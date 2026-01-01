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Продвижение на маркетплейсах

Продвижение на Яндекс Маркете

Продвижение на Яндекс Маркете — это работа агентства со всем, что влияет на заказы вашего магазина: карточками, ценами и акциями, бустом продаж, остатками на складах и отзывами. Вы получаете рост оборота при контролируемой доле рекламных расходов и каждую неделю видите в отчёте, что сделано и сколько это принесло.

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«Золотая десятка»Сертифицированный партнер Яндекс Маркета
2 местов «Рейтинге Рунета 2026» в работе с маркетплейсами
×5DeLonghi: оборот на Маркете вырос в 5 раз за год
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Что входит

Что входит в продвижение на Яндекс Маркете

В продвижение на Яндекс Маркете входят семь блоков работ — от карточек до аналитики, и каждый мы оцениваем по выручке и марже.

Карточки и контент

Создание, заполнение, описание, фото и инфографика, подробнее ниже.

Цены и акции

Следим за ценой относительно конкурентов и участвуем в акциях после расчёта допустимой скидки.

Реклама

Буст продаж с оплатой за доставленный заказ и полки с линейкой бренда в выдаче. Реклама интернет-магазина на Яндекс Маркете окупается, только когда готовы карточки и цены; ставки, механики и Директ — на странице «Реклама на Яндекс Маркете».

Модели FBY и FBS

Выбираем схему под ассортимент. На FBY распределяем остатки по складам Маркета в регионах, на FBS контролируем сроки сборки.

Отзывы и рейтинг

Отвечаем покупателям, разбираем негатив, подключаем вознаграждение за отзывы, где оно окупается.

Аналитика

Юнит-экономика по каждому товару, ABC-анализ ассортимента, еженедельный P&L-отчёт. Подробнее — «Аналитика Яндекс Маркета».

Продвижение товаров на Яндекс Маркете без одного из блоков даёт перекос: буст ведёт трафик на слабые карточки, акции съедают маржу, а товар без остатков в регионе не показывается покупателю. Раскрутка на Яндекс Маркете одними ставками заканчивается ростом ДРР, поэтому продвижение продаж на Яндекс Маркете мы строим как одну систему, а не набор разовых задач.

Карточки

Карточки товаров: создание, заполнение и описание

Карточка товара на Яндекс Маркете: продвижение начинается с неё, потому что от карточки зависит, покажет ли Маркет товар в выдаче и закажет ли его покупатель. Что делаем:

Карточка товара с рамкой для фото, карандаш дописывает строку, рядом лупа

Создание карточек на Яндекс Маркете

Заводим товары по требованиям категории, объединяем варианты по цвету и размеру, убираем дубли.

Заполнение карточек на Яндекс Маркете

Заполняем все ключевые характеристики: из-за пустых полей карточки скрываются или выпадают из фильтров. В одном из кейсов, проект «DeLonghi» именно недостающие характеристики приводили к скрытию карточек.

Описание товара для Яндекс Маркета

Пишем текст, который отвечает на вопросы покупателя и содержит слова, по которым ищут товар.

Оформление карточек на Яндекс Маркете

Фото, инфографика, видео — весь контент для карточек Яндекс Маркета готовит наш дизайнер.

Оптимизация карточек на Яндекс Маркете

Исправляем технические ошибки: у Redmond они нашлись примерно в 30% ассортимента.

Создание карточки на Яндекс Маркете — только старт: продвижение карточек на Яндекс Маркете продолжается и после публикации. Смотрим, сколько показов, кликов и заказов она даёт, и меняем то, что тормозит: главное фото, цену, описание карточек Яндекс Маркета. Улучшение карточек Яндекс Маркета — регулярная работа, а не разовая задача. Заполнение карточки товара на Яндекс Маркете под поиск площадки — подбор запросов и тексты — разбираем на странице «SEO Яндекс Маркет».

Рост продаж

Как увеличиваем продажи на Яндекс Маркете

Формула

Чтобы увеличить продажи на Яндекс Маркете, нужно поднять хотя бы одну из четырёх величин: показы, кликабельность, конверсию в заказ или средний чек.

Продажи=показы×CTR×конверсия в заказ×средний чек

Как увеличить заказы на Яндекс Маркете быстрее всего, видно на аудите: основной эффект обычно дают один-два фактора. С них и начинаем продвижение товаров для увеличения продаж, а остальное подключаем по плану. Рост продаж на Яндекс Маркете считаем в деньгах: рост оборота на Яндекс Маркете при падающей марже — не результат, поэтому в отчёте всегда есть прибыль по товарам.

Мы работаем с пятью факторами:
ФакторЧто влияет
ОхватПоказы в поиске и рекомендациях. На них влияют ассортимент, остатки в нужных регионах, буст и внешний трафик.
КарточкаУвеличение конверсии на Яндекс Маркете начинается с главного фото, цены и отзывов.
Средний чекКомплекты, линейки, акции с порогом суммы заказа.
ОтказыОтмены и невыкупы, чаще всего из-за сроков доставки. У DeLonghi ошибка интеграции автоматически отменяла часть заказов — исправив её, получили увеличение заказов на Яндекс Маркете без роста бюджета.
ОтзывыРейтинг влияет на выбор покупателя, поэтому отвечаем на негатив и собираем отзывы после покупки.
Кому подходит

Яндекс Маркет для интернет-магазинов и производителей

Маркет подходит и интернет-магазинам, которым нужен второй канал продаж, и производителям, которые хотят продавать напрямую, без дистрибьютора.

Яндекс Маркет для интернет-магазина

Ваш ассортимент тот же, а заказы приходят из поиска и рекомендаций Маркета. Интернет-магазину со своей логистикой подходит модель DBS: заказы с Маркета, доставка ваша. Если нужна доставка по всей стране, часть товаров переводим на FBY. Регистрацию кабинета и выбор модели берём в рамках запуска магазина на Яндекс Маркете; продвижение интернет-магазина на Яндекс Маркете начинается сразу после него.

Яндекс Маркет для производителей

Продвижение бренда на Яндекс Маркете для производителя начинается с того, как бренд выглядит на площадке: единые описания и фото на всех карточках линейки, витрина магазина с баннерами, контроль цен. Продвижение продукции на Яндекс Маркете начинаем с выбора модели: FBY — для широкой географии, FBS — если склад важно держать у себя. Реклама производителя на Яндекс Маркете — баннеры на главной и в категориях: так мы продвигали Redmond в «Бытовой технике».

Пакет покупки, в него ведут стрелки от рекламного щита, облачка сообщения и бумажного самолётика
Внешний трафик

Внешний трафик и продвижение бренда

Внешнее продвижение Яндекс Маркета приводит покупателей на ваши карточки из-за пределов площадки и работает на узнаваемость бренда. Каналы: Директ, блогеры, Telegram, VK, офлайн-реклама. Внешняя реклама Яндекс Маркета маркируется по закону, и мы оцениваем её по заказам, а не по охватам.

Продвижение бренда на Маркете строим вокруг линейки: полка, баннеры и витрина работают на всю категорию. Например, реклама бренда на Яндекс Маркете у DeLonghi за 14 дней принесла около 3 млн ₽ дополнительного оборота. Общие механики — на странице «Продвижение бренда на маркетплейсах».

Наш сотрудник

Евгений Шольчев

Евгений Шольчев

Основатель агентства

Наш сотрудник

Полина Артемьева

Полина Артемьева

Операционный директор

Почему агентство

Почему выбирают агентство Шольчев

Шольчев — агентство для Яндекс Маркета со статусом партнёра площадки и публичными кейсами крупных брендов бытовой техники. Что это даёт вам:

Прямая связь с площадкой

Спорные вопросы и технические ошибки решаем быстрее, чем через общий чат. С Redmond, например, вместе с Маркетом продвигали региональные склады.

Команда на проект

4 специалиста: проектный менеджер, контент-менеджер, маркетолог и аналитик, плюс API-разработчик для интеграций.

Стратегию согласует руководство агентства

Евгений Шольчев, Полина Артемьева. KPI фиксируем в договоре.

Услуги продвижения на Яндекс Маркете и продвижение бизнеса на Яндекс Маркете в целом мы предлагаем для магазинов и брендов с оборотом от 5 млн ₽ в месяц.

Когда выбираете агентство, маркетплейс Яндекс Маркет стоит оценивать отдельно от WB и Ozon: свои модели, своя реклама, своя аудитория. Просите у подрядчика по Яндекс Маркету кейсы именно на этой площадке — компания по продвижению на Яндекс Маркете, уверенная в результате, покажет их до договора.

Кейсы

Кейсы

В кейсах — два бренда бытовой техники, которые за год кратно выросли на Маркете.

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DeLonghiИтальянская премиум-техника · Яндекс.Маркет
Оборот за год20 млн → 100 млн ₽ / мес
Я.МАРКЕТокт 2022 — ноя 2023

DeLonghi: оборот в 5 раз за год

Официальный магазин стартовал с оборотом около 20 млн ₽ в месяц, цель — утроить продажи за год. Подключили FBY, чтобы ускорить доставку в регионы, запустили буст продаж с потолком расходов 7% от оборота и баннеры, убрали дубли карточек и дописали недостающие характеристики, исправили ошибку интеграции, из-за которой отменялись заказы. Цель ×3 выполнили на 8-м месяце, к ноябрю 2023 оборот вырос примерно до 100 млн ₽ в месяц — без изменения цен и ассортимента.

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RedmondМеждународный бренд техники · 30 стран · Яндекс.Маркет
Продаж за годДРР: 10%+ → 3,5% за 3 мес
Я.МАРКЕТ1 год сотрудничества

Redmond: продажи в 4 раза и ДРР с 10% до 3,5%

Задача — увеличить долю бренда и снизить рекламные расходы. Сузили список товаров в бусте и следили за ставками каждый день: за 3 месяца доля расходов на буст снизилась с 10% до 3,5% оборота. Полки добавили 25–35% к обороту, исправили ошибки в 30% ассортимента и вместе с Маркетом развернули склады FBY в пяти регионах. За год продажи выросли в 4 раза.

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VC.ru · 1,3K просмотров

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Этапы

Этапы работы

Работа с агентством продвижения на Яндекс Маркете идёт в шесть шагов — от заявки до еженедельных отчётов.

01

Заявка

Отвечаем в течение 1 рабочего дня.

02

Аудит магазина — 3–5 рабочих дней

Карточки, цены, остатки, реклама, экономика; по итогам решаем, сможем ли повлиять на рост.

03

Стратегия

Цели и KPI на 3 и 12 месяцев, план задач по неделям.

04

Договор

Фиксируем KPI.

05

Старт за 5 дней

Выделенная команда берёт магазин в работу.

06

Отчётность

Еженедельный P&L-отчёт, ежемесячный разбор.

Стоимость

Стоимость продвижения на Яндекс Маркете

Цена зависит от ассортимента, оборота и набора задач; точную сумму называем после аудита.

Расширенный аудит магазина

Карточки, цены, остатки, реклама, экономика, план работ

  • Яндекс Маркет

от 100 000 ₽

разово

Продвижение под ключ

Стратегия, карточки, цены и акции, буст и полки, внешний трафик, еженедельный P&L-отчёт

  • Яндекс Маркет

от 150 000 ₽

в месяц

Продвижение на Яндекс Маркете под ключ — это работа всей команды проекта; рекламный бюджет оплачивается площадке отдельно. Сколько стоит продвижение на Яндекс Маркете для вашего магазина, посчитаем после аудита, а цена продвижения фиксируется в договоре.

Вопросы

Вопросы о продвижении на Яндекс Маркете

Евгений Шольчев, основатель агентства
Евгений ШольчевОснователь агентства

Цели ставим на 3 и 12 месяцев, а первое увеличение продаж на Яндекс Маркете обычно видно в течение первого месяца после правок в карточках и акциях. У DeLonghi цель «утроить продажи за год» выполнили на 8-м месяце, у Redmond расходы на буст снизились втрое за 3 месяца.

Комплексное продвижение на Яндекс Маркете: стоимость — от 150 000 ₽ в месяц за работу всей команды, расширенный аудит магазина — от 100 000 ₽ разово. Рекламный бюджет оплачивается площадке отдельно. Точную сумму называем после аудита: она зависит от числа товаров, категорий и задач.

Да, для этого есть модель DBS: заказы приходят с Маркета, а доставляете их вы. Она подходит интернет-магазину с налаженной логистикой в своём регионе. Для доставки по всей стране часть ассортимента можно перевести на склады Маркета по FBY и работать по двум моделям.

Продвижение отвечает за рост продаж: стратегию, карточки, акции, рекламу и внешний трафик. Ведение Яндекс Маркета закрывает ежедневную работу в кабинете: цены, остатки, поставки, ответы покупателям. Продвижение магазина на Маркете и ведение можно заказать по отдельности или вместе.

Такой риск оцениваем до договора: аудит показывает, можем ли мы повлиять на рост. Мешать могут бренды-лидеры в нише, нет доставки в нужные регионы или мал бюджет — об этом говорим сразу. В работе каждую неделю сверяем факт с планом и переносим бюджет с того, что не окупается.

Продвижение продавца на Яндекс Маркете возможно на любом объёме: работаем с десятками категорий и сотнями тысяч SKU. Для ассортимента от 100 SKU делаем ABC-анализ, чтобы вложиться в товары, которые дают основную выручку, а остальные подтягивать за счёт карточек.

Заявка

Заказать продвижение на Яндекс Маркете

Пришлите ссылку на магазин — проведём аудит, предложим стратегию и назовём стоимость. Заказать продвижение магазина на Яндекс Маркете можно и для одной категории.

Прямые контакты
Основной номер телефона
+7 (495) 473-19-84
Номер поддержки
+7 (800) 777-61-74
Почта
zakaz@sholchev.ru
Telegram
@sholchev_agency

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