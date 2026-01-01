Увеличение продаж на маркетплейсах

Ozon
Характеристики и rich-контент, индекс цен, реклама с оплатой за заказ — подробнее на странице «увеличение продаж на Ozon».
Находим, где теряются продажи, и возвращаем рост выручки.
Идем по воронке сверху вниз: на каждом шаге есть метрика, которую можно проверить.
Сравниваем каждый показатель с прошлым периодом и с конкурентами в категории. Отклонение на одном шаге сразу показывает, куда смотреть: если показы на месте, а заказов меньше, проблема не в видимости, а в карточке или цене.
Увеличение оборота на маркетплейсах без роста прибыли считаем неудачей, поэтому в ежемесячном отчете рядом с выручкой всегда стоит маржа по каждому товару.
Чтобы увеличить продажи на маркетплейсе устойчиво, каждый месяц пересматриваем план: что сработало, что нет, куда переносить бюджет. Разовая правка карточек дает всплеск, системная работа — рост, который держится. Цель для каждого проекта фиксируем заранее: выручка, маржа или ДРР — в цифрах и сроках.
Работаем с причиной, а не с симптомом: если падает конверсия из-за размеров, реклама только ускорит потерю денег. Поэтому каждое действие в плане привязано к метрике воронки, которую оно должно сдвинуть.
|Причина
|Инструмент
|Услуга
|Мало показов
|Семантика, оптимизация названий и характеристик, правильная категория
|SEO карточек
|Низкий CTR и конверсия
|Новое главное фото, инфографика, rich-контент, ответы на вопросы
|контент в рамках SEO карточек
|Высокий ДРР
|Перестройка кампаний, отключение неокупаемых, контроль ставок
|реклама на маркетплейсах
|Мало трафика внутри площадки
|Блогеры, соцсети, контекст с переходом на карточку
|внешний трафик
|Out-of-stock, цена, юнит-экономика
|Прогноз поставок, пересчет цен и участия в акциях
|аналитика и юнит-экономика
|Рейтинг
|Разбор жалоб, доработка товара и упаковки, ответы на отзывы
|в рамках сопровождения
Характеристики и rich-контент, индекс цен, реклама с оплатой за заказ — подробнее на странице «увеличение продаж на Ozon».
Увеличение продаж на ВБ чаще всего упирается в фото, долю выкупа и склады ближе к покупателю. Увеличение продаж на Wildberries описано на странице «продвижение на Wildberries».
Буст продаж, полки и модели FBY и FBS — подробнее о том, как растут продажи на Яндекс Маркете.
Если магазин работает на нескольких площадках, разбор делаем по каждой отдельно: одна и та же позиция может хорошо расти на одной и стоять на месте на другой.
Был стабильный оборот, а потом заказы просели — находим причину и возвращаем позиции.
Увеличение продаж магазина на маркетплейсе, который месяцами держится на одном уровне.
Пересчитываем экономику и ищем, куда уходят деньги — подробнее о росте прибыли и о том, как снизить ДРР.
Увеличение продаж товаров на маркетплейсе начинаем с показов и карточки, а вывести позицию выше в выдаче помогает отдельная работа — вывести в ТОП.
Повышение продаж на маркетплейсах начинаем с одного-двух приоритетных направлений, чтобы быстро получить результат и не распылять бюджет. Когда первые изменения закрепились, переходим к следующим.
Увеличение продаж на маркетплейсах под ключ — для тех, кому нужен результат, а не рекомендации. Если хотите сначала увидеть проблемы, начните с аудита магазина: увеличение продаж на маркетплейсе после него идет по готовому плану.
Разбор воронки и юнит-экономики, список причин, план с приоритетами
от 100 000 ₽
Разбор и исправление причин: карточки, цены, реклама, поставки
от 150 000 ₽
Ежедневная работа с магазином, ежемесячный отчет и план
от 150 000 ₽/мес.
Результат зависит от стартовой точки, ниши и бюджета, поэтому кратный рост не обещаем. Ориентиры по нашим проектам: первые изменения в конверсии и ДРР — через 2–4 недели, заметный рост выручки — через 2–3 месяца. Сильнее всего растут магазины, у которых были явные провалы в воронке: пустые характеристики, out-of-stock, неокупаемая реклама.
Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.
Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.
Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.
Быстрые улучшения — цена, остатки, главное фото, отключение неокупаемой рекламы — дают эффект за 2–4 недели. Рост за счет SEO и рейтинга накапливается 2–3 месяца.
С воронки: сравнить показы, CTR, конверсию и выкуп до и после падения. Так видно, что сломалось — видимость, карточка, цена или наличие, — и что чинить первым.
Они работают вместе. SEO дает бесплатные показы и делает рекламу дешевле, реклама ускоряет набор продаж и отзывов. Без нормальной карточки реклама просто сжигает бюджет.
Часто да: перераспределить рекламу в окупаемые кампании, исправить карточки и остатки. Многие магазины теряют заказы не из-за маленького бюджета, а из-за провалов в воронке.
Обычно из-за акций с глубокими скидками, дорогой рекламы, возвратов и платного хранения. Считаем юнит-экономику по каждому товару и находим позиции, которые продаются в минус.
Да, с Ozon, Wildberries и Яндекс Маркетом — по отдельности или вместе. Для каждой площадки свой разбор, а отчет общий.
Стоимость — от 150 000 руб.; зависит от числа товаров, площадок и объема работ. Точную сумму называем после разбора магазина.