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Запуск на Яндекс Маркете

Запуск магазина на Яндекс Маркете под ключ

Открыть магазин на Яндекс Маркете под ключ — значит получить проверенный кабинет, выбранную модель работы, загруженный каталог и первую поставку без месяцев разбирательств с требованиями площадки. Берем на себя регистрацию, настройку, карточки и расчет цен. Услуга для продавцов с Ozon и Wildberries, интернет-магазинов и производителей, для которых это первый выход на Яндекс Маркет.

от 150 000 ₽стоимость запуска под ключ
7 этаповот брифа до первых заказов
4 моделиFBY, FBS, Экспресс, DBS — выберем под вашу логистику
1–3 дняпроверка кабинета площадкой
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Кому подходит

Кому подходит

Продавцам с Ozon и Wildberries

Товар, фото и документы есть, но здесь свои модели, требования к карточкам и тарифы. Перенесем ассортимент и пересчитаем цены.

Интернет-магазинам

Каталог можно подключить фидом, а заказы доставлять самим по модели DBS — подробнее на странице подключение интернет-магазина к Маркету.

Производителям

Выход на Яндекс Маркет для продавцов со своим производством — способ продавать по всей стране без посредников.

Маленькая витрина магазина с ключом в замке двери — магазин открываем под ключ, от регистрации до первой поставки
Что входит

Что входит в запуск

Помощь с запуском на Яндекс Маркете включает все шаги — от регистрации до первой поставки.

  • Регистрация кабинета. Создаем магазин в кабинете продавца и проходим проверку.
  • Юр. данные и договор. Заполняем реквизиты ООО или ИП, данные для выплат, принимаем оферту.
  • Выбор модели работы. FBY, FBS, Экспресс или DBS — сравнение ниже.
  • Настройка кабинета. Склады, регионы доставки, график, уведомления, интеграции.
  • Загрузка каталога. Excel-шаблоном, фидом или по API; позиции, которые уже продаются на площадке, привязываем к существующим карточкам.
  • Карточки. Названия, параметры, описания и фото по требованиям категории.
  • Цены и юнит-экономика. Считаем цену с учетом платы за размещение, приема платежа, доставки и хранения.
  • Первая поставка. Для FBY — заявка и подготовка к приемке на складе площадки, для FBS — первые отгрузки со своего склада.
  • Старт продвижения. Подключаем стартовые инструменты, чтобы новинки получили показы; подробнее — реклама после запуска.
Модели работы

Выбор модели работы

МодельКому подходитПлюсыМинусы
FBYХодовые позиции с предсказуемым спросомПлощадка хранит, собирает и доставляет; быстрая доставкаПлата за хранение, меньше контроля над остатками
FBSПродавцы со своим складом и персоналомТовар у вас, нет платы за хранениеЕжедневная сборка заказов не реже пяти дней в неделю
ЭкспрессМагазины и склады в городеДоставка курьером за 1–2 часаСборка сразу после заказа
DBSПродавцы со своей доставкойПолный контроль над доставкойРиски по срокам доставки — на вас

С 1 сентября 2026 года плата за размещение одинакова для всех моделей, поэтому модель выбираем по логистике и хранению, а не по комиссии.

Большая шестерёнка, у её основания коробка товара, рядом метка на карте — магазин настроен под свои склады и регионы доставки
Настройка

Настройка кабинета и магазина

Настройка Яндекс Маркета под вашу логистику занимает меньше времени, чем исправление ошибок после первых отмен.

Склады

Адрес, график и лимит заказов для FBS и Экспресса; для FBY — склады площадки, куда выгоднее везти товар.

Регионы доставки

Где принимаем заказы и с какими сроками, для DBS — еще и стоимость доставки.

График

Выходные и праздники, чтобы заказы не приходили в нерабочие дни и не копились просрочки.

Уведомления

Кто и как получает новые заказы, вопросы покупателей и сообщения площадки.

Интеграции

Связка с 1С, МойСклад или CRM по API, чтобы остатки и заказы обновлялись автоматически.

Если кабинет уже открыт, но заказы не идут, начинаем с проверки: в настройке кабинета Яндекс Маркета чаще всего ошибаются в регионах и графике. Отдельно проверяем подключение магазина к Яндекс Маркету через фид — цены и остатки должны обновляться без ручной правки.

Этапы

Этапы запуска на Яндекс Маркете и сроки

Запуск продаж на Яндекс Маркете идет в семь шагов, у каждого — срок и результат.

01

Бриф и анализ

  • 1–3 рабочих дня

Результат: ассортимент для старта, конкуренты, ценовой коридор.

02

Модель и экономика

  • 3–5 рабочих дней

Результат: выбрана модель, посчитана цена по каждой позиции.

03

Регистрация и договор

  • 3–5 рабочих дней

Результат: кабинет прошел проверку.

04

Настройка магазина на Яндекс Маркете

  • 1–3 рабочих дня

Результат: склады, регионы, график и уведомления работают.

05

Каталог и карточки

  • 3–5 рабочих дней

Результат: карточки прошли модерацию.

06

Первая поставка

  • 4–5 рабочих дней

Результат: товар принят на склад или настроены отгрузки со своего.

07

Старт

  • 2–4 рабочих дня

Результат: первые заказы и план на месяц.

Ошибки

Ошибки при выходе на Маркет

Большинство проблем при запуске магазина на Яндекс Маркете закладываются в первые недели.

Неверная модель

FBS без своего склада и людей ведет к просрочкам сборки, FBY для позиций с редкими продажами — к плате за хранение.

Ошибки в каталоге и модерации

Неполные параметры, неверная категория, фото не по требованиям: карточки висят на проверке или не видны в поиске.

Цены без учета комиссий

Цена «как на Ozon» не учитывает тарифы этой площадки, и часть заказов уходит в минус.

Старт без запаса

Запуск товаров на Яндекс Маркете с одной-двумя единицами на складе: первые заказы быстро заканчивают остаток, и продажи останавливаются.

Стоимость

Стоимость запуска

Запуск под ключ

Точную сумму считаем после брифа.

  • Яндекс Маркет

от 150 000 ₽

На цену влияют число SKU, модель работы, нужна ли съемка и интеграция с учетной системой.

Кейсы

Кейсы

x5
DeLonghiИтальянская премиум-техника · Яндекс.Маркет
Оборот за год20 млн → 100 млн ₽ / мес
Я.МАРКЕТокт 2022 — ноя 2023

В 5 раз увеличили продажи DeLonghi на Яндекс.Маркете

Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.

Читать на VC

VC.ru · 5,7K просмотров

x6
ГаммаМатериалы для творчества · 125 лет бренду · Ozon + WB
Оборот за 5 месяцевПрогноз 4 млн → факт 25 млн ₽
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

В 6 раз увеличили оборот Гамма на Ozon и Wildberries

Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.

Читать на VC

VC.ru · 850 просмотров

x4
RedmondМеждународный бренд техники · 30 стран · Яндекс.Маркет
Продаж за годДРР: 10%+ → 3,5% за 3 мес
Я.МАРКЕТ1 год сотрудничества

В 4 раза подняли продажи Redmond на Яндекс.Маркете

Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.

Читать на VC

VC.ru · 1,3K просмотров

+93%
Абрау-ДюрсоБезалкогольные напитки · топ-5 FMCG · Ozon + WB
Продаж за 6 месяцев2000 бутылок в день на WB
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

Увеличили продажи Абрау-Дюрсо на Ozon и Wildberries на 93%

Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.

Читать на VC

VC.ru · 985 просмотров

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Вопросы

Частые вопросы

Евгений Шольчев, основатель агентства
Евгений Шольчевоснователь агентства ШОЛЬЧЕВ Дата обновления: октябрь 2026 года

Регистрация на площадке бесплатная, она берет плату за размещение и услуги с заказов. Наша работа по запуску — от 150 000 рублей, итог зависит от числа товаров и модели.

Проверка кабинета занимает 1–3 рабочих дня, весь запуск до первых заказов — 1–2 недели. Дольше всего обычно идут карточки и первая поставка на склад.

Если есть свой склад и люди для сборки — FBS: товар остается у вас, хранение бесплатное. Для ходовых позиций со стабильным спросом выгоднее FBY с быстрой доставкой. Магазину в городе стоит посмотреть Экспресс.

Нет, если работать по FBY: площадка хранит товар, собирает и доставляет заказы. Для FBS, Экспресса и DBS склад или магазин нужен — заказы собираете вы.

Да. Каталог загружается фидом или по API, а доставлять можно своими силами по модели DBS. Настроим обновление цен и остатков, чтобы они совпадали с сайтом.

Заявка

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Расскажите, что продаете и есть ли опыт на других площадках, — пришлем план запуска со сроками и стоимостью.

Прямые контакты
Основной номер телефона
+7 (495) 473-19-84
Номер поддержки
+7 (800) 777-61-74
Почта
zakaz@sholchev.ru
Telegram
@sholchev_agency

Что дальше после запуска

  • Ведение

    Ежедневная работа с заказами, ценами, остатками и отзывами.

  • Реклама

    Платные форматы Маркета, чтобы расти после первых продаж.

  • Аналитика

    Отчеты по продажам, прибыли по SKU и рекламе.