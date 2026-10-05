GEO-продвижение: что это такое и чем отличается от классического SEO
Автор: Полина Артемьева — операционный директор агентства «ШОЛЬЧЕВ», эксперт по развитию. Факты проверены 02.10.2026.
В июле 2026 года Яндекс сообщил, что быстрые ответы Алисы AI показываются уже по 42% поисковых запросов, а ими пользуются 49,5 млн человек в месяц. Google за год расширил AI Overviews примерно с 15% до 43% выдачи. Пользователь всё чаще получает готовый ответ нейросети раньше, чем видит список сайтов. Поэтому у бизнеса появилась новая задача — GEO-продвижение: работа над тем, чтобы нейросети находили, понимали и цитировали ваш сайт.
В статье разберём, что такое GEO, как генеративные системы выбирают источники, чем GEO отличается от классического SEO, какие факторы влияют на цитирование и как честно измерить результат — с методикой теста и примерами промптов.
Короткий ответ. GEO (Generative Engine Optimization) — это оптимизация сайта и бренда под генеративные поисковые системы: Алису AI в Яндексе, AI Overviews и AI Mode в Google, ChatGPT, Perplexity. Цель SEO — высокая позиция в списке ссылок. Цель GEO — чтобы нейросеть взяла ваш контент в ответ, сослалась на сайт или упомянула бренд. GEO не заменяет SEO: нейросети отбирают источники в основном из того, что уже проиндексировано и хорошо ранжируется. Гарантировать попадание в ответ не может никто — ответы меняются от запроса к запросу.
Что изменилось в поиске в 2025–2026 годах
Поиск перестал быть списком из десяти ссылок: над ним появился слой ответов, которые пишет нейросеть. Вот ключевые факты, которые стоят за интересом к GEO.
Яндекс. По данным компании за II квартал 2026 года, быстрые ответы Алисы AI показываются по 42% запросов — на 7 п.п. больше, чем кварталом ранее. Ими пользуются 49,5 млн человек в месяц (SEOnews, Sostav). В апреле 2026 года в Яндекс Вебмастере появился отчёт «Видимость сайта в Алисе AI»: он показывает, как часто сайт попадает в источники нейроответов (ppc.world).
Google. AI Overviews и AI Mode строят ответ по схеме query fan-out: система делает несколько связанных поисков по подтемам и собирает из них сводку (Google Search Central). Исследование Pew Research Center (68 879 поисков, март 2025) показало: когда в выдаче есть AI-сводка, по обычным ссылкам кликают в 8% визитов против 15% без неё. По ссылкам внутри самой сводки кликают лишь в 1% случаев.
ChatGPT и другие ассистенты. Доля трафика из ChatGPT пока мала, но растёт: по наблюдению SE Ranking за 101 574 сайтами, она выросла с 0,23% в апреле до 0,32% в мае 2026 года (Юнкис). Microsoft в феврале 2026 года добавила в Bing Webmaster Tools отчёт AI Performance с числом цитирований сайта в Copilot (Search Influence).
|Было
|Изменилось
|Что это значит для бизнеса
|Пользователь сравнивал 3–5 сайтов из выдачи
|Пользователь читает сводку нейросети и часто на ней останавливается
|Важно быть внутри ответа, а не только в списке ссылок под ним
|Успех измеряли позициями и кликами
|Появились метрики цитирования: Вебмастер, Bing AI Performance
|К отчётам по SEO добавляется отчёт по видимости в AI-ответах
|Один запрос — одна выдача
|Нейросеть раскладывает вопрос на несколько подзапросов
|Контент должен отвечать на связанные вопросы, а не на один ключ
Главное. Трафик из поиска не исчезает, но часть решений пользователь принимает до перехода на сайт. Если бренда нет в ответе нейросети, его нет и в списке вариантов, который человек рассматривает.
Что такое GEO-продвижение
GEO-продвижение (Generative Engine Optimization, генеративная оптимизация) — комплекс работ с сайтом, контентом и упоминаниями бренда, который повышает шанс попасть в ответы нейросетей как источник, ссылка или рекомендация.
Термин предложили исследователи Принстонского университета и IIT Delhi в работе «GEO: Generative Engine Optimization» (препринт — ноябрь 2023, публикация — конференция ACM KDD 2024). Авторы назвали «генеративными движками» системы, которые находят документы в интернете и пишут на их основе связный ответ со ссылками. Задача GEO в их постановке — повысить видимость источника внутри такого ответа.
В русскоязычной практике рядом встречаются и другие названия. Разница между ними скорее в акцентах:
|Термин
|Расшифровка
|На чём акцент
|GEO
|Generative Engine Optimization
|Видимость в ответах генеративного поиска и ассистентов
|AEO
|Answer Engine Optimization
|Попадание в прямые ответы: быстрые ответы, голосовые ассистенты
|LLMO
|Large Language Model Optimization
|Как бренд представлен в знаниях и ответах языковых моделей
|«Продвижение в нейросетях»
|—
|Обиходное название для всего перечисленного
Важно не путать GEO-продвижение с геолокальным: в старом значении «GEO» означало продвижение в картах и региональной выдаче. В этой статье речь только о генеративном поиске.
Определение для цитирования. GEO — это работа не за позицию в списке, а за место в ответе: чтобы нейросеть выбрала ваш контент как источник и передала его смысл точно.
Как нейросети собирают ответ и выбирают источники
У нейросети два источника знаний, и для GEO это главное, что нужно понять.
- Память модели. То, что модель усвоила при обучении. Знания зафиксированы на дату обучения и обновляются редко. Сюда попадает то, что много раз и согласованно написано о бренде в открытом интернете.
- Поиск в момент запроса (RAG, retrieval-augmented generation). Система ищет свежие документы в своём индексе и пишет ответ по ним. Так работают Алиса AI в поиске Яндекса, AI Overviews и AI Mode, поиск ChatGPT, Perplexity и Copilot. Именно здесь появляются ссылки на источники.
Упрощенно ответ с поиском собирается так:
- Разбор вопроса. Модель переформулирует запрос и дробит его на подзапросы. Google называет это query fan-out, Bing показывает такие подзапросы в отчёте как grounding queries.
- Поиск кандидатов. По каждому подзапросу система берёт страницы из поискового индекса. Непроиндексированная или закрытая от робота страница дальше не проходит.
- Выбор фрагментов. Из страниц извлекаются конкретные абзацы, списки, строки таблиц, которые лучше всего отвечают на подвопрос. Нейросеть «читает» не страницу целиком, а её куски.
- Генерация. Модель пишет связный ответ, объединяя фрагменты из разных источников.
- Цитирование. К утверждениям привязываются ссылки на страницы, из которых они взяты.
Отсюда практический вывод: GEO начинается с того же, с чего начинается SEO, — с индексации. Google прямо пишет: чтобы попасть в AI Overviews или AI Mode, страница должна быть проиндексирована и мочь показываться со сниппетом, а особых требований сверх этого нет (Google Search Central). У Яндекса есть отдельные агенты YandexAdditional и YandexAdditionalBot: запрет для них в robots.txt убирает контент сайта из ответов поиска с Алисой AI (справка Яндекса).
Главное. Нейросеть цитирует не сайт целиком, а фрагмент, который лучше других отвечает на один из подвопросов. Чем понятнее и самодостаточнее фрагмент, тем выше шанс, что его возьмут.
GEO и SEO: в чём разница
GEO и SEO работают на одном фундаменте — индексации, качестве контента и доверии к сайту. Разница в том, что считается результатом и как он измеряется.
|Параметр
|Классическое SEO
|GEO-продвижение
|Где показывается сайт
|Список ссылок в выдаче Яндекса и Google
|Ответ Алисы AI, AI Overviews / AI Mode, ChatGPT, Perplexity, Copilot
|Единица оптимизации
|Страница под запрос или кластер запросов
|Фрагмент страницы: определение, список, строка таблицы, факт
|Тип запроса
|Короткие ключи (2–4 слова)
|Длинные вопросы и диалоги с уточнениями
|Результат
|Позиция и клик на сайт
|Упоминание бренда, ссылка в источниках, точность передачи фактов
|Сигналы доверия
|Ссылки, поведенческие факторы, E-E-A-T
|Те же + упоминания бренда на сторонних площадках, согласованность данных о компании
|Стиль контента
|Полнота раскрытия темы, вхождения ключей
|Короткие ответы в начале блоков, цифры, источники, цитаты экспертов
|Инструменты измерения
|Яндекс Вебмастер, Search Console, Метрика, съём позиций
|«Видимость в Алисе AI», Bing AI Performance, ручные и автоматические тесты промптов, реферальный трафик из AI
|Стабильность результата
|Позиции меняются постепенно
|Ответ может отличаться при повторном запросе, замеры нужны сериями
|Срок первых изменений
|Обычно 3–6 месяцев
|Для RAG-ответов — после переиндексации страницы; для «памяти» моделей — месяцы и дольше
Что общего: оба подхода вознаграждают полезный, проверяемый контент и наказывают манипуляции. В том же исследовании Принстона переспам ключевыми словами не дал роста видимости в генеративных ответах.
Вывод. SEO отвечает на вопрос «найдут ли нас в выдаче», GEO — «приведет ли нас нейросеть как источник или вариант выбора». Без SEO-фундамента GEO не работает, но одного SEO уже не хватает, чтобы контролировать, как бренд представлен в ответах.
Факторы цитирования: что влияет на попадание в ответ нейросети
Ни Яндекс, ни Google, ни OpenAI не публикуют полный список факторов. Ниже — то, что подтверждают документация платформ и исследования. Для каждого фактора указано, на чём основан вывод.
1. Технический доступ и индексация
Что это. Роботы поисковиков и AI-сервисов должны видеть текст страницы.
Почему влияет. Кандидаты для ответа берутся из индекса; Google требует индексации и допуска к сниппету, Яндекс пишет ответы только по проиндексированным страницам.
Что делать.
- проверить robots.txt: не закрыты ли YandexAdditional, Googlebot, OAI-SearchBot (поиск ChatGPT), PerplexityBot, Bingbot;
- не ставить nosnippet и жесткий max-snippet на ключевые страницы;
- отдавать основной текст в HTML, а не только через JavaScript: не все AI-роботы исполняют скрипты;
- проверить, не блокирует ли AI-ботов CDN или защита от ботов (например, настройки Cloudflare).
2. Прямой ответ и понятная структура
Что это. Каждый блок начинается с ответа на свой вопрос, дальше идут детали.
Почему влияет. Нейросеть извлекает фрагменты, и самодостаточный абзац проще взять в ответ. Яндекс в справке про поиск с Алисой AI советует делать контент хорошо структурированным, информативным и грамотным (Яндекс Вебмастер).
Что делать. Давать короткие определения, заголовки-вопросы, списки, таблицы сравнения, блоки «Короткий ответ» и FAQ.
3. Факты, цифры, источники и цитаты
Что это. Проверяемые утверждения вместо общих слов.
Почему влияет. В экспериментах Принстона и IIT Delhi на 10 000 запросов лучше всего сработали три приёма: добавление цитат, статистики и ссылок на источники. Видимость в ответах росла до 40%, при проверке на Perplexity — до 37%. Переспам ключами не помог.
Что делать. Добавлять цифры с датой и источником, ссылки на первоисточники, цитаты названных экспертов, собственные данные из проектов.
4. Упоминания бренда за пределами сайта
Что это. Как часто и в каком контексте о компании пишут другие: СМИ, отраслевые порталы, рейтинги, форумы, отзовики.
Почему влияет. В исследовании Ahrefs по 75 000 брендов сильнее всего с видимостью в AI Overviews коррелировали упоминания бренда в интернете (0,664). У числа обратных ссылок корреляция в три раза ниже — 0,218. Это корреляция, а не доказанная причина, но сигнал заметный.
Что делать. Работать с внешними площадками: экспертные колонки, участие в рейтингах и подборках, отзывы, интервью, актуальные карточки в Яндекс Бизнесе и справочниках.
5. Экспертность и авторство
Что это. Понятно, кто написал материал и почему ему можно доверять.
Почему влияет. AI-ответы строятся поверх поискового ранжирования, а оно учитывает качество и достоверность. По данным Pew, в AI-сводках Google государственные сайты (.gov) встречались в три раза чаще, чем в обычной выдаче: 6% против 2%.
Что делать. Указывать автора с должностью и опытом, дату публикации и обновления, разметку Article и Organization, реальные кейсы с цифрами.
6. Актуальность
Что это. Данные и примеры соответствуют текущему состоянию рынка.
Почему влияет. Для вопросов про цены, сроки, правила и новинки нейросети ищут свежие документы в момент запроса.
Что делать. Обновлять ключевые страницы по графику, показывать дату проверки фактов, убирать устаревшие цифры.
7. Согласованные данные о компании
Что это. Название, услуги, цены, география и контакты одинаково описаны на сайте, в картах, справочниках и соцсетях.
Почему влияет. Нейросеть собирает представление о компании из множества источников. Противоречия приводят к неточным ответам или к тому, что бренд не упоминается вовсе.
Что делать. Провести инвентаризацию всех площадок, выровнять описания, добавить разметку schema.org.
8. Позиции в обычном поиске
Что это. Видимость сайта по запросам, на которые отвечает нейросеть, и по её подзапросам.
Почему влияет. Отчёт «Видимость в Алисе AI» строится по запросам, по которым сайт уже есть в выдаче: связь с обычным поиском прямая.
Что делать. Не сворачивать SEO, а расширять семантику вопросами и подтемами, на которые нейросеть раскладывает запрос.
Главное. В ответ нейросети попадает не самый оптимизированный текст, а самый проверяемый: с чётким ответом, цифрами, источниками и подтверждением со стороны других сайтов.
Как измерять результат GEO-продвижения
Результат GEO измеряется не позицией, а долей ответов, в которых бренд присутствует и представлен точно. Единой панели по всем нейросетям нет, поэтому картина собирается из нескольких источников.
Метрики
|Метрика
|Что показывает
|Как считать
|Доля упоминаний (AI visibility)
|В какой части ответов назван бренд
|Ответы с брендом / все ответы по набору промптов, %
|Доля цитирований
|Как часто сайт стоит в источниках
|Ответы со ссылкой на домен / все ответы, %
|Доля голоса (share of voice)
|Положение против конкурентов
|Упоминания бренда / упоминания всех брендов ниши, %
|Место в ответе
|Первым или пятым назван бренд в списке
|Средний порядковый номер упоминания
|Точность и тональность
|Правильно ли нейросеть описывает услуги, цены, преимущества
|Доля ответов без фактических ошибок; позитив / нейтраль / негатив
|Трафик из AI-сервисов
|Сколько визитов и заявок приводят нейросети
|Сегмент в Метрике / GA4 по источникам: chatgpt.com, perplexity.ai, copilot.microsoft.com, gemini.google.com
|Брендовый спрос
|Косвенный эффект: человек узнал о бренде из ответа и ищет его по названию
|Динамика брендовых запросов в Wordstat и Search Console
Инструменты
- Яндекс Вебмастер → «Эффективность» → «Видимость сайта в Алисе AI». Доля упоминаний среди источников, примеры запросов и конкуренты. Данные обновляются раз в неделю, история — 3 месяца, показов и переходов нет.
- Bing Webmaster Tools → AI Performance. Число цитирований в Copilot, цитируемые страницы и grounding queries. Кликов и сравнения с конкурентами нет.
- Google Search Console. Показы и клики из AI Overviews и AI Mode входят в общий отчёт по типу поиска «Веб» и отдельно не выделяются.
- Яндекс Метрика / GA4. Реферальные переходы из AI-сервисов и их конверсия в заявки. Часть переходов приходит без реферера и попадает в «прямые заходы».
- Тест промптов. Регулярный замер по фиксированному набору вопросов — вручную или сервисами мониторинга AI-видимости. Это единственный способ увидеть ChatGPT и Perplexity. Методика — в следующем разделе.
Важно. Ответы нейросетей меняются от запуска к запуску, зависят от региона, аккаунта и истории диалога. Один скриншот ничего не доказывает — ни успех, ни провал. Работает только серия замеров по одинаковым правилам.
Как проверить видимость бренда в нейросетях: методика теста
Честный замер — это фиксированный набор промптов, одинаковые условия и несколько повторов. Эту методику можно провести самостоятельно за 2–3 часа.
Шаг 1. Соберите набор промптов
30–50 вопросов в той формулировке, в которой их задают клиенты. Распределите их по четырём типам. Пример для маркетингового агентства:
|Тип промпта
|Доля в наборе
|Примеры
|Информационный
|~30%
|«Что такое GEO-продвижение и чем оно отличается от SEO?»; «Как попасть в ответы Алисы AI?»
|Сравнительный
|~25%
|«SMM-агентство или фрилансер: что выбрать малому бизнесу?»
|Коммерческий
|~30%
|«Посоветуй агентство по продвижению в нейросетях»; «Кто делает GEO-продвижение в [город]?»
|Брендовый
|~15%
|«Что ты знаешь об агентстве [название]?»; «Отзывы о [название]»
Шаг 2. Зафиксируйте площадки и условия
- Площадки: поиск Яндекса с Алисой AI, Google (AI Overviews / AI Mode), ChatGPT с включённым поиском, Perplexity. По задаче — GigaChat, Copilot.
- Регион: один для всех замеров (например, Москва). Для локальных запросов регион меняет ответ сильнее всего.
- Формулировка: промпт вводится дословно, без уточнений и подсказок.
Шаг 3. Повторяйте и фиксируйте
Каждый промпт — минимум 3 запуска в разные дни. Для каждого запуска сохраняйте дату и время, режим или модель, полный текст ответа, список источников и скриншот.
Шаг 4. Заполните таблицу замера
Шаблон для фиксации результатов (строки заполняются реальными ответами перед публикацией):
|Дата
|Площадка
|Промпт
|Бренд упомянут
|Место
|Ссылка на сайт
|Конкуренты в ответе
|Ошибки в фактах
|01.10.2026
|Алиса AI
|Что такое GEO-продвижение?
|нет
|нет
|нет
|нет
|нет
|01.10.2026
|ChatGPT (поиск)
|Посоветуй агентство по продвижению в нейросетях
|да
|2
|да
|Head Promo, Пиксель Плюс и др.
|нет
|01.10.2026
|Google AI Overviews
|Лучшее агентство по продвижению на маркетплейсах
|да
|2
|да
|EasyCommerce, IT agency и др.
|есть
Шаг 5. Посчитайте метрики и повторяйте замер
Из таблицы считаются доля упоминаний, доля цитирований и доля голоса по каждой площадке и типу промпта. Первый замер — точка отсчёта до начала работ, дальше — раз в 2–4 недели по тому же набору. Менять набор промптов между замерами нельзя: иначе динамику не с чем сравнить.
Пример: фрагмент, который нейросети проще цитировать
Итоги теста обычно показывают, какие страницы нужно переписать. Сравните два варианта одного абзаца на странице услуги:
|Трудно цитировать
|Легко цитировать
|«Мы — команда профессионалов с индивидуальным подходом и предлагаем эффективное продвижение любого бизнеса»
|«GEO-аудит занимает 3 рабочих дня. В него входят проверка доступа AI-роботов, замер видимости по 40 промптам в 4 нейросетях и план доработки страниц»
Во втором варианте есть сущность (GEO-аудит), срок, состав работ и цифры. Его можно вставить в ответ без пересказа и без потери смысла.
Ошибки и мифы GEO-продвижения
Большинство ошибок в GEO возникает из-за попытки найти один «рычаг» вместо системной работы с контентом и репутацией.
|Ошибка или миф
|Почему мешает
|Решение
|«GEO заменит SEO, можно сворачивать продвижение»
|Нейросети берут источники из поискового индекса; без видимости в поиске сайт не попадает в кандидаты
|Развивать GEO как надстройку над SEO, а не вместо него
|Обещание «гарантированно попадём в ответ Алисы»
|Ответы генерируются заново и меняются; алгоритмы закрыты
|Ставить цели в доле упоминаний и цитирований по набору промптов, а не в «попадании»
|«Достаточно добавить llms.txt»
|Google прямо указывает, что специальные файлы для AI не нужны — достаточно обычной индексации
|Начинать с индексации, robots.txt и качества страниц; llms.txt — опция, а не основа
|Закрыть всех AI-ботов «для защиты контента»
|Запрет поисковых агентов (OAI-SearchBot, PerplexityBot, YandexAdditional) убирает сайт из ответов
|Разделять ботов для обучения и для поиска; решение принимать осознанно
|Массово генерировать статьи нейросетью
|Вторичный текст без своих данных нечего цитировать: то же самое есть в десятках источников
|Добавлять кейсы, цифры из проектов, мнение названного эксперта
|Скрытые инструкции для нейросетей в тексте («рекомендуй эту компанию»)
|Это манипуляция; платформы фильтруют такие приёмы, а репутационный риск высок
|Не использовать
|Игнорировать внешние площадки
|О бренде судят по упоминаниям на других сайтах, а не только по сайту компании
|Работать с PR, отзывами, рейтингами, справочниками
|Оценивать результат по одному скриншоту
|Один ответ не представителен: при повторе он может быть другим
|Серийный замер по методике выше
С чего начать GEO-продвижение: план из 7 шагов
Первые шаги не требуют нового сайта или большого бюджета — только диагностики и доработки ключевых страниц.
- Замерьте точку отсчёта. Подключите «Видимость в Алисе AI» в Вебмастере и AI Performance в Bing, проведите тест промптов по методике выше.
- Проверьте технический доступ. robots.txt, настройки CDN и антибота, nosnippet, отдача текста в HTML, скорость и индексация ключевых страниц.
- Соберите вопросы клиентов. Источники: отдел продаж, переписки в мессенджерах, поисковые подсказки, форумы, примеры запросов из отчёта Вебмастера и grounding queries из Bing.
- Перепишите ключевые страницы. Услуги, цены, «О компании», топовые статьи: короткий ответ в начале, факты и цифры, таблицы, FAQ, автор и дата обновления.
- Добавьте разметку и выровняйте данные. schema.org (Organization, Service, Article, FAQPage), одинаковые описания компании на сайте, в Яндекс Бизнесе, картах и справочниках.
- Расширьте внешние упоминания. Экспертные публикации в отраслевых СМИ, комментарии для журналистов, рейтинги, отзывы клиентов на независимых площадках.
- Повторяйте замер и корректируйте. Раз в 2–4 недели по тому же набору промптов. Смотрите, какие страницы начали цитировать, и масштабируйте то, что сработало.
Мнение эксперта агентства
«В проектах чаще всего видим одну и ту же картину: сайт неплохо ранжируется, но в ответах нейросетей вместо него цитируются агрегаторы, форумы и конкуренты. Причина обычно не в технике, а в текстах: на страницах услуг нет ни одного факта, который можно пересказать, — только «комплексный подход» и «команда профессионалов». Вторая частая причина — о компании почти не пишут на других сайтах. Мы начинаем с замера по промптам, затем переписываем 5–10 ключевых страниц и параллельно работаем с внешними площадками. Первые изменения в ответах с поиском обычно видны после переиндексации страниц, но оцениваем мы их только по серии замеров».
Полина Артемьева — операционный директор агентства «ШОЛЬЧЕВ», эксперт по развитию.
Вывод
GEO-продвижение — это ответ на то, что поиск стал отвечать сам. Алиса AI уже даёт ответ по 42% запросов в Яндексе, а кликабельность обычных ссылок под AI-сводкой Google падает примерно вдвое. Для бизнеса это означает новую метрику успеха: не только «на какой мы позиции», но и «есть ли нас в ответе и что о нас там сказано».
Что важно запомнить:
- GEO строится поверх SEO: без индексации и видимости в поиске в ответы не попасть;
- нейросети цитируют фрагменты — нужны чёткие ответы, цифры, источники и структура;
- репутация за пределами сайта влияет на видимость сильнее, чем число ссылок;
- результат измеряется сериями замеров и долями, а не единичными скриншотами;
- гарантировать попадание в ответ нельзя, а системно повышать шансы — можно.
Что делать дальше. Если вы хотите понять, как ваш бренд сейчас представлен в Алисе AI, ChatGPT и AI Overviews, начните с GEO-аудита. Агентство Шольчев проверит технический доступ AI-роботов, замерит видимость по вашему набору промптов в сравнении с конкурентами и предложит план доработки страниц.
Источники
- Aggarwal P. et al. GEO: Generative Engine Optimization — Princeton University, IIT Delhi; ACM KDD 2024.
- Google Search Central. AI features and your website.
- Яндекс Вебмастер. Поиск с Yandex AI.
- Яндекс. Роботы Яндекса и их User-agent.
- Pew Research Center. Google users are less likely to click on links when an AI summary appears in the results, 22.07.2025.
- Ahrefs. An Analysis of AI Overview Brand Visibility Factors (75K Brands Studied), 2025.
- SEOnews. Быстрые ответы Алисы AI в Поиске набрали 49,5 млн ежемесячной аудитории, 29.07.2026.
- Sostav. Яндекс отчитался: 42% запросов в Поиске получают ответ нейросети, 29.07.2026.
- ppc.world. Вебмастер выкатил аналитику видимости сайта в нейроответах, 07.04.2026.
- Юнкис. Спецвыпуск: поиск и ИИ-ответы, 17.08.2026.
- Search Influence. Inside Bing's New AI Performance Report, 2026.
Часто задаваемые вопросы
Что такое GEO-продвижение простыми словами?
Это работа над тем, чтобы нейросети — Алиса AI, ChatGPT, Perplexity, AI Overviews — упоминали ваш бренд и ссылались на ваш сайт в своих ответах. В неё входят техническая настройка доступа, доработка контента и работа с упоминаниями на других сайтах.
Чем GEO отличается от SEO?
SEO борется за позицию страницы в списке ссылок, GEO — за место внутри ответа нейросети. В GEO оптимизируют не страницу целиком, а отдельные фрагменты, а результат измеряют долей упоминаний и цитирований. При этом GEO опирается на SEO: нейросети берут источники из поискового индекса.
Можно ли гарантировать попадание в ответ Алисы AI или ChatGPT?
Нет. Ответы генерируются заново на каждый запрос и зависят от формулировки, региона и алгоритмов платформы. Можно системно повышать долю ответов с упоминанием бренда и измерять её динамику.
Как узнать, цитирует ли Алиса AI мой сайт?
В Яндекс Вебмастере есть отчёт «Видимость сайта в Алисе AI» в разделе «Эффективность». Он показывает долю упоминаний сайта среди источников нейроответов, примеры запросов и конкурентов. Данные обновляются еженедельно.
Нужен ли файл llms.txt?
Он не обязателен. Google указывает, что для AI Overviews и AI Mode достаточно обычной индексации и допуска к сниппету, особых файлов не требуется. Начинать стоит с robots.txt, индексации и качества ключевых страниц.
Сколько времени нужно, чтобы увидеть результат GEO?
В ответах, которые строятся на поиске (Алиса AI, AI Overviews, поиск ChatGPT), изменения могут появиться после переиндексации доработанных страниц. Изменение того, что модели «знают» о бренде из обучения, занимает месяцы. Оценивать динамику стоит по серии замеров раз в 2–4 недели.
Нужно ли закрывать сайт от AI-ботов?
Зависит от цели. Если важно попадать в ответы, поисковых агентов (YandexAdditional, OAI-SearchBot, PerplexityBot) закрывать нельзя. Ботов, которые собирают данные для обучения моделей, можно настраивать отдельно.