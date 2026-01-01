Зачем

Зачем это нужно

Все больше людей задают вопросы нейросетям и получают готовый ответ без перехода на сайт. Если вашего бренда нет в этом ответе, его нет и в выборе: человек видит короткий список компаний и выбирает из него.

Проверка показывает стартовую точку: в каких ответах вы уже есть, кто занимает ваше место и что мешает нейросетям вас цитировать. По сути это AI-аудит сайта и бренда сразу — смотрим не только страницы, но и то, что о компании пишут другие.