Запуск магазина на Яндекс Маркете под ключ

Склады
Адрес, график и лимит заказов для FBS и Экспресса; для FBY — склады площадки, куда выгоднее везти товар.
Открыть магазин на Яндекс Маркете под ключ — значит получить проверенный кабинет, выбранную модель работы, загруженный каталог и первую поставку без месяцев разбирательств с требованиями площадки. Берем на себя регистрацию, настройку, карточки и расчет цен. Услуга для продавцов с Ozon и Wildberries, интернет-магазинов и производителей, для которых это первый выход на Яндекс Маркет.
Товар, фото и документы есть, но здесь свои модели, требования к карточкам и тарифы. Перенесем ассортимент и пересчитаем цены.
Каталог можно подключить фидом, а заказы доставлять самим по модели DBS — подробнее на странице подключение интернет-магазина к Маркету.
Выход на Яндекс Маркет для продавцов со своим производством — способ продавать по всей стране без посредников.
Помощь с запуском на Яндекс Маркете включает все шаги — от регистрации до первой поставки.
|Модель
|Кому подходит
|Плюсы
|Минусы
|FBY
|Ходовые позиции с предсказуемым спросом
|Площадка хранит, собирает и доставляет; быстрая доставка
|Плата за хранение, меньше контроля над остатками
|FBS
|Продавцы со своим складом и персоналом
|Товар у вас, нет платы за хранение
|Ежедневная сборка заказов не реже пяти дней в неделю
|Экспресс
|Магазины и склады в городе
|Доставка курьером за 1–2 часа
|Сборка сразу после заказа
|DBS
|Продавцы со своей доставкой
|Полный контроль над доставкой
|Риски по срокам доставки — на вас
С 1 сентября 2026 года плата за размещение одинакова для всех моделей, поэтому модель выбираем по логистике и хранению, а не по комиссии.
Настройка Яндекс Маркета под вашу логистику занимает меньше времени, чем исправление ошибок после первых отмен.
Запуск продаж на Яндекс Маркете идет в семь шагов, у каждого — срок и результат.
Результат: ассортимент для старта, конкуренты, ценовой коридор.
Результат: выбрана модель, посчитана цена по каждой позиции.
Результат: кабинет прошел проверку.
Результат: склады, регионы, график и уведомления работают.
Результат: карточки прошли модерацию.
Результат: товар принят на склад или настроены отгрузки со своего.
Результат: первые заказы и план на месяц.
Большинство проблем при запуске магазина на Яндекс Маркете закладываются в первые недели.
FBS без своего склада и людей ведет к просрочкам сборки, FBY для позиций с редкими продажами — к плате за хранение.
Неполные параметры, неверная категория, фото не по требованиям: карточки висят на проверке или не видны в поиске.
Цена «как на Ozon» не учитывает тарифы этой площадки, и часть заказов уходит в минус.
Запуск товаров на Яндекс Маркете с одной-двумя единицами на складе: первые заказы быстро заканчивают остаток, и продажи останавливаются.
Точную сумму считаем после брифа.
от 150 000 ₽
Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.
Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.
Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.
Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.
Регистрация на площадке бесплатная, она берет плату за размещение и услуги с заказов. Наша работа по запуску — от 150 000 рублей, итог зависит от числа товаров и модели.
Проверка кабинета занимает 1–3 рабочих дня, весь запуск до первых заказов — 1–2 недели. Дольше всего обычно идут карточки и первая поставка на склад.
Если есть свой склад и люди для сборки — FBS: товар остается у вас, хранение бесплатное. Для ходовых позиций со стабильным спросом выгоднее FBY с быстрой доставкой. Магазину в городе стоит посмотреть Экспресс.
Нет, если работать по FBY: площадка хранит товар, собирает и доставляет заказы. Для FBS, Экспресса и DBS склад или магазин нужен — заказы собираете вы.
Да. Каталог загружается фидом или по API, а доставлять можно своими силами по модели DBS. Настроим обновление цен и остатков, чтобы они совпадали с сайтом.
Расскажите, что продаете и есть ли опыт на других площадках, — пришлем план запуска со сроками и стоимостью.