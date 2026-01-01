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Запуск

Запуск продаж на маркетплейсе

От выбора площадки до первых заказов.

Запуск на маркетплейсе под ключ: выбираем площадку, считаем юнит-экономику, открываем кабинет, готовим карточки, делаем первую поставку и запускаем рекламу. Через 30–60 дней у вас работающий магазин с первыми заказами и планом на следующий месяц.

  • Расчет юнит-экономики до того, как вы вложитесь в товар
  • Кабинет, карточки и первая поставка на выбранной площадке
  • Первые заказы и отчет за первый месяц
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Кому подходит

Кому подходит запуск на маркетплейсе

Производителю без онлайн-продаж

Есть товар и склад, но нет опыта с площадками и людей, которые знают их правила.

Интернет-магазину

Сайт продает, но площадки дают другой масштаб спроса — нужно встроить их в текущую логистику и учет.

Бизнесу с нуля

Запуск бизнеса на маркетплейсе начинается с выбора товара и расчета, окупится ли он после комиссий и логистики, — еще до закупки партии.

Запуску, который «не взлетел»

Магазин открыт, а заказов нет или они уходят в минус. Разбираем, что пошло не так, и перезапускаем.

Опыт в онлайн-продажах не обязателен: порядок работ одинаковый, меняется только объем подготовки.

Сложности

С чем сталкиваются на старте

Большинство ошибок первого месяца стоят денег, а не только времени: замороженная партия, штрафы, потраченный впустую рекламный бюджет.

На стартеЧто происходит
Неверная площадкаТовар выставляют там, где у категории мало спроса или слишком плотная конкуренция, и месяцами ждут заказов.
Минусовая юнит-экономикаЦена не покрывает комиссию, логистику, хранение и возвраты: чем больше продаж, тем больше убыток.
Блокировки карточекНет сертификатов, неверная категория, нарушения в фото или маркировке — карточки уходят на модерацию или скрываются.
Нет показовНовая карточка без продаж и отзывов стоит далеко в выдаче, и покупатели ее не видят. Без стартовой рекламы и первых отзывов это может длиться месяцами.
Реклама «сжигает» бюджетКампании запускают на весь ассортимент без контроля ДРР, и деньги уходят без заказов.
Хаос в остаткахТовар заканчивается в первую же неделю или, наоборот, лежит и копит плату за хранение.
Этапы

Как проходит запуск продаж на маркетплейсе — 6 этапов

Каждый этап заканчивается результатом, который вы видите и согласуете.

01

Анализ ниши и юнит-экономика

Смотрим спрос и конкурентов, считаем прибыль с единицы товара на каждой площадке. Результат: решение, что и где продавать. В этом помогут аналитика и юнит-экономика и наша статья «как выбрать товар».

3–5 рабочих дней

02

Площадка и схема работы

Выбираем Ozon, Wildberries или Яндекс Маркет и схему FBO или FBS. Результат: план логистики и бюджета.

1–3 рабочих дня

03

Кабинет

Регистрируем компанию на площадке, заполняем реквизиты, принимаем оферту — это и есть запуск магазина на маркетплейсе. Результат: кабинет прошел проверку.

1–3 рабочих дня

04

Карточки

Названия, характеристики, фото, инфографика, документы. Результат: карточки прошли модерацию.

3–5 рабочих дней

05

Первая поставка

Объем партии по прогнозу спроса, упаковка, маркировка, склад. Результат: товар принят и доступен к заказу.

1–2 недели

06

Реклама и первые заказы

Стартовые кампании с контролем ДРР, первые отзывы, ежедневный контроль остатков. Результат: первые заказы и план на следующий месяц. Подробнее — «реклама на старте».

1–2 недели

Раз в неделю присылаем короткий статус: что сделано, что дальше, какие решения нужны от вас. Вопросы по документам, ценам и бюджету собираем одним списком, чтобы согласования не растягивались.

Результат

Что вы получаете

Магазин с открытой дверью, ключом, товарной коробкой и папкой документов — всё готово к первым заказам
  • Расчет юнит-экономики по каждому товару и площадке
  • Личный кабинет продавца, прошедший проверку
  • Карточки товаров, готовые к продажам
  • Рекламные кампании с настроенным контролем ДРР
  • Отчет за первый месяц: продажи, расходы, выводы и план
  • Инструкции для вашей команды по ежедневной работе

Все материалы остаются у вас: доступы к кабинету, расчеты, фото и тексты. Если решите продолжить сами, передадим инструкции по ежедневным задачам — что проверять утром, как отвечать на отзывы и когда пополнять склад.

Площадки

На какой площадке открыть магазин на маркетплейсе

Площадку выбираем по категории, цене товара и вашей логистике — универсального ответа нет.

Часто начинаем с одной площадки, отлаживаем экономику и процессы и только потом добавляем следующую — так меньше риск распылить бюджет на старте.

ПлощадкаКому чаще подходитЧто учестьПодробнее
OzonШирокий ассортимент, техника, товары для домаСхемы FBO, FBS и realFBS, большой вес характеристик и rich-контентазапуск продаж на Ozon
WildberriesОдежда, обувь, товары массового спроса и другоеПлотная конкуренция в популярных категориях, решают фото и доля выкупазапуск продаж на Wildberries
Яндекс МаркетЭлектроника, бытовая техника, товары для дома и другоеМодели FBY, FBS, Экспресс и DBS, важны цена и качество карточкизапуск на Яндекс Маркете

Для выбора считаем три цифры: прибыль с единицы, объем спроса в категории и стоимость привлечения покупателя. Если экономика не сходится, честно говорим об этом до старта — это дешевле, чем узнать после первой партии.

Стоимость

Форматы работы и стоимость

Консультация и план

Разбор ниши, выбор площадки, расчет юнит-экономики, пошаговый план

от 70 000 руб.

Запуск под ключ

Все шесть этапов — от анализа ниши до первых заказов

от 150 000 руб.

Запуск + ведение 3 месяца

Запуск и ежедневная работа с магазином после старта

от 150 000 руб. в месяц

Запуск маркетплейса под ключ — самый частый формат: вы получаете работающий магазин, а не набор рекомендаций. После старта его можно передать вашей команде или оставить нам на ведение после запуска. Цена зависит от числа SKU, количества площадок и того, нужны ли съемка и сертификация.

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Кейсы клиентов

Реальные результаты

10+ публикаций на VC.ru за 2023–2025 с полным разбором методики. Это лишь часть: основной объём работ закрыт NDA, поэтому остаётся за кадром

x5DeLonghiИтальянская премиум-техника · Яндекс.Маркет
Оборот за год
20 млн → 100 млн ₽ / мес
Я.МАРКЕТокт 2022 — ноя 2023

В 5 раз увеличили продажи DeLonghi на Яндекс.Маркете

Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.

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VC.ru · 5,7K просмотров

x6ГаммаМатериалы для творчества · 125 лет бренду · Ozon + WB
Оборот за 5 месяцев
Прогноз 4 млн → факт 25 млн ₽
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

В 6 раз увеличили оборот Гамма на Ozon и Wildberries

Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.

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VC.ru · 850 просмотров

x4RedmondМеждународный бренд техники · 30 стран · Яндекс.Маркет
Продаж за год
ДРР: 10%+ → 3,5% за 3 мес
Я.МАРКЕТ1 год сотрудничества

В 4 раза подняли продажи Redmond на Яндекс.Маркете

Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.

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VC.ru · 1,3K просмотров

+93%Абрау-ДюрсоБезалкогольные напитки · топ-5 FMCG · Ozon + WB
Продаж за 6 месяцев
2000 бутылок в день на WB
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

Увеличили продажи Абрау-Дюрсо на Ozon и Wildberries на 93%

Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.

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VC.ru · 985 просмотров

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FAQ

Частые вопросы

Обычно 30–60 дней от брифа до первых заказов. Больше всего времени уходит на карточки, документы и первую поставку; если товар требует сертификации или маркировки, срок растет.

Стоимость — от 150 000 руб.; точную сумму считаем после брифа. Отдельно закладывайте бюджет на первую партию, комиссии площадки и рекламу.

Зависит от категории, цены и логистики. Решение принимаем после расчета юнит-экономики по каждой площадке: там, где товар приносит больше прибыли с единицы, и начинаем.

Продавать можно как ИП или ООО. Часть площадок допускает самозанятых с ограничениями: только товары собственного производства и доход до 2,4 млн ₽ в год.

Партию считаем по прогнозу продаж на 1–2 месяца, рекламный бюджет — по ставкам в категории. Точные цифры даем после анализа ниши, до закупки товара.

Запуск — проект с началом и концом: от анализа ниши до первых заказов. Ведение — ежедневная работа после старта: остатки, цены, реклама, отзывы и отчеты.

Разобрать воронку: есть ли показы, переходят ли в карточку, добавляют ли в корзину, конкурентна ли цена. Обычно причина в одном-двух местах — их и исправляем.

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Расскажите о товаре и о том, где хотите продавать, — пришлем план запуска со сроками и бюджетом.

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