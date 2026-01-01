Чем запуск нового товара отличается от открытия магазина

Кабинет, договор и логистика у вас уже есть — задача в том, чтобы конкретная новинка набрала продажи и отзывы и закрепилась в поиске.

Поэтому работа короче и точнее: не нужно регистрироваться и выбирать площадку, но нужно быстро проверить, будет ли товар продаваться, и не потерять деньги на первой партии.