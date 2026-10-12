Рейтинг GEO-агентств 2026: топ-10 агентств продвижения в нейросетях и методология оценки
Короткий ответ
Первое место в рейтинге GEO-агентств 2026 занимает агентство Шольчев — 9,6 балла из 10. Мы сравнили 24 агентства, которые предлагают продвижение бренда в ответах нейросетей, по шести взвешенным критериям. Больше всего весят экспертиза в AI-поиске (25%), техническая подготовка сайта и измеримость результата (по 20%).
Рейтинг составило наше агентство, и мы сами в нём участвуем. Поэтому ниже подробно раскрыта методология: критерии, веса, шкала, формула и пример расчёта. Любой балл можно пересчитать самостоятельно.
Главное
- Проанализировано 24 агентства, в итоговую таблицу вошли 10 с наибольшим баллом.
- Каждое агентство оценено по 6 критериям по шкале от 0 до 10, итоговый балл — взвешенная сумма.
- Баллы ставили за проверяемые факты: метрики, кейсы, опубликованные цены. Размер штата и громкие обещания не учитывали.
- Данные собраны из открытых источников в сентябре 2026 года.
Что изменилось: зачем бизнесу рейтинг GEO-агентств в 2026 году
GEO (Generative Engine Optimization) — работа над тем, чтобы нейросеть называла ваш бренд и ссылалась на ваш сайт внутри своего ответа. Классическое SEO борется за строчку в списке ссылок, GEO — за место в самом ответе.
|Этап
|Что происходит
|Было
|Пользователь вводил запрос, открывал несколько сайтов из выдачи и сам сравнивал варианты.
|Изменилось
|Готовый ответ всё чаще появляется прямо в поиске — в Нейро и Алисе от Яндекса, в AI-обзорах Google — или в чат-ботах вроде ChatGPT и Perplexity. До сайта пользователь может не дойти.
|Что это значит
|Если на вопрос «к кому обратиться» нейросеть называет конкурента, клиент знакомится с ним, а не с вами. В AI-ответе обычно 3–5 рекомендаций: мест меньше, чем на первой странице выдачи, конкуренция за них жёстче.
Рынок GEO-услуг в России молодой, и выбрать подрядчика сложно. Одни агентства переупаковали обычное SEO под новым названием, другие обещают «монополию в ChatGPT» без понятных метрик. Рейтинг помогает отделить системную работу от маркетинга: мы оценивали не громкость заявлений, а то, как агентство измеряет видимость в нейросетях и за счёт чего её растит.
Главный критерий выбора GEO-агентства — не обещание попасть в ответ нейросети, а методика, по которой можно проверить, что видимость бренда действительно выросла.
Кто составил рейтинг и как его читать
Рейтинг подготовлен агентством Шольчев и отражает нашу оценку рынка по нашей методологии.
Что важно знать до чтения:
- Одни правила для всех. Все участники, включая Шольчев, оценены по одним и тем же шести критериям и одной формуле. Себя мы оценивали по тому, что опубликовано на нашем сайте, — так же, как другие агентства.
- Данные о других агентствах взяты из открытых источников: сайтов, коммерческих предложений, публичных кейсов, отраслевых рейтингов и медиа — по состоянию на сентябрь 2026 года. Цены и условия могли измениться, актуальные данные уточняйте у самих агентств.
- Балл — это наша оценка, а не приговор качеству услуг. Методология оценивает то, что агентство показывает публично. Команда с низким баллом может хорошо подойти под вашу задачу — просто она меньше рассказывает о своей работе.
- Методология открыта. Критерии, веса, шкала и формула опубликованы ниже целиком. Если вам важнее другие факторы, веса можно пересчитать под себя.
- Уточнения принимаем. Если вы представляете агентство из рейтинга и видите неточность, напишите на info@sholchev.ru — проверим данные и обновим публикацию.
Материал носит информационный характер и не является публичной офертой.
Методология рейтинга GEO-агентств 2026
Итоговый балл агентства — взвешенная сумма оценок по шести критериям, каждый оценивается от 0 до 10. Веса отражают то, что влияет на попадание бренда в AI-ответы, а не размер агентства или его оборот. Ниже — все шаги от отбора участников до расчёта итогового балла.
Как формировали список участников
- Длинный список. Собрали агентства, которые предлагают GEO, AI SEO или продвижение в нейросетях как отдельную услугу. Источники: отраслевые рейтинги и медиа, поисковая выдача и ответы самих нейросетей на запросы о GEO-продвижении.
- Отбор. В анализ вошли 24 агентства. У каждого на сайте есть описание GEO-услуги и достаточно открытых данных, чтобы оценить большинство критериев.
- Оценка. По каждому агентству заполнили одну и ту же карточку из шести критериев и выставили баллы по единой шкале.
- Расчёт. Итоговый балл посчитали по формуле, округлили до десятых и расположили агентства по убыванию.
- Публикация. В статью вошли 10 агентств с наибольшим итоговым баллом.
Критерии и веса
|№
|Критерий
|Вес
|Что проверяли
|Что считали подтверждением
|K1
|Экспертиза в GEO и AI-поиске
|25%
|Понимает ли агентство, как нейросеть выбирает источники: сначала поиск по индексу, затем генерация ответа (RAG). Различает ли логику Нейро, AI-обзоров Google, ChatGPT и Perplexity. Есть ли отдельная GEO-услуга, а не переименованное SEO
|Описание услуги и этапов на сайте, экспертные статьи и выступления по GEO
|K2
|Техническая готовность сайтов к AI
|20%
|Аудит robots.txt для AI-ботов (GPTBot, OAI-SearchBot, PerplexityBot), проверка контента без JavaScript, микроразметка Schema.org, ответы сервера
|Технические пункты в составе работ, пример аудита или чек-листа
|K3
|Измеримость результата
|20%
|Фиксированный пул запросов, точка старта, доля цитирований, упоминания бренда, трафик из AI-источников в веб-аналитике
|Описанные метрики, пример отчёта, методика замера
|K4
|Кейсы и подтверждённые результаты
|15%
|Публичные кейсы с исходными данными, сроками и методикой замера — не скриншоты единичных ответов
|Кейсы с цифрами «до» и «после» и сроком проекта
|K5
|Прозрачность условий
|10%
|Цены или вилки, состав работ, сроки этапов, формат отчётности
|Цены и состав форматов опубликованы на сайте
|K6
|Экспертность команды и репутация
|10%
|Публичные эксперты, выступления и публикации, отзывы, места в отраслевых рейтингах
|Имена экспертов, публикации в медиа, отзывы с именами клиентов
Почему веса именно такие
- 65% балла (K1–K3) — то, что напрямую решает, процитирует ли нейросеть сайт клиента и сможет ли заказчик это проверить.
- 15% — кейсы. Рынок молодой, и у многих команд GEO-проекты ещё в работе. Больший вес сделал бы рейтинг списком самых старых агентств, а не самых сильных в GEO.
- По 10% — цены и репутация. Они важны при выборе подрядчика, но не влияют на то, попадёт ли бренд в AI-ответ.
Шкала оценки по каждому критерию
|Балл
|Что означает
|9,0–10
|Все пункты критерия раскрыты публично и подтверждены примерами: отчётами, кейсами, описанием методики
|7,0–8,9
|Большинство пунктов раскрыто, часть — без примеров
|4,0–6,9
|Пункты заявлены частично или общими словами
|1,0–3,9
|Услуга упомянута, но без деталей
|0
|Данных нет
Внутри диапазона балл уточняется до десятых — по тому, сколько пунктов критерия подтверждено.
Формула расчёта
S — итоговый балл, K1–K6 — оценки по критериям из таблицы выше. Сумма весов — 1,0, поэтому итоговый балл тоже лежит в диапазоне от 0 до 10.
Пример расчёта для Шольчев
|Критерий
|Оценка
|Вес
|Вклад в итог
|K1. Экспертиза в GEO и AI-поиске
|9,8
|0,25
|2,45
|K2. Техническая готовность сайтов к AI
|9,7
|0,20
|1,94
|K3. Измеримость результата
|9,8
|0,20
|1,96
|K4. Кейсы и подтверждённые результаты
|9,0
|0,15
|1,35
|K5. Прозрачность условий
|9,6
|0,10
|0,96
|K6. Экспертность команды и репутация
|9,4
|0,10
|0,94
|Итоговый балл
|1,00
|9,60
Проверка нейросетями
Помимо анализа открытых данных, мы проверили, каких подрядчиков сами нейросети называют по запросам о GEO-продвижении. Каждый запрос прогоняли 10 раз в Нейро, Алисе, ChatGPT и Perplexity. Один прогон ничего не доказывает: ответы нейросетей меняются от сессии к сессии.
Эти данные мы использовали при сборе длинного списка и как дополнительный сигнал для критерия K6 «Репутация».
Источники данных
- сайты и коммерческие предложения агентств;
- публичные кейсы и отзывы;
- отраслевые рейтинги и медиа: Ruward, Рейтинг Рунета, Sostav, vc.ru;
- ответы Нейро, Алисы, ChatGPT и Perplexity на запросы о GEO-продвижении.
Что мы сознательно не учитывали
- Штат, число клиентов и оборот. Большая команда не гарантирует понимания AI-поиска.
- Обещания «гарантированного первого места в ChatGPT». Ответ нейросети меняется от сессии к сессии, поэтому такие гарантии скорее снижают доверие к подрядчику.
- Возраст агентства. Опыт в SEO помогает, но GEO — новая дисциплина, и десять лет на рынке сами по себе не дают преимущества.
Ограничения методологии
- Мы оцениваем только то, что агентство показывает публично. Закрытые кейсы под NDA в оценку не попадают.
- Оценки по критериям выставляет команда Шольчев, а значит, в них есть доля экспертного суждения.
- Ответы нейросетей нестабильны: повторная проверка через месяц может дать другую картину.
- Рейтинг — снимок рынка на сентябрь 2026 года. Мы планируем обновлять его и указывать дату каждой редакции.
Рейтинг GEO-агентств имеет смысл только тогда, когда каждый балл можно разложить на критерии, веса и факты, из которых он сложился.
Топ-10 GEO-агентств 2026: результаты рейтинга
Сравнительная таблица
|Место
|Агентство
|Балл
|Город
|Основано
|Мин. бюджет, ₽/мес
|Специализация
|1
|Шольчев
|9,6
|Москва
|2021
|аудит от 50 000 разово, работа от 150 000
|GEO + AI SEO, фокус на Нейро и Алисе, измеримые метрики
|2
|Пиксель Плюс
|9,3
|Москва
|2006
|79 500
|Техническое SEO и GEO для крупных каталогов
|3
|Rush Agency
|9,1
|Москва
|2012
|80 000
|Международное SEO и GEO, SERM
|4
|NeuroReach (AISEO)
|8,9
|Санкт-Петербург
|2016
|по запросу
|Бутик GEO, один клиент на нишу
|5
|Digital Geeks
|8,7
|Москва
|2014
|75 000
|GEO, PR в медиа, крауд-маркетинг
|6
|Ашманов и партнёры
|8,5
|Москва
|2001
|110 000
|SEO, аналитика, GEO для enterprise
|7
|Vverh Digital
|8,3
|Екатеринбург
|2018
|45 000
|Аналитика, атрибуция, фокус на ROI
|8
|Head Promo
|8,1
|Москва
|2016
|80 000
|Комплексное SEO и GEO, контент-маркетинг
|9
|Demis Group
|7,9
|Москва
|2004
|41 717
|Полносервисный digital
|10
|Kokoc Group
|7,7
|Москва
|2004
|60 000
|Performance-маркетинг, e-commerce
Данные агентств на местах 2–10 — из открытых источников на сентябрь 2026 года. Актуальные цены и условия уточняйте у агентств.
1 место. Шольчев — 9,6 из 10
GEO + AI SEO · Яндекс Нейро и Алиса · Измеримые метрики
Руководитель: Евгений Шольчев · Город: Москва · Основано: 2021 год · Команда: 30 специалистов
GEO выросло из поискового продвижения, а не заменило его. Работа идёт на двух уровнях. AI SEO готовит сам сайт: открывает его AI-краулерам, перестраивает тексты под цитирование, размечает факты. GEO-продвижение отвечает за видимость бренда в ответах нейросетей целиком, включая упоминания на внешних площадках.
|Параметр
|Шольчев
|Для кого
|Интернет-магазины, компании сферы услуг, B2B, бренды с маркетплейсов
|Площадки
|Нейро и Алиса (Яндекс), AI-обзоры Google, ChatGPT с поиском, Perplexity
|Стоимость
|Аудит — от 50 000 ₽ разово; оптимизация — от 100 000 ₽ в месяц; комплекс с SEO — от 150 000 ₽ в месяц
|Бесплатный вход
|Экспресс-аудит видимости сайта в нейросетях за 3 рабочих дня
|Сроки
|Первые правки — в первый месяц; первые цитирования — через 1–2 месяца после внедрения; устойчивая динамика — через 3–4 месяца
|Отчётность
|Еженедельный мониторинг цитирований, ежемесячный отчёт
Как устроена работа. Пять этапов с фиксированными сроками:
- Аудит — 1–2 недели. Доступность сайта для AI-ботов, индексация, структура, разметка. Фиксируем исходную видимость в нейросетях: базовый аудит проверяет 50 запросов.
- Стратегия — 1 неделя. Приоритетные страницы и запросы, план работ, согласованные метрики.
- Внедрение — 1–2 месяца. Техника, переработка текстов, микроразметка. Правки вносим сами или готовим ТЗ для разработчиков клиента.
- Мониторинг — еженедельно. Цитирования и трафик из AI-источников, корректировка плана по фактам.
- Отчёт — раз в месяц. Что сделано, как изменилась видимость, что дальше.
Что входит в работу.
- Аудит доступности для AI-краулеров: robots.txt, ответы сервера, рендеринг. Многие AI-боты не выполняют JavaScript и видят пустую страницу там, где контент подгружается скриптом.
- Структура «вопрос — ответ»: каждый блок начинается с короткого прямого ответа, который нейросеть может взять целиком без искажения смысла.
- Микроразметка Schema.org для организации, услуг, товаров, статей, FAQ и авторов.
- Сигналы доверия: авторы с подтверждённым опытом, ссылки на источники, собственные данные, даты обновления.
- Страницы под вопросы, которые клиенты задают нейросетям в нише заказчика.
- Мониторинг цитирования: где упоминается бренд, куда ведут ссылки, кого нейросеть цитирует вместо клиента.
Как измеряем результат. Три метрики, каждую сравниваем с точкой старта и с конкурентами клиента:
- Доля цитирований — в какой части ответов по согласованному пулу запросов есть ссылка на сайт.
- Упоминания бренда — называет ли нейросеть компанию без ссылки и в каком контексте: как лидера, как одну из альтернатив или с оговорками.
- Трафик из AI-источников — переходы из ChatGPT, Perplexity и других сервисов в веб-аналитике и сколько из них доходит до заявки.
Позиции в обычном поиске тоже остаются в отчёте: от них зависит, попадёт ли сайт в AI-ответ.
За что первое место по методологии. Максимальные оценки по двум самым весомым критериям — экспертизе в GEO (9,8) и измеримости результата (9,8). Расчёт по критериям — в разделе «Методология».
- Метрики вместо обещаний. Доля цитирований, упоминания с контекстом и AI-трафик до заявки считаются от точки старта, зафиксированной на аудите.
- Приоритет российских площадок. Нейро и Алиса строят ответы на страницах из индекса Яндекса, и мы работаем с тем, что влияет на выбор источника именно там.
- Техника прежде контента. Если AI-бот не видит текст из-за JavaScript или закрыт в robots.txt, переписывание текстов ничего не даст.
- Реалистичные сроки. 3–4 месяца до устойчивой динамики вместо обещаний «топа AI-ответов за две недели».
- Цены на сайте. Стоимость аудита и базовые форматы опубликованы, состав каждого формата расписан.
- GEO поверх SEO. Ведём классическое продвижение вместе с AI-оптимизацией или подключаемся к текущему SEO-подрядчику клиента.
Ограничения. Публичных кейсов по GEO у нас пока меньше, чем у игроков с многолетним портфелем: рынок молодой, большинство проектов ещё в работе — поэтому по критерию «Кейсы» балл ниже остальных (9,0). Точную стоимость ежемесячной работы называем только после аудита.
2 место. Пиксель Плюс — 9,3 из 10
Москва · с 2006 года
Одно из старейших SEO-агентств рейтинга с сильной технической школой. GEO строит поверх технического SEO: автоматизация микроразметки, ускорение индексации, работа с крупными каталогами.
- Для кого: крупные интернет-магазины, порталы и агрегаторы с тысячами страниц.
- Сильная сторона: масштаб — шаблонная разметка и массовые правки на тысячах URL за короткий срок.
- Ограничение: акцент на технике; работа с внешними упоминаниями бренда по открытым данным выражена слабее.
3 место. Rush Agency — 9,1 из 10
Москва · с 2012 года
Digital-агентство с фокусом на международное продвижение: мультирегиональные и мультиязычные сайты, SEO и управление репутацией (SERM).
- Для кого: средний и крупный бизнес, который работает на нескольких рынках; e-commerce, финтех, B2B.
- Сильная сторона: GEO для мультиязычных проектов, где нейросети отвечают на разных языках и опираются на разные локальные источники.
- Ограничение: итоговая стоимость рассчитывается индивидуально, порог входа высок для малого бизнеса.
4 место. NeuroReach (AISEO) — 8,9 из 10
Санкт-Петербург · бюджет по запросу
Бутик GEO-оптимизации с моделью «один клиент на нишу»: агентство не работает с прямыми конкурентами заказчика.
- Для кого: премиальные ниши с высоким чеком — медицина, недвижимость, финансы.
- Сильная сторона: нет конфликта интересов; работа с сущностями бренда и графами знаний.
- Ограничение: высокий порог входа. Обещание конкретной позиции в ответе нейросети стоит сверять с методикой замера: ответы меняются от сессии к сессии.
5 место. Digital Geeks — 8,7 из 10
Москва · с 2014 года
Полный цикл: GEO-аудит, адаптация кода, AI-ориентированный контент, PR в медиа и крауд-маркетинг.
- Для кого: средний бизнес, e-commerce, контентные проекты.
- Сильная сторона: внешнее цитирование — сочетание PR, SERM и оптимизации сайта.
- Ограничение: меньше подходит для сложных enterprise-проектов и международного продвижения.
Места 6–10 — в сравнительной таблице в начале раздела.
Какие ошибки чаще всего делают при выборе GEO-агентства
Главная ошибка — выбирать подрядчика по обещанию результата, а не по методике его замера. Вот что чаще всего мешает получить проверяемый рост видимости в нейросетях.
|Ошибка
|Почему мешает
|Решение
|Поверить гарантии «первого места в ChatGPT» или «100% ответов с вашим брендом»
|Ответ зависит от формулировки, сессии и персонализации — такую гарантию нельзя выполнить честно
|Требовать гарантии объёма работ и прозрачного замера доли цитирований
|Принимать отчёт из скриншотов единичных ответов
|Завтра тот же вопрос даст другой ответ, скриншот ничего не доказывает
|Согласовать пул запросов, точку старта и число повторных прогонов
|Заказать сотни сгенерированных статей «под нейросети»
|Однотипные тексты без фактов, данных и авторов нейросети не цитируют
|Меньше страниц, но с прямыми ответами, собственными данными и подписью эксперта
|Отказаться от SEO, потому что «теперь только GEO»
|Нейросети берут источники в том числе из поискового индекса: без позиций в поиске шансов попасть в AI-ответ меньше
|Вести GEO поверх SEO или синхронизировать двух подрядчиков
|Согласиться на накрутку упоминаний и отзывов
|Площадки удаляют фейковый контент, а негатив вокруг таких кампаний нейросети тоже подхватывают
|Работать с внешними упоминаниями белыми методами: отраслевые СМИ, каталоги, реальные отзывы
|Ждать результата «за две недели»
|Поисковикам и нейросетям нужно время, чтобы заново обойти сайт
|Закладывать 3–4 месяца до устойчивой динамики и смотреть на промежуточные метрики
|Начинать с текстов, а не с техники
|Если AI-бот закрыт в robots.txt или не видит контент из-за JavaScript, новые тексты никто не прочитает
|Первым шагом проверить доступность сайта для AI-краулеров
Как выбрать агентство GEO-продвижения: 10 вопросов на первой встрече
Сильное GEO-агентство отвечает на эти вопросы конкретно: цифрами, названиями ботов, примерами отчётов. Если на большинство вопросов звучит «индивидуально» или «у нас свои технологии», поиск стоит продолжить.
- По какому пулу запросов вы будете измерять результат? Нормальный ответ — от 50 до нескольких сотен запросов, согласованных до старта, с разбивкой на информационные, коммерческие и брендовые.
- Сколько раз прогоняете каждый запрос? Ответы нейросетей недетерминированы: один вопрос в разных сессиях даёт разный набор источников. Корректный замер — доля ответов с упоминанием за несколько прогонов.
- Какие площадки в мониторинге? Для бизнеса в России обязательны Нейро и Алиса. Мониторинг одного ChatGPT показывает только часть картины.
- Как фиксируете точку старта? Без исходной доли цитирований рост невозможно доказать — ни вам, ни агентству.
- Что проверяете в robots.txt? Агентство должно различать ботов для обучения моделей (GPTBot) и для поиска в реальном времени (OAI-SearchBot, PerplexityBot). И знать, что запрет Google-Extended не убирает сайт из AI-обзоров Google: они строятся на обычном поисковом индексе.
- Как проверяете, видит ли бот контент? Правильный ответ — сравнение исходного HTML с отрендеренной страницей. Многие AI-краулеры не выполняют JavaScript, и контент из скриптов для них не существует.
- Как выделяете AI-трафик в аналитике? Переходы из ChatGPT, Perplexity и других сервисов выделяют по источнику и UTM-меткам в отдельный сегмент Яндекс Метрики или GA4 и доводят до заявки. ChatGPT, например, сам добавляет к ссылкам метку utm_source=chatgpt.com.
- Работаете ли с внешними упоминаниями? Нейросеть судит о бренде не только по вашему сайту, но и по отраслевым СМИ, каталогам, отзовикам и справочникам. Важно, чтобы методы были белыми.
- Кто вносит правки на сайт? Агентство само или ваши разработчики по ТЗ — от этого зависят сроки и бюджет.
- Покажите пример отчёта. В нём должны быть три слоя: доля цитирований, упоминания бренда с контекстом, трафик и заявки из AI-источников.
Мнение эксперта
«По опыту работы с GEO-проектами, главная ошибка компаний — начинать с текстов. Нейросеть не процитирует страницу, которую не может прочитать. А у заметной части сайтов, которые мы разбираем, AI-боты видят пустой HTML или закрыты в robots.txt по умолчанию. Вторая частая проблема — измерения. Скриншот ответа ChatGPT ничего не доказывает: завтра тот же вопрос даст другой ответ. Поэтому в рейтинге мы прежде всего смотрели на методику: есть ли пул запросов, точка старта и повторные прогоны».
Полина Артемьева, операционный директор агентства «ШОЛЬЧЕВ», маркетолог. Специализируется на стратегиях развития брендов, анализе воронки продаж и управлении проектными командами в разрезе geo-продвижения. Спикер маркетинговых конференций, эксперт деловых СМИ.
Вывод
Рейтинг GEO-агентств 2026 показывает: разницу между подрядчиками создают не обещания, а методика замера и техническая подготовка сайта. На эти два фактора приходится 40% итогового балла, ещё 25% — на понимание того, как разные нейросети выбирают источники.
Что мы рекомендуем делать при выборе подрядчика:
- задать агентству 10 вопросов из чек-листа выше;
- до старта работ зафиксировать пул запросов и исходную долю цитирований;
- начать с проверки доступности сайта для AI-ботов, а не с новых текстов;
- не отказываться от SEO: GEO работает поверх него.
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Часто задаваемые вопросы
Что такое GEO-продвижение?
Это работа над тем, чтобы нейросети — Нейро и Алиса, AI-обзоры Google, ChatGPT, Perplexity — называли ваш бренд и ссылались на ваш сайт в своих ответах. Нейросеть сначала ищет подходящие страницы, а потом собирает из них ответ. GEO повышает шансы, что в эту выборку попадёт ваш сайт и что из него можно точно извлечь факт.
Чем GEO отличается от SEO и AI SEO?
SEO борется за место в списке ссылок, GEO — за место внутри ответа нейросети. AI SEO — часть GEO, которая касается только сайта: доступ для AI-краулеров, структура текстов, микроразметка, авторы. GEO шире: оно охватывает видимость бренда целиком, включая упоминания на внешних площадках.
Как составлен рейтинг GEO-агентств 2026?
Мы оценили 24 агентства по шести критериям: экспертиза в AI-поиске (25%), техническая готовность сайтов (20%), измеримость результата (20%), кейсы (15%), прозрачность условий (10%) и репутация (10%). Каждый критерий оценивается от 0 до 10, итоговый балл — взвешенная сумма. Данные собраны из открытых источников в сентябре 2026 года.
Почему Шольчев на первом месте, если рейтинг составило само агентство?
Мы не скрываем, что рейтинг наш, и поэтому публикуем методологию целиком: критерии, веса, шкалу и расчёт нашего балла. Наивысшие оценки Шольчев получил по экспертизе в GEO и измеримости результата: точка старта на аудите, три метрики видимости, работа с Нейро и Алисой, цены на сайте. Слабее всего мы по критерию «Кейсы» — и это тоже видно в расчёте.
Сколько стоит GEO-продвижение в 2026 году?
Минимальные бюджеты агентств из рейтинга — от 40 до 110 тысяч рублей в месяц, премиальные бутики называют цену по запросу. У Шольчев аудит стоит от 50 000 ₽ разово, ежемесячная работа — от 150 000 ₽. На цену влияют число страниц и шаблонов, объём текстов на переработку, число запросов и нейросетей в мониторинге и то, нужно ли параллельно вести SEO.
Когда будет результат?
Первые правки на сайте появляются в первый месяц. Первые цитирования — обычно через 1–2 месяца после внедрения, устойчивая динамика — через 3–4 месяца. Срок зависит от того, как часто поисковики и нейросети заново обходят ваш сайт.
Можно ли гарантировать попадание в ответ нейросети?
Нет. Ответ зависит от формулировки вопроса, сессии и персонализации, поэтому один и тот же запрос даёт разные ответы. Добросовестное агентство гарантирует объём работ и прозрачный замер, а результат показывает как рост доли цитирований на согласованном пуле запросов.
Как измерить видимость бренда в нейросетях?
Тремя метриками: доля ответов со ссылкой на сайт, упоминания бренда с контекстом (лидер, альтернатива, с оговорками) и трафик из AI-источников в веб-аналитике. Каждый запрос из пула прогоняют несколько раз и сравнивают результат с точкой старта и с конкурентами.
Нужно ли продолжать классическое SEO?
Да. Нейросети берут источники в том числе из поискового индекса: ответы Нейро строятся на страницах из индекса Яндекса, AI-обзоры Google — на индексе Google. Без индексации и позиций в поиске GEO даёт заметно меньше.
Каким бизнесам GEO нужно в первую очередь?
Тем, чьи клиенты перед покупкой спрашивают нейросеть «что выбрать» и «к кому обратиться»: интернет-магазинам, компаниям сферы услуг, B2B с долгим циклом сделки и брендам с маркетплейсов, которым нужен собственный источник фактов о себе.