зачем это нужно

Все больше людей задают вопросы нейросетям и получают готовый ответ без перехода на сайт. Если вашего бренда нет в этом ответе, его нет и в выборе: человек видит короткий список компаний и выбирает из него.

Проверка показывает стартовую точку: в каких ответах вы уже есть, кто занимает ваше место и что мешает нейросетям вас цитировать. По сути это AI-аудит сайта и бренда сразу — смотрим не только страницы, но и то, что о компании пишут другие.

Особенно это важно для услуг и сложных товаров, где покупатель сначала спрашивает совет: какой вариант выбрать, кому доверить задачу, чем отличаются поставщики. В таких вопросах нейросеть сама формирует короткий список, и попасть в него — работа на месяцы, которую стоит начинать с замера.

Что проверяем

Что проверяем при AI-аудите сайта

Аудит сайта для AI-поиска отличается от классического: важна не только позиция в выдаче, но и то, может ли модель извлечь из страницы факт и сослаться на нее. Если вы уже работаете над GEO, аудит GEO-продвижения покажет, что из сделанного дает результат, а что нет. Так же проводим аудит AI-продвижения, которое ведет другой подрядчик.

БлокЧто смотрим
Видимость брендаНабор промптов по нише в ChatGPT, Алисе и Google AI Overviews: упоминают ли вас, цитируют ли сайт, какая доля ответов у вас против конкурентов
Техническая доступностьrobots.txt и доступ AI-ботов (GPTBot, OAI-SearchBot, YandexAdditional, Googlebot), отдача контента без JavaScript, скорость, индексация
Структура и разметкаschema.org: Organization, Service, FAQPage, Product; описание сущностей — компании, услуг, специалистов; llms.txt как дополнительная мера
КонтентФормат «сначала ответ», факты и цифры, таблицы, FAQ, свежесть материалов, авторство
Доверие и упоминанияОтзывы, внешние источники, справочники, рейтинги, публикации в СМИ

llms.txt проверяем, но не считаем обязательным: это предложенный формат, а не стандарт, и его поддержка нейросетями не гарантирована.

Фрагмент отчета GEO-аудита: видимость бренда по нейросетям, сравнение с конкурентами и таблица промптов, данные обезличены
Пример фрагмента отчета
Результат

Что вы получаете

  • Отчет с оценкой по каждому из пяти блоков и списком найденных барьеров.
  • Список промптов с ответами нейросетей: где вас называют, где цитируют сайт, где только конкурентов.
  • Сравнение с 3–5 конкурентами по видимости в ответах и внешним упоминаниям.
  • Разбор с командой — созвон, на котором объясняем выводы и отвечаем на вопросы разработчиков и маркетологов.
  • Приоритизированный план — что исправить на сайте, в контенте и во внешних источниках и в каком порядке.
  • Результаты — база для замера: повторная проверка через месяц покажет, что изменилось.

Ответы нейросетей меняются: один и тот же вопрос через неделю может дать другой список компаний. Поэтому гарантировать попадание в ответы не может никто. Аудит дает другое — честную стартовую точку, понятный список барьеров и замер, с которым можно сравнивать результат работ.

Этапы

Этапы и сроки

Вся работа занимает 1–2 недели.

01

Бриф

  • 1 рабочий день

Ниша, конкуренты, приоритетные услуги, вопросы ваших клиентов.

02

Сбор промптов

  • 1–3 рабочих дня

Список вопросов, которые задает ваша аудитория.

03

Проверка в нейросетях

  • 1–3 рабочих дня

Ответы ChatGPT, Алисы и Google AI Overviews с фиксацией упоминаний и ссылок.

04

Техническая и контентная проверка

  • 3–4 рабочих дня

Доступность, разметка, контент, внешние источники.

05

Отчет и разбор

  • 2–4 рабочих дня

Презентация результатов и плана работ.

Ответ зависит и от формулировки, региона и истории диалога. Поэтому каждый промпт проверяем несколько раз в чистой сессии и фиксируем дату проверки.

Стоимость

Стоимость GEO-аудита

Стоимость — от 50 000 рублей.

GEO-аудит

Цена зависит от числа промптов, нейросетей и конкурентов в сравнении.

от 50 000 ₽

Если после проверки вы переходите на постоянную работу, стоимость аудита зачтем в первый месяц.

Вопросы

Частые вопросы

Евгений Шольчев, основатель агентства
Евгений ШольчевОснователь агентства

SEO-аудит проверяет, как сайт ранжируется в поисковой выдаче. GEO-аудит — как нейросети используют сайт и внешние источники для ответа: упоминают ли бренд, цитируют ли страницы, доверяют ли фактам.

По умолчанию — ChatGPT, Алису и Google AI Overviews. По запросу добавляем Perplexity, GigaChat, DeepSeek и другие, если ими пользуется ваша аудитория.

Для большей части проверок — нет: смотрим сайт снаружи, как его видят роботы. Доступ к Вебмастеру, Search Console и логам сервера желателен — по логам видно, заходят ли AI-боты.

Работать по плану: часть пунктов закроет ваша команда, остальное можно передать нам — GEO-продвижение по итогам аудита.

Да. Аудит сайта для нейросетей покажет, что исправить до запуска контента, и зафиксирует стартовую точку — даже отсутствие упоминаний пригодится для сравнения.

Заявка

Заказать GEO-аудит

Пришлите адрес сайта и 3–5 конкурентов — уточним нишу и пришлем предложение с составом работ и сроками.

Прямые контакты
Основной номер телефона
+7 (495) 473-19-84
Номер поддержки
+7 (800) 777-61-74
Почта
zakaz@sholchev.ru
Telegram
@sholchev_agency

Направление GEO / AI