ТОП-10 фулфилмент-операторов Москвы и как выбрать надежного подрядчика

Если e-com бизнес развивать и масштабировать, однажды наступает этап, когда справляться своими силами или с мини-командой становится невозможно.

Фулфилмент для маркетплейсов: что это и как это работает

Сегодня говорим о сертификации, вернее – как обойтись без нее. Сертификат на Ozon становится проблемой только в одном случае – если он нужен, а его нет.

Сертификация товара для маркетплейсов: что нужно знать и как сэкономить

Работая с селлерами-новичками и консультируя предпринимателей, только планирующих выходить на онлайн-площадки, мы видим, что сертификация – одно из главных опасений.

На какой маркетплейс лучше всего подключаться в 2023

2023 год продолжил золотую эпоху маркетплейсов и даже ознаменовал ее расцвет, оборвав все пессимистичные прогнозы на полуслове. И, по мнению многих ведущих бизнес-аналитиков, тяжелые времена для виртуальных торговых площадок наступят еще очень нескоро.