Ozon

С агентством Шольчев работаем не первый месяц. На старте у нас уже были стабильные продажи, но не было системного управления воронкой и рекламой. Ребята выстроили аналитику так, что теперь мы видим весь путь клиента. Управление рекламой стало прозрачным, а решения опираются на реальные цифры, а не догадки. Это позволило не просто удерживать результаты, а масштабировать их без потерь бюджета.