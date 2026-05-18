Подробнее о ведении
Ведение маркетплейсов
Ежедневная работа в кабинетах: карточки, цены, акции, остатки, отзывы и отчёты. Команда по цене одного сотрудника.
Шольчев — агентство маркетплейсов полного цикла: продвигаем бренды и производителей на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете, ведём магазины, настраиваем рекламу и считаем экономику каждого товара. Вы получаете выделенную команду, KPI в договоре и еженедельный P&L-отчёт.
Мы закрываем все услуги маркетплейсов, которые нужны бренду: от выхода на площадку до рекламы, ведения и аналитики. Каждую можно заказать отдельно или собрать в комплекс.
Услуги для маркетплейсов мы собираем под задачу: кому-то нужна только реклама, кому-то — услуги по маркетплейсам под ключ с одной командой и одним отчётом. Продвижение бренда на маркетплейсах — отдельное решение для линеек и производителей.
Работаем на Ozon, Wildberries, Яндекс Маркете, Авито и Мегамаркете — у каждой площадки своя страница с услугами и кейсами.
Продвижение на маркетплейсах сразу на нескольких площадках ведёт одна команда: так видно, где товару выгоднее продаваться, и бюджет не дублируется между подрядчиками. Продвижение магазина на маркетплейсах, как и продвижение товаров на маркетплейсах в целом, начинаем с той площадки, где у товара лучшая экономика.
Агентство по маркетплейсам Шольчев выбирают за публичные результаты, статусы партнёра площадок и ответственность за прибыль, а не за клики.
Мы несколько лет подряд входим в топ-2 в «Рейтинге Рунета» по работе с маркетплейсами. А также призовые места в пяти сегментах категории «Маркетплейсы», в топе Marketing-Tech — статус «Лучшее Ecom-агентство». Если вы ищете лучшее агентство маркетплейсов, сравнивайте не обещания, а рейтинги и опубликованные кейсы: мы активно ведём Блог с кейсами на сайте и на VC.ru.
Сертифицированный партнёр Ozon и Яндекс Маркета, участник «Золотой десятки» Маркета. Это прямой выход на поддержку площадок: спорные ситуации и технические ошибки решаем быстрее.
На каждый проект — выделенная команда из 4 специалистов: проектный менеджер, контент-менеджер, маркетолог и аналитик. Стратегию согласует руководство агентства.
Руководство компании
Единый отдел продаж: zakaz@sholchev.ru
Наш сотрудник
Евгений Шольчев
Основатель агентства
Наш сотрудник
Мария Болотина
Аккаунт-директор
Наш сотрудник
Фархат Усанов
Руководитель отдела продаж
Наш сотрудник
Полина Артемьева
Операционный директор
Управляет проектом, отвечает за KPI и коммуникацию с клиентом. Принимает ключевые решения
Карточки товаров, визуал и инфографика на Wildberries, SEO-оптимизация, rich-контент, Ozon и Яндекс.Маркет
Performance-реклама, медиапланы, акции маркетплейсов, внешний трафик и инфлюенс-кампании
P&L-модель, еженедельные отчёты, unit-экономика, BI-дашборд с доступом клиента онлайн
Маркетинговое агентство маркетплейсов полезно тогда, когда отвечает за деньги: поэтому KPI мы фиксируем в договоре. Это и отличает агентство для маркетплейсов от подрядчика на разовые задачи.
Агентство нужно тем, для кого маркетплейсы — заметная часть выручки и кто хочет управляемый рост, а не разовые акции.
Выход на площадки без дистрибьютора, контроль цены и того, как бренд выглядит в карточках.
Сотни и тысячи SKU на нескольких площадках, где без системы теряются заказы и маржа.
Оборот перестал расти, а реклама съедает всё больше прибыли.
Нужны прозрачные KPI, отчётность и договор с ответственностью за результат.
Четыре бренда, которые кратно выросли на маркетплейсах за полгода-год. Подробно каждый кейс описан на отдельной странице.
С 20 до 100 млн ₽ в месяц за октябрь 2022 — ноябрь 2023, без изменения цен и ассортимента. FBY, буст продаж с потолком расходов 7%, баннеры, исправление карточек и интеграции.
Художественные материалы: новые тексты и инфографика, подарок-урок в упаковке, реклама и склады в пяти городах. В октябре 2023 — около 25 млн ₽ оборота при прогнозе 4 млн.
Доля расходов на буст снизилась с 10% до 3,5% за 3 месяца, полки добавили 25–35% к обороту, ошибки исправлены в 30% ассортимента.
Съёмка, инфографика и rich-контент, проработка ключевых слов: карточки поднялись с 30–50-х позиций примерно до 10-й.
Отзывы маркетологов и руководителей e-commerce из брендов и ритейл-сетей, с которыми мы ведём продвижение на Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркете.
С агентством Шольчев работаем не первый месяц. На старте у нас уже были стабильные продажи, но не было системного управления воронкой и рекламой. Ребята выстроили аналитику так, что теперь мы видим весь путь клиента. Управление рекламой стало прозрачным, а решения опираются на реальные цифры, а не догадки. Это позволило не просто удерживать результаты, а масштабировать их без потерь бюджета.
До сотрудничества с Шольчев мы видели трафик, но не понимали, куда уходят деньги. Реклама работала без системы. После подключения команды появилась чёткая аналитика. Теперь понятно, на каких этапах воронки усиливать конверсию. За квартал выросли на 45% и наконец чувствуем уверенность в прогнозируемом результате.
С агентством Шольчев работаем уже 2 года. Агентство навело порядок в продвижении, усилило контент и вывело бренд в топ категории. Все процессы выстроены системно: аналитика, точки роста, предсказуемые результаты. Особенно ценим скорость и отсутствие бюрократии. Первые результаты пришли уже через месяц.
До Шольчев логистика на Wildberries была непредсказуемой: штрафы, сбои, потерянные деньги. После подключения команды все процессы стали прозрачными и управляемыми. Штрафы ушли, оборот вырос почти вдвое. Это первое агентство, которое реально выстроило систему, а не просто что-то настроило.
Обратились к Шольчев, когда трафик перестал расти. Уже через два месяца получили чёткую стратегию, системное управление рекламой и понятную аналитику. Теперь видим воронку целиком: где точка входа, что конвертирует и что приносит деньги. Работа идёт быстро и слаженно.
Сотрудничество с Шольчев стало для нас точкой роста. С первых дней не было никаких пустых обещаний, только прозрачные цифры и чёткая стратегия. Команда держит руку на пульсе: реклама, воронка, аналитика. Всё под контролем. За квартал выросли в продажах на 60% и оптимизировали расходы.
От заявки до старта команды проходит около двух недель: шесть шагов, и на каждом понятно, что вы получаете.
Отвечаем в течение 1 рабочего дня.
3–5 рабочих дней. По итогам честно говорим, сможем ли повлиять на рост.
Цели и KPI на 3 и 12 месяцев, согласует основатель агентства.
KPI по прибыли.
Выделенная команда берёт магазин в работу.
Еженедельный P&L, ежемесячный разбор.
Участвуем в тендерах брендов и производителей: если у вас закупочная процедура, пришлите приглашение — подготовим документы и презентацию.
Услуги агентства стоят от 100 000 ₽ за разовый аудит до индивидуальных условий для крупных брендов; ниже — стартовые цены основных форматов.
Карточки, цены, остатки, реклама, экономика, план работ
от 100 000 ₽разово
Ведение и продвижение на одной или нескольких площадках, P&L каждую неделю
от 150 000 ₽в месяц
Выход на площадку, точка безубыточности, ценообразование
от 120 000 ₽в месяц
Мы, как правило, работаем с брендами, производителями и магазинами с оборотом от 5 млн ₽ в месяц: на таком объёме команда окупается быстрее всего. Если оборот меньше, предложим аудит с планом работ или «Безопасный старт» для выхода на новую площадку.
Аудит магазина стоит от 100 000 ₽ разово, комплексное ведение и продвижение — от 150 000 ₽ в месяц, GEO-продвижение — от 90 000 ₽ в месяц. Рекламный бюджет оплачивается площадкам отдельно. Точную стоимость называем после аудита, когда понятны ассортимент и задачи.
Первые изменения обычно видны в течение первого месяца после правок в карточках, ценах и рекламе. Цели фиксируем на 3 и 12 месяцев: у DeLonghi цель «утроить продажи за год» выполнили на 8-м месяце, у Гаммы продажи выросли в 6 раз за 5 месяцев.
KPI фиксируем в договоре и сверяем каждую неделю в P&L-отчёте. Стратегию согласует основатель агентства, а за проект отвечает выделенная команда. Гарантировать места в выдаче честно не может никто, поэтому мы этого не обещаем.
Основные — Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет, также работаем с Авито и Мегамаркетом. Можно начать с одной площадки и подключить другие позже. Если вы только выбираете, где продавать, по аудиту подскажем площадку, на которой у вашего товара лучшая экономика.
Каждую неделю — P&L-отчёт: заказы, выкупы, выручка, расходы на рекламу и прибыль по товарам. Раз в месяц — встреча с разбором результатов и планом. Данные кабинетов также доступны в дашборде, чтобы цифры были под рукой в любой день.
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