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Реклама Wildberries

Реклама на Wildberries

Настраиваем и ведем рекламу на Wildberries так, чтобы она приносила заказы с понятной долей рекламных расходов. Держим ДРР в согласованном с вами коридоре и отчитываемся каждую неделю.

300+магазинов на сопровождении
6%средний ДРР магазинов наших клиентов
+30%к обороту на второй месяц работы
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Золотая мишень со стрелой в центре, стопка монет и растущие столбцы — реклама, которая окупается
Подход

Реклама Вайлдберриз для бренда — это не «включить кампанию и ждать», а ежедневное управление ставками, фразами и бюджетом по каждому артикулу.

Агентство Шольчев берет рекламу на Wildberries под ключ: от аудита кабинета до еженедельного отчета по заказам, выручке и ДРР.

Форматы

Какую рекламу на Wildberries мы настраиваем

Мы настраиваем внутреннюю рекламу Wildberries во всех зонах показа — в поиске, каталоге, карточках товаров и рекомендациях — и подбираем формат под задачу конкретного SKU.

Реклама внутри Wildberries покупается в кабинете продавца и оплачивается за показы (CPM) или за клики (CPC). Реклама товаров на Wildberries всегда настраивается на уровне артикула: у хита продаж и у новинки разные ставки, фразы и цели.

Оплата за показы · CPM

Ручная ставка

Есть спрос и конверсия, нужно держать позиции по ключевым фразам.

Где показывается: поиск и каталог, рекомендации, ставка по зонам и кластерам

Оплата за клики · CPC

Оплата за клик

Карточка с высоким CTR и конверсией: платите только за переходы.

Где показывается: поиск, каталог

Оплата за показы · CPM

Единая ставка

Старт новинки, сбор статистики по запросам.

Где показывается: все зоны — показы распределяет алгоритм

Оплата за клики · CPC

Полки в карточках и рекомендациях

Сопутствующие товары, перехват спроса у конкурентов.

Где показывается: «Похожие товары», «С этим товаром покупают»

Баннеры

Медийная реклама

Запуск бренда или линейки, сезонный пик, распродажи.

Где показывается: главная, поиск, каталог

Карточка товара с курсором, лупа и сумка покупок — выбор формата рекламы на Wildberries
Выбор формата

Реклама в поиске Wildberries забирает горячий спрос: покупатель уже ввел запрос. Реклама в каталоге Wildberries работает на тех, кто листает категорию, поэтому там решают цена и главное фото.

Реклама товара Wildberries без отзывов и реклама карточки Wildberries с рейтингом 4,8 требуют разных решений: первой нужны охват и первые заказы, второй — позиции при минимальной ставке. Реклама карточки товара Wildberries в рекомендациях продает сопутствующие товары.

Если нужен трафик извне площадки — от блогеров, из VK или Яндекс Директа, — это отдельная услуга: внешний трафик на Wildberries.

Что входит

Что входит в ведение рекламы

Ведение рекламы — это ежедневная работа с кабинетом: настройку, ставки и бюджет берем на себя, вы получаете заказы и отчеты.

Анализ ставок и конкурентов

Кто и по каким ставкам занимает первые позиции по вашим запросам.

Подбор фраз

Отделяем конверсионные запросы от тех, что дают только показы.

Настройка кампаний

Разводим артикулы по кампаниям и зонам показа, задаем бюджеты и автопополнение.

Управление ставками и минус-фразами

Корректируем ставки под целевой ДРР с помощью собственных AI-биддеров и исключаем нецелевые запросы.

Тесты обложек

Сравниваем 2–3 варианта главного фото и оставляем тот, у которого выше CTR.

Ежедневный контроль

Расход, остатки, позиции.

Еженедельный отчет

Заказы и выручка с рекламы, ДРР по кампаниям и SKU, план на неделю.

Настройка рекламы Wildberries без ежедневного контроля быстро теряет эффективность: конкуренты меняют ставки, спрос смещается.

Гаечный ключ и шестерёнка в кольце стрелок — разовая настройка или постоянное ведение рекламы
Формат работы
Нужна только настройка

Разовая настройка

Если нужно только настроить рекламу на Вайлдберриз и передать кабинет вашему менеджеру, подойдет разовый формат: настройка рекламы на Wildberries с инструкцией по ведению.

Нужен результат месяцами

Ведение рекламы

Если задача — не просто настроить рекламу, а держать результат месяцами, подключайте ведение.

Работу с карточками, ценами и акциями ведем в услуге продвижение на Wildberries.

ДРР

Как мы снижаем ДРР

ДРР снижаем за счет трех рычагов: убираем расходы, которые не приносят заказов, перераспределяем бюджет между артикулами и повышаем конверсию карточки.

Отключение фраз без заказов

Отключаем фразы, которые собирают клики, но не приносят заказов.

Перераспределение бюджета по SKU

Переносим бюджет от артикулов с низкой маржой к тем, что окупают рекламу.

Рост CTR и конверсии карточки

Чем чаще покупают, тем дешевле заказ. Карточку дорабатываем с командой SEO-продвижения на Wildberries.

Формула и пример
Определение

ДРР (доля рекламных расходов) — процент выручки, который уходит на рекламу. Считаем его по каждой кампании и SKU, а также общий — к выручке магазина.

ДРР=расходы на рекламу÷выручка×100%
Пример расчета. Цифры условные, это не данные клиента
ПоказательДо оптимизацииПосле
Расходы на рекламу150 000 ₽110 000 ₽
Выручка1 000 000 ₽970 000 ₽
ДРР15%≈ 11,3%

В примере отключили фразы, которые тратили 40 000 ₽ почти без заказов; выручка снизилась на 30 000 ₽.

Снижение ДРР Wildberries не самоцель: иногда выгоднее поднять ДРР ради доли в категории. Поэтому оптимизация ДРР Wildberries привязана к марже товара, а оптимизация рекламного бюджета Wildberries — к плану по прибыли. Оптимизация рекламы Wildberries идет ежедневно. Эффективная реклама Wildberries — та, после которой растет чистая прибыль, а не только оборот. Связь рекламы с юнит-экономикой ассортимента — на странице аналитика маркетплейсов.

Смотреть тарифы
Новый товар

Реклама нового товара на Wildberries

Рекламу нового товара на Wildberries запускаем поэтапно: сначала собираем статистику по запросам, затем переводим бюджет в фразы, которые приносят заказы.

Готовим карточку

Заголовок с ключевыми словами, характеристики, фото и инфографика. Без этого реклама нового товара Wildberries покупает клики, которые не превращаются в заказы.

Запуск на единой ставке

Запуск рекламы Wildberries начинаем с единой ставки на 7–14 дней: алгоритм показывает товар в разных зонах, мы видим, по каким запросам есть заказы.

Бюджет — в фразы с заказами

Конверсионные кластеры переводим на ручную ставку или оплату за клик, остальные — в минус-фразы.

ДРР у новинки выше целевого

Это плата за историю продаж и первые отзывы. Горизонт выхода на целевой ДРР согласуем с вами до запуска.

Первые 2–4 недели
Процесс

Этапы работы

Работа над рекламой идет в шесть этапов, от заявки до регулярных отчетов; первые изменения в заказах видны через 2–4 недели после старта.

01

Заявка

  • 1 рабочий день

Разбираем запрос, запрашиваем доступ к кабинету.

02

Аудит кабинета

  • 3–5 рабочих дней

Структура кампаний, ставки, ДРР по SKU, состояние карточек. Подробнее — аудит Wildberries.

03

Стратегия и бюджет

  • 5–7 рабочих дней

Медиаплан, целевой ДРР по артикулам, прогноз заказов.

04

Запуск

  • До 7 дней после утверждения стратегии

Настройка кампаний, ставок и минус-фраз.

05

Оптимизация

  • Ежедневно

Ставки, фразы, бюджет, тесты обложек.

06

Отчет

  • Еженедельно и ежемесячно

Отчет по рекламе и P&L, ежемесячный разбор стратегии.

Стоимость

Сколько стоит реклама на Wildberries

Стоимость рекламы Wildberries складывается из двух частей: рекламного бюджета, который вы пополняете в кабинете площадки, и оплаты работы агентства.

Рекламный бюджет

Платится Wildberries за показы и клики и зависит от категории, ставок конкурентов и плана по заказам.

Площадке

Оплата агентству

За настройку, управление и отчетность.

Агентству
Тарифы

Реклама Wildberries: цена работы агентства

Реклама Wildberries под ключ означает, что за результат отвечает одна команда — от стратегии до отчета. Итоговую цену ведения рекламы Wildberries называем после аудита: она зависит от числа SKU и объема бюджета. Если вы ищете агентство для развития на Wildberries, которое отвечает за цифры, мы KPI фиксируем в договоре.

Разово

Разовая настройка

  • Wildberries

от 100 000 ₽

  • Аудит
  • Структура кампаний
  • Фразы и ставки
  • Инструкция для вашей команды
Эта услуга

Ведение рекламы

  • Wildberries

от 150 000 ₽/мес

  • Настройка
  • Ежедневное управление ставками
  • Тесты обложек
  • Еженедельный отчет
Ежемесячно

Комплексное ведение магазина

от 150 000 ₽/мес

  • Реклама, SEO, контент, аналитика
  • Команда из 4 специалистов
Кейсы клиентов

Реальные результаты. Публично подтверждённые

10+ публикаций на VC.ru за 2023–2025 с полным разбором методики. Это лишь часть: основной объём работ закрыт NDA, поэтому остаётся за кадром

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DeLonghiИтальянская премиум-техника · Яндекс.Маркет
Оборот за год20 млн → 100 млн ₽ / мес
Я.МАРКЕТокт 2022 — ноя 2023

В 5 раз увеличили продажи DeLonghi на Яндекс.Маркете

Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.

Читать на VC

VC.ru · 5,7K просмотров

x6
ГаммаМатериалы для творчества · 125 лет бренду · Ozon + WB
Оборот за 5 месяцевПрогноз 4 млн → факт 25 млн ₽
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

В 6 раз увеличили оборот Гамма на Ozon и Wildberries

Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.

Читать на VC

VC.ru · 850 просмотров

x4
RedmondМеждународный бренд техники · 30 стран · Яндекс.Маркет
Продаж за годДРР: 10%+ → 3,5% за 3 мес
Я.МАРКЕТ1 год сотрудничества

В 4 раза подняли продажи Redmond на Яндекс.Маркете

Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.

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VC.ru · 1,3K просмотров

+93%
Абрау-ДюрсоБезалкогольные напитки · топ-5 FMCG · Ozon + WB
Продаж за 6 месяцев2000 бутылок в день на WB
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

Увеличили продажи Абрау-Дюрсо на Ozon и Wildberries на 93%

Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.

Читать на VC

VC.ru · 985 просмотров

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Вопросы

Вопросы о рекламе на Wildberries

Реклама на Вайлдберриз стоит как сумма двух платежей: рекламного бюджета, который вы платите площадке, и оплаты ведения агентству. Бюджет зависит от категории и ставок конкурентов, минимальное пополнение кампании в кабинете — 1 000 ₽. Ведение рекламы — от 150 000 ₽ в месяц, точную сумму называем после аудита кабинета.

Нормальный ДРР — тот, при котором товар остается прибыльным после рекламы, поэтому единой цифры нет. Допустимый ДРР считаем от маржи артикула: из маржи до рекламы вычитаем целевую прибыль. У новинки в первые недели ДРР выше, у хита продаж — ниже. Средний ДРР магазинов наших клиентов — 6%.

Первые изменения в показах, кликах и заказах видны через 2–4 недели после запуска. Стабильный рост оборота обычно приходится на 2–3-й месяц работы. Срок зависит от состояния карточек, сезонности категории и размера рекламного бюджета, поэтому прогноз по заказам даем после аудита кабинета, а не до него.

Да, новинке реклама нужна больше всего: без истории продаж алгоритм почти не показывает карточку в поиске. Запускаем кампанию на единой ставке, собираем статистику по запросам, затем переводим бюджет в фразы с заказами. Первые недели ДРР у нового товара выше целевого, срок выхода на план согласуем заранее.

Внутренняя реклама Wildberries показывает товар покупателям внутри площадки — в поиске, каталоге и рекомендациях — и оплачивается в кабинете продавца. Внешняя приводит покупателей с других площадок: от блогеров, из VK, Яндекс Директа. Внутренняя работает с уже сформированным спросом, внешняя создает новый и помогает карточке расти в органической выдаче.

Да, базовое SEO карточки лучше сделать до запуска рекламы. Без ключевых слов в заголовке и характеристиках товар не попадет в релевантную выдачу, а слабые фото снижают CTR и повышают стоимость заказа. Если карточка требует доработки, сначала исправляем контент, затем запускаем кампании — так реклама окупается быстрее.

Каждую неделю вы получаете отчет по рекламе: расход, заказы и выручка с рекламы, ДРР по кампаниям и SKU, изменения ставок и план на следующую неделю. Данные доступны онлайн в BI-дашборде. Раз в месяц проводим созвон и разбираем стратегию: что масштабировать, что отключить, как меняется прибыль.

Расчет рекламы

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Также ведем рекламу на Ozon — если вы продаете на обеих площадках, стратегию и отчеты сведем в один дашборд.

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