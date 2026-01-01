Ручная ставка
Есть спрос и конверсия, нужно держать позиции по ключевым фразам.
Где показывается: поиск и каталог, рекомендации, ставка по зонам и кластерам
Настраиваем и ведем рекламу на Wildberries так, чтобы она приносила заказы с понятной долей рекламных расходов. Держим ДРР в согласованном с вами коридоре и отчитываемся каждую неделю.
Реклама Вайлдберриз для бренда — это не «включить кампанию и ждать», а ежедневное управление ставками, фразами и бюджетом по каждому артикулу.
Агентство Шольчев берет рекламу на Wildberries под ключ: от аудита кабинета до еженедельного отчета по заказам, выручке и ДРР.
Мы настраиваем внутреннюю рекламу Wildberries во всех зонах показа — в поиске, каталоге, карточках товаров и рекомендациях — и подбираем формат под задачу конкретного SKU.
Реклама внутри Wildberries покупается в кабинете продавца и оплачивается за показы (CPM) или за клики (CPC). Реклама товаров на Wildberries всегда настраивается на уровне артикула: у хита продаж и у новинки разные ставки, фразы и цели.
Есть спрос и конверсия, нужно держать позиции по ключевым фразам.
Где показывается: поиск и каталог, рекомендации, ставка по зонам и кластерам
Карточка с высоким CTR и конверсией: платите только за переходы.
Где показывается: поиск, каталог
Старт новинки, сбор статистики по запросам.
Где показывается: все зоны — показы распределяет алгоритм
Сопутствующие товары, перехват спроса у конкурентов.
Где показывается: «Похожие товары», «С этим товаром покупают»
Запуск бренда или линейки, сезонный пик, распродажи.
Где показывается: главная, поиск, каталог
Реклама в поиске Wildberries забирает горячий спрос: покупатель уже ввел запрос. Реклама в каталоге Wildberries работает на тех, кто листает категорию, поэтому там решают цена и главное фото.
Реклама товара Wildberries без отзывов и реклама карточки Wildberries с рейтингом 4,8 требуют разных решений: первой нужны охват и первые заказы, второй — позиции при минимальной ставке. Реклама карточки товара Wildberries в рекомендациях продает сопутствующие товары.
Если нужен трафик извне площадки — от блогеров, из VK или Яндекс Директа, — это отдельная услуга: внешний трафик на Wildberries.
Ведение рекламы — это ежедневная работа с кабинетом: настройку, ставки и бюджет берем на себя, вы получаете заказы и отчеты.
Кто и по каким ставкам занимает первые позиции по вашим запросам.
Отделяем конверсионные запросы от тех, что дают только показы.
Разводим артикулы по кампаниям и зонам показа, задаем бюджеты и автопополнение.
Корректируем ставки под целевой ДРР с помощью собственных AI-биддеров и исключаем нецелевые запросы.
Сравниваем 2–3 варианта главного фото и оставляем тот, у которого выше CTR.
Расход, остатки, позиции.
Заказы и выручка с рекламы, ДРР по кампаниям и SKU, план на неделю.
Настройка рекламы Wildberries без ежедневного контроля быстро теряет эффективность: конкуренты меняют ставки, спрос смещается.
Если нужно только настроить рекламу на Вайлдберриз и передать кабинет вашему менеджеру, подойдет разовый формат: настройка рекламы на Wildberries с инструкцией по ведению.
Если задача — не просто настроить рекламу, а держать результат месяцами, подключайте ведение.
Работу с карточками, ценами и акциями ведем в услуге продвижение на Wildberries.
ДРР снижаем за счет трех рычагов: убираем расходы, которые не приносят заказов, перераспределяем бюджет между артикулами и повышаем конверсию карточки.
Отключаем фразы, которые собирают клики, но не приносят заказов.
Переносим бюджет от артикулов с низкой маржой к тем, что окупают рекламу.
Чем чаще покупают, тем дешевле заказ. Карточку дорабатываем с командой SEO-продвижения на Wildberries.
ДРР (доля рекламных расходов) — процент выручки, который уходит на рекламу. Считаем его по каждой кампании и SKU, а также общий — к выручке магазина.
|Показатель
|До оптимизации
|После
|Расходы на рекламу
|150 000 ₽
|110 000 ₽
|Выручка
|1 000 000 ₽
|970 000 ₽
|ДРР
|15%
|≈ 11,3%
В примере отключили фразы, которые тратили 40 000 ₽ почти без заказов; выручка снизилась на 30 000 ₽.
Снижение ДРР Wildberries не самоцель: иногда выгоднее поднять ДРР ради доли в категории. Поэтому оптимизация ДРР Wildberries привязана к марже товара, а оптимизация рекламного бюджета Wildberries — к плану по прибыли. Оптимизация рекламы Wildberries идет ежедневно. Эффективная реклама Wildberries — та, после которой растет чистая прибыль, а не только оборот. Связь рекламы с юнит-экономикой ассортимента — на странице аналитика маркетплейсов.
Рекламу нового товара на Wildberries запускаем поэтапно: сначала собираем статистику по запросам, затем переводим бюджет в фразы, которые приносят заказы.
Заголовок с ключевыми словами, характеристики, фото и инфографика. Без этого реклама нового товара Wildberries покупает клики, которые не превращаются в заказы.
Запуск рекламы Wildberries начинаем с единой ставки на 7–14 дней: алгоритм показывает товар в разных зонах, мы видим, по каким запросам есть заказы.
Конверсионные кластеры переводим на ручную ставку или оплату за клик, остальные — в минус-фразы.
Работа над рекламой идет в шесть этапов, от заявки до регулярных отчетов; первые изменения в заказах видны через 2–4 недели после старта.
Разбираем запрос, запрашиваем доступ к кабинету.
Структура кампаний, ставки, ДРР по SKU, состояние карточек. Подробнее — аудит Wildberries.
Медиаплан, целевой ДРР по артикулам, прогноз заказов.
Настройка кампаний, ставок и минус-фраз.
Ставки, фразы, бюджет, тесты обложек.
Отчет по рекламе и P&L, ежемесячный разбор стратегии.
Стоимость рекламы Wildberries складывается из двух частей: рекламного бюджета, который вы пополняете в кабинете площадки, и оплаты работы агентства.
Реклама Wildberries под ключ означает, что за результат отвечает одна команда — от стратегии до отчета. Итоговую цену ведения рекламы Wildberries называем после аудита: она зависит от числа SKU и объема бюджета. Если вы ищете агентство для развития на Wildberries, которое отвечает за цифры, мы KPI фиксируем в договоре.
от 100 000 ₽
от 150 000 ₽/мес
от 150 000 ₽/мес
10+ публикаций на VC.ru за 2023–2025 с полным разбором методики. Это лишь часть: основной объём работ закрыт NDA, поэтому остаётся за кадром
Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.
Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.
Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.
Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.
Реклама на Вайлдберриз стоит как сумма двух платежей: рекламного бюджета, который вы платите площадке, и оплаты ведения агентству. Бюджет зависит от категории и ставок конкурентов, минимальное пополнение кампании в кабинете — 1 000 ₽. Ведение рекламы — от 150 000 ₽ в месяц, точную сумму называем после аудита кабинета.
Нормальный ДРР — тот, при котором товар остается прибыльным после рекламы, поэтому единой цифры нет. Допустимый ДРР считаем от маржи артикула: из маржи до рекламы вычитаем целевую прибыль. У новинки в первые недели ДРР выше, у хита продаж — ниже. Средний ДРР магазинов наших клиентов — 6%.
Первые изменения в показах, кликах и заказах видны через 2–4 недели после запуска. Стабильный рост оборота обычно приходится на 2–3-й месяц работы. Срок зависит от состояния карточек, сезонности категории и размера рекламного бюджета, поэтому прогноз по заказам даем после аудита кабинета, а не до него.
Да, новинке реклама нужна больше всего: без истории продаж алгоритм почти не показывает карточку в поиске. Запускаем кампанию на единой ставке, собираем статистику по запросам, затем переводим бюджет в фразы с заказами. Первые недели ДРР у нового товара выше целевого, срок выхода на план согласуем заранее.
Внутренняя реклама Wildberries показывает товар покупателям внутри площадки — в поиске, каталоге и рекомендациях — и оплачивается в кабинете продавца. Внешняя приводит покупателей с других площадок: от блогеров, из VK, Яндекс Директа. Внутренняя работает с уже сформированным спросом, внешняя создает новый и помогает карточке расти в органической выдаче.
Да, базовое SEO карточки лучше сделать до запуска рекламы. Без ключевых слов в заголовке и характеристиках товар не попадет в релевантную выдачу, а слабые фото снижают CTR и повышают стоимость заказа. Если карточка требует доработки, сначала исправляем контент, затем запускаем кампании — так реклама окупается быстрее.
Каждую неделю вы получаете отчет по рекламе: расход, заказы и выручка с рекламы, ДРР по кампаниям и SKU, изменения ставок и план на следующую неделю. Данные доступны онлайн в BI-дашборде. Раз в месяц проводим созвон и разбираем стратегию: что масштабировать, что отключить, как меняется прибыль.
Оставьте заявку: в течение рабочего дня свяжемся, запросим доступ к кабинету и подготовим расчет — какой бюджет нужен, какой ДРР реален для вашей категории и сколько стоит ведение.
Также ведем рекламу на Ozon — если вы продаете на обеих площадках, стратегию и отчеты сведем в один дашборд.