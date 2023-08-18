Утверждено Приказом Генерального директора ИП Шольчев Евгений Геннадиевич

б/н от «30» июля 2021 г.

Постоянный адрес публикации документа:

ИП Шольчев Евгений Геннадиевич , организация, зарегистрированная на территории РФ в соответствии с действующим законодательством: ИНН 621402906614, адрес местонахождения: 115533, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагатино-Садовники, ул. Нагатинская, д.21, кор.2, кв. 81 (далее - Компания) предпринимает все необходимые меры для соблюдения конфиденциальности вашей личной информации (персональных данных).

Компания оказывает услуги посредством уникальных собственных разработок, сервисов и автоматизированных систем в сфере интернет-рекламы.

Компания несет ответственность за процесс обработки ваших персональных данных в рамках использования сайта по адресу в сети Интернет: https://sholchev.ru/ и всех его поддоменов (далее - Сайт).

Согласие на обработку персональных данных (далее - Согласие) распространяется исключительно на те персональные данные, которые обрабатываются в рамках использования Сайта, и исполнения договоров с Компанией. Использование Сайта предполагает ваше полное согласие на обработку ваших персональных данных.

Компания вправе в любой момент без предварительного уведомления пользователей изменять, дополнять или обновлять текст настоящего Согласия в той или иной части. В том случае, если в настоящее Согласие будут внесены существенные изменения, такое Согласие подлежит размещению на Сайте, а соответствующие изменения вступают в силу в течение 20 дней с момента официальной публикации новой редакции Согласия на Сайте. Если в течение этих 20 дней вы в письменной форме не заявите отказ от принятия изменений, то это означает ваше принятие Согласия в новой редакции. Компания рекомендует регулярно просматривать текст настоящего Согласия, чтобы вы были своевременно информированы о любых изменениях и датах вступления в силу таких изменений. Для получения более подробной информации о процессе обработки Компанией ваших персональных данных, исправлении, блокировке или удаления любых ваших персональных данных, получении доступа к вашим персональным данным, отмене вашего согласия на определенные виды обработки персональных данных, удаления вашего адреса электронной почты из списков адресов в нашей базе данных, а также для направления вопросов, замечаний или предложений, касающихся настоящего Согласия, вы можете связываться с Компанией по следующему адресу электронной почты [email protected] или направить письмо по адресу: ИП Шольчев Евгений Геннадиевич , РФ, 115533, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагатино-Садовники, ул. Нагатинская, д.21, кор.2, кв. 81

Вы подтверждаете, что настоящим, предоставляете согласие на обработку Компанией ваших персональных данных и подтверждаете, что, давая такое согласие, вы действуете своей волей и в своем интересе. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Персональные данные, не являющиеся специальными или биометрическими: фамилия, имя; номера телефонов; адреса электронной почты (email); пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес.

Данное Согласие предоставляется вами в целях исполнения договоров, заключаемых с Компанией.

Вы выражаете согласие на осуществление со всеми указанными персональными данными следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление или изменение), использование, распространение (в том числе - передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, передача, а также осуществление любых иных действий с вашими персональными данными в соответствии с действующим законодательством РФ. Обработка персональных данных может осуществляться с использованием средств автоматизации, а также без их использования (при неавтоматической обработке).

При обработке персональных данных Компания не ограничена в применении способов их обработки.

Вы выражаете согласие на осуществление Компанией обратной связи с вами, включая: направление запросов и информации, которая касается использования Сайта и исполнения соглашений и договоров, направление уведомлений, включая уведомления (рассылки) о новостях и продуктах Компании, обработку ваших заявок.

В любой момент и время, на безвозмездной основе, вы, как пользователь Сайта, вправе отказаться от получения специальных уведомлений (рассылок) и иной информации о продуктах и услугах Компании, используя специальную процедуру отказа от таких рассылок, предусмотренную Компанией и указанную непосредственно в тексте (теле писем) соответствующих рассылок.

Цель обработки персональных данных: обработка входящих запросов физических лиц с целью оказания консультирования; обработка входящих запросов физических лиц с целью заключения и исполнения договоров в сфере Интернет-рекламы (например, оказания услуг поискового продвижения сайта, контекстной рекламы, привлечение целевых посетителей, веб-поддержки и веб-аудита сайта; иных согласованных сторонами Интернет-услуг); аналитики действий физического лица на веб-сайте и функционирования веб-сайта; проведение рекламных и новостных рассылок.

Настоящим вы признаете и подтверждаете, что в случае необходимости Компания вправе предоставлять ваши персональные данные третьим лицам.

Также вы признаете и подтверждаете, что в случае необходимости Компания вправе предоставлять ваши персональные данные третьим лицам в целях оказания услуг технической поддержки, а также (в обезличенном виде) в статистических, маркетинговых и иных научных целях. Такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего Согласия.

Вы предоставляете согласие на обработку ваших персональных данных в течение срока действия заключенных между вами и Компанией договоров и в течение 1 (одного) года после расторжения таких договоров как в связи с окончанием срока их действия, так и досрочно, однако вы можете отозвать такое согласие посредством письменного уведомления Компании не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия.

В процессе использования Сайта, после заполнения форм с вашими персональными данными, нажимая соответствующую кнопку (например: «Оставить заявку», «Зарегистрироваться», «Создать аккаунт», «Попробовать бесплатно», «Оплатить» и т.п.) вы подтверждаете, что предоставляете Компании свое согласие на обработку ваших персональных данных.

В виду того, что персональные данные получены Компанией исключительно в рамках использования пользователем Сайта, и исполнения договоров с Компанией, уведомление уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных об обработке персональных данных не требуется (п. 2 ч. 2 ст. 22 Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).

Обновлено 18.08.2023г