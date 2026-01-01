SEO Ozon

Собираем ключи для Ozon, по которым вас ищут покупатели, и вписываем их в заголовок, характеристики и описание. Так карточка чаще показывается в поиске и поднимается выше конкурентов. Услуга нужна брендам и продавцам, у которых каталог уже на площадке, но показов и заказов меньше, чем позволяет спрос.