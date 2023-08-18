Политика ИП ШОЛЬЧЕВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДИЕВИЧ в отношении обработки персональных данных
Юридический адрес ИП Шольчев Е.Г.: 115533, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагатино-Садовники, ул. Нагатинская, д.21, кор.2, кв. 81
1. Назначение и область действия документа
- «Политика ИП Шольчев Евгений Геннадиевич (далее по тексту также - Общество) в отношении обработки персональных данных» (далее – Политика) определяет позицию и намерения Общества в области обработки и защиты персональных данных, с целью соблюдения и защиты прав и свобод каждого человека и, в особенности, права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
- Политика неукоснительно исполняется руководителями и работниками всех структурных подразделений Общества.
- Действие Политики распространяется на все персональные данные субъектов, обрабатываемые в Обществе с применением средств автоматизации и без применения таких средств.
- К настоящей Политике имеет доступ любой субъект персональных данных.
2. Определения
- Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (гражданину). Т.е. к такой информации, в частности, можно отнести: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, сведения о семейном, социальном, имущественном положении, сведения об образовании, профессии, доходах, сведения о состоянии здоровья, а также другую информацию.
- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с персональными данным, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. К таким действиям (операциям) можно отнести: сбор, получение, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
- Субъекты персональных данных Общества вправе обрабатывать персональные данные следующих лиц:
- работников Общества;
- субъектов, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера;
- кандидатов на замещение вакантных должностей Общества;
- клиентов Общества;
- зарегистрированных пользователей сайта Общества;
- представителей юридических лиц;
- поставщиков (индивидуальных предпринимателей).
3. Принципы и условия обработки персональных данных
- Под безопасностью персональных данных Общество понимает защищенность персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных и принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных.
- Обработка и обеспечение безопасности персональных данных в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», подзаконных актов, других определяющих случаи и особенности обработки персональных данных федеральных законов Российской Федерации, руководящих и методических документов ФСТЭК России и ФСБ России.
- При обработке персональных данных Общество придерживается следующих принципов:
- законности и справедливой основы;
- ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
- недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных данных;
- недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
- обработки персональных данных, которые отвечают целям их обработки;
- соответствия содержания.
- Общество обрабатывает персональные данные только при наличии хотя бы одного из следующих условий:
- обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;
- обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;
- обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
- обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов Общества или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;
- осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе;
- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.
- Общество вправе поручить обработку персональных данных граждан третьим лицам, на основании заключаемого с этими лицами договора.
Лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению Общества, обязуются соблюдать принципы и правила обработки и защиты персональных данных, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Для каждого лица определены перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться юридическим лицом, осуществляющим обработку персональных данных, цели обработки, установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных.
- В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество вправе осуществлять передачу персональных данных граждан.
- В целях информационного обеспечения в Обществе могут создаваться общедоступные источники персональных данных работников, в том числе справочники и адресные книги. В общедоступные источники персональных данных с согласия работника могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, должность, номера контактных телефонов, адрес электронной почты. Сведения о работнике должны быть в любое время исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию работника либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов.
- Общество уничтожает либо обезличивает персональные данные по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости достижения цели обработки.
4. Права субъекта персональных данных
Гражданин, персональные данные которого обрабатываются Обществом, имеет право:
Получать от Общества:
- подтверждение факта обработки персональных данных Обществом;
- правовые основания и цели обработки персональных данных;
- сведения о применяемых Обществом способах обработки персональных данных;
- наименование и местонахождения Общества;
- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Обществом или на основании федерального закона;
- перечень обрабатываемых персональных данных, относящихся к гражданину, от которого поступил запрос и источник их получения, если иной порядок предоставления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
- сведения о сроках обработки персональных данных, в том числе о сроках их хранения;
- сведения о порядке осуществления гражданином прав, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ;
- информацию об осуществляемой или о предполагаемой трансграничной передаче персональных данных;
- наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Общества;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ или другими федеральными законами;
- требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
- отозвать свое согласие на обработку персональных данных;
- требовать устранения неправомерных действий Общества в отношении его персональных данных;
- обжаловать действия или бездействие Общества в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) или в судебном порядке в случае, если гражданин считает, что Индивидуальный предприниматель Шольчев Евгений Геннадиевич осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы;
- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и/или компенсацию морального вреда в судебном порядке.
5. Ответственность
В случае неисполнения положений настоящей Политики ИП Шольчев Евгений Геннадиевич несет ответственность в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
6. Обращаем внимание
Получить разъяснения по интересующим Вас вопросам обработки Ваших персональных данных, обратившись лично в ИП Шольчев Евгений Геннадиевич либо направив официальный запрос по Почте России по адресу: 115533, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагатино-Садовники, ул. Нагатинская, д.21, кор.2, кв. 81
В случае направления официального запроса в ИП ИП Шольчев Евгений Геннадиевич в тексте запроса необходимо указать:
- ФИО;
- номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
- сведения, подтверждающие Ваше участие в отношениях с ИП Шольчев Евгений Геннадиевич либо сведения, иным способом подтверждающие факт обработки персональных данных ИП Шольчев Евгений Геннадиевич ;
- подпись гражданина (или его законного представителя). Если запрос отправляется в электронном виде, то он должен быть оформлен в виде электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством РФ.
На сайте https://sholchev.ru/ публикуется актуальная версия «Политики ИП Шольчев Евгений Геннадиевич в отношении обработки персональных данных».
Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных ИП Шольчев Евгений Геннадиевич при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
К таким мерам в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» относятся:
- определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;
- применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;
- применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;
- оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;
- обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер;
- восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
- установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;
- контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных;
- учет машинных носителей персональных данных;
- организация пропускного режима на территорию Общества;
- размещение технических средств обработки персональных данных в пределах охраняемой территории;
- поддержание технических средств охраны, сигнализации в постоянной готовности;
- проведение мониторинга действий пользователей, проведение разбирательств по фактам нарушения требований безопасности персональных данных.
В виду того, что персональные данные могут быть получены Обществом исключительно в рамках использования пользователем сайта ИП Шольчев Евгений Геннадиевич и исполнения договоров с Обществом, уведомление уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных об обработке персональных данных не требуется (п. 2 ч. 2 ст. 22 Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).
Обновлено 18.08.2023г