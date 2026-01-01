Увеличение продаж на маркетплейсах

Идем по воронке сверху вниз: на каждом шаге есть метрика, которую можно проверить.

Сравниваем каждый показатель с прошлым периодом и с конкурентами в категории. Отклонение на одном шаге сразу показывает, куда смотреть: если показы на месте, а заказов меньше, проблема не в видимости, а в карточке или цене.

Увеличение оборота на маркетплейсах без роста прибыли считаем неудачей, поэтому в ежемесячном отчете рядом с выручкой всегда стоит маржа по каждому товару.

Чтобы увеличить продажи на маркетплейсе устойчиво, каждый месяц пересматриваем план: что сработало, что нет, куда переносить бюджет. Разовая правка карточек дает всплеск, системная работа — рост, который держится. Цель для каждого проекта фиксируем заранее: выручка, маржа или ДРР — в цифрах и сроках.