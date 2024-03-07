Мы подбираем блогеров из нашей огромной базы, в которой есть как микро-инфлюенсеры, так и крупные лидеры мнений. Мы выбираем их под ваш запрос для одного продукта и под его целевую аудиторию. Для одного продукта будет работать один тип блогеров, для другого подойдёт совершенно иная подборка инфлюенсеров. Под каждый конкретный продукт мы собираем индивидуальный список блогеров.