Спрос и сезонность
Сколько ищут товар, растет ли интерес, когда пик.
Кабинет, договор и логистика у вас уже есть — задача в том, чтобы конкретная новинка набрала продажи и отзывы и закрепилась в поиске.
Поэтому работа короче и точнее: не нужно регистрироваться и выбирать площадку, но нужно быстро проверить, будет ли товар продаваться, и не потерять деньги на первой партии.
Если магазина еще нет, вам подойдет открытие магазина с нуля или подключение к площадкам.
До закупки проверяем пять вещей — от них зависит, окупится ли новинка.
Сколько ищут товар, растет ли интерес, когда пик.
Цены, рейтинг, число отзывов и сильные стороны лидеров.
Прибыль с единицы после комиссии, логистики, хранения, рекламы и возвратов — подробнее про аналитику и экономику SKU.
FBO или FBS для этой позиции, сроки доставки по регионам.
Тестовая партия, которой хватит на старт без риска затоварить склад.
Запуск товара на маркетплейсе без такой проверки — лотерея: можно угадать, а можно заморозить деньги в партии, которая не продается.
Вывод нового товара на маркетплейс идет в шесть этапов; после каждого смотрим цифры и решаем, двигаться ли дальше.
Спрос, конкуренты, ценовой коридор, решение «запускаем или нет».
3–4 рабочих дня
Название, характеристики, описание, фото и инфографика — подробнее про SEO карточек.
5–7 рабочих дней
Тестовая партия, распределение по складам.
5–7 рабочих дней
Программы площадок для сбора отзывов, ответы на вопросы покупателей.
1–2 недели
Кампании с ограничением ДРР — подробнее про рекламу на площадках.
3–5 рабочих дней
Новая карточка стартует без истории продаж, поэтому все, что зависит от вас, должно быть идеальным с первого дня: полные характеристики, главное фото, которое выделяется в выдаче, ответы на частые вопросы. Запуск нового продукта на маркетплейсе со слабой карточкой обходится дороже — реклама компенсирует провалы в конверсии.
Первый месяц решает, масштабировать новинку или остановиться; смотрим пять метрик каждую неделю.
|Метрика
|Что показывает
|Показы
|Попадает ли карточка в нужные запросы
|CTR
|Привлекает ли главное фото и цена в выдаче
|Конверсия в заказ
|Убеждает ли карточка купить
|Выкуп
|Соответствует ли товар ожиданиям
|ДРР
|Окупается ли реклама
Если показы и CTR растут, а ДРР укладывается в экономику — увеличиваем поставку и бюджет. Если конверсия низкая, дорабатываем карточку. Если товар не выкупают или ДРР не снижается после доработок, честно предлагаем остановить запуск, пока потери небольшие.
Порядок работ одинаковый, но у каждой площадки свои инструменты для новинок.
На Ozon новинке помогают полные характеристики и rich-контент, а для первых отзывов — программы площадки. Стартовую рекламу удобно запускать с оплатой за заказ.
На Wildberries решают главное фото и доля выкупа: новинку с частыми возвратами площадка быстро опускает. Важно сразу разместить товар на складах ближе к покупателям.
На Маркете у каждого продавца своя карточка, и ее качество по шкале площадки влияет на место в выдаче. Для старта подходят инструменты продвижения с оплатой за продажи.
Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.
Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.
Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.
Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.
Работаем в двух форматах: разовый запуск и запуск с сопровождением.
Проверка спроса и экономики, карточка, поставка, стартовая реклама
от 100 000 ₽
Все то же и ведение новинки в первые месяцы до стабильных продаж
от 150 000 ₽
Стоимость — от 100 000 руб. Отдельно закладывайте бюджет на тестовую партию и рекламу на старте.
Обычно 2–4 недели от готовой карточки до первых заказов: время уходит на поставку, модерацию и сбор первых отзывов.
Почти всегда да: у новинки нет истории продаж, и без рекламы площадка показывает ее мало. Бюджет ограничиваем и снижаем по мере роста органики.
Пройти по воронке: есть ли показы, кликают ли, покупают ли, не возвращают ли. Чаще всего проблема в карточке или цене. Если доработки не помогают — лучше остановиться, пока потери небольшие.
Можно, но надежнее начать с одной, проверить спрос и экономику, а потом тиражировать. Подробнее — выход на несколько площадок.
Оставьте заявку — свяжемся с вами, уточним товар и площадку, проверим спрос и экономику и предложим план запуска.