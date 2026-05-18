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Агентство по продвижению на маркетплейсах

Шольчев — агентство маркетплейсов полного цикла: продвигаем бренды и производителей на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете, ведём магазины, настраиваем рекламу и считаем экономику каждого товара. Вы получаете выделенную команду, KPI в договоре и еженедельный P&L-отчёт.

300+магазинов на сопровождении
Топ-2в «Рейтинге Рунета — 2026» по работе с маркетплейсами
Сертифицированныйпартнёр Ozon и Яндекс Маркета
Услуги

Услуги для маркетплейсов

Мы закрываем все услуги маркетплейсов, которые нужны бренду: от выхода на площадку до рекламы, ведения и аналитики. Каждую можно заказать отдельно или собрать в комплекс.

Ведение маркетплейсов

Ежедневная работа в кабинетах: карточки, цены, акции, остатки, отзывы и отчёты. Команда по цене одного сотрудника.

Реклама на маркетплейсах

Внутренняя реклама на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете с контролем доли расходов в обороте. Ставки пересчитываем каждую неделю по марже товара.

SEO карточек

Названия, описания и характеристики под запросы покупателей, чтобы товар чаще показывался в поиске площадки.

Аналитика

Юнит-экономика по каждому SKU, ABC-анализ, конкуренты и спрос. Показываем, какие товары приносят прибыль, а какие её съедают.

Внешний трафик

Покупатели из соцсетей, от блогеров и из контекстной рекламы — на ваши карточки, с оценкой по заказам.

Аудит магазина

Проверка карточек, цен, остатков, рекламы и экономики за 3–5 рабочих дней. На выходе — список потерь и план работ.

Выход на маркетплейсы

Выбор площадки и модели работы, регистрация, первые карточки и поставки, расчёт точки безубыточности.

GEO-продвижение

Готовим сайт и бренд к ответам нейросетей — ChatGPT, Алисы и Google AI, чтобы бренд называли, когда покупатель спрашивает совета.

Услуги для маркетплейсов мы собираем под задачу: кому-то нужна только реклама, кому-то — услуги по маркетплейсам под ключ с одной командой и одним отчётом. Продвижение бренда на маркетплейсах — отдельное решение для линеек и производителей.

Площадки

На каких площадках работаем

Работаем на Ozon, Wildberries, Яндекс Маркете, Авито и Мегамаркете — у каждой площадки своя страница с услугами и кейсами.

Ozon

Сертифицированный партнёр площадки; карточки, индекс цен, реклама, логистика по кластерам.

Wildberries

Карточки и контент, реклама, локализация остатков, акции.

Яндекс Маркет

Буст продаж, модели FBY и FBS; кейсы DeLonghi и Redmond.

Авито

Продвижение объявлений и магазинов.

Продвижение на маркетплейсах сразу на нескольких площадках ведёт одна команда: так видно, где товару выгоднее продаваться, и бюджет не дублируется между подрядчиками. Продвижение магазина на маркетплейсах, как и продвижение товаров на маркетплейсах в целом, начинаем с той площадки, где у товара лучшая экономика.

Почему Шольчев

Агентство маркетплейсов Шольчев: почему выбирают нас

Агентство по маркетплейсам Шольчев выбирают за публичные результаты, статусы партнёра площадок и ответственность за прибыль, а не за клики.

Рейтинги и награды

Мы несколько лет подряд входим в топ-2 в «Рейтинге Рунета» по работе с маркетплейсами. А также призовые места в пяти сегментах категории «Маркетплейсы», в топе Marketing-Tech — статус «Лучшее Ecom-агентство». Если вы ищете лучшее агентство маркетплейсов, сравнивайте не обещания, а рейтинги и опубликованные кейсы: мы активно ведём Блог с кейсами на сайте и на VC.ru.

Статусы партнёра

Сертифицированный партнёр Ozon и Яндекс Маркета, участник «Золотой десятки» Маркета. Это прямой выход на поддержку площадок: спорные ситуации и технические ошибки решаем быстрее.

Почему Шольчев

Команда

На каждый проект — выделенная команда из 4 специалистов: проектный менеджер, контент-менеджер, маркетолог и аналитик. Стратегию согласует руководство агентства.

Руководство компании

Единый отдел продаж: zakaz@sholchev.ru

Наш сотрудник

Евгений Шольчев

Евгений Шольчев

Основатель агентства

Наш сотрудник

Мария Болотина

Мария Болотина

Аккаунт-директор

Наш сотрудник

Фархат Усанов

Фархат Усанов

Руководитель отдела продаж

Наш сотрудник

Полина Артемьева

Полина Артемьева

Операционный директор

Команда проекта

Проектный менеджер

Управляет проектом, отвечает за KPI и коммуникацию с клиентом. Принимает ключевые решения

Контент-менеджер

Карточки товаров, визуал и инфографика на Wildberries, SEO-оптимизация, rich-контент, Ozon и Яндекс.Маркет

Маркетолог

Performance-реклама, медиапланы, акции маркетплейсов, внешний трафик и инфлюенс-кампании

Аналитик

P&L-модель, еженедельные отчёты, unit-экономика, BI-дашборд с доступом клиента онлайн

Цифры

300+ Магазинов на сопровождении
25 мес.Средний срок сотрудничества
1 раб. деньОтвет на заявкуСтарт — за 5 дней

Маркетинговое агентство маркетплейсов полезно тогда, когда отвечает за деньги: поэтому KPI мы фиксируем в договоре. Это и отличает агентство для маркетплейсов от подрядчика на разовые задачи.

Кому подходит

Кому подходит работа с агентством

Агентство нужно тем, для кого маркетплейсы — заметная часть выручки и кто хочет управляемый рост, а не разовые акции.

Бренды и производители

Выход на площадки без дистрибьютора, контроль цены и того, как бренд выглядит в карточках.

Крупные магазины

Сотни и тысячи SKU на нескольких площадках, где без системы теряются заказы и маржа.

Компании, которые упёрлись в потолок

Оборот перестал расти, а реклама съедает всё больше прибыли.

Те, кто проводит тендер

Нужны прозрачные KPI, отчётность и договор с ответственностью за результат.

Продвижение бизнеса на маркетплейсах мы начинаем с вопроса «где деньги»: какие товары и площадки дают прибыль, а какие только оборот. От ответа зависит, какую команду и какие услуги мы предложим.

Кейсы

Кейсы

Четыре бренда, которые кратно выросли на маркетплейсах за полгода-год. Подробно каждый кейс описан на отдельной странице.

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DeLonghiИтальянская премиум-техника · Яндекс.Маркет
Оборот за год20 млн → 100 млн ₽ / мес
Я.МАРКЕТокт 2022 — ноя 2023

DeLonghi, Яндекс Маркет — оборот ×5 за год

С 20 до 100 млн ₽ в месяц за октябрь 2022 — ноябрь 2023, без изменения цен и ассортимента. FBY, буст продаж с потолком расходов 7%, баннеры, исправление карточек и интеграции.

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ГаммаМатериалы для творчества · 125 лет бренду · Ozon + WB
Оборот за 5 месяцевПрогноз 4 млн → факт 25 млн ₽
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

Гамма, Ozon и Wildberries — продажи ×6 за 5 месяцев

Художественные материалы: новые тексты и инфографика, подарок-урок в упаковке, реклама и склады в пяти городах. В октябре 2023 — около 25 млн ₽ оборота при прогнозе 4 млн.

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RedmondМеждународный бренд техники · 30 стран · Яндекс.Маркет
Продаж за годДРР: 10%+ → 3,5% за 3 мес
Я.МАРКЕТ1 год сотрудничества

Redmond, Яндекс Маркет — продажи ×4 за год

Доля расходов на буст снизилась с 10% до 3,5% за 3 месяца, полки добавили 25–35% к обороту, ошибки исправлены в 30% ассортимента.

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+93%
Абрау-ДюрсоБезалкогольные напитки · топ-5 FMCG · Ozon + WB
Продаж за 6 месяцев2000 бутылок в день на WB
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

Абрау-Дюрсо, Ozon и Wildberries — продажи +93% за полгода

Съёмка, инфографика и rich-контент, проработка ключевых слов: карточки поднялись с 30–50-х позиций примерно до 10-й.

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Отзывы клиентов

Что говорят о нас
директора по маркетингу

Отзывы маркетологов и руководителей e-commerce из брендов и ритейл-сетей, с которыми мы ведём продвижение на Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркете.

Ozon

С агентством Шольчев работаем не первый месяц. На старте у нас уже были стабильные продажи, но не было системного управления воронкой и рекламой. Ребята выстроили аналитику так, что теперь мы видим весь путь клиента. Управление рекламой стало прозрачным, а решения опираются на реальные цифры, а не догадки. Это позволило не просто удерживать результаты, а масштабировать их без потерь бюджета.

Анна
АннаДиректор по маркетингу федерального бренда одежды
Ozon

До сотрудничества с Шольчев мы видели трафик, но не понимали, куда уходят деньги. Реклама работала без системы. После подключения команды появилась чёткая аналитика. Теперь понятно, на каких этапах воронки усиливать конверсию. За квартал выросли на 45% и наконец чувствуем уверенность в прогнозируемом результате.

Сергей
СергейРуководитель e-commerce сети магазинов электроники
Wildberries

С агентством Шольчев работаем уже 2 года. Агентство навело порядок в продвижении, усилило контент и вывело бренд в топ категории. Все процессы выстроены системно: аналитика, точки роста, предсказуемые результаты. Особенно ценим скорость и отсутствие бюрократии. Первые результаты пришли уже через месяц.

Юлия
ЮлияМаркетолог компании по производству аксессуаров
Wildberries

До Шольчев логистика на Wildberries была непредсказуемой: штрафы, сбои, потерянные деньги. После подключения команды все процессы стали прозрачными и управляемыми. Штрафы ушли, оборот вырос почти вдвое. Это первое агентство, которое реально выстроило систему, а не просто что-то настроило.

Павел
ПавелДиректор по развитию федерального fashion-бренда
Яндекс.Маркет

Обратились к Шольчев, когда трафик перестал расти. Уже через два месяца получили чёткую стратегию, системное управление рекламой и понятную аналитику. Теперь видим воронку целиком: где точка входа, что конвертирует и что приносит деньги. Работа идёт быстро и слаженно.

Оксана Д.
Оксана Д.Менеджер по маркетплейсам, федеральная сеть электроники
Яндекс.Маркет

Сотрудничество с Шольчев стало для нас точкой роста. С первых дней не было никаких пустых обещаний, только прозрачные цифры и чёткая стратегия. Команда держит руку на пульсе: реклама, воронка, аналитика. Всё под контролем. За квартал выросли в продажах на 60% и оптимизировали расходы.

Александр
АлександрДиректор по e-commerce ритейл-компании
Как начинаем

Как начинаем работу

От заявки до старта команды проходит около двух недель: шесть шагов, и на каждом понятно, что вы получаете.

01

Заявка или приглашение в тендер

Отвечаем в течение 1 рабочего дня.

02

Аудит магазина

3–5 рабочих дней. По итогам честно говорим, сможем ли повлиять на рост.

03

Стратегия

Цели и KPI на 3 и 12 месяцев, согласует основатель агентства.

04

Договор

KPI по прибыли.

05

Старт за 5 дней

Выделенная команда берёт магазин в работу.

06

Отчётность

Еженедельный P&L, ежемесячный разбор.

Участвуем в тендерах брендов и производителей: если у вас закупочная процедура, пришлите приглашение — подготовим документы и презентацию.

Стоимость

Сколько стоят услуги агентства

Услуги агентства стоят от 100 000 ₽ за разовый аудит до индивидуальных условий для крупных брендов; ниже — стартовые цены основных форматов.

Аудит магазина

Карточки, цены, остатки, реклама, экономика, план работ

от 100 000 ₽

разово

Комплексное ведение

Ведение и продвижение на одной или нескольких площадках, P&L каждую неделю

от 150 000 ₽

в месяц

Безопасный старт

Выход на площадку, точка безубыточности, ценообразование

от 120 000 ₽

в месяц

GEO-продвижение  — видимость бренда в ответах нейросетей, от 90 000 ₽ в месяц. Услуги продвижения маркетплейсов и услуги по продвижению маркетплейсов под ключ считаем после аудита: цена зависит от числа площадок, ассортимента и оборота. Рекламный бюджет оплачивается площадкам отдельно.

Вопросы

Частые вопросы

Евгений Шольчев, основатель агентства
Евгений ШольчевОснователь агентства

Мы, как правило, работаем с брендами, производителями и магазинами с оборотом от 5 млн ₽ в месяц: на таком объёме команда окупается быстрее всего. Если оборот меньше, предложим аудит с планом работ или «Безопасный старт» для выхода на новую площадку.

Аудит магазина стоит от 100 000 ₽ разово, комплексное ведение и продвижение — от 150 000 ₽ в месяц, GEO-продвижение — от 90 000 ₽ в месяц. Рекламный бюджет оплачивается площадкам отдельно. Точную стоимость называем после аудита, когда понятны ассортимент и задачи.

Первые изменения обычно видны в течение первого месяца после правок в карточках, ценах и рекламе. Цели фиксируем на 3 и 12 месяцев: у DeLonghi цель «утроить продажи за год» выполнили на 8-м месяце, у Гаммы продажи выросли в 6 раз за 5 месяцев.

KPI фиксируем в договоре и сверяем каждую неделю в P&L-отчёте. Стратегию согласует основатель агентства, а за проект отвечает выделенная команда. Гарантировать места в выдаче честно не может никто, поэтому мы этого не обещаем.

Основные — Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет, также работаем с Авито и Мегамаркетом. Можно начать с одной площадки и подключить другие позже. Если вы только выбираете, где продавать, по аудиту подскажем площадку, на которой у вашего товара лучшая экономика.

Каждую неделю — P&L-отчёт: заказы, выкупы, выручка, расходы на рекламу и прибыль по товарам. Раз в месяц — встреча с разбором результатов и планом. Данные кабинетов также доступны в дашборде, чтобы цифры были под рукой в любой день.

Блог агентства

Блог Шольчев

Разборы кейсов, практические материалы и аналитика о продвижении на маркетплейсах. Публикуем статьи для маркетологов и директоров по e-commerce брендов

Все статьи
09.10.202617 минут264 просмотра

Аналитика продаж на маркетплейсах: 15 метрик, которые нужно смотреть регулярно

Какие метрики продаж на маркетплейсах смотреть каждый день, неделю и месяц: CTR, конверсия, ДРР, выкуп, маржа, оборачиваемость, OOS. Формулы, пример расчёта и сигналы отклонений.

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28.09.202615 минут5815 просмотров

SEO-продвижение на маркетплейсах: как работает поиск Ozon, Wildberries и Яндекс Маркета и что оптимизировать в 2026 году

SEO на маркетплейсах отвечает за то, чтобы ваш товар находили, просматривали и покупали. Покупатели обычно не идут дальше первых двух страниц поисковой выдачи, поэтому грамотная оптимизация карточек — это залог успеха. Но в отличие от классического SEO для сайтов, здесь есть свои нюансы, которые нужно учитывать.

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16.09.202615 минут3974 просмотра

Как продвигать товар на Ozon в 2026–2027: факторы ранжирования, SEO, реклама и продажи

Чтобы ваши товары на Ozon находили, покупали и возвращались за повторными покупками, нужно не просто «присутствовать» на платформе, а понимать все тонкости ее работы. Рассмотрим несколько стратегий, которые работают и помогают выделяться на фоне конкурентов.

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10.09.202620 минут145 просмотров

Агентства по маркетплейсам 2026: сравнительный рейтинг подрядчиков для Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета

Сравнительный рейтинг 10 агентств по маркетплейсам 2026: проверяемые данные, критерии выбора, методика, цены и чек-лист подрядчика для Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета.

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09.09.202615 минут153 просмотра

Что влияет на конверсию карточки товара на маркетплейсе: 10 факторов

Разбираем 10 факторов, которые влияют на конверсию карточки товара на Wildberries и Ozon: фото, характеристики, цена, отзывы, рейтинг, доставка и другие. Чек-лист и способы повысить конверсию.

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Основной номер телефона
+7 (495) 473-19-84
Номер поддержки
+7 (800) 777-61-74
Почта
zakaz@sholchev.ru
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