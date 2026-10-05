Автор: Полина Артемьева — операционный директор агентства «ШОЛЬЧЕВ», эксперт по развитию. Факты проверены 02.10.2026.

В июле 2026 года Яндекс сообщил, что быстрые ответы Алисы AI показываются уже по 42% поисковых запросов, а ими пользуются 49,5 млн человек в месяц. Google за год расширил AI Overviews примерно с 15% до 43% выдачи. Пользователь всё чаще получает готовый ответ нейросети раньше, чем видит список сайтов. Поэтому у бизнеса появилась новая задача — GEO-продвижение: работа над тем, чтобы нейросети находили, понимали и цитировали ваш сайт.

В статье разберём, что такое GEO, как генеративные системы выбирают источники, чем GEO отличается от классического SEO, какие факторы влияют на цитирование и как честно измерить результат — с методикой теста и примерами промптов.

Короткий ответ. GEO (Generative Engine Optimization) — это оптимизация сайта и бренда под генеративные поисковые системы: Алису AI в Яндексе, AI Overviews и AI Mode в Google, ChatGPT, Perplexity. Цель SEO — высокая позиция в списке ссылок. Цель GEO — чтобы нейросеть взяла ваш контент в ответ, сослалась на сайт или упомянула бренд. GEO не заменяет SEO: нейросети отбирают источники в основном из того, что уже проиндексировано и хорошо ранжируется. Гарантировать попадание в ответ не может никто — ответы меняются от запроса к запросу.

Что изменилось в поиске в 2025–2026 годах

Поиск перестал быть списком из десяти ссылок: над ним появился слой ответов, которые пишет нейросеть. Вот ключевые факты, которые стоят за интересом к GEO.

Яндекс. По данным компании за II квартал 2026 года, быстрые ответы Алисы AI показываются по 42% запросов — на 7 п.п. больше, чем кварталом ранее. Ими пользуются 49,5 млн человек в месяц (SEOnews, Sostav). В апреле 2026 года в Яндекс Вебмастере появился отчёт «Видимость сайта в Алисе AI»: он показывает, как часто сайт попадает в источники нейроответов (ppc.world).

Google. AI Overviews и AI Mode строят ответ по схеме query fan-out: система делает несколько связанных поисков по подтемам и собирает из них сводку (Google Search Central). Исследование Pew Research Center (68 879 поисков, март 2025) показало: когда в выдаче есть AI-сводка, по обычным ссылкам кликают в 8% визитов против 15% без неё. По ссылкам внутри самой сводки кликают лишь в 1% случаев.

ChatGPT и другие ассистенты. Доля трафика из ChatGPT пока мала, но растёт: по наблюдению SE Ranking за 101 574 сайтами, она выросла с 0,23% в апреле до 0,32% в мае 2026 года (Юнкис). Microsoft в феврале 2026 года добавила в Bing Webmaster Tools отчёт AI Performance с числом цитирований сайта в Copilot (Search Influence).

БылоИзменилосьЧто это значит для бизнеса
Пользователь сравнивал 3–5 сайтов из выдачиПользователь читает сводку нейросети и часто на ней останавливаетсяВажно быть внутри ответа, а не только в списке ссылок под ним
Успех измеряли позициями и кликамиПоявились метрики цитирования: Вебмастер, Bing AI PerformanceК отчётам по SEO добавляется отчёт по видимости в AI-ответах
Один запрос — одна выдачаНейросеть раскладывает вопрос на несколько подзапросовКонтент должен отвечать на связанные вопросы, а не на один ключ
Главное. Трафик из поиска не исчезает, но часть решений пользователь принимает до перехода на сайт. Если бренда нет в ответе нейросети, его нет и в списке вариантов, который человек рассматривает.

Что такое GEO-продвижение

GEO-продвижение (Generative Engine Optimization, генеративная оптимизация) — комплекс работ с сайтом, контентом и упоминаниями бренда, который повышает шанс попасть в ответы нейросетей как источник, ссылка или рекомендация.

Термин предложили исследователи Принстонского университета и IIT Delhi в работе «GEO: Generative Engine Optimization» (препринт — ноябрь 2023, публикация — конференция ACM KDD 2024). Авторы назвали «генеративными движками» системы, которые находят документы в интернете и пишут на их основе связный ответ со ссылками. Задача GEO в их постановке — повысить видимость источника внутри такого ответа.

В русскоязычной практике рядом встречаются и другие названия. Разница между ними скорее в акцентах:

ТерминРасшифровкаНа чём акцент
GEOGenerative Engine OptimizationВидимость в ответах генеративного поиска и ассистентов
AEOAnswer Engine OptimizationПопадание в прямые ответы: быстрые ответы, голосовые ассистенты
LLMOLarge Language Model OptimizationКак бренд представлен в знаниях и ответах языковых моделей
«Продвижение в нейросетях»Обиходное название для всего перечисленного

Важно не путать GEO-продвижение с геолокальным: в старом значении «GEO» означало продвижение в картах и региональной выдаче. В этой статье речь только о генеративном поиске.

Определение для цитирования. GEO — это работа не за позицию в списке, а за место в ответе: чтобы нейросеть выбрала ваш контент как источник и передала его смысл точно.

Как нейросети собирают ответ и выбирают источники

У нейросети два источника знаний, и для GEO это главное, что нужно понять.

  • Память модели. То, что модель усвоила при обучении. Знания зафиксированы на дату обучения и обновляются редко. Сюда попадает то, что много раз и согласованно написано о бренде в открытом интернете.
  • Поиск в момент запроса (RAG, retrieval-augmented generation). Система ищет свежие документы в своём индексе и пишет ответ по ним. Так работают Алиса AI в поиске Яндекса, AI Overviews и AI Mode, поиск ChatGPT, Perplexity и Copilot. Именно здесь появляются ссылки на источники.

Упрощенно ответ с поиском собирается так:

  1. Разбор вопроса. Модель переформулирует запрос и дробит его на подзапросы. Google называет это query fan-out, Bing показывает такие подзапросы в отчёте как grounding queries.
  2. Поиск кандидатов. По каждому подзапросу система берёт страницы из поискового индекса. Непроиндексированная или закрытая от робота страница дальше не проходит.
  3. Выбор фрагментов. Из страниц извлекаются конкретные абзацы, списки, строки таблиц, которые лучше всего отвечают на подвопрос. Нейросеть «читает» не страницу целиком, а её куски.
  4. Генерация. Модель пишет связный ответ, объединяя фрагменты из разных источников.
  5. Цитирование. К утверждениям привязываются ссылки на страницы, из которых они взяты.

Отсюда практический вывод: GEO начинается с того же, с чего начинается SEO, — с индексации. Google прямо пишет: чтобы попасть в AI Overviews или AI Mode, страница должна быть проиндексирована и мочь показываться со сниппетом, а особых требований сверх этого нет (Google Search Central). У Яндекса есть отдельные агенты YandexAdditional и YandexAdditionalBot: запрет для них в robots.txt убирает контент сайта из ответов поиска с Алисой AI (справка Яндекса).

Главное. Нейросеть цитирует не сайт целиком, а фрагмент, который лучше других отвечает на один из подвопросов. Чем понятнее и самодостаточнее фрагмент, тем выше шанс, что его возьмут.

GEO и SEO: в чём разница

GEO и SEO работают на одном фундаменте — индексации, качестве контента и доверии к сайту. Разница в том, что считается результатом и как он измеряется.

ПараметрКлассическое SEOGEO-продвижение
Где показывается сайтСписок ссылок в выдаче Яндекса и GoogleОтвет Алисы AI, AI Overviews / AI Mode, ChatGPT, Perplexity, Copilot
Единица оптимизацииСтраница под запрос или кластер запросовФрагмент страницы: определение, список, строка таблицы, факт
Тип запросаКороткие ключи (2–4 слова)Длинные вопросы и диалоги с уточнениями
РезультатПозиция и клик на сайтУпоминание бренда, ссылка в источниках, точность передачи фактов
Сигналы доверияСсылки, поведенческие факторы, E-E-A-TТе же + упоминания бренда на сторонних площадках, согласованность данных о компании
Стиль контентаПолнота раскрытия темы, вхождения ключейКороткие ответы в начале блоков, цифры, источники, цитаты экспертов
Инструменты измеренияЯндекс Вебмастер, Search Console, Метрика, съём позиций«Видимость в Алисе AI», Bing AI Performance, ручные и автоматические тесты промптов, реферальный трафик из AI
Стабильность результатаПозиции меняются постепенноОтвет может отличаться при повторном запросе, замеры нужны сериями
Срок первых измененийОбычно 3–6 месяцевДля RAG-ответов — после переиндексации страницы; для «памяти» моделей — месяцы и дольше

Что общего: оба подхода вознаграждают полезный, проверяемый контент и наказывают манипуляции. В том же исследовании Принстона переспам ключевыми словами не дал роста видимости в генеративных ответах.

Вывод. SEO отвечает на вопрос «найдут ли нас в выдаче», GEO — «приведет ли нас нейросеть как источник или вариант выбора». Без SEO-фундамента GEO не работает, но одного SEO уже не хватает, чтобы контролировать, как бренд представлен в ответах.

Факторы цитирования: что влияет на попадание в ответ нейросети

Ни Яндекс, ни Google, ни OpenAI не публикуют полный список факторов. Ниже — то, что подтверждают документация платформ и исследования. Для каждого фактора указано, на чём основан вывод.

1. Технический доступ и индексация

Что это. Роботы поисковиков и AI-сервисов должны видеть текст страницы.

Почему влияет. Кандидаты для ответа берутся из индекса; Google требует индексации и допуска к сниппету, Яндекс пишет ответы только по проиндексированным страницам.

Что делать.

  • проверить robots.txt: не закрыты ли YandexAdditional, Googlebot, OAI-SearchBot (поиск ChatGPT), PerplexityBot, Bingbot;
  • не ставить nosnippet и жесткий max-snippet на ключевые страницы;
  • отдавать основной текст в HTML, а не только через JavaScript: не все AI-роботы исполняют скрипты;
  • проверить, не блокирует ли AI-ботов CDN или защита от ботов (например, настройки Cloudflare).

2. Прямой ответ и понятная структура

Что это. Каждый блок начинается с ответа на свой вопрос, дальше идут детали.

Почему влияет. Нейросеть извлекает фрагменты, и самодостаточный абзац проще взять в ответ. Яндекс в справке про поиск с Алисой AI советует делать контент хорошо структурированным, информативным и грамотным (Яндекс Вебмастер).

Что делать. Давать короткие определения, заголовки-вопросы, списки, таблицы сравнения, блоки «Короткий ответ» и FAQ.

3. Факты, цифры, источники и цитаты

Что это. Проверяемые утверждения вместо общих слов.

Почему влияет. В экспериментах Принстона и IIT Delhi на 10 000 запросов лучше всего сработали три приёма: добавление цитат, статистики и ссылок на источники. Видимость в ответах росла до 40%, при проверке на Perplexity — до 37%. Переспам ключами не помог.

Что делать. Добавлять цифры с датой и источником, ссылки на первоисточники, цитаты названных экспертов, собственные данные из проектов.

4. Упоминания бренда за пределами сайта

Что это. Как часто и в каком контексте о компании пишут другие: СМИ, отраслевые порталы, рейтинги, форумы, отзовики.

Почему влияет. В исследовании Ahrefs по 75 000 брендов сильнее всего с видимостью в AI Overviews коррелировали упоминания бренда в интернете (0,664). У числа обратных ссылок корреляция в три раза ниже — 0,218. Это корреляция, а не доказанная причина, но сигнал заметный.

Что делать. Работать с внешними площадками: экспертные колонки, участие в рейтингах и подборках, отзывы, интервью, актуальные карточки в Яндекс Бизнесе и справочниках.

5. Экспертность и авторство

Что это. Понятно, кто написал материал и почему ему можно доверять.

Почему влияет. AI-ответы строятся поверх поискового ранжирования, а оно учитывает качество и достоверность. По данным Pew, в AI-сводках Google государственные сайты (.gov) встречались в три раза чаще, чем в обычной выдаче: 6% против 2%.

Что делать. Указывать автора с должностью и опытом, дату публикации и обновления, разметку Article и Organization, реальные кейсы с цифрами.

6. Актуальность

Что это. Данные и примеры соответствуют текущему состоянию рынка.

Почему влияет. Для вопросов про цены, сроки, правила и новинки нейросети ищут свежие документы в момент запроса.

Что делать. Обновлять ключевые страницы по графику, показывать дату проверки фактов, убирать устаревшие цифры.

7. Согласованные данные о компании

Что это. Название, услуги, цены, география и контакты одинаково описаны на сайте, в картах, справочниках и соцсетях.

Почему влияет. Нейросеть собирает представление о компании из множества источников. Противоречия приводят к неточным ответам или к тому, что бренд не упоминается вовсе.

Что делать. Провести инвентаризацию всех площадок, выровнять описания, добавить разметку schema.org.

8. Позиции в обычном поиске

Что это. Видимость сайта по запросам, на которые отвечает нейросеть, и по её подзапросам.

Почему влияет. Отчёт «Видимость в Алисе AI» строится по запросам, по которым сайт уже есть в выдаче: связь с обычным поиском прямая.

Что делать. Не сворачивать SEO, а расширять семантику вопросами и подтемами, на которые нейросеть раскладывает запрос.

Главное. В ответ нейросети попадает не самый оптимизированный текст, а самый проверяемый: с чётким ответом, цифрами, источниками и подтверждением со стороны других сайтов.

Как измерять результат GEO-продвижения

Результат GEO измеряется не позицией, а долей ответов, в которых бренд присутствует и представлен точно. Единой панели по всем нейросетям нет, поэтому картина собирается из нескольких источников.

Метрики

МетрикаЧто показываетКак считать
Доля упоминаний (AI visibility)В какой части ответов назван брендОтветы с брендом / все ответы по набору промптов, %
Доля цитированийКак часто сайт стоит в источникахОтветы со ссылкой на домен / все ответы, %
Доля голоса (share of voice)Положение против конкурентовУпоминания бренда / упоминания всех брендов ниши, %
Место в ответеПервым или пятым назван бренд в спискеСредний порядковый номер упоминания
Точность и тональностьПравильно ли нейросеть описывает услуги, цены, преимуществаДоля ответов без фактических ошибок; позитив / нейтраль / негатив
Трафик из AI-сервисовСколько визитов и заявок приводят нейросетиСегмент в Метрике / GA4 по источникам: chatgpt.com, perplexity.ai, copilot.microsoft.com, gemini.google.com
Брендовый спросКосвенный эффект: человек узнал о бренде из ответа и ищет его по названиюДинамика брендовых запросов в Wordstat и Search Console

Инструменты

  • Яндекс Вебмастер → «Эффективность» → «Видимость сайта в Алисе AI». Доля упоминаний среди источников, примеры запросов и конкуренты. Данные обновляются раз в неделю, история — 3 месяца, показов и переходов нет.
  • Bing Webmaster Tools → AI Performance. Число цитирований в Copilot, цитируемые страницы и grounding queries. Кликов и сравнения с конкурентами нет.
  • Google Search Console. Показы и клики из AI Overviews и AI Mode входят в общий отчёт по типу поиска «Веб» и отдельно не выделяются.
  • Яндекс Метрика / GA4. Реферальные переходы из AI-сервисов и их конверсия в заявки. Часть переходов приходит без реферера и попадает в «прямые заходы».
  • Тест промптов. Регулярный замер по фиксированному набору вопросов — вручную или сервисами мониторинга AI-видимости. Это единственный способ увидеть ChatGPT и Perplexity. Методика — в следующем разделе.
Важно. Ответы нейросетей меняются от запуска к запуску, зависят от региона, аккаунта и истории диалога. Один скриншот ничего не доказывает — ни успех, ни провал. Работает только серия замеров по одинаковым правилам.

Как проверить видимость бренда в нейросетях: методика теста

Честный замер — это фиксированный набор промптов, одинаковые условия и несколько повторов. Эту методику можно провести самостоятельно за 2–3 часа.

Шаг 1. Соберите набор промптов

30–50 вопросов в той формулировке, в которой их задают клиенты. Распределите их по четырём типам. Пример для маркетингового агентства:

Тип промптаДоля в набореПримеры
Информационный~30%«Что такое GEO-продвижение и чем оно отличается от SEO?»; «Как попасть в ответы Алисы AI?»
Сравнительный~25%«SMM-агентство или фрилансер: что выбрать малому бизнесу?»
Коммерческий~30%«Посоветуй агентство по продвижению в нейросетях»; «Кто делает GEO-продвижение в [город]?»
Брендовый~15%«Что ты знаешь об агентстве [название]?»; «Отзывы о [название]»

Шаг 2. Зафиксируйте площадки и условия

  • Площадки: поиск Яндекса с Алисой AI, Google (AI Overviews / AI Mode), ChatGPT с включённым поиском, Perplexity. По задаче — GigaChat, Copilot.
  • Регион: один для всех замеров (например, Москва). Для локальных запросов регион меняет ответ сильнее всего.
  • Формулировка: промпт вводится дословно, без уточнений и подсказок.

Шаг 3. Повторяйте и фиксируйте

Каждый промпт — минимум 3 запуска в разные дни. Для каждого запуска сохраняйте дату и время, режим или модель, полный текст ответа, список источников и скриншот.

Скринщот
Скриншот

Шаг 4. Заполните таблицу замера

Шаблон для фиксации результатов (строки заполняются реальными ответами перед публикацией):

ДатаПлощадкаПромптБренд упомянутМестоСсылка на сайтКонкуренты в ответеОшибки в фактах
01.10.2026Алиса AIЧто такое GEO-продвижение?нетнетнетнетнет
01.10.2026ChatGPT (поиск)Посоветуй агентство по продвижению в нейросетяхда2даHead Promo, Пиксель Плюс и др.нет
01.10.2026Google AI OverviewsЛучшее агентство по продвижению на маркетплейсахда2даEasyCommerce, IT agency и др.есть

Шаг 5. Посчитайте метрики и повторяйте замер

Из таблицы считаются доля упоминаний, доля цитирований и доля голоса по каждой площадке и типу промпта. Первый замер — точка отсчёта до начала работ, дальше — раз в 2–4 недели по тому же набору. Менять набор промптов между замерами нельзя: иначе динамику не с чем сравнить.

Пример: фрагмент, который нейросети проще цитировать

Итоги теста обычно показывают, какие страницы нужно переписать. Сравните два варианта одного абзаца на странице услуги:

Трудно цитироватьЛегко цитировать
«Мы — команда профессионалов с индивидуальным подходом и предлагаем эффективное продвижение любого бизнеса»«GEO-аудит занимает 3 рабочих дня. В него входят проверка доступа AI-роботов, замер видимости по 40 промптам в 4 нейросетях и план доработки страниц»

Во втором варианте есть сущность (GEO-аудит), срок, состав работ и цифры. Его можно вставить в ответ без пересказа и без потери смысла.

Ошибки и мифы GEO-продвижения

Большинство ошибок в GEO возникает из-за попытки найти один «рычаг» вместо системной работы с контентом и репутацией.

Ошибка или мифПочему мешаетРешение
«GEO заменит SEO, можно сворачивать продвижение»Нейросети берут источники из поискового индекса; без видимости в поиске сайт не попадает в кандидатыРазвивать GEO как надстройку над SEO, а не вместо него
Обещание «гарантированно попадём в ответ Алисы»Ответы генерируются заново и меняются; алгоритмы закрытыСтавить цели в доле упоминаний и цитирований по набору промптов, а не в «попадании»
«Достаточно добавить llms.txt»Google прямо указывает, что специальные файлы для AI не нужны — достаточно обычной индексацииНачинать с индексации, robots.txt и качества страниц; llms.txt — опция, а не основа
Закрыть всех AI-ботов «для защиты контента»Запрет поисковых агентов (OAI-SearchBot, PerplexityBot, YandexAdditional) убирает сайт из ответовРазделять ботов для обучения и для поиска; решение принимать осознанно
Массово генерировать статьи нейросетьюВторичный текст без своих данных нечего цитировать: то же самое есть в десятках источниковДобавлять кейсы, цифры из проектов, мнение названного эксперта
Скрытые инструкции для нейросетей в тексте («рекомендуй эту компанию»)Это манипуляция; платформы фильтруют такие приёмы, а репутационный риск высокНе использовать
Игнорировать внешние площадкиО бренде судят по упоминаниям на других сайтах, а не только по сайту компанииРаботать с PR, отзывами, рейтингами, справочниками
Оценивать результат по одному скриншотуОдин ответ не представителен: при повторе он может быть другимСерийный замер по методике выше

С чего начать GEO-продвижение: план из 7 шагов

Первые шаги не требуют нового сайта или большого бюджета — только диагностики и доработки ключевых страниц.

  1. Замерьте точку отсчёта. Подключите «Видимость в Алисе AI» в Вебмастере и AI Performance в Bing, проведите тест промптов по методике выше.
  2. Проверьте технический доступ. robots.txt, настройки CDN и антибота, nosnippet, отдача текста в HTML, скорость и индексация ключевых страниц.
  3. Соберите вопросы клиентов. Источники: отдел продаж, переписки в мессенджерах, поисковые подсказки, форумы, примеры запросов из отчёта Вебмастера и grounding queries из Bing.
  4. Перепишите ключевые страницы. Услуги, цены, «О компании», топовые статьи: короткий ответ в начале, факты и цифры, таблицы, FAQ, автор и дата обновления.
  5. Добавьте разметку и выровняйте данные. schema.org (Organization, Service, Article, FAQPage), одинаковые описания компании на сайте, в Яндекс Бизнесе, картах и справочниках.
  6. Расширьте внешние упоминания. Экспертные публикации в отраслевых СМИ, комментарии для журналистов, рейтинги, отзывы клиентов на независимых площадках.
  7. Повторяйте замер и корректируйте. Раз в 2–4 недели по тому же набору промптов. Смотрите, какие страницы начали цитировать, и масштабируйте то, что сработало.

Мнение эксперта агентства

«В проектах чаще всего видим одну и ту же картину: сайт неплохо ранжируется, но в ответах нейросетей вместо него цитируются агрегаторы, форумы и конкуренты. Причина обычно не в технике, а в текстах: на страницах услуг нет ни одного факта, который можно пересказать, — только «комплексный подход» и «команда профессионалов». Вторая частая причина — о компании почти не пишут на других сайтах. Мы начинаем с замера по промптам, затем переписываем 5–10 ключевых страниц и параллельно работаем с внешними площадками. Первые изменения в ответах с поиском обычно видны после переиндексации страниц, но оцениваем мы их только по серии замеров».

Полина Артемьева — операционный директор агентства «ШОЛЬЧЕВ», эксперт по развитию.

Вывод

GEO-продвижение — это ответ на то, что поиск стал отвечать сам. Алиса AI уже даёт ответ по 42% запросов в Яндексе, а кликабельность обычных ссылок под AI-сводкой Google падает примерно вдвое. Для бизнеса это означает новую метрику успеха: не только «на какой мы позиции», но и «есть ли нас в ответе и что о нас там сказано».

Что важно запомнить:

  • GEO строится поверх SEO: без индексации и видимости в поиске в ответы не попасть;
  • нейросети цитируют фрагменты — нужны чёткие ответы, цифры, источники и структура;
  • репутация за пределами сайта влияет на видимость сильнее, чем число ссылок;
  • результат измеряется сериями замеров и долями, а не единичными скриншотами;
  • гарантировать попадание в ответ нельзя, а системно повышать шансы — можно.

Что делать дальше. Если вы хотите понять, как ваш бренд сейчас представлен в Алисе AI, ChatGPT и AI Overviews, начните с GEO-аудита. Агентство Шольчев проверит технический доступ AI-роботов, замерит видимость по вашему набору промптов в сравнении с конкурентами и предложит план доработки страниц.

Источники

  1. Aggarwal P. et al. GEO: Generative Engine Optimization — Princeton University, IIT Delhi; ACM KDD 2024.
  2. Google Search Central. AI features and your website.
  3. Яндекс Вебмастер. Поиск с Yandex AI.
  4. Яндекс. Роботы Яндекса и их User-agent.
  5. Pew Research Center. Google users are less likely to click on links when an AI summary appears in the results, 22.07.2025.
  6. Ahrefs. An Analysis of AI Overview Brand Visibility Factors (75K Brands Studied), 2025.
  7. SEOnews. Быстрые ответы Алисы AI в Поиске набрали 49,5 млн ежемесячной аудитории, 29.07.2026.
  8. Sostav. Яндекс отчитался: 42% запросов в Поиске получают ответ нейросети, 29.07.2026.
  9. ppc.world. Вебмастер выкатил аналитику видимости сайта в нейроответах, 07.04.2026.
  10. Юнкис. Спецвыпуск: поиск и ИИ-ответы, 17.08.2026.
  11. Search Influence. Inside Bing's New AI Performance Report, 2026.

Часто задаваемые вопросы

Что такое GEO-продвижение простыми словами?

Это работа над тем, чтобы нейросети — Алиса AI, ChatGPT, Perplexity, AI Overviews — упоминали ваш бренд и ссылались на ваш сайт в своих ответах. В неё входят техническая настройка доступа, доработка контента и работа с упоминаниями на других сайтах.

Чем GEO отличается от SEO?

SEO борется за позицию страницы в списке ссылок, GEO — за место внутри ответа нейросети. В GEO оптимизируют не страницу целиком, а отдельные фрагменты, а результат измеряют долей упоминаний и цитирований. При этом GEO опирается на SEO: нейросети берут источники из поискового индекса.

Можно ли гарантировать попадание в ответ Алисы AI или ChatGPT?

Нет. Ответы генерируются заново на каждый запрос и зависят от формулировки, региона и алгоритмов платформы. Можно системно повышать долю ответов с упоминанием бренда и измерять её динамику.

Как узнать, цитирует ли Алиса AI мой сайт?

В Яндекс Вебмастере есть отчёт «Видимость сайта в Алисе AI» в разделе «Эффективность». Он показывает долю упоминаний сайта среди источников нейроответов, примеры запросов и конкурентов. Данные обновляются еженедельно.

Нужен ли файл llms.txt?

Он не обязателен. Google указывает, что для AI Overviews и AI Mode достаточно обычной индексации и допуска к сниппету, особых файлов не требуется. Начинать стоит с robots.txt, индексации и качества ключевых страниц.

Сколько времени нужно, чтобы увидеть результат GEO?

В ответах, которые строятся на поиске (Алиса AI, AI Overviews, поиск ChatGPT), изменения могут появиться после переиндексации доработанных страниц. Изменение того, что модели «знают» о бренде из обучения, занимает месяцы. Оценивать динамику стоит по серии замеров раз в 2–4 недели.

Нужно ли закрывать сайт от AI-ботов?

Зависит от цели. Если важно попадать в ответы, поисковых агентов (YandexAdditional, OAI-SearchBot, PerplexityBot) закрывать нельзя. Ботов, которые собирают данные для обучения моделей, можно настраивать отдельно.

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