SEO-оптимизация карточки товара на маркетплейсах — это не просто заполнение полей с описанием, а продуманный процесс, который напрямую влияет на видимость товара в поиске и его продажи. Если ваша карточка не оптимизирована, даже при отличном товаре вы будете терять клиентов. Поэтому мы рекомендуем всем продавцам на Wildberries, Озон, Яндекс Маркете заказать SEO оптимизацию товарных карточек в агентстве Шольчев.
SEO оптимизация карточки товара
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Что входит в SEO оптимизацию карточки товара?
Неправильно заполненные карточки и поиск не видит, и покупатель проходит мимо. Мы настраиваем каждую деталь, чтобы ваш товар был заметным, понятным и хорошо продаваемым.
Заголовок и ключевые слова в правильном порядке
Заголовок – это первое, что видят покупатели, и основное, на что обращает внимание алгоритм.
- Пример: Вместо «Чайник с фильтром» лучше написать «Чайник электрический 1.7 л с фильтром для воды».
- Мы используем популярные запросы, включая «объем», «материал» или «особенность», которые покупатели вводят в поиск.
Совет: Не используйте слишком длинные или перегруженные заголовки – это снижает их эффективность. Оптимальная длина – 60-80 символов.
Визуальное оформление – фотографии, которые продают
Фотографии – это лицо вашего товара. Алгоритм может не учитывать их качество, но покупатели – однозначно оценят!
- Загрузите 5-8 качественных изображений, где товар виден с разных ракурсов.
- Добавьте инфографику – размеры, функции, особенности.
- Максимум конкретики, например, если торгуете обувью, сделайте снимки подошвы, стельки, застежек и общий вид на модели.?
Характеристики — больше конкретики и цифр
Каждое поле в характеристиках важно, потому что Ozon использует их для сортировки и фильтров.
- Укажите вес, размеры, материал, цвет.
- Если продаете электронику, добавьте информацию о мощности, емкости батареи и т. д.
Пример:
- Для чайника: «Объем: 1.7 л», «Мощность: 2000 Вт», «Материал: нержавеющая сталь».
- Для одежды: «Состав ткани: 100% хлопок», «Тип посадки: оверсайз. Чем больше характеристик – тем выше шанс, что покупатель найдет ваш товар через фильтры.
Чем больше характеристик – тем выше шанс, что покупатель найдет ваш товар через фильтры.
Описание товара — не для галочки, а для продаж
SEO-оптимизированное описание должно быть информативным и содержать ключевые слова, но без «переспама».
- Пример плохого описания: «Качественный чайник с красивым дизайном».
- Пример хорошего описания: «Чайник электрический объемом 1.7 л, выполненный из нержавеющей стали, оснащен фильтром для воды и функцией автоматического отключения».
Что будем указать?
- Материал, размеры, цвет, функции, другие особенности товара.
- Безопасность, удобство использования, долговечность, прочие преимущества для покупателя.
- Подсказки для использования, например, «подходит для индукционных плит».
Отзывы и вопросы — скрытая SEO-оптимизация
Отзывы и ответы на вопросы тоже работают на поисковую видимость. Если покупатели часто пишут о «долговечности» или «легкости использования», алгоритм видит это как подтверждение релевантности.
- Пример: Отвечайте на вопросы клиентов с использованием ключевых слов. Вместо «Да, есть» пишите «Да, чайник с функцией автоотключения».
Цены на SEO оптимизацию карточки товара
Лидер ниши
- Идеальное решение для небольших интернет-магазинов (менее 5 товарных категорий) и сайтов услуг.
от 50 000 ₽/мес.
Лидер отрасли
- Подходит для магазинов с 10 товарными категориями и более, для сайтов услуг в высококонкурентной тематике.
от 100 000 ₽/мес.
Лидер рынка
- Решение для гипермаркетов с многотысячным ассортиментом и для крупных сайтов в высококонкурентной нише.
от 150 000 ₽/мес.
Почему важна SEO оптимизация карточки?
Без правильно заполненной карточки товара:
- Ваш товар будет находиться на последних страницах выдачи.
- Покупатели не смогут найти товар через фильтры или поисковые запросы.
- Конкуренты с оптимизированными карточками перетянут внимание на себя.
SEO-оптимизация карточки товара — не разовая задача, а постоянный процесс. Нужно анализировать, какие ключевые слова работают лучше, проверять видимость ваших товаров и корректировать данные. Это работа, которая окупится увеличением продаж. Оставьте заявку на аудит и SEO оптимизацию ваших карточек, чтобы каждый ваш товар попадал в топ поисковой выдачи.
Что вы получите, выбрав SEO от экспертов Sholchev?
Карточки, которые находятся на первых позициях поиска маркетплейса.
Увеличение объема продаж.
Долгосрочный эффект без дополнительных затрат на рекламу.
Отзывы клиентов
Пришли с задачей по магазину. Порадовало то, что на встречу приходит директор агентства. И то, что оперируют показателем чистой прибыли, а не просто маркетинговыми бюджетами. Нам в целом без разницы какой у нас CTR, если не растет чистая прибыль. и здесь мы нашли понимание с собственником агентства)
Все работы по продвижению сайта доверили Шольчеву. За полгода мы выросли в трафике почти на 50%. Сложностей в работе не заметили. Адекватные специалисты в целом.
Мы обращались за креативными решениям, так как все классические инструменты мы испробовали сами за последние 5 лет.
Сейчас запускаем спец проект на Яндексе, ведем трафик на карточки. Менеджеры адекватные
Ранее работали с другими агентствами, но не получали результатов. В “Шольчев” увидели, что у агентства собственные разработки по обработке данных, и они могут формулировать реальные прогнозы за цифрах
Нам было важно найти команду, которая не просто заводит карточки, но может дать решения по развитию бренда. В ШОЛЬЧЕВ заказываем и продвижение на Озон и рост узнаваемости бренда через блогеров и контент.
Как заказать продвижение сайта
Связаться с менеджером
чтобы заказать СЕО-оптимизацию.