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Аналитика Яндекс Маркета

Аналитика магазина на Яндекс Маркете

Понимаете, какие товары приносят прибыль, а какие съедают бюджет.

Аналитика Яндекс Маркета — это регулярные отчеты по продажам, товарам и рекламе вашего магазина с выводами, что делать дальше. Собираем данные из кабинета и API, считаем прибыль по каждому SKU с учетом комиссий и логистики и раз в неделю разбираем цифры вместе с вами. Услуга для продавцов и брендов, которым мало стандартных отчетов кабинета.

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Задачи

Какие задачи решает аналитика

Где теряется маржа

Показываем, на каких товарах комиссии, логистика, хранение и возвраты съедают прибыль.

Какие SKU масштабировать

Находим позиции с хорошей маржой и оборачиваемостью, в которые стоит вложить остатки и бюджет.

Окупается ли реклама

Считаем ДРР и вклад рекламы в продажи по каждому товару, а не по кабинету в целом.

Что с остатками

Заранее предупреждаем, какие позиции закончатся в ближайшие недели, а какие лежат на складе слишком долго.

Почему просели продажи

Разбираем по шагам: показы, переходы, конверсия, цена, остатки, рейтинг — и находим причину.

В кабинете Маркета есть сводка, отчеты по заказам, платежам, стоимости услуг, остаткам и оборачиваемости. Но прибыли по каждому товару там нет: выручку, комиссии и логистику приходится сводить вручную. Эту работу мы берем на себя.

Отчеты

Какие отчеты по Яндекс Маркету вы получаете

Каждый отчет — не выгрузка из кабинета, а сводка с выводами: что изменилось, почему и что делать.

ОтчетЧто показываетПериодичность
Продажи и выручкаЗаказы, выкупы, выручка и средний чек в динамикеЕженедельно
Прибыль по SKUМаржа каждого товара после комиссий, логистики, хранения и рекламыЕженедельно
Остатки и оборачиваемостьНа сколько дней хватит запаса, где платное хранение и риск дефицитаЕженедельно
РекламаДРР, расходы и продажи по бусту, полке и другим форматамЕженедельно
Возвраты и отменыДоля невыкупов и причины по товарам и моделям работыЕженедельно
Позиции и конверсия карточекМеста в поиске, переходы и конверсия в заказЕженедельно
Доска на подставке с графиком-волной, рядом настольный календарь — продажи во времени: по неделям, годам и сезонам
Продажи

Аналитика продаж на Яндекс Маркете

Смотрим не только на сумму выручки, но и на то, из чего она складывается.

Динамика

Неделя к неделе и год к году: заказы, выкупы, средний чек, доля невыкупов.

Сезонность

Когда товар начинает расти и когда пора готовить запас, чтобы не остаться без остатков в пик.

Сравнение моделей

FBY, FBS, Экспресс и DBS дают разную скорость доставки, долю выкупа и расходы. Показываем, какая модель выгоднее для каждой группы товаров.

Регионы

Где покупают больше и где не хватает складов для быстрой доставки.

С 1 сентября 2026 года Маркет выровнял плату за размещение между моделями — теперь сравнение строится на логистике, хранении и выкупе. Анализ продаж Яндекс Маркета помогает вовремя заметить падение и понять причину: цена, остатки, рейтинг или новый конкурент.

Товары

Аналитика товаров на Яндекс Маркете

Анализ товаров Яндекс Маркета показывает, какие позиции тянут магазин, а какие держат деньги на складе.

ABC-анализ

Делим ассортимент по выручке и прибыли: группа A — основа продаж, C — кандидаты на сокращение.

Юнит-экономика SKU

Считаем прибыль с одной продажи с учетом платы за размещение, приема платежа, доставки, хранения, возвратов и налога.

Вывод из ассортимента

Позиции с отрицательной маржой и низкой оборачиваемостью предлагаем распродать или убрать, чтобы освободить деньги и склад.

Рупор направлен на тележку покупок, между ними дуги звука — реклама, которая приносит заказы
Реклама

Аналитика рекламы и продвижения

Аналитика рекламы Яндекс Маркета отвечает на вопрос, какие расходы приносят заказы, а какие уходят впустую.

Анализ рекламы ведем по каждому инструменту: буст продаж, полка, баннеры, внешний трафик. Считаем ДРР, долю рекламных заказов и прогноз продаж без рекламы. По итогам переносим бюджет в окупающиеся кампании и отключаем остальные.

Аналитика продвижения Яндекс Маркета включает и органику: смотрим, как реклама влияет на позиции в поиске и что происходит с продажами после остановки кампаний. Настройку кампаний делаем в рамках услуги «реклама на Маркете».

Пример дашборда по магазину на Яндекс Маркете: выручка, прибыль по SKU, реклама и ДРР, остатки по складам
Дашборд

Пример дашборда

Так выглядит сводка магазина за 30 дней: цифры, причины и действия на одном экране.

  • Выручка, прибыль, заказы, ДРР и остатки — с изменением к прошлому периоду и разбивкой по дням.
  • Прибыль по каждому SKU после комиссий, логистики, рекламы и налога — со статусом: норма, заканчивается, затоваривание, ДРР выше цели.
  • Реклама по форматам, остатки по складам и сигналы на сегодня: что дозаказать, где снизить ставку, что распродать.
Этапы

Как мы работаем

01

Доступ

Вы даете доступ к кабинету и API-ключ — по возможности с правами только на просмотр.

02

Сбор данных

Настраиваем ежедневную выгрузку заказов, остатков, расходов и рекламы.

03

Дашборд

Собираем отчеты в одном месте — в Google Таблицах, DataLens или вашей BI-системе.

04

Еженедельный разбор

Созвон или письменный отчет: что изменилось и почему.

05

Рекомендации

Конкретные действия: какие цены поменять, что дозаказать, что отключить в рекламе.

Стоимость

Стоимость и форматы

Цена зависит от числа SKU, моделей работы и того, нужна ли связка с другими площадками.

Разовый отчет

Срез по продажам, товарам и рекламе за выбранный период с выводами

  • Яндекс Маркет

от 50 000 ₽

разово

Ежемесячная аналитика

Дашборд, еженедельные отчеты и разборы, рекомендации

  • Яндекс Маркет

от 100 000 ₽

в месяц
Кейсы клиентов

Реальные результаты. Публично подтвержденные

10+ публикаций на VC.ru за 2023–2025 с полным разбором методики. Это лишь часть: основной объём работ закрыт NDA, поэтому остаётся за кадром

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DeLonghiИтальянская премиум-техника · Яндекс.Маркет
Оборот за год20 млн → 100 млн ₽ / мес
Я.МАРКЕТокт 2022 — ноя 2023

В 5 раз увеличили продажи DeLonghi на Яндекс.Маркете

Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.

Читать на VC

VC.ru · 5,7K просмотров

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ГаммаМатериалы для творчества · 125 лет бренду · Ozon + WB
Оборот за 5 месяцевПрогноз 4 млн → факт 25 млн ₽
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

В 6 раз увеличили оборот Гамма на Ozon и Wildberries

Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.

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VC.ru · 850 просмотров

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RedmondМеждународный бренд техники · 30 стран · Яндекс.Маркет
Продаж за годДРР: 10%+ → 3,5% за 3 мес
Я.МАРКЕТ1 год сотрудничества

В 4 раза подняли продажи Redmond на Яндекс.Маркете

Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.

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VC.ru · 1,3K просмотров

+93%
Абрау-ДюрсоБезалкогольные напитки · топ-5 FMCG · Ozon + WB
Продаж за 6 месяцев2000 бутылок в день на WB
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

Увеличили продажи Абрау-Дюрсо на Ozon и Wildberries на 93%

Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.

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VC.ru · 985 просмотров

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Вопросы

Частые вопросы

Евгений Шольчев, основатель агентства
Евгений ШольчевОснователь агентства ШОЛЬЧЕВ Дата обновления: октябрь 2026 г.

В кабинете есть сводка, отчеты по заказам, платежам, услугам, остаткам и оборачиваемости. Мы сводим их в одну картину, считаем прибыль по каждому SKU и даем выводы, а не только цифры.

Да, иначе данные придется выгружать вручную. Достаточно доступа с правами на просмотр и API-ключа; без вашего согласия мы ничего в кабинете не меняем.

Заказы и остатки обновляем ежедневно, отчеты и разбор — раз в неделю. Часть финансовых данных Маркет формирует позже, поэтому прибыль за неделю уточняем в следующем отчете.

Да. Если вы продаете на нескольких площадках, сводим все в один дашборд — это наша аналитика по всем площадкам.

Аудит — разовая проверка со списком ошибок. Аналитика — регулярная работа: следим за цифрами каждую неделю и предлагаем решения. Начать можно с аудита магазина.

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Пришлите ссылку на магазин и расскажите, что хотите понять, — покажем пример отчета и предложим формат работы.

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