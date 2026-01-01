Аналитика магазина на Яндекс Маркете

Где теряется маржа
Показываем, на каких товарах комиссии, логистика, хранение и возвраты съедают прибыль.
Понимаете, какие товары приносят прибыль, а какие съедают бюджет.
Аналитика Яндекс Маркета — это регулярные отчеты по продажам, товарам и рекламе вашего магазина с выводами, что делать дальше. Собираем данные из кабинета и API, считаем прибыль по каждому SKU с учетом комиссий и логистики и раз в неделю разбираем цифры вместе с вами. Услуга для продавцов и брендов, которым мало стандартных отчетов кабинета.
Показываем, на каких товарах комиссии, логистика, хранение и возвраты съедают прибыль.
Находим позиции с хорошей маржой и оборачиваемостью, в которые стоит вложить остатки и бюджет.
Считаем ДРР и вклад рекламы в продажи по каждому товару, а не по кабинету в целом.
Заранее предупреждаем, какие позиции закончатся в ближайшие недели, а какие лежат на складе слишком долго.
Разбираем по шагам: показы, переходы, конверсия, цена, остатки, рейтинг — и находим причину.
В кабинете Маркета есть сводка, отчеты по заказам, платежам, стоимости услуг, остаткам и оборачиваемости. Но прибыли по каждому товару там нет: выручку, комиссии и логистику приходится сводить вручную. Эту работу мы берем на себя.
Каждый отчет — не выгрузка из кабинета, а сводка с выводами: что изменилось, почему и что делать.
|Отчет
|Что показывает
|Периодичность
|Продажи и выручка
|Заказы, выкупы, выручка и средний чек в динамике
|Еженедельно
|Прибыль по SKU
|Маржа каждого товара после комиссий, логистики, хранения и рекламы
|Еженедельно
|Остатки и оборачиваемость
|На сколько дней хватит запаса, где платное хранение и риск дефицита
|Еженедельно
|Реклама
|ДРР, расходы и продажи по бусту, полке и другим форматам
|Еженедельно
|Возвраты и отмены
|Доля невыкупов и причины по товарам и моделям работы
|Еженедельно
|Позиции и конверсия карточек
|Места в поиске, переходы и конверсия в заказ
|Еженедельно
Смотрим не только на сумму выручки, но и на то, из чего она складывается.
Неделя к неделе и год к году: заказы, выкупы, средний чек, доля невыкупов.
Когда товар начинает расти и когда пора готовить запас, чтобы не остаться без остатков в пик.
FBY, FBS, Экспресс и DBS дают разную скорость доставки, долю выкупа и расходы. Показываем, какая модель выгоднее для каждой группы товаров.
Где покупают больше и где не хватает складов для быстрой доставки.
С 1 сентября 2026 года Маркет выровнял плату за размещение между моделями — теперь сравнение строится на логистике, хранении и выкупе. Анализ продаж Яндекс Маркета помогает вовремя заметить падение и понять причину: цена, остатки, рейтинг или новый конкурент.
Анализ товаров Яндекс Маркета показывает, какие позиции тянут магазин, а какие держат деньги на складе.
Делим ассортимент по выручке и прибыли: группа A — основа продаж, C — кандидаты на сокращение.
Считаем прибыль с одной продажи с учетом платы за размещение, приема платежа, доставки, хранения, возвратов и налога.
Позиции с отрицательной маржой и низкой оборачиваемостью предлагаем распродать или убрать, чтобы освободить деньги и склад.
Аналитика рекламы Яндекс Маркета отвечает на вопрос, какие расходы приносят заказы, а какие уходят впустую.
Анализ рекламы ведем по каждому инструменту: буст продаж, полка, баннеры, внешний трафик. Считаем ДРР, долю рекламных заказов и прогноз продаж без рекламы. По итогам переносим бюджет в окупающиеся кампании и отключаем остальные.
Аналитика продвижения Яндекс Маркета включает и органику: смотрим, как реклама влияет на позиции в поиске и что происходит с продажами после остановки кампаний. Настройку кампаний делаем в рамках услуги «реклама на Маркете».
Так выглядит сводка магазина за 30 дней: цифры, причины и действия на одном экране.
Вы даете доступ к кабинету и API-ключ — по возможности с правами только на просмотр.
Настраиваем ежедневную выгрузку заказов, остатков, расходов и рекламы.
Собираем отчеты в одном месте — в Google Таблицах, DataLens или вашей BI-системе.
Созвон или письменный отчет: что изменилось и почему.
Конкретные действия: какие цены поменять, что дозаказать, что отключить в рекламе.
Цена зависит от числа SKU, моделей работы и того, нужна ли связка с другими площадками.
Срез по продажам, товарам и рекламе за выбранный период с выводами
от 50 000 ₽разово
Дашборд, еженедельные отчеты и разборы, рекомендации
от 100 000 ₽в месяц
10+ публикаций на VC.ru за 2023–2025 с полным разбором методики. Это лишь часть: основной объём работ закрыт NDA, поэтому остаётся за кадром
Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.
Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.
Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.
Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.
В кабинете есть сводка, отчеты по заказам, платежам, услугам, остаткам и оборачиваемости. Мы сводим их в одну картину, считаем прибыль по каждому SKU и даем выводы, а не только цифры.
Да, иначе данные придется выгружать вручную. Достаточно доступа с правами на просмотр и API-ключа; без вашего согласия мы ничего в кабинете не меняем.
Заказы и остатки обновляем ежедневно, отчеты и разбор — раз в неделю. Часть финансовых данных Маркет формирует позже, поэтому прибыль за неделю уточняем в следующем отчете.
Да. Если вы продаете на нескольких площадках, сводим все в один дашборд — это наша аналитика по всем площадкам.
Аудит — разовая проверка со списком ошибок. Аналитика — регулярная работа: следим за цифрами каждую неделю и предлагаем решения. Начать можно с аудита магазина.
Пришлите ссылку на магазин и расскажите, что хотите понять, — покажем пример отчета и предложим формат работы.