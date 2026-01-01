Подход

Реклама Вайлдберриз для бренда — это не «включить кампанию и ждать», а ежедневное управление ставками, фразами и бюджетом по каждому артикулу.

Агентство Шольчев берет рекламу на Wildberries под ключ: от аудита кабинета до еженедельного отчета по заказам, выручке и ДРР.