Запуск магазина на Яндекс Маркете под ключ

Запуск на Яндекс Маркете

Открыть магазин на Яндекс Маркете под ключ — значит получить проверенный кабинет, выбранную модель работы, загруженный каталог и первую поставку без месяцев разбирательств с требованиями площадки. Берем на себя регистрацию, настройку, карточки и расчет цен. Услуга для продавцов с Ozon и Wildberries, интернет-магазинов и производителей, для которых это первый выход на Яндекс Маркет.