Консультация и план
Разбор ниши, выбор площадки, расчет юнит-экономики, пошаговый план
от 70 000 руб.
От выбора площадки до первых заказов.
Запуск на маркетплейсе под ключ: выбираем площадку, считаем юнит-экономику, открываем кабинет, готовим карточки, делаем первую поставку и запускаем рекламу. Через 30–60 дней у вас работающий магазин с первыми заказами и планом на следующий месяц.
Есть товар и склад, но нет опыта с площадками и людей, которые знают их правила.
Сайт продает, но площадки дают другой масштаб спроса — нужно встроить их в текущую логистику и учет.
Запуск бизнеса на маркетплейсе начинается с выбора товара и расчета, окупится ли он после комиссий и логистики, — еще до закупки партии.
Магазин открыт, а заказов нет или они уходят в минус. Разбираем, что пошло не так, и перезапускаем.
Опыт в онлайн-продажах не обязателен: порядок работ одинаковый, меняется только объем подготовки.
Большинство ошибок первого месяца стоят денег, а не только времени: замороженная партия, штрафы, потраченный впустую рекламный бюджет.
|На старте
|Что происходит
|Неверная площадка
|Товар выставляют там, где у категории мало спроса или слишком плотная конкуренция, и месяцами ждут заказов.
|Минусовая юнит-экономика
|Цена не покрывает комиссию, логистику, хранение и возвраты: чем больше продаж, тем больше убыток.
|Блокировки карточек
|Нет сертификатов, неверная категория, нарушения в фото или маркировке — карточки уходят на модерацию или скрываются.
|Нет показов
|Новая карточка без продаж и отзывов стоит далеко в выдаче, и покупатели ее не видят. Без стартовой рекламы и первых отзывов это может длиться месяцами.
|Реклама «сжигает» бюджет
|Кампании запускают на весь ассортимент без контроля ДРР, и деньги уходят без заказов.
|Хаос в остатках
|Товар заканчивается в первую же неделю или, наоборот, лежит и копит плату за хранение.
Каждый этап заканчивается результатом, который вы видите и согласуете.
Смотрим спрос и конкурентов, считаем прибыль с единицы товара на каждой площадке. Результат: решение, что и где продавать. В этом помогут аналитика и юнит-экономика и наша статья «как выбрать товар».
3–5 рабочих дней
Выбираем Ozon, Wildberries или Яндекс Маркет и схему FBO или FBS. Результат: план логистики и бюджета.
1–3 рабочих дня
Регистрируем компанию на площадке, заполняем реквизиты, принимаем оферту — это и есть запуск магазина на маркетплейсе. Результат: кабинет прошел проверку.
1–3 рабочих дня
Названия, характеристики, фото, инфографика, документы. Результат: карточки прошли модерацию.
3–5 рабочих дней
Объем партии по прогнозу спроса, упаковка, маркировка, склад. Результат: товар принят и доступен к заказу.
1–2 недели
Стартовые кампании с контролем ДРР, первые отзывы, ежедневный контроль остатков. Результат: первые заказы и план на следующий месяц. Подробнее — «реклама на старте».
1–2 недели
Раз в неделю присылаем короткий статус: что сделано, что дальше, какие решения нужны от вас. Вопросы по документам, ценам и бюджету собираем одним списком, чтобы согласования не растягивались.
Все материалы остаются у вас: доступы к кабинету, расчеты, фото и тексты. Если решите продолжить сами, передадим инструкции по ежедневным задачам — что проверять утром, как отвечать на отзывы и когда пополнять склад.
Площадку выбираем по категории, цене товара и вашей логистике — универсального ответа нет.
Часто начинаем с одной площадки, отлаживаем экономику и процессы и только потом добавляем следующую — так меньше риск распылить бюджет на старте.
|Площадка
|Кому чаще подходит
|Что учесть
|Подробнее
|Ozon
|Широкий ассортимент, техника, товары для дома
|Схемы FBO, FBS и realFBS, большой вес характеристик и rich-контента
|запуск продаж на Ozon
|Wildberries
|Одежда, обувь, товары массового спроса и другое
|Плотная конкуренция в популярных категориях, решают фото и доля выкупа
|запуск продаж на Wildberries
|Яндекс Маркет
|Электроника, бытовая техника, товары для дома и другое
|Модели FBY, FBS, Экспресс и DBS, важны цена и качество карточки
|запуск на Яндекс Маркете
Для выбора считаем три цифры: прибыль с единицы, объем спроса в категории и стоимость привлечения покупателя. Если экономика не сходится, честно говорим об этом до старта — это дешевле, чем узнать после первой партии.
Разбор ниши, выбор площадки, расчет юнит-экономики, пошаговый план
от 70 000 руб.
Все шесть этапов — от анализа ниши до первых заказов
от 150 000 руб.
Запуск и ежедневная работа с магазином после старта
от 150 000 руб. в месяц
10+ публикаций на VC.ru за 2023–2025 с полным разбором методики. Это лишь часть: основной объём работ закрыт NDA, поэтому остаётся за кадром
Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.
Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.
Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.
Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.
Обычно 30–60 дней от брифа до первых заказов. Больше всего времени уходит на карточки, документы и первую поставку; если товар требует сертификации или маркировки, срок растет.
Стоимость — от 150 000 руб.; точную сумму считаем после брифа. Отдельно закладывайте бюджет на первую партию, комиссии площадки и рекламу.
Зависит от категории, цены и логистики. Решение принимаем после расчета юнит-экономики по каждой площадке: там, где товар приносит больше прибыли с единицы, и начинаем.
Продавать можно как ИП или ООО. Часть площадок допускает самозанятых с ограничениями: только товары собственного производства и доход до 2,4 млн ₽ в год.
Партию считаем по прогнозу продаж на 1–2 месяца, рекламный бюджет — по ставкам в категории. Точные цифры даем после анализа ниши, до закупки товара.
Запуск — проект с началом и концом: от анализа ниши до первых заказов. Ведение — ежедневная работа после старта: остатки, цены, реклама, отзывы и отчеты.
Разобрать воронку: есть ли показы, переходят ли в карточку, добавляют ли в корзину, конкурентна ли цена. Обычно причина в одном-двух местах — их и исправляем.
Расскажите о товаре и о том, где хотите продавать, — пришлем план запуска со сроками и бюджетом.