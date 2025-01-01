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SEO оптимизация карточки товара

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SEO-оптимизация карточки товара на маркетплейсах — это не просто заполнение полей с описанием, а продуманный процесс, который напрямую влияет на видимость товара в поиске и его продажи. Если ваша карточка не оптимизирована, даже при отличном товаре вы будете терять клиентов. Поэтому мы рекомендуем всем продавцам на Wildberries, Озон, Яндекс Маркете заказать SEO оптимизацию товарных карточек в агентстве Шольчев.

Что входит в SEO оптимизацию карточки товара?

Неправильно заполненные карточки и поиск не видит, и покупатель проходит мимо. Мы настраиваем каждую деталь, чтобы ваш товар был заметным, понятным и хорошо продаваемым.

  • Заголовок и ключевые слова в правильном порядке

    Заголовок – это первое, что видят покупатели, и основное, на что обращает внимание алгоритм.

    • Пример: Вместо «Чайник с фильтром» лучше написать «Чайник электрический 1.7 л с фильтром для воды».
    • Мы используем популярные запросы, включая «объем», «материал» или «особенность», которые покупатели вводят в поиск.

    Совет: Не используйте слишком длинные или перегруженные заголовки – это снижает их эффективность. Оптимальная длина – 60-80 символов.

  • Визуальное оформление – фотографии, которые продают

    Фотографии – это лицо вашего товара. Алгоритм может не учитывать их качество, но покупатели – однозначно оценят!

    • Загрузите 5-8 качественных изображений, где товар виден с разных ракурсов.
    • Добавьте инфографику – размеры, функции, особенности.
    • Максимум конкретики, например, если торгуете обувью, сделайте снимки подошвы, стельки, застежек и общий вид на модели.?

  • Характеристики — больше конкретики и цифр

    Каждое поле в характеристиках важно, потому что Ozon использует их для сортировки и фильтров.

    • Укажите вес, размеры, материал, цвет.
    • Если продаете электронику, добавьте информацию о мощности, емкости батареи и т. д.

    Пример:

    • Для чайника: «Объем: 1.7 л», «Мощность: 2000 Вт», «Материал: нержавеющая сталь».
    • Для одежды: «Состав ткани: 100% хлопок», «Тип посадки: оверсайз. Чем больше характеристик – тем выше шанс, что покупатель найдет ваш товар через фильтры.

    Чем больше характеристик – тем выше шанс, что покупатель найдет ваш товар через фильтры.

  • Описание товара — не для галочки, а для продаж

    SEO-оптимизированное описание должно быть информативным и содержать ключевые слова, но без «переспама».

    • Пример плохого описания: «Качественный чайник с красивым дизайном».
    • Пример хорошего описания: «Чайник электрический объемом 1.7 л, выполненный из нержавеющей стали, оснащен фильтром для воды и функцией автоматического отключения».

    Что будем указать?

    • Материал, размеры, цвет, функции, другие особенности товара.
    • Безопасность, удобство использования, долговечность, прочие преимущества для покупателя.
    • Подсказки для использования, например, «подходит для индукционных плит».

  • Отзывы и вопросы — скрытая SEO-оптимизация

    Отзывы и ответы на вопросы тоже работают на поисковую видимость. Если покупатели часто пишут о «долговечности» или «легкости использования», алгоритм видит это как подтверждение релевантности.

    • Пример: Отвечайте на вопросы клиентов с использованием ключевых слов. Вместо «Да, есть» пишите «Да, чайник с функцией автоотключения».

Цены на SEO оптимизацию карточки товара

  • Лидер ниши

    1
    • Идеальное решение для небольших интернет-магазинов (менее 5 товарных категорий) и сайтов услуг.

    от 50 000 ₽/мес.

  • Лидер отрасли

    2
    • Подходит для магазинов с 10 товарными категориями и более, для сайтов услуг в высококонкурентной тематике.

    от 100 000 ₽/мес.

  • Лидер рынка

    3
    • Решение для гипермаркетов с многотысячным ассортиментом и для крупных сайтов в высококонкурентной нише.

    от 150 000 ₽/мес.

Почему важна SEO оптимизация карточки?

  • Без правильно заполненной карточки товара:

    • Ваш товар будет находиться на последних страницах выдачи.
    • Покупатели не смогут найти товар через фильтры или поисковые запросы.
    • Конкуренты с оптимизированными карточками перетянут внимание на себя.

    SEO-оптимизация карточки товара — не разовая задача, а постоянный процесс. Нужно анализировать, какие ключевые слова работают лучше, проверять видимость ваших товаров и корректировать данные. Это работа, которая окупится увеличением продаж. Оставьте заявку на аудит и SEO оптимизацию ваших карточек, чтобы каждый ваш товар попадал в топ поисковой выдачи.

Что вы получите, выбрав SEO от экспертов Sholchev?

  • Карточки, которые находятся на первых позициях поиска маркетплейса.

  • Увеличение объема продаж.

  • Долгосрочный эффект без дополнительных затрат на рекламу.

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