Неверная площадка Товар выставляют там, где у категории мало спроса или слишком плотная конкуренция, и месяцами ждут заказов.

Минусовая юнит-экономика Цена не покрывает комиссию, логистику, хранение и возвраты: чем больше продаж, тем больше убыток.

Блокировки карточек Нет сертификатов, неверная категория, нарушения в фото или маркировке — карточки уходят на модерацию или скрываются.

Нет показов Новая карточка без продаж и отзывов стоит далеко в выдаче, и покупатели ее не видят. Без стартовой рекламы и первых отзывов это может длиться месяцами.

Реклама «сжигает» бюджет Кампании запускают на весь ассортимент без контроля ДРР, и деньги уходят без заказов.