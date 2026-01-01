Поиск площадки
Подсказки в строке поиска и отчет по поисковым запросам в кабинете продавца показывают, как формулируют запрос реальные покупатели.
Собираем ключи для Ozon, по которым вас ищут покупатели, и вписываем их в заголовок, характеристики и описание. Так карточка чаще показывается в поиске и поднимается выше конкурентов. Услуга нужна брендам и продавцам, у которых каталог уже на площадке, но показов и заказов меньше, чем позволяет спрос.
Оптимизация нужна, когда остатки есть и цена в рынке, а заказов мало, потому что карточку просто не находят. Типичные признаки:
SEO для товаров Ozon начинается с аудита: он показывает, каких слов и характеристик не хватает каждой позиции и что мешает ей подняться.
Ключевые запросы собираем из трех источников, чистим и распределяем по карточкам — так получается семантическое ядро вашего ассортимента.
Подсказки в строке поиска и отчет по поисковым запросам в кабинете продавца показывают, как формулируют запрос реальные покупатели.
Смотрим, по каким словам находятся лидеры категории и чего не хватает вам.
MPSTATS и аналогичные сервисы дают частотность и сезонность.
Убираем чужие бренды и нерелевантные слова, группируем запросы по смыслу и закрепляем каждую группу за одной карточкой, чтобы ваши позиции не конкурировали друг с другом.
Семантика Ozon в одной категории может сильно отличаться: у складного и трехколесного самоката разные покупатели и разные формулировки. Поэтому ядро собираем под каждую позицию, а не одно на весь магазин.
Поисковая оптимизация затрагивает пять элементов, и сильнее всего на выдачу влияют заголовок и характеристики. Заголовок товара на Ozon дает самый быстрый эффект: на этой площадке выдача сильнее всего опирается на название. Оптимизация описания расширяет охват. SEO-описание товара Ozon пишем для людей: связный текст с запросами продает лучше набора ключей, а переспам снижает видимость.
|Что делаем
|Как влияет на поиск
|Заголовок
|Ставим в начало главный запрос, тип товара, бренд и ключевое свойство
|Самый сильный текстовый сигнал релевантности
|Характеристики
|Заполняем все поля категории, проверяем значения
|По ним работают фильтры: пустое поле — позиция вне выборки
|Описание
|Пишем SEO-текст со вторичными запросами, без переспама
|Расширяет охват по средне- и низкочастотным запросам
|Rich-контент
|Собираем блоки с выгодами и сценариями использования
|Повышает конверсию, а она влияет на позиции
|Отзывы и вопросы
|Отвечаем, используя формулировки покупателей
|Рейтинг и свежие отзывы учитываются в ранжировании
SEO-оптимизация карточки на Ozon — это и аккуратная техническая работа: проверяем, что правки проходят модерацию и не ломают объединение вариантов по цвету и размеру.
SEO-оптимизация Ozon идет волнами: первая занимает около двух недель, полный эффект обычно виден через 1–2 месяца.
Названия, характеристики, описания, сравнение с конкурентами.
Ядро и распределение запросов по позициям.
Оптимизация заголовка и описания, заполненные поля; тексты для SEO карточки товара Ozon согласуем с вами до загрузки.
Загружаем изменения в кабинет или через API.
Позиции по ключам, показы, CTR и конверсия.
Раз в квартал и перед сезоном.
Цена зависит от числа позиций и формата: разовая работа или ежемесячное сопровождение позиций.
Семантика, заголовок, характеристики, описание
от 10 000 ₽
То же для группы позиций, общее ядро без пересечений
от 50 000 ₽
Мониторинг, правки и обновление семантики каждый месяц
от 15 000 ₽ в месяц
SEO карточки на Ozon в двух кейсах агентства подняло их из конца выдачи к первым позициям.
Проработали ключевые слова в характеристиках и закрыли высоко-, средне- и низкочастотные запросы. Карточки поднялись с 30–50-х мест примерно до 10-го, продажи за полгода выросли на 93% вместе с работой над контентом и акциями.
Ассортимент стоял не выше 50-го места. Переписали названия под логику поиска площадки и обновили инфографику. Охват вырос на 35%, у части карточек CTR почти удвоился, а продажи за 5 месяцев выросли в 6 раз вместе с рекламой и логистикой.
SEO для Ozon дает бесплатные показы в поиске надолго, реклама — быстрые показы за деньги, и в конкурентных категориях лучше работать с обоими инструментами.
Поисковое продвижение снижает стоимость рекламы: площадка считает оптимизированную карточку релевантной и охотнее ее показывает.
Настройка кампаний — на странице Реклама на площадке, работа с магазином целиком — комплексное продвижение.
Столько, сколько звучит естественно: главный запрос — в заголовке, вторичные — в характеристиках и описании. Каждую группу запросов закрепляем за одной карточкой. Переспам снижает видимость, поэтому количество ключей — не самоцель.
Первые изменения позиций — через 1–2 недели после правок, полный эффект — через 1–2 месяца. Срок зависит от конкуренции в категории и от того, как часто покупают товар.
В нишах с невысокой конкуренцией — да. В популярных категориях советуем сочетать оптимизацию с небольшим рекламным бюджетом: первые заказы помогают закрепиться в выдаче.
Раз в квартал и перед сезоном. Покупатели меняют формулировки, появляются новые запросы и конкуренты, и ядро без обновления постепенно теряет охват.
Да. Rich-контент собираем вместе с текстами: он поднимает конверсию, а конверсия влияет на позиции. Если блоки уже есть, проверяем их и дорабатываем.
Для оптимизации карточки товара на Ozon нужны доступ к кабинету продавца с правами на каталог и аналитику, список приоритетных позиций и сведения, которых нет на площадке. Пароль владельца не нужен.
Пришлите ссылку на карточку или магазин — SEO-специалист проведет аудит, покажет, каких запросов и характеристик не хватает, и назовет стоимость. SEO продвижение карточки или всего ассортимента начинаем после аудита.