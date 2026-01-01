Ваш ассортимент тот же, а заказы приходят из поиска и рекомендаций Маркета. Интернет-магазину со своей логистикой подходит модель DBS: заказы с Маркета, доставка ваша. Если нужна доставка по всей стране, часть товаров переводим на FBY. Регистрацию кабинета и выбор модели берём в рамках запуска магазина на Яндекс Маркете; продвижение интернет-магазина на Яндекс Маркете начинается сразу после него.

Яндекс Маркет для производителей

Продвижение бренда на Яндекс Маркете для производителя начинается с того, как бренд выглядит на площадке: единые описания и фото на всех карточках линейки, витрина магазина с баннерами, контроль цен. Продвижение продукции на Яндекс Маркете начинаем с выбора модели: FBY — для широкой географии, FBS — если склад важно держать у себя. Реклама производителя на Яндекс Маркете — баннеры на главной и в категориях: так мы продвигали Redmond в «Бытовой технике».