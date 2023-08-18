Политика ИП ШОЛЬЧЕВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДИЕВИЧ в отношении обработки персональных данных

Юридический адрес ИП Шольчев Е.Г.: 115533, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагатино-Садовники, ул. Нагатинская, д.21, кор.2, кв. 81

1. Назначение и область действия документа

«Политика ИП Шольчев Евгений Геннадиевич (далее по тексту также - Общество) в отношении обработки персональных данных» (далее – Политика) определяет позицию и намерения Общества в области обработки и защиты персональных данных, с целью соблюдения и защиты прав и свобод каждого человека и, в особенности, права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Политика неукоснительно исполняется руководителями и работниками всех структурных подразделений Общества. Действие Политики распространяется на все персональные данные субъектов, обрабатываемые в Обществе с применением средств автоматизации и без применения таких средств. К настоящей Политике имеет доступ любой субъект персональных данных.

2. Определения

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (гражданину). Т.е. к такой информации, в частности, можно отнести: ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, сведения о семейном, социальном, имущественном положении, сведения об образовании, профессии, доходах, сведения о состоянии здоровья, а также другую информацию. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций) с персональными данным, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. К таким действиям (операциям) можно отнести: сбор, получение, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Субъекты персональных данных Общества вправе обрабатывать персональные данные следующих лиц: работников Общества;

субъектов, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера;

кандидатов на замещение вакантных должностей Общества;

клиентов Общества;

зарегистрированных пользователей сайта Общества;

представителей юридических лиц;

поставщиков (индивидуальных предпринимателей).

3. Принципы и условия обработки персональных данных

Под безопасностью персональных данных Общество понимает защищенность персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных и принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных. Обработка и обеспечение безопасности персональных данных в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», подзаконных актов, других определяющих случаи и особенности обработки персональных данных федеральных законов Российской Федерации, руководящих и методических документов ФСТЭК России и ФСБ России. При обработке персональных данных Общество придерживается следующих принципов: законности и справедливой основы;

ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;

недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных данных;

недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;

обработки персональных данных, которые отвечают целям их обработки;

соответствия содержания. Общество обрабатывает персональные данные только при наличии хотя бы одного из следующих условий: обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;

обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;

обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;

обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов Общества или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;

осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе;

осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. Общество вправе поручить обработку персональных данных граждан третьим лицам, на основании заключаемого с этими лицами договора.

Лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению Общества, обязуются соблюдать принципы и правила обработки и защиты персональных данных, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Для каждого лица определены перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться юридическим лицом, осуществляющим обработку персональных данных, цели обработки, установлена обязанность такого лица соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также указаны требования к защите обрабатываемых персональных данных. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество вправе осуществлять передачу персональных данных граждан. В целях информационного обеспечения в Обществе могут создаваться общедоступные источники персональных данных работников, в том числе справочники и адресные книги. В общедоступные источники персональных данных с согласия работника могут включаться его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, должность, номера контактных телефонов, адрес электронной почты. Сведения о работнике должны быть в любое время исключены из общедоступных источников персональных данных по требованию работника либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов. Общество уничтожает либо обезличивает персональные данные по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости достижения цели обработки.

4. Права субъекта персональных данных

Гражданин, персональные данные которого обрабатываются Обществом, имеет право:

Получать от Общества:

подтверждение факта обработки персональных данных Обществом;

правовые основания и цели обработки персональных данных;

сведения о применяемых Обществом способах обработки персональных данных;

наименование и местонахождения Общества;

сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Обществом или на основании федерального закона;

перечень обрабатываемых персональных данных, относящихся к гражданину, от которого поступил запрос и источник их получения, если иной порядок предоставления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

сведения о сроках обработки персональных данных, в том числе о сроках их хранения;

сведения о порядке осуществления гражданином прав, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ;

информацию об осуществляемой или о предполагаемой трансграничной передаче персональных данных;

наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Общества;

иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ или другими федеральными законами;

требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;

отозвать свое согласие на обработку персональных данных;

требовать устранения неправомерных действий Общества в отношении его персональных данных;

обжаловать действия или бездействие Общества в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) или в судебном порядке в случае, если гражданин считает, что Индивидуальный предприниматель Шольчев Евгений Геннадиевич осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы;

на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и/или компенсацию морального вреда в судебном порядке.

5. Ответственность

В случае неисполнения положений настоящей Политики ИП Шольчев Евгений Геннадиевич несет ответственность в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

6. Обращаем внимание

Получить разъяснения по интересующим Вас вопросам обработки Ваших персональных данных, обратившись лично в ИП Шольчев Евгений Геннадиевич либо направив официальный запрос по Почте России по адресу: 115533, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагатино-Садовники, ул. Нагатинская, д.21, кор.2, кв. 81

В случае направления официального запроса в ИП ИП Шольчев Евгений Геннадиевич в тексте запроса необходимо указать:

ФИО;

номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

сведения, подтверждающие Ваше участие в отношениях с ИП Шольчев Евгений Геннадиевич либо сведения, иным способом подтверждающие факт обработки персональных данных ИП Шольчев Евгений Геннадиевич ;

подпись гражданина (или его законного представителя). Если запрос отправляется в электронном виде, то он должен быть оформлен в виде электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством РФ.

На сайте https://sholchev.ru/ публикуется актуальная версия «Политики ИП Шольчев Евгений Геннадиевич в отношении обработки персональных данных».

Сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных ИП Шольчев Евгений Геннадиевич при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

К таким мерам в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» относятся:

определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;

применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;

применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;

оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персональных данных;

обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер;

восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;

контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных;

учет машинных носителей персональных данных;

организация пропускного режима на территорию Общества;

размещение технических средств обработки персональных данных в пределах охраняемой территории;

поддержание технических средств охраны, сигнализации в постоянной готовности;

проведение мониторинга действий пользователей, проведение разбирательств по фактам нарушения требований безопасности персональных данных.

В виду того, что персональные данные могут быть получены Обществом исключительно в рамках использования пользователем сайта ИП Шольчев Евгений Геннадиевич и исполнения договоров с Обществом, уведомление уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных об обработке персональных данных не требуется (п. 2 ч. 2 ст. 22 Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).

Обновлено 18.08.2023г