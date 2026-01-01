Аналитика магазина на Яндекс Маркете

Аналитика Яндекс Маркета

Понимаете, какие товары приносят прибыль, а какие съедают бюджет.

Аналитика Яндекс Маркета — это регулярные отчеты по продажам, товарам и рекламе вашего магазина с выводами, что делать дальше. Собираем данные из кабинета и API, считаем прибыль по каждому SKU с учетом комиссий и логистики и раз в неделю разбираем цифры вместе с вами. Услуга для продавцов и брендов, которым мало стандартных отчетов кабинета.