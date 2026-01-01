Карточки и контент
Создание, заполнение, описание, фото и инфографика, подробнее ниже.
Продвижение на Яндекс Маркете — это работа агентства со всем, что влияет на заказы вашего магазина: карточками, ценами и акциями, бустом продаж, остатками на складах и отзывами. Вы получаете рост оборота при контролируемой доле рекламных расходов и каждую неделю видите в отчёте, что сделано и сколько это принесло.
В продвижение на Яндекс Маркете входят семь блоков работ — от карточек до аналитики, и каждый мы оцениваем по выручке и марже.
Создание, заполнение, описание, фото и инфографика, подробнее ниже.
Следим за ценой относительно конкурентов и участвуем в акциях после расчёта допустимой скидки.
Буст продаж с оплатой за доставленный заказ и полки с линейкой бренда в выдаче. Реклама интернет-магазина на Яндекс Маркете окупается, только когда готовы карточки и цены; ставки, механики и Директ — на странице «Реклама на Яндекс Маркете».
Выбираем схему под ассортимент. На FBY распределяем остатки по складам Маркета в регионах, на FBS контролируем сроки сборки.
Отвечаем покупателям, разбираем негатив, подключаем вознаграждение за отзывы, где оно окупается.
Юнит-экономика по каждому товару, ABC-анализ ассортимента, еженедельный P&L-отчёт. Подробнее — «Аналитика Яндекс Маркета».
Кампании в Директе, блогеры, соцсети, подробнее ниже.
Продвижение товаров на Яндекс Маркете без одного из блоков даёт перекос: буст ведёт трафик на слабые карточки, акции съедают маржу, а товар без остатков в регионе не показывается покупателю. Раскрутка на Яндекс Маркете одними ставками заканчивается ростом ДРР, поэтому продвижение продаж на Яндекс Маркете мы строим как одну систему, а не набор разовых задач.
Карточка товара на Яндекс Маркете: продвижение начинается с неё, потому что от карточки зависит, покажет ли Маркет товар в выдаче и закажет ли его покупатель. Что делаем:
Заводим товары по требованиям категории, объединяем варианты по цвету и размеру, убираем дубли.
Заполняем все ключевые характеристики: из-за пустых полей карточки скрываются или выпадают из фильтров. В одном из кейсов, проект «DeLonghi» именно недостающие характеристики приводили к скрытию карточек.
Пишем текст, который отвечает на вопросы покупателя и содержит слова, по которым ищут товар.
Фото, инфографика, видео — весь контент для карточек Яндекс Маркета готовит наш дизайнер.
Исправляем технические ошибки: у Redmond они нашлись примерно в 30% ассортимента.
Чтобы увеличить продажи на Яндекс Маркете, нужно поднять хотя бы одну из четырёх величин: показы, кликабельность, конверсию в заказ или средний чек.
Как увеличить заказы на Яндекс Маркете быстрее всего, видно на аудите: основной эффект обычно дают один-два фактора. С них и начинаем продвижение товаров для увеличения продаж, а остальное подключаем по плану. Рост продаж на Яндекс Маркете считаем в деньгах: рост оборота на Яндекс Маркете при падающей марже — не результат, поэтому в отчёте всегда есть прибыль по товарам.
|Фактор
|Что влияет
|Охват
|Показы в поиске и рекомендациях. На них влияют ассортимент, остатки в нужных регионах, буст и внешний трафик.
|Карточка
|Увеличение конверсии на Яндекс Маркете начинается с главного фото, цены и отзывов.
|Средний чек
|Комплекты, линейки, акции с порогом суммы заказа.
|Отказы
|Отмены и невыкупы, чаще всего из-за сроков доставки. У DeLonghi ошибка интеграции автоматически отменяла часть заказов — исправив её, получили увеличение заказов на Яндекс Маркете без роста бюджета.
|Отзывы
|Рейтинг влияет на выбор покупателя, поэтому отвечаем на негатив и собираем отзывы после покупки.
Маркет подходит и интернет-магазинам, которым нужен второй канал продаж, и производителям, которые хотят продавать напрямую, без дистрибьютора.
Ваш ассортимент тот же, а заказы приходят из поиска и рекомендаций Маркета. Интернет-магазину со своей логистикой подходит модель DBS: заказы с Маркета, доставка ваша. Если нужна доставка по всей стране, часть товаров переводим на FBY. Регистрацию кабинета и выбор модели берём в рамках запуска магазина на Яндекс Маркете; продвижение интернет-магазина на Яндекс Маркете начинается сразу после него.
Продвижение бренда на Яндекс Маркете для производителя начинается с того, как бренд выглядит на площадке: единые описания и фото на всех карточках линейки, витрина магазина с баннерами, контроль цен. Продвижение продукции на Яндекс Маркете начинаем с выбора модели: FBY — для широкой географии, FBS — если склад важно держать у себя. Реклама производителя на Яндекс Маркете — баннеры на главной и в категориях: так мы продвигали Redmond в «Бытовой технике».
Внешнее продвижение Яндекс Маркета приводит покупателей на ваши карточки из-за пределов площадки и работает на узнаваемость бренда. Каналы: Директ, блогеры, Telegram, VK, офлайн-реклама. Внешняя реклама Яндекс Маркета маркируется по закону, и мы оцениваем её по заказам, а не по охватам.
Продвижение бренда на Маркете строим вокруг линейки: полка, баннеры и витрина работают на всю категорию. Например, реклама бренда на Яндекс Маркете у DeLonghi за 14 дней принесла около 3 млн ₽ дополнительного оборота. Общие механики — на странице «Продвижение бренда на маркетплейсах».
Наш сотрудник
Евгений Шольчев
Основатель агентства
Наш сотрудник
Полина Артемьева
Операционный директор
Шольчев — агентство для Яндекс Маркета со статусом партнёра площадки и публичными кейсами крупных брендов бытовой техники. Что это даёт вам:
Спорные вопросы и технические ошибки решаем быстрее, чем через общий чат. С Redmond, например, вместе с Маркетом продвигали региональные склады.
4 специалиста: проектный менеджер, контент-менеджер, маркетолог и аналитик, плюс API-разработчик для интеграций.
Евгений Шольчев, Полина Артемьева. KPI фиксируем в договоре.
Услуги продвижения на Яндекс Маркете и продвижение бизнеса на Яндекс Маркете в целом мы предлагаем для магазинов и брендов с оборотом от 5 млн ₽ в месяц.
Когда выбираете агентство, маркетплейс Яндекс Маркет стоит оценивать отдельно от WB и Ozon: свои модели, своя реклама, своя аудитория. Просите у подрядчика по Яндекс Маркету кейсы именно на этой площадке — компания по продвижению на Яндекс Маркете, уверенная в результате, покажет их до договора.
В кейсах — два бренда бытовой техники, которые за год кратно выросли на Маркете.
Официальный магазин стартовал с оборотом около 20 млн ₽ в месяц, цель — утроить продажи за год. Подключили FBY, чтобы ускорить доставку в регионы, запустили буст продаж с потолком расходов 7% от оборота и баннеры, убрали дубли карточек и дописали недостающие характеристики, исправили ошибку интеграции, из-за которой отменялись заказы. Цель ×3 выполнили на 8-м месяце, к ноябрю 2023 оборот вырос примерно до 100 млн ₽ в месяц — без изменения цен и ассортимента.
Задача — увеличить долю бренда и снизить рекламные расходы. Сузили список товаров в бусте и следили за ставками каждый день: за 3 месяца доля расходов на буст снизилась с 10% до 3,5% оборота. Полки добавили 25–35% к обороту, исправили ошибки в 30% ассортимента и вместе с Маркетом развернули склады FBY в пяти регионах. За год продажи выросли в 4 раза.
Работа с агентством продвижения на Яндекс Маркете идёт в шесть шагов — от заявки до еженедельных отчётов.
Отвечаем в течение 1 рабочего дня.
Карточки, цены, остатки, реклама, экономика; по итогам решаем, сможем ли повлиять на рост.
Цели и KPI на 3 и 12 месяцев, план задач по неделям.
Фиксируем KPI.
Выделенная команда берёт магазин в работу.
Еженедельный P&L-отчёт, ежемесячный разбор.
Цена зависит от ассортимента, оборота и набора задач; точную сумму называем после аудита.
Карточки, цены, остатки, реклама, экономика, план работ
от 100 000 ₽разово
Стратегия, карточки, цены и акции, буст и полки, внешний трафик, еженедельный P&L-отчёт
от 150 000 ₽в месяц
Цели ставим на 3 и 12 месяцев, а первое увеличение продаж на Яндекс Маркете обычно видно в течение первого месяца после правок в карточках и акциях. У DeLonghi цель «утроить продажи за год» выполнили на 8-м месяце, у Redmond расходы на буст снизились втрое за 3 месяца.
Комплексное продвижение на Яндекс Маркете: стоимость — от 150 000 ₽ в месяц за работу всей команды, расширенный аудит магазина — от 100 000 ₽ разово. Рекламный бюджет оплачивается площадке отдельно. Точную сумму называем после аудита: она зависит от числа товаров, категорий и задач.
Да, для этого есть модель DBS: заказы приходят с Маркета, а доставляете их вы. Она подходит интернет-магазину с налаженной логистикой в своём регионе. Для доставки по всей стране часть ассортимента можно перевести на склады Маркета по FBY и работать по двум моделям.
Продвижение отвечает за рост продаж: стратегию, карточки, акции, рекламу и внешний трафик. Ведение Яндекс Маркета закрывает ежедневную работу в кабинете: цены, остатки, поставки, ответы покупателям. Продвижение магазина на Маркете и ведение можно заказать по отдельности или вместе.
Такой риск оцениваем до договора: аудит показывает, можем ли мы повлиять на рост. Мешать могут бренды-лидеры в нише, нет доставки в нужные регионы или мал бюджет — об этом говорим сразу. В работе каждую неделю сверяем факт с планом и переносим бюджет с того, что не окупается.
Продвижение продавца на Яндекс Маркете возможно на любом объёме: работаем с десятками категорий и сотнями тысяч SKU. Для ассортимента от 100 SKU делаем ABC-анализ, чтобы вложиться в товары, которые дают основную выручку, а остальные подтягивать за счёт карточек.
Пришлите ссылку на магазин — проведём аудит, предложим стратегию и назовём стоимость. Заказать продвижение магазина на Яндекс Маркете можно и для одной категории.
Актуально на октябрь 2026 года.