Автор: Полина Артемьева — операционный директор агентства «ШОЛЬЧЕВ», эксперт по развитию. Факты проверены 02.10.2026.

В июле 2026 года Яндекс сообщил, что быстрые ответы Алисы AI показываются уже по 42% поисковых запросов, а ими пользуются 49,5 млн человек в месяц. Google за год расширил AI Overviews примерно с 15% до 43% выдачи. Пользователь всё чаще получает готовый ответ нейросети раньше, чем видит список сайтов. Поэтому у бизнеса появилась новая задача — GEO-продвижение: работа над тем, чтобы нейросети находили, понимали и цитировали ваш сайт.

В статье разберём, что такое GEO, как генеративные системы выбирают источники, чем GEO отличается от классического SEO, какие факторы влияют на цитирование и как честно измерить результат — с методикой теста и примерами промптов.

Короткий ответ. GEO (Generative Engine Optimization) — это оптимизация сайта и бренда под генеративные поисковые системы: Алису AI в Яндексе, AI Overviews и AI Mode в Google, ChatGPT, Perplexity. Цель SEO — высокая позиция в списке ссылок. Цель GEO — чтобы нейросеть взяла ваш контент в ответ, сослалась на сайт или упомянула бренд. GEO не заменяет SEO: нейросети отбирают источники в основном из того, что уже проиндексировано и хорошо ранжируется. Гарантировать попадание в ответ не может никто — ответы меняются от запроса к запросу.

Что изменилось в поиске в 2025–2026 годах

Поиск перестал быть списком из десяти ссылок: над ним появился слой ответов, которые пишет нейросеть. Вот ключевые факты, которые стоят за интересом к GEO.

Яндекс. По данным компании за II квартал 2026 года, быстрые ответы Алисы AI показываются по 42% запросов — на 7 п.п. больше, чем кварталом ранее. Ими пользуются 49,5 млн человек в месяц (SEOnews, Sostav). В апреле 2026 года в Яндекс Вебмастере появился отчёт «Видимость сайта в Алисе AI»: он показывает, как часто сайт попадает в источники нейроответов (ppc.world).

Google. AI Overviews и AI Mode строят ответ по схеме query fan-out: система делает несколько связанных поисков по подтемам и собирает из них сводку (Google Search Central). Исследование Pew Research Center (68 879 поисков, март 2025) показало: когда в выдаче есть AI-сводка, по обычным ссылкам кликают в 8% визитов против 15% без неё. По ссылкам внутри самой сводки кликают лишь в 1% случаев.

ChatGPT и другие ассистенты. Доля трафика из ChatGPT пока мала, но растёт: по наблюдению SE Ranking за 101 574 сайтами, она выросла с 0,23% в апреле до 0,32% в мае 2026 года (Юнкис). Microsoft в феврале 2026 года добавила в Bing Webmaster Tools отчёт AI Performance с числом цитирований сайта в Copilot (Search Influence).

Было Изменилось Что это значит для бизнеса Пользователь сравнивал 3–5 сайтов из выдачи Пользователь читает сводку нейросети и часто на ней останавливается Важно быть внутри ответа, а не только в списке ссылок под ним Успех измеряли позициями и кликами Появились метрики цитирования: Вебмастер, Bing AI Performance К отчётам по SEO добавляется отчёт по видимости в AI-ответах Один запрос — одна выдача Нейросеть раскладывает вопрос на несколько подзапросов Контент должен отвечать на связанные вопросы, а не на один ключ

Главное. Трафик из поиска не исчезает, но часть решений пользователь принимает до перехода на сайт. Если бренда нет в ответе нейросети, его нет и в списке вариантов, который человек рассматривает.

Что такое GEO-продвижение

GEO-продвижение (Generative Engine Optimization, генеративная оптимизация) — комплекс работ с сайтом, контентом и упоминаниями бренда, который повышает шанс попасть в ответы нейросетей как источник, ссылка или рекомендация.

Термин предложили исследователи Принстонского университета и IIT Delhi в работе «GEO: Generative Engine Optimization» (препринт — ноябрь 2023, публикация — конференция ACM KDD 2024). Авторы назвали «генеративными движками» системы, которые находят документы в интернете и пишут на их основе связный ответ со ссылками. Задача GEO в их постановке — повысить видимость источника внутри такого ответа.

В русскоязычной практике рядом встречаются и другие названия. Разница между ними скорее в акцентах:

Термин Расшифровка На чём акцент GEO Generative Engine Optimization Видимость в ответах генеративного поиска и ассистентов AEO Answer Engine Optimization Попадание в прямые ответы: быстрые ответы, голосовые ассистенты LLMO Large Language Model Optimization Как бренд представлен в знаниях и ответах языковых моделей «Продвижение в нейросетях» — Обиходное название для всего перечисленного

Важно не путать GEO-продвижение с геолокальным: в старом значении «GEO» означало продвижение в картах и региональной выдаче. В этой статье речь только о генеративном поиске.

Определение для цитирования. GEO — это работа не за позицию в списке, а за место в ответе: чтобы нейросеть выбрала ваш контент как источник и передала его смысл точно.

Как нейросети собирают ответ и выбирают источники

У нейросети два источника знаний, и для GEO это главное, что нужно понять.

Память модели. То, что модель усвоила при обучении. Знания зафиксированы на дату обучения и обновляются редко. Сюда попадает то, что много раз и согласованно написано о бренде в открытом интернете.

То, что модель усвоила при обучении. Знания зафиксированы на дату обучения и обновляются редко. Сюда попадает то, что много раз и согласованно написано о бренде в открытом интернете. Поиск в момент запроса (RAG, retrieval-augmented generation). Система ищет свежие документы в своём индексе и пишет ответ по ним. Так работают Алиса AI в поиске Яндекса, AI Overviews и AI Mode, поиск ChatGPT, Perplexity и Copilot. Именно здесь появляются ссылки на источники.

Упрощенно ответ с поиском собирается так:

Разбор вопроса. Модель переформулирует запрос и дробит его на подзапросы. Google называет это query fan-out, Bing показывает такие подзапросы в отчёте как grounding queries. Поиск кандидатов. По каждому подзапросу система берёт страницы из поискового индекса. Непроиндексированная или закрытая от робота страница дальше не проходит. Выбор фрагментов. Из страниц извлекаются конкретные абзацы, списки, строки таблиц, которые лучше всего отвечают на подвопрос. Нейросеть «читает» не страницу целиком, а её куски. Генерация. Модель пишет связный ответ, объединяя фрагменты из разных источников. Цитирование. К утверждениям привязываются ссылки на страницы, из которых они взяты.

Отсюда практический вывод: GEO начинается с того же, с чего начинается SEO, — с индексации. Google прямо пишет: чтобы попасть в AI Overviews или AI Mode, страница должна быть проиндексирована и мочь показываться со сниппетом, а особых требований сверх этого нет (Google Search Central). У Яндекса есть отдельные агенты YandexAdditional и YandexAdditionalBot: запрет для них в robots.txt убирает контент сайта из ответов поиска с Алисой AI (справка Яндекса).

Главное. Нейросеть цитирует не сайт целиком, а фрагмент, который лучше других отвечает на один из подвопросов. Чем понятнее и самодостаточнее фрагмент, тем выше шанс, что его возьмут.

GEO и SEO: в чём разница

GEO и SEO работают на одном фундаменте — индексации, качестве контента и доверии к сайту. Разница в том, что считается результатом и как он измеряется.

Параметр Классическое SEO GEO-продвижение Где показывается сайт Список ссылок в выдаче Яндекса и Google Ответ Алисы AI, AI Overviews / AI Mode, ChatGPT, Perplexity, Copilot Единица оптимизации Страница под запрос или кластер запросов Фрагмент страницы: определение, список, строка таблицы, факт Тип запроса Короткие ключи (2–4 слова) Длинные вопросы и диалоги с уточнениями Результат Позиция и клик на сайт Упоминание бренда, ссылка в источниках, точность передачи фактов Сигналы доверия Ссылки, поведенческие факторы, E-E-A-T Те же + упоминания бренда на сторонних площадках, согласованность данных о компании Стиль контента Полнота раскрытия темы, вхождения ключей Короткие ответы в начале блоков, цифры, источники, цитаты экспертов Инструменты измерения Яндекс Вебмастер, Search Console, Метрика, съём позиций «Видимость в Алисе AI», Bing AI Performance, ручные и автоматические тесты промптов, реферальный трафик из AI Стабильность результата Позиции меняются постепенно Ответ может отличаться при повторном запросе, замеры нужны сериями Срок первых изменений Обычно 3–6 месяцев Для RAG-ответов — после переиндексации страницы; для «памяти» моделей — месяцы и дольше

Что общего: оба подхода вознаграждают полезный, проверяемый контент и наказывают манипуляции. В том же исследовании Принстона переспам ключевыми словами не дал роста видимости в генеративных ответах.

Вывод. SEO отвечает на вопрос «найдут ли нас в выдаче», GEO — «приведет ли нас нейросеть как источник или вариант выбора». Без SEO-фундамента GEO не работает, но одного SEO уже не хватает, чтобы контролировать, как бренд представлен в ответах.

Факторы цитирования: что влияет на попадание в ответ нейросети

Ни Яндекс, ни Google, ни OpenAI не публикуют полный список факторов. Ниже — то, что подтверждают документация платформ и исследования. Для каждого фактора указано, на чём основан вывод.

1. Технический доступ и индексация

Что это. Роботы поисковиков и AI-сервисов должны видеть текст страницы.

Почему влияет. Кандидаты для ответа берутся из индекса; Google требует индексации и допуска к сниппету, Яндекс пишет ответы только по проиндексированным страницам.

Что делать.

проверить robots.txt: не закрыты ли YandexAdditional, Googlebot, OAI-SearchBot (поиск ChatGPT), PerplexityBot, Bingbot;

не ставить nosnippet и жесткий max-snippet на ключевые страницы;

отдавать основной текст в HTML, а не только через JavaScript: не все AI-роботы исполняют скрипты;

проверить, не блокирует ли AI-ботов CDN или защита от ботов (например, настройки Cloudflare).

2. Прямой ответ и понятная структура

Что это. Каждый блок начинается с ответа на свой вопрос, дальше идут детали.

Почему влияет. Нейросеть извлекает фрагменты, и самодостаточный абзац проще взять в ответ. Яндекс в справке про поиск с Алисой AI советует делать контент хорошо структурированным, информативным и грамотным (Яндекс Вебмастер).

Что делать. Давать короткие определения, заголовки-вопросы, списки, таблицы сравнения, блоки «Короткий ответ» и FAQ.

3. Факты, цифры, источники и цитаты

Что это. Проверяемые утверждения вместо общих слов.

Почему влияет. В экспериментах Принстона и IIT Delhi на 10 000 запросов лучше всего сработали три приёма: добавление цитат, статистики и ссылок на источники. Видимость в ответах росла до 40%, при проверке на Perplexity — до 37%. Переспам ключами не помог.

Что делать. Добавлять цифры с датой и источником, ссылки на первоисточники, цитаты названных экспертов, собственные данные из проектов.

4. Упоминания бренда за пределами сайта

Что это. Как часто и в каком контексте о компании пишут другие: СМИ, отраслевые порталы, рейтинги, форумы, отзовики.

Почему влияет. В исследовании Ahrefs по 75 000 брендов сильнее всего с видимостью в AI Overviews коррелировали упоминания бренда в интернете (0,664). У числа обратных ссылок корреляция в три раза ниже — 0,218. Это корреляция, а не доказанная причина, но сигнал заметный.

Что делать. Работать с внешними площадками: экспертные колонки, участие в рейтингах и подборках, отзывы, интервью, актуальные карточки в Яндекс Бизнесе и справочниках.

5. Экспертность и авторство

Что это. Понятно, кто написал материал и почему ему можно доверять.

Почему влияет. AI-ответы строятся поверх поискового ранжирования, а оно учитывает качество и достоверность. По данным Pew, в AI-сводках Google государственные сайты (.gov) встречались в три раза чаще, чем в обычной выдаче: 6% против 2%.

Что делать. Указывать автора с должностью и опытом, дату публикации и обновления, разметку Article и Organization, реальные кейсы с цифрами.

6. Актуальность

Что это. Данные и примеры соответствуют текущему состоянию рынка.

Почему влияет. Для вопросов про цены, сроки, правила и новинки нейросети ищут свежие документы в момент запроса.

Что делать. Обновлять ключевые страницы по графику, показывать дату проверки фактов, убирать устаревшие цифры.

7. Согласованные данные о компании

Что это. Название, услуги, цены, география и контакты одинаково описаны на сайте, в картах, справочниках и соцсетях.

Почему влияет. Нейросеть собирает представление о компании из множества источников. Противоречия приводят к неточным ответам или к тому, что бренд не упоминается вовсе.

Что делать. Провести инвентаризацию всех площадок, выровнять описания, добавить разметку schema.org.

8. Позиции в обычном поиске

Что это. Видимость сайта по запросам, на которые отвечает нейросеть, и по её подзапросам.

Почему влияет. Отчёт «Видимость в Алисе AI» строится по запросам, по которым сайт уже есть в выдаче: связь с обычным поиском прямая.

Что делать. Не сворачивать SEO, а расширять семантику вопросами и подтемами, на которые нейросеть раскладывает запрос.

Главное. В ответ нейросети попадает не самый оптимизированный текст, а самый проверяемый: с чётким ответом, цифрами, источниками и подтверждением со стороны других сайтов.

Как измерять результат GEO-продвижения

Результат GEO измеряется не позицией, а долей ответов, в которых бренд присутствует и представлен точно. Единой панели по всем нейросетям нет, поэтому картина собирается из нескольких источников.

Метрики

Метрика Что показывает Как считать Доля упоминаний (AI visibility) В какой части ответов назван бренд Ответы с брендом / все ответы по набору промптов, % Доля цитирований Как часто сайт стоит в источниках Ответы со ссылкой на домен / все ответы, % Доля голоса (share of voice) Положение против конкурентов Упоминания бренда / упоминания всех брендов ниши, % Место в ответе Первым или пятым назван бренд в списке Средний порядковый номер упоминания Точность и тональность Правильно ли нейросеть описывает услуги, цены, преимущества Доля ответов без фактических ошибок; позитив / нейтраль / негатив Трафик из AI-сервисов Сколько визитов и заявок приводят нейросети Сегмент в Метрике / GA4 по источникам: chatgpt.com, perplexity.ai, copilot.microsoft.com, gemini.google.com Брендовый спрос Косвенный эффект: человек узнал о бренде из ответа и ищет его по названию Динамика брендовых запросов в Wordstat и Search Console

Инструменты

Яндекс Вебмастер → «Эффективность» → «Видимость сайта в Алисе AI». Доля упоминаний среди источников, примеры запросов и конкуренты. Данные обновляются раз в неделю, история — 3 месяца, показов и переходов нет.

Доля упоминаний среди источников, примеры запросов и конкуренты. Данные обновляются раз в неделю, история — 3 месяца, показов и переходов нет. Bing Webmaster Tools → AI Performance. Число цитирований в Copilot, цитируемые страницы и grounding queries. Кликов и сравнения с конкурентами нет.

Число цитирований в Copilot, цитируемые страницы и grounding queries. Кликов и сравнения с конкурентами нет. Google Search Console. Показы и клики из AI Overviews и AI Mode входят в общий отчёт по типу поиска «Веб» и отдельно не выделяются.

Показы и клики из AI Overviews и AI Mode входят в общий отчёт по типу поиска «Веб» и отдельно не выделяются. Яндекс Метрика / GA4. Реферальные переходы из AI-сервисов и их конверсия в заявки. Часть переходов приходит без реферера и попадает в «прямые заходы».

Реферальные переходы из AI-сервисов и их конверсия в заявки. Часть переходов приходит без реферера и попадает в «прямые заходы». Тест промптов. Регулярный замер по фиксированному набору вопросов — вручную или сервисами мониторинга AI-видимости. Это единственный способ увидеть ChatGPT и Perplexity. Методика — в следующем разделе.

Важно. Ответы нейросетей меняются от запуска к запуску, зависят от региона, аккаунта и истории диалога. Один скриншот ничего не доказывает — ни успех, ни провал. Работает только серия замеров по одинаковым правилам.

Как проверить видимость бренда в нейросетях: методика теста

Честный замер — это фиксированный набор промптов, одинаковые условия и несколько повторов. Эту методику можно провести самостоятельно за 2–3 часа.

Шаг 1. Соберите набор промптов

30–50 вопросов в той формулировке, в которой их задают клиенты. Распределите их по четырём типам. Пример для маркетингового агентства:

Тип промпта Доля в наборе Примеры Информационный ~30% «Что такое GEO-продвижение и чем оно отличается от SEO?»; «Как попасть в ответы Алисы AI?» Сравнительный ~25% «SMM-агентство или фрилансер: что выбрать малому бизнесу?» Коммерческий ~30% «Посоветуй агентство по продвижению в нейросетях»; «Кто делает GEO-продвижение в [город]?» Брендовый ~15% «Что ты знаешь об агентстве [название]?»; «Отзывы о [название]»

Шаг 2. Зафиксируйте площадки и условия

Площадки: поиск Яндекса с Алисой AI, Google (AI Overviews / AI Mode), ChatGPT с включённым поиском, Perplexity. По задаче — GigaChat, Copilot.

поиск Яндекса с Алисой AI, Google (AI Overviews / AI Mode), ChatGPT с включённым поиском, Perplexity. По задаче — GigaChat, Copilot. Регион: один для всех замеров (например, Москва). Для локальных запросов регион меняет ответ сильнее всего.

один для всех замеров (например, Москва). Для локальных запросов регион меняет ответ сильнее всего. Формулировка: промпт вводится дословно, без уточнений и подсказок.

Шаг 3. Повторяйте и фиксируйте

Каждый промпт — минимум 3 запуска в разные дни. Для каждого запуска сохраняйте дату и время, режим или модель, полный текст ответа, список источников и скриншот.





Шаг 4. Заполните таблицу замера

Шаблон для фиксации результатов (строки заполняются реальными ответами перед публикацией):

Дата Площадка Промпт Бренд упомянут Место Ссылка на сайт Конкуренты в ответе Ошибки в фактах 01.10.2026 Алиса AI Что такое GEO-продвижение? нет нет нет нет нет 01.10.2026 ChatGPT (поиск) Посоветуй агентство по продвижению в нейросетях да 2 да Head Promo, Пиксель Плюс и др. нет 01.10.2026 Google AI Overviews Лучшее агентство по продвижению на маркетплейсах да 2 да EasyCommerce, IT agency и др. есть

Шаг 5. Посчитайте метрики и повторяйте замер

Из таблицы считаются доля упоминаний, доля цитирований и доля голоса по каждой площадке и типу промпта. Первый замер — точка отсчёта до начала работ, дальше — раз в 2–4 недели по тому же набору. Менять набор промптов между замерами нельзя: иначе динамику не с чем сравнить.

Пример: фрагмент, который нейросети проще цитировать

Итоги теста обычно показывают, какие страницы нужно переписать. Сравните два варианта одного абзаца на странице услуги:

Трудно цитировать Легко цитировать «Мы — команда профессионалов с индивидуальным подходом и предлагаем эффективное продвижение любого бизнеса» «GEO-аудит занимает 3 рабочих дня. В него входят проверка доступа AI-роботов, замер видимости по 40 промптам в 4 нейросетях и план доработки страниц»

Во втором варианте есть сущность (GEO-аудит), срок, состав работ и цифры. Его можно вставить в ответ без пересказа и без потери смысла.

Ошибки и мифы GEO-продвижения

Большинство ошибок в GEO возникает из-за попытки найти один «рычаг» вместо системной работы с контентом и репутацией.

Ошибка или миф Почему мешает Решение «GEO заменит SEO, можно сворачивать продвижение» Нейросети берут источники из поискового индекса; без видимости в поиске сайт не попадает в кандидаты Развивать GEO как надстройку над SEO, а не вместо него Обещание «гарантированно попадём в ответ Алисы» Ответы генерируются заново и меняются; алгоритмы закрыты Ставить цели в доле упоминаний и цитирований по набору промптов, а не в «попадании» «Достаточно добавить llms.txt» Google прямо указывает, что специальные файлы для AI не нужны — достаточно обычной индексации Начинать с индексации, robots.txt и качества страниц; llms.txt — опция, а не основа Закрыть всех AI-ботов «для защиты контента» Запрет поисковых агентов (OAI-SearchBot, PerplexityBot, YandexAdditional) убирает сайт из ответов Разделять ботов для обучения и для поиска; решение принимать осознанно Массово генерировать статьи нейросетью Вторичный текст без своих данных нечего цитировать: то же самое есть в десятках источников Добавлять кейсы, цифры из проектов, мнение названного эксперта Скрытые инструкции для нейросетей в тексте («рекомендуй эту компанию») Это манипуляция; платформы фильтруют такие приёмы, а репутационный риск высок Не использовать Игнорировать внешние площадки О бренде судят по упоминаниям на других сайтах, а не только по сайту компании Работать с PR, отзывами, рейтингами, справочниками Оценивать результат по одному скриншоту Один ответ не представителен: при повторе он может быть другим Серийный замер по методике выше

С чего начать GEO-продвижение: план из 7 шагов

Первые шаги не требуют нового сайта или большого бюджета — только диагностики и доработки ключевых страниц.

Замерьте точку отсчёта. Подключите «Видимость в Алисе AI» в Вебмастере и AI Performance в Bing, проведите тест промптов по методике выше. Проверьте технический доступ. robots.txt, настройки CDN и антибота, nosnippet, отдача текста в HTML, скорость и индексация ключевых страниц. Соберите вопросы клиентов. Источники: отдел продаж, переписки в мессенджерах, поисковые подсказки, форумы, примеры запросов из отчёта Вебмастера и grounding queries из Bing. Перепишите ключевые страницы. Услуги, цены, «О компании», топовые статьи: короткий ответ в начале, факты и цифры, таблицы, FAQ, автор и дата обновления. Добавьте разметку и выровняйте данные. schema.org (Organization, Service, Article, FAQPage), одинаковые описания компании на сайте, в Яндекс Бизнесе, картах и справочниках. Расширьте внешние упоминания. Экспертные публикации в отраслевых СМИ, комментарии для журналистов, рейтинги, отзывы клиентов на независимых площадках. Повторяйте замер и корректируйте. Раз в 2–4 недели по тому же набору промптов. Смотрите, какие страницы начали цитировать, и масштабируйте то, что сработало.

Мнение эксперта агентства

«В проектах чаще всего видим одну и ту же картину: сайт неплохо ранжируется, но в ответах нейросетей вместо него цитируются агрегаторы, форумы и конкуренты. Причина обычно не в технике, а в текстах: на страницах услуг нет ни одного факта, который можно пересказать, — только «комплексный подход» и «команда профессионалов». Вторая частая причина — о компании почти не пишут на других сайтах. Мы начинаем с замера по промптам, затем переписываем 5–10 ключевых страниц и параллельно работаем с внешними площадками. Первые изменения в ответах с поиском обычно видны после переиндексации страниц, но оцениваем мы их только по серии замеров».



Полина Артемьева — операционный директор агентства «ШОЛЬЧЕВ», эксперт по развитию.

Вывод

GEO-продвижение — это ответ на то, что поиск стал отвечать сам. Алиса AI уже даёт ответ по 42% запросов в Яндексе, а кликабельность обычных ссылок под AI-сводкой Google падает примерно вдвое. Для бизнеса это означает новую метрику успеха: не только «на какой мы позиции», но и «есть ли нас в ответе и что о нас там сказано».

Что важно запомнить:

GEO строится поверх SEO: без индексации и видимости в поиске в ответы не попасть;

нейросети цитируют фрагменты — нужны чёткие ответы, цифры, источники и структура;

репутация за пределами сайта влияет на видимость сильнее, чем число ссылок;

результат измеряется сериями замеров и долями, а не единичными скриншотами;

гарантировать попадание в ответ нельзя, а системно повышать шансы — можно.

Что делать дальше. Если вы хотите понять, как ваш бренд сейчас представлен в Алисе AI, ChatGPT и AI Overviews, начните с GEO-аудита. Агентство Шольчев проверит технический доступ AI-роботов, замерит видимость по вашему набору промптов в сравнении с конкурентами и предложит план доработки страниц.

Источники