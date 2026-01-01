+7 (800) 777-61-74
Рост продаж

Увеличение продаж на маркетплейсах

Находим, где теряются продажи, и возвращаем рост выручки.

Диагностика

Как увеличить продажи на маркетплейсе: диагностика по воронке

Воронка с товарами на входе и монетами на выходе — путь от показов до прибыли и потерянные заказы

Идем по воронке сверху вниз: на каждом шаге есть метрика, которую можно проверить.

Сравниваем каждый показатель с прошлым периодом и с конкурентами в категории. Отклонение на одном шаге сразу показывает, куда смотреть: если показы на месте, а заказов меньше, проблема не в видимости, а в карточке или цене.

Увеличение оборота на маркетплейсах без роста прибыли считаем неудачей, поэтому в ежемесячном отчете рядом с выручкой всегда стоит маржа по каждому товару.

Чтобы увеличить продажи на маркетплейсе устойчиво, каждый месяц пересматриваем план: что сработало, что нет, куда переносить бюджет. Разовая правка карточек дает всплеск, системная работа — рост, который держится. Цель для каждого проекта фиксируем заранее: выручка, маржа или ДРР — в цифрах и сроках.

Разобраться в причинах самостоятельно помогут статьи блога о том, почему падают продажи на Wildberries и на Ozon.

Что делаем

Продвижение продаж на маркетплейсах: что делаем под каждую причину

Работаем с причиной, а не с симптомом: если падает конверсия из-за размеров, реклама только ускорит потерю денег. Поэтому каждое действие в плане привязано к метрике воронки, которую оно должно сдвинуть.

ПричинаИнструментУслуга
Мало показовСемантика, оптимизация названий и характеристик, правильная категорияSEO карточек
Низкий CTR и конверсияНовое главное фото, инфографика, rich-контент, ответы на вопросыконтент в рамках SEO карточек
Высокий ДРРПерестройка кампаний, отключение неокупаемых, контроль ставокреклама на маркетплейсах
Мало трафика внутри площадкиБлогеры, соцсети, контекст с переходом на карточкувнешний трафик
Out-of-stock, цена, юнит-экономикаПрогноз поставок, пересчет цен и участия в акцияханалитика и юнит-экономика
РейтингРазбор жалоб, доработка товара и упаковки, ответы на отзывыв рамках сопровождения
Маркетплейсы

Площадки

Ozon

Характеристики и rich-контент, индекс цен, реклама с оплатой за заказ — подробнее на странице «увеличение продаж на Ozon».

Wildberries

Увеличение продаж на ВБ чаще всего упирается в фото, долю выкупа и склады ближе к покупателю. Увеличение продаж на Wildberries описано на странице «продвижение на Wildberries».

Яндекс Маркет

Буст продаж, полки и модели FBY и FBS — подробнее о том, как растут продажи на Яндекс Маркете.

Если магазин работает на нескольких площадках, разбор делаем по каждой отдельно: одна и та же позиция может хорошо расти на одной и стоять на месте на другой.

Для кого

Кому подходит

Продажи упали.

Был стабильный оборот, а потом заказы просели — находим причину и возвращаем позиции.

Продажи стоят на месте.

Увеличение продаж магазина на маркетплейсе, который месяцами держится на одном уровне.

Оборот растет, прибыли нет.

Пересчитываем экономику и ищем, куда уходят деньги — подробнее о росте прибыли и о том, как снизить ДРР.

Новый товар не набирает заказы.

Увеличение продаж товаров на маркетплейсе начинаем с показов и карточки, а вывести позицию выше в выдаче помогает отдельная работа — вывести в ТОП.

Повышение продаж на маркетплейсах начинаем с одного-двух приоритетных направлений, чтобы быстро получить результат и не распылять бюджет. Когда первые изменения закрепились, переходим к следующим.

Форматы

Форматы работы

Увеличение продаж на маркетплейсах под ключ — для тех, кому нужен результат, а не рекомендации. Если хотите сначала увидеть проблемы, начните с аудита магазина: увеличение продаж на маркетплейсе после него идет по готовому плану.

Аудит и план

Разбор воронки и юнит-экономики, список причин, план с приоритетами

от 100 000 ₽

Под ключ

Разбор и исправление причин: карточки, цены, реклама, поставки

от 150 000 ₽

Помесячное сопровождение

Ежедневная работа с магазином, ежемесячный отчет и план

от 150 000 ₽/мес.

Почему ШОЛЬЧЕВ. Мы агентство по увеличению продаж на маркетплейсах: 300+ магазинов на сопровождении, сертифицированный технологический партнер OZON и Яндекс Маркет, Топ-2 в «Рейтинге Рунета 2026» по работе с маркетплейсами. Повышение продаж на маркетплейсе считаем в выручке и прибыли, а не в кликах.

Заказать аудит
Результаты и кейсы

Рост продаж на маркетплейсах: каких результатов ждать

Результат зависит от стартовой точки, ниши и бюджета, поэтому кратный рост не обещаем. Ориентиры по нашим проектам: первые изменения в конверсии и ДРР — через 2–4 недели, заметный рост выручки — через 2–3 месяца. Сильнее всего растут магазины, у которых были явные провалы в воронке: пустые характеристики, out-of-stock, неокупаемая реклама.

x5DeLonghiИтальянская премиум-техника · Яндекс.Маркет
Оборот за год
20 млн → 100 млн ₽ / мес
Я.МАРКЕТокт 2022 — ноя 2023

В 5 раз увеличили продажи DeLonghi на Яндекс.Маркете

Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.

Читать на VC

VC.ru · 5,7K просмотров

x6ГаммаМатериалы для творчества · 125 лет бренду · Ozon + WB
Оборот за 5 месяцев
Прогноз 4 млн → факт 25 млн ₽
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

В 6 раз увеличили оборот Гамма на Ozon и Wildberries

Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.

Читать на VC

VC.ru · 850 просмотров

+93%Абрау-ДюрсоБезалкогольные напитки · топ-5 FMCG · Ozon + WB
Продаж за 6 месяцев
2000 бутылок в день на WB
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

Увеличили продажи Абрау-Дюрсо на Ozon и Wildberries на 93%

Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.

Читать на VC

VC.ru · 985 просмотров

Смотреть все кейсы
Вопросы

Частые вопросы

Евгений Шольчев, основатель агентства
Евгений ШольчевОснователь агентства

Быстрые улучшения — цена, остатки, главное фото, отключение неокупаемой рекламы — дают эффект за 2–4 недели. Рост за счет SEO и рейтинга накапливается 2–3 месяца.

С воронки: сравнить показы, CTR, конверсию и выкуп до и после падения. Так видно, что сломалось — видимость, карточка, цена или наличие, — и что чинить первым.

Они работают вместе. SEO дает бесплатные показы и делает рекламу дешевле, реклама ускоряет набор продаж и отзывов. Без нормальной карточки реклама просто сжигает бюджет.

Часто да: перераспределить рекламу в окупаемые кампании, исправить карточки и остатки. Многие магазины теряют заказы не из-за маленького бюджета, а из-за провалов в воронке.

Обычно из-за акций с глубокими скидками, дорогой рекламы, возвратов и платного хранения. Считаем юнит-экономику по каждому товару и находим позиции, которые продаются в минус.

Да, с Ozon, Wildberries и Яндекс Маркетом — по отдельности или вместе. Для каждой площадки свой разбор, а отчет общий.

Стоимость — от 150 000 руб.; зависит от числа товаров, площадок и объема работ. Точную сумму называем после разбора магазина.