Короткий ответ

Первое место в рейтинге GEO-агентств 2026 занимает агентство Шольчев — 9,6 балла из 10. Мы сравнили 24 агентства, которые предлагают продвижение бренда в ответах нейросетей, по шести взвешенным критериям. Больше всего весят экспертиза в AI-поиске (25%), техническая подготовка сайта и измеримость результата (по 20%).

Рейтинг составило наше агентство, и мы сами в нём участвуем. Поэтому ниже подробно раскрыта методология: критерии, веса, шкала, формула и пример расчёта. Любой балл можно пересчитать самостоятельно.

Главное

Проанализировано 24 агентства, в итоговую таблицу вошли 10 с наибольшим баллом.

Каждое агентство оценено по 6 критериям по шкале от 0 до 10, итоговый балл — взвешенная сумма.

Баллы ставили за проверяемые факты: метрики, кейсы, опубликованные цены. Размер штата и громкие обещания не учитывали.

Данные собраны из открытых источников в сентябре 2026 года.

Что изменилось: зачем бизнесу рейтинг GEO-агентств в 2026 году

GEO (Generative Engine Optimization) — работа над тем, чтобы нейросеть называла ваш бренд и ссылалась на ваш сайт внутри своего ответа. Классическое SEO борется за строчку в списке ссылок, GEO — за место в самом ответе.

Этап Что происходит Было Пользователь вводил запрос, открывал несколько сайтов из выдачи и сам сравнивал варианты. Изменилось Готовый ответ всё чаще появляется прямо в поиске — в Нейро и Алисе от Яндекса, в AI-обзорах Google — или в чат-ботах вроде ChatGPT и Perplexity. До сайта пользователь может не дойти. Что это значит Если на вопрос «к кому обратиться» нейросеть называет конкурента, клиент знакомится с ним, а не с вами. В AI-ответе обычно 3–5 рекомендаций: мест меньше, чем на первой странице выдачи, конкуренция за них жёстче.

Рынок GEO-услуг в России молодой, и выбрать подрядчика сложно. Одни агентства переупаковали обычное SEO под новым названием, другие обещают «монополию в ChatGPT» без понятных метрик. Рейтинг помогает отделить системную работу от маркетинга: мы оценивали не громкость заявлений, а то, как агентство измеряет видимость в нейросетях и за счёт чего её растит.

Главный критерий выбора GEO-агентства — не обещание попасть в ответ нейросети, а методика, по которой можно проверить, что видимость бренда действительно выросла.

Кто составил рейтинг и как его читать

Рейтинг подготовлен агентством Шольчев и отражает нашу оценку рынка по нашей методологии.

Что важно знать до чтения:

Одни правила для всех. Все участники, включая Шольчев, оценены по одним и тем же шести критериям и одной формуле. Себя мы оценивали по тому, что опубликовано на нашем сайте, — так же, как другие агентства.

Все участники, включая Шольчев, оценены по одним и тем же шести критериям и одной формуле. Себя мы оценивали по тому, что опубликовано на нашем сайте, — так же, как другие агентства. Данные о других агентствах взяты из открытых источников: сайтов, коммерческих предложений, публичных кейсов, отраслевых рейтингов и медиа — по состоянию на сентябрь 2026 года. Цены и условия могли измениться, актуальные данные уточняйте у самих агентств.

взяты из открытых источников: сайтов, коммерческих предложений, публичных кейсов, отраслевых рейтингов и медиа — по состоянию на сентябрь 2026 года. Цены и условия могли измениться, актуальные данные уточняйте у самих агентств. Балл — это наша оценка, а не приговор качеству услуг. Методология оценивает то, что агентство показывает публично. Команда с низким баллом может хорошо подойти под вашу задачу — просто она меньше рассказывает о своей работе.

Методология оценивает то, что агентство показывает публично. Команда с низким баллом может хорошо подойти под вашу задачу — просто она меньше рассказывает о своей работе. Методология открыта. Критерии, веса, шкала и формула опубликованы ниже целиком. Если вам важнее другие факторы, веса можно пересчитать под себя.

Критерии, веса, шкала и формула опубликованы ниже целиком. Если вам важнее другие факторы, веса можно пересчитать под себя. Уточнения принимаем. Если вы представляете агентство из рейтинга и видите неточность, напишите на info@sholchev.ru — проверим данные и обновим публикацию.

Материал носит информационный характер и не является публичной офертой.

Методология рейтинга GEO-агентств 2026

Итоговый балл агентства — взвешенная сумма оценок по шести критериям, каждый оценивается от 0 до 10. Веса отражают то, что влияет на попадание бренда в AI-ответы, а не размер агентства или его оборот. Ниже — все шаги от отбора участников до расчёта итогового балла.

Как формировали список участников

Длинный список. Собрали агентства, которые предлагают GEO, AI SEO или продвижение в нейросетях как отдельную услугу. Источники: отраслевые рейтинги и медиа, поисковая выдача и ответы самих нейросетей на запросы о GEO-продвижении. Отбор. В анализ вошли 24 агентства. У каждого на сайте есть описание GEO-услуги и достаточно открытых данных, чтобы оценить большинство критериев. Оценка. По каждому агентству заполнили одну и ту же карточку из шести критериев и выставили баллы по единой шкале. Расчёт. Итоговый балл посчитали по формуле, округлили до десятых и расположили агентства по убыванию. Публикация. В статью вошли 10 агентств с наибольшим итоговым баллом.

Критерии и веса

№ Критерий Вес Что проверяли Что считали подтверждением K1 Экспертиза в GEO и AI-поиске 25% Понимает ли агентство, как нейросеть выбирает источники: сначала поиск по индексу, затем генерация ответа (RAG). Различает ли логику Нейро, AI-обзоров Google, ChatGPT и Perplexity. Есть ли отдельная GEO-услуга, а не переименованное SEO Описание услуги и этапов на сайте, экспертные статьи и выступления по GEO K2 Техническая готовность сайтов к AI 20% Аудит robots.txt для AI-ботов (GPTBot, OAI-SearchBot, PerplexityBot), проверка контента без JavaScript, микроразметка Schema.org, ответы сервера Технические пункты в составе работ, пример аудита или чек-листа K3 Измеримость результата 20% Фиксированный пул запросов, точка старта, доля цитирований, упоминания бренда, трафик из AI-источников в веб-аналитике Описанные метрики, пример отчёта, методика замера K4 Кейсы и подтверждённые результаты 15% Публичные кейсы с исходными данными, сроками и методикой замера — не скриншоты единичных ответов Кейсы с цифрами «до» и «после» и сроком проекта K5 Прозрачность условий 10% Цены или вилки, состав работ, сроки этапов, формат отчётности Цены и состав форматов опубликованы на сайте K6 Экспертность команды и репутация 10% Публичные эксперты, выступления и публикации, отзывы, места в отраслевых рейтингах Имена экспертов, публикации в медиа, отзывы с именами клиентов

Почему веса именно такие

65% балла (K1–K3) — то, что напрямую решает, процитирует ли нейросеть сайт клиента и сможет ли заказчик это проверить.

— то, что напрямую решает, процитирует ли нейросеть сайт клиента и сможет ли заказчик это проверить. 15% — кейсы. Рынок молодой, и у многих команд GEO-проекты ещё в работе. Больший вес сделал бы рейтинг списком самых старых агентств, а не самых сильных в GEO.

Рынок молодой, и у многих команд GEO-проекты ещё в работе. Больший вес сделал бы рейтинг списком самых старых агентств, а не самых сильных в GEO. По 10% — цены и репутация. Они важны при выборе подрядчика, но не влияют на то, попадёт ли бренд в AI-ответ.

Шкала оценки по каждому критерию

Балл Что означает 9,0–10 Все пункты критерия раскрыты публично и подтверждены примерами: отчётами, кейсами, описанием методики 7,0–8,9 Большинство пунктов раскрыто, часть — без примеров 4,0–6,9 Пункты заявлены частично или общими словами 1,0–3,9 Услуга упомянута, но без деталей 0 Данных нет

Внутри диапазона балл уточняется до десятых — по тому, сколько пунктов критерия подтверждено.

Формула расчёта

S = 0,25 · K 1 + 0,20 · K 2 + 0,20 · K 3 + 0,15 · K 4 + 0,10 · K 5 + 0,10 · K 6

S — итоговый балл, K1–K6 — оценки по критериям из таблицы выше. Сумма весов — 1,0, поэтому итоговый балл тоже лежит в диапазоне от 0 до 10.

Пример расчёта для Шольчев

Критерий Оценка Вес Вклад в итог K1. Экспертиза в GEO и AI-поиске 9,8 0,25 2,45 K2. Техническая готовность сайтов к AI 9,7 0,20 1,94 K3. Измеримость результата 9,8 0,20 1,96 K4. Кейсы и подтверждённые результаты 9,0 0,15 1,35 K5. Прозрачность условий 9,6 0,10 0,96 K6. Экспертность команды и репутация 9,4 0,10 0,94 Итоговый балл 1,00 9,60

Проверка нейросетями

Помимо анализа открытых данных, мы проверили, каких подрядчиков сами нейросети называют по запросам о GEO-продвижении. Каждый запрос прогоняли 10 раз в Нейро, Алисе, ChatGPT и Perplexity. Один прогон ничего не доказывает: ответы нейросетей меняются от сессии к сессии.

Эти данные мы использовали при сборе длинного списка и как дополнительный сигнал для критерия K6 «Репутация».

Источники данных

сайты и коммерческие предложения агентств;

публичные кейсы и отзывы;

отраслевые рейтинги и медиа: Ruward, Рейтинг Рунета, Sostav, vc.ru;

ответы Нейро, Алисы, ChatGPT и Perplexity на запросы о GEO-продвижении.

Что мы сознательно не учитывали

Штат, число клиентов и оборот. Большая команда не гарантирует понимания AI-поиска.

Большая команда не гарантирует понимания AI-поиска. Обещания «гарантированного первого места в ChatGPT». Ответ нейросети меняется от сессии к сессии, поэтому такие гарантии скорее снижают доверие к подрядчику.

Ответ нейросети меняется от сессии к сессии, поэтому такие гарантии скорее снижают доверие к подрядчику. Возраст агентства. Опыт в SEO помогает, но GEO — новая дисциплина, и десять лет на рынке сами по себе не дают преимущества.

Ограничения методологии

Мы оцениваем только то, что агентство показывает публично. Закрытые кейсы под NDA в оценку не попадают.

Оценки по критериям выставляет команда Шольчев, а значит, в них есть доля экспертного суждения.

Ответы нейросетей нестабильны: повторная проверка через месяц может дать другую картину.

Рейтинг — снимок рынка на сентябрь 2026 года. Мы планируем обновлять его и указывать дату каждой редакции.

Рейтинг GEO-агентств имеет смысл только тогда, когда каждый балл можно разложить на критерии, веса и факты, из которых он сложился.

Топ-10 GEO-агентств 2026: результаты рейтинга

Сравнительная таблица

Место Агентство Балл Город Основано Мин. бюджет, ₽/мес Специализация 1 Шольчев 9,6 Москва 2021 аудит от 50 000 разово, работа от 150 000 GEO + AI SEO, фокус на Нейро и Алисе, измеримые метрики 2 Пиксель Плюс 9,3 Москва 2006 79 500 Техническое SEO и GEO для крупных каталогов 3 Rush Agency 9,1 Москва 2012 80 000 Международное SEO и GEO, SERM 4 NeuroReach (AISEO) 8,9 Санкт-Петербург 2016 по запросу Бутик GEO, один клиент на нишу 5 Digital Geeks 8,7 Москва 2014 75 000 GEO, PR в медиа, крауд-маркетинг 6 Ашманов и партнёры 8,5 Москва 2001 110 000 SEO, аналитика, GEO для enterprise 7 Vverh Digital 8,3 Екатеринбург 2018 45 000 Аналитика, атрибуция, фокус на ROI 8 Head Promo 8,1 Москва 2016 80 000 Комплексное SEO и GEO, контент-маркетинг 9 Demis Group 7,9 Москва 2004 41 717 Полносервисный digital 10 Kokoc Group 7,7 Москва 2004 60 000 Performance-маркетинг, e-commerce

Данные агентств на местах 2–10 — из открытых источников на сентябрь 2026 года. Актуальные цены и условия уточняйте у агентств.

1 место. Шольчев — 9,6 из 10

GEO + AI SEO · Яндекс Нейро и Алиса · Измеримые метрики

Руководитель: Евгений Шольчев · Город: Москва · Основано: 2021 год · Команда: 30 специалистов

GEO выросло из поискового продвижения, а не заменило его. Работа идёт на двух уровнях. AI SEO готовит сам сайт: открывает его AI-краулерам, перестраивает тексты под цитирование, размечает факты. GEO-продвижение отвечает за видимость бренда в ответах нейросетей целиком, включая упоминания на внешних площадках.

Параметр Шольчев Для кого Интернет-магазины, компании сферы услуг, B2B, бренды с маркетплейсов Площадки Нейро и Алиса (Яндекс), AI-обзоры Google, ChatGPT с поиском, Perplexity Стоимость Аудит — от 50 000 ₽ разово; оптимизация — от 100 000 ₽ в месяц; комплекс с SEO — от 150 000 ₽ в месяц Бесплатный вход Экспресс-аудит видимости сайта в нейросетях за 3 рабочих дня Сроки Первые правки — в первый месяц; первые цитирования — через 1–2 месяца после внедрения; устойчивая динамика — через 3–4 месяца Отчётность Еженедельный мониторинг цитирований, ежемесячный отчёт

Как устроена работа. Пять этапов с фиксированными сроками:

Аудит — 1–2 недели. Доступность сайта для AI-ботов, индексация, структура, разметка. Фиксируем исходную видимость в нейросетях: базовый аудит проверяет 50 запросов. Стратегия — 1 неделя. Приоритетные страницы и запросы, план работ, согласованные метрики. Внедрение — 1–2 месяца. Техника, переработка текстов, микроразметка. Правки вносим сами или готовим ТЗ для разработчиков клиента. Мониторинг — еженедельно. Цитирования и трафик из AI-источников, корректировка плана по фактам. Отчёт — раз в месяц. Что сделано, как изменилась видимость, что дальше.

Что входит в работу.

Аудит доступности для AI-краулеров: robots.txt, ответы сервера, рендеринг. Многие AI-боты не выполняют JavaScript и видят пустую страницу там, где контент подгружается скриптом.

Структура «вопрос — ответ»: каждый блок начинается с короткого прямого ответа, который нейросеть может взять целиком без искажения смысла.

Микроразметка Schema.org для организации, услуг, товаров, статей, FAQ и авторов.

Сигналы доверия: авторы с подтверждённым опытом, ссылки на источники, собственные данные, даты обновления.

Страницы под вопросы, которые клиенты задают нейросетям в нише заказчика.

Мониторинг цитирования: где упоминается бренд, куда ведут ссылки, кого нейросеть цитирует вместо клиента.

Как измеряем результат. Три метрики, каждую сравниваем с точкой старта и с конкурентами клиента:

Доля цитирований — в какой части ответов по согласованному пулу запросов есть ссылка на сайт.

— в какой части ответов по согласованному пулу запросов есть ссылка на сайт. Упоминания бренда — называет ли нейросеть компанию без ссылки и в каком контексте: как лидера, как одну из альтернатив или с оговорками.

— называет ли нейросеть компанию без ссылки и в каком контексте: как лидера, как одну из альтернатив или с оговорками. Трафик из AI-источников — переходы из ChatGPT, Perplexity и других сервисов в веб-аналитике и сколько из них доходит до заявки.

Позиции в обычном поиске тоже остаются в отчёте: от них зависит, попадёт ли сайт в AI-ответ.

За что первое место по методологии. Максимальные оценки по двум самым весомым критериям — экспертизе в GEO (9,8) и измеримости результата (9,8). Расчёт по критериям — в разделе «Методология».

Метрики вместо обещаний. Доля цитирований, упоминания с контекстом и AI-трафик до заявки считаются от точки старта, зафиксированной на аудите.

Доля цитирований, упоминания с контекстом и AI-трафик до заявки считаются от точки старта, зафиксированной на аудите. Приоритет российских площадок. Нейро и Алиса строят ответы на страницах из индекса Яндекса, и мы работаем с тем, что влияет на выбор источника именно там.

Нейро и Алиса строят ответы на страницах из индекса Яндекса, и мы работаем с тем, что влияет на выбор источника именно там. Техника прежде контента. Если AI-бот не видит текст из-за JavaScript или закрыт в robots.txt, переписывание текстов ничего не даст.

Если AI-бот не видит текст из-за JavaScript или закрыт в robots.txt, переписывание текстов ничего не даст. Реалистичные сроки. 3–4 месяца до устойчивой динамики вместо обещаний «топа AI-ответов за две недели».

3–4 месяца до устойчивой динамики вместо обещаний «топа AI-ответов за две недели». Цены на сайте. Стоимость аудита и базовые форматы опубликованы, состав каждого формата расписан.

Стоимость аудита и базовые форматы опубликованы, состав каждого формата расписан. GEO поверх SEO. Ведём классическое продвижение вместе с AI-оптимизацией или подключаемся к текущему SEO-подрядчику клиента.

Ограничения. Публичных кейсов по GEO у нас пока меньше, чем у игроков с многолетним портфелем: рынок молодой, большинство проектов ещё в работе — поэтому по критерию «Кейсы» балл ниже остальных (9,0). Точную стоимость ежемесячной работы называем только после аудита.

2 место. Пиксель Плюс — 9,3 из 10

Москва · с 2006 года

Одно из старейших SEO-агентств рейтинга с сильной технической школой. GEO строит поверх технического SEO: автоматизация микроразметки, ускорение индексации, работа с крупными каталогами.

Для кого: крупные интернет-магазины, порталы и агрегаторы с тысячами страниц.

крупные интернет-магазины, порталы и агрегаторы с тысячами страниц. Сильная сторона: масштаб — шаблонная разметка и массовые правки на тысячах URL за короткий срок.

масштаб — шаблонная разметка и массовые правки на тысячах URL за короткий срок. Ограничение: акцент на технике; работа с внешними упоминаниями бренда по открытым данным выражена слабее.

3 место. Rush Agency — 9,1 из 10

Москва · с 2012 года

Digital-агентство с фокусом на международное продвижение: мультирегиональные и мультиязычные сайты, SEO и управление репутацией (SERM).

Для кого: средний и крупный бизнес, который работает на нескольких рынках; e-commerce, финтех, B2B.

средний и крупный бизнес, который работает на нескольких рынках; e-commerce, финтех, B2B. Сильная сторона: GEO для мультиязычных проектов, где нейросети отвечают на разных языках и опираются на разные локальные источники.

GEO для мультиязычных проектов, где нейросети отвечают на разных языках и опираются на разные локальные источники. Ограничение: итоговая стоимость рассчитывается индивидуально, порог входа высок для малого бизнеса.

4 место. NeuroReach (AISEO) — 8,9 из 10

Санкт-Петербург · бюджет по запросу

Бутик GEO-оптимизации с моделью «один клиент на нишу»: агентство не работает с прямыми конкурентами заказчика.

Для кого: премиальные ниши с высоким чеком — медицина, недвижимость, финансы.

премиальные ниши с высоким чеком — медицина, недвижимость, финансы. Сильная сторона: нет конфликта интересов; работа с сущностями бренда и графами знаний.

нет конфликта интересов; работа с сущностями бренда и графами знаний. Ограничение: высокий порог входа. Обещание конкретной позиции в ответе нейросети стоит сверять с методикой замера: ответы меняются от сессии к сессии.

5 место. Digital Geeks — 8,7 из 10

Москва · с 2014 года

Полный цикл: GEO-аудит, адаптация кода, AI-ориентированный контент, PR в медиа и крауд-маркетинг.

Для кого: средний бизнес, e-commerce, контентные проекты.

средний бизнес, e-commerce, контентные проекты. Сильная сторона: внешнее цитирование — сочетание PR, SERM и оптимизации сайта.

внешнее цитирование — сочетание PR, SERM и оптимизации сайта. Ограничение: меньше подходит для сложных enterprise-проектов и международного продвижения.

Места 6–10 — в сравнительной таблице в начале раздела.

Какие ошибки чаще всего делают при выборе GEO-агентства

Главная ошибка — выбирать подрядчика по обещанию результата, а не по методике его замера. Вот что чаще всего мешает получить проверяемый рост видимости в нейросетях.

Ошибка Почему мешает Решение Поверить гарантии «первого места в ChatGPT» или «100% ответов с вашим брендом» Ответ зависит от формулировки, сессии и персонализации — такую гарантию нельзя выполнить честно Требовать гарантии объёма работ и прозрачного замера доли цитирований Принимать отчёт из скриншотов единичных ответов Завтра тот же вопрос даст другой ответ, скриншот ничего не доказывает Согласовать пул запросов, точку старта и число повторных прогонов Заказать сотни сгенерированных статей «под нейросети» Однотипные тексты без фактов, данных и авторов нейросети не цитируют Меньше страниц, но с прямыми ответами, собственными данными и подписью эксперта Отказаться от SEO, потому что «теперь только GEO» Нейросети берут источники в том числе из поискового индекса: без позиций в поиске шансов попасть в AI-ответ меньше Вести GEO поверх SEO или синхронизировать двух подрядчиков Согласиться на накрутку упоминаний и отзывов Площадки удаляют фейковый контент, а негатив вокруг таких кампаний нейросети тоже подхватывают Работать с внешними упоминаниями белыми методами: отраслевые СМИ, каталоги, реальные отзывы Ждать результата «за две недели» Поисковикам и нейросетям нужно время, чтобы заново обойти сайт Закладывать 3–4 месяца до устойчивой динамики и смотреть на промежуточные метрики Начинать с текстов, а не с техники Если AI-бот закрыт в robots.txt или не видит контент из-за JavaScript, новые тексты никто не прочитает Первым шагом проверить доступность сайта для AI-краулеров

Как выбрать агентство GEO-продвижения: 10 вопросов на первой встрече

Сильное GEO-агентство отвечает на эти вопросы конкретно: цифрами, названиями ботов, примерами отчётов. Если на большинство вопросов звучит «индивидуально» или «у нас свои технологии», поиск стоит продолжить.

По какому пулу запросов вы будете измерять результат? Нормальный ответ — от 50 до нескольких сотен запросов, согласованных до старта, с разбивкой на информационные, коммерческие и брендовые. Сколько раз прогоняете каждый запрос? Ответы нейросетей недетерминированы: один вопрос в разных сессиях даёт разный набор источников. Корректный замер — доля ответов с упоминанием за несколько прогонов. Какие площадки в мониторинге? Для бизнеса в России обязательны Нейро и Алиса. Мониторинг одного ChatGPT показывает только часть картины. Как фиксируете точку старта? Без исходной доли цитирований рост невозможно доказать — ни вам, ни агентству. Что проверяете в robots.txt? Агентство должно различать ботов для обучения моделей (GPTBot) и для поиска в реальном времени (OAI-SearchBot, PerplexityBot). И знать, что запрет Google-Extended не убирает сайт из AI-обзоров Google: они строятся на обычном поисковом индексе. Как проверяете, видит ли бот контент? Правильный ответ — сравнение исходного HTML с отрендеренной страницей. Многие AI-краулеры не выполняют JavaScript, и контент из скриптов для них не существует. Как выделяете AI-трафик в аналитике? Переходы из ChatGPT, Perplexity и других сервисов выделяют по источнику и UTM-меткам в отдельный сегмент Яндекс Метрики или GA4 и доводят до заявки. ChatGPT, например, сам добавляет к ссылкам метку utm_source=chatgpt.com. Работаете ли с внешними упоминаниями? Нейросеть судит о бренде не только по вашему сайту, но и по отраслевым СМИ, каталогам, отзовикам и справочникам. Важно, чтобы методы были белыми. Кто вносит правки на сайт? Агентство само или ваши разработчики по ТЗ — от этого зависят сроки и бюджет. Покажите пример отчёта. В нём должны быть три слоя: доля цитирований, упоминания бренда с контекстом, трафик и заявки из AI-источников.

Мнение эксперта

«По опыту работы с GEO-проектами, главная ошибка компаний — начинать с текстов. Нейросеть не процитирует страницу, которую не может прочитать. А у заметной части сайтов, которые мы разбираем, AI-боты видят пустой HTML или закрыты в robots.txt по умолчанию. Вторая частая проблема — измерения. Скриншот ответа ChatGPT ничего не доказывает: завтра тот же вопрос даст другой ответ. Поэтому в рейтинге мы прежде всего смотрели на методику: есть ли пул запросов, точка старта и повторные прогоны». Полина Артемьева, операционный директор агентства «ШОЛЬЧЕВ», маркетолог. Специализируется на стратегиях развития брендов, анализе воронки продаж и управлении проектными командами в разрезе geo-продвижения. Спикер маркетинговых конференций, эксперт деловых СМИ.

Вывод

Рейтинг GEO-агентств 2026 показывает: разницу между подрядчиками создают не обещания, а методика замера и техническая подготовка сайта. На эти два фактора приходится 40% итогового балла, ещё 25% — на понимание того, как разные нейросети выбирают источники.

Что мы рекомендуем делать при выборе подрядчика:

задать агентству 10 вопросов из чек-листа выше;

до старта работ зафиксировать пул запросов и исходную долю цитирований;

начать с проверки доступности сайта для AI-ботов, а не с новых текстов;

не отказываться от SEO: GEO работает поверх него.

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