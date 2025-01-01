Совет: Не используйте слишком длинные или перегруженные заголовки – это снижает их эффективность. Оптимальная длина – 60-80 символов.

Заголовок – это первое, что видят покупатели, и основное, на что обращает внимание алгоритм.

Фотографии – это лицо вашего товара. Алгоритм может не учитывать их качество, но покупатели – однозначно оценят!

03

Характеристики — больше конкретики и цифр

Каждое поле в характеристиках важно, потому что Ozon использует их для сортировки и фильтров.

Укажите вес, размеры, материал, цвет.

Укажите вес, размеры, материал, цвет. Если продаете электронику, добавьте информацию о мощности, емкости батареи и т. д.

Пример:

Для чайника: «Объем: 1.7 л», «Мощность: 2000 Вт», «Материал: нержавеющая сталь».

Для чайника: «Объем: 1.7 л», «Мощность: 2000 Вт», «Материал: нержавеющая сталь». Для одежды: «Состав ткани: 100% хлопок», «Тип посадки: оверсайз. Чем больше характеристик – тем выше шанс, что покупатель найдет ваш товар через фильтры.

Чем больше характеристик – тем выше шанс, что покупатель найдет ваш товар через фильтры.