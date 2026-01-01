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SEO Ozon

SEO продвижение на Ozon: ключи и оптимизация карточек товаров

Собираем ключи для Ozon, по которым вас ищут покупатели, и вписываем их в заголовок, характеристики и описание. Так карточка чаще показывается в поиске и поднимается выше конкурентов. Услуга нужна брендам и продавцам, у которых каталог уже на площадке, но показов и заказов меньше, чем позволяет спрос.

Бесплатноаудит карточки
через 1–2 неделипервые изменения позиций после старта работ
150+магазинов на сопровождении в агентстве
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Лестница: три коробки на верхних ступенях, коробка с ценником внизу — карточка в поиске ниже конкурентов
Когда нужна

Когда нужна SEO-оптимизация карточки на Ozon

Оптимизация нужна, когда остатки есть и цена в рынке, а заказов мало, потому что карточку просто не находят. Типичные признаки:

  • Мало показов. В аналитике кабинета показов в поиске меньше, чем у похожих позиций.
  • Позиции ниже конкурентов. По главным запросам вы на третьей-пятой странице выдачи.
  • Нет позиций по целевым запросам. Покупатели ищут «детский самокат складной», а в названии только «самокат».
  • Карточка выпадает из фильтров. Не заполнены характеристики, по которым покупатель сужает выбор.

SEO для товаров Ozon начинается с аудита: он показывает, каких слов и характеристик не хватает каждой позиции и что мешает ей подняться.

Ключевые слова

Как подбираем ключевые слова для Ozon

Ключевые запросы собираем из трех источников, чистим и распределяем по карточкам — так получается семантическое ядро вашего ассортимента.

Поиск площадки

Подсказки в строке поиска и отчет по поисковым запросам в кабинете продавца показывают, как формулируют запрос реальные покупатели.

Конкуренты

Смотрим, по каким словам находятся лидеры категории и чего не хватает вам.

Сервисы аналитики

MPSTATS и аналогичные сервисы дают частотность и сезонность.

Чистка и кластеризация

Убираем чужие бренды и нерелевантные слова, группируем запросы по смыслу и закрепляем каждую группу за одной карточкой, чтобы ваши позиции не конкурировали друг с другом.

Семантика Ozon в одной категории может сильно отличаться: у складного и трехколесного самоката разные покупатели и разные формулировки. Поэтому ядро собираем под каждую позицию, а не одно на весь магазин.

Что оптимизируем

Что оптимизируем в карточке

Поисковая оптимизация затрагивает пять элементов, и сильнее всего на выдачу влияют заголовок и характеристики. Заголовок товара на Ozon дает самый быстрый эффект: на этой площадке выдача сильнее всего опирается на название. Оптимизация описания расширяет охват. SEO-описание товара Ozon пишем для людей: связный текст с запросами продает лучше набора ключей, а переспам снижает видимость.

Что делаемКак влияет на поиск
ЗаголовокСтавим в начало главный запрос, тип товара, бренд и ключевое свойствоСамый сильный текстовый сигнал релевантности
ХарактеристикиЗаполняем все поля категории, проверяем значенияПо ним работают фильтры: пустое поле — позиция вне выборки
ОписаниеПишем SEO-текст со вторичными запросами, без переспамаРасширяет охват по средне- и низкочастотным запросам
Rich-контентСобираем блоки с выгодами и сценариями использованияПовышает конверсию, а она влияет на позиции
Отзывы и вопросыОтвечаем, используя формулировки покупателейРейтинг и свежие отзывы учитываются в ранжировании

SEO-оптимизация карточки на Ozon — это и аккуратная техническая работа: проверяем, что правки проходят модерацию и не ломают объединение вариантов по цвету и размеру.

Этапы

Этапы работы и сроки

SEO-оптимизация Ozon идет волнами: первая занимает около двух недель, полный эффект обычно виден через 1–2 месяца.

01

Аудит

  • 2–3 рабочих дня

Названия, характеристики, описания, сравнение с конкурентами.

02

Сбор семантики

  • 1–3 рабочих дня

Ядро и распределение запросов по позициям.

03

Тексты и характеристики

  • 3–5 рабочих дней

Оптимизация заголовка и описания, заполненные поля; тексты для SEO карточки товара Ozon согласуем с вами до загрузки.

04

Внесение правок

  • 1–2 дня

Загружаем изменения в кабинет или через API.

05

Мониторинг

  • Еженедельно

Позиции по ключам, показы, CTR и конверсия.

06

Обновление семантики

Раз в квартал и перед сезоном.

Стоимость

Стоимость SEO на Ozon

Цена зависит от числа позиций и формата: разовая работа или ежемесячное сопровождение позиций.

Одна позиция

Семантика, заголовок, характеристики, описание

  • Ozon

от 10 000 ₽

Пакет позиций

То же для группы позиций, общее ядро без пересечений

  • Ozon

от 50 000 ₽

Сопровождение позиций

Мониторинг, правки и обновление семантики каждый месяц

  • Ozon

от 15 000 ₽ в месяц

Оптимизация товара на Ozon поштучно подходит для новинок, пакет — для категории или линейки. Цена SEO продвижения фиксируется в договоре, а стоимость пакета считаем после аудита: она зависит от категории и объема текстов.

Кейсы клиентов

Кейс: позиции до и после

SEO карточки на Ozon в двух кейсах агентства подняло их из конца выдачи к первым позициям.

+93%
Абрау-ДюрсоБезалкогольные напитки · топ-5 FMCG · Ozon + WB
Продаж за 6 месяцев2000 бутылок в день на WB
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

Увеличили продажи Абрау-Дюрсо на Ozon и Wildberries на 93%

Проработали ключевые слова в характеристиках и закрыли высоко-, средне- и низкочастотные запросы. Карточки поднялись с 30–50-х мест примерно до 10-го, продажи за полгода выросли на 93% вместе с работой над контентом и акциями.

Читать на VC

VC.ru · 985 просмотров

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ГаммаМатериалы для творчества · 125 лет бренду · Ozon + WB
Оборот за 5 месяцевПрогноз 4 млн → факт 25 млн ₽
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

В 6 раз увеличили оборот Гамма на Ozon и Wildberries

Ассортимент стоял не выше 50-го места. Переписали названия под логику поиска площадки и обновили инфографику. Охват вырос на 35%, у части карточек CTR почти удвоился, а продажи за 5 месяцев выросли в 6 раз вместе с рекламой и логистикой.

Читать на VC

VC.ru · 850 просмотров

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Росток в горшке и лейка, из которой сыплются монеты — SEO дает рост надолго, реклама ускоряет его за деньги
SEO и реклама

SEO и реклама на Ozon: что выбрать

SEO для Ozon дает бесплатные показы в поиске надолго, реклама — быстрые показы за деньги, и в конкурентных категориях лучше работать с обоими инструментами.

Поисковое продвижение снижает стоимость рекламы: площадка считает оптимизированную карточку релевантной и охотнее ее показывает.

Настройка кампаний — на странице Реклама на площадке, работа с магазином целиком — комплексное продвижение.

Вопросы

Частые вопросы

Евгений Шольчев, основатель агентства
Евгений ШольчевОснователь агентства

Столько, сколько звучит естественно: главный запрос — в заголовке, вторичные — в характеристиках и описании. Каждую группу запросов закрепляем за одной карточкой. Переспам снижает видимость, поэтому количество ключей — не самоцель.

Первые изменения позиций — через 1–2 недели после правок, полный эффект — через 1–2 месяца. Срок зависит от конкуренции в категории и от того, как часто покупают товар.

В нишах с невысокой конкуренцией — да. В популярных категориях советуем сочетать оптимизацию с небольшим рекламным бюджетом: первые заказы помогают закрепиться в выдаче.

Раз в квартал и перед сезоном. Покупатели меняют формулировки, появляются новые запросы и конкуренты, и ядро без обновления постепенно теряет охват.

Да. Rich-контент собираем вместе с текстами: он поднимает конверсию, а конверсия влияет на позиции. Если блоки уже есть, проверяем их и дорабатываем.

Для оптимизации карточки товара на Ozon нужны доступ к кабинету продавца с правами на каталог и аналитику, список приоритетных позиций и сведения, которых нет на площадке. Пароль владельца не нужен.

Заявка

Заказать SEO продвижение Ozon

Пришлите ссылку на карточку или магазин — SEO-специалист проведет аудит, покажет, каких запросов и характеристик не хватает, и назовет стоимость. SEO продвижение карточки или всего ассортимента начинаем после аудита.

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