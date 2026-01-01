- маржа стабильна несколько месяцев подряд, товар окупается;
- оборот стоит на месте, хотя спрос в категории есть;
- ДРР растет быстрее выручки — каждый новый заказ дороже предыдущего;
- остатки, цены и поставки держатся на ручном труде и одном человеке;
- одна площадка дает почти весь оборот.
Направления роста: развитие бизнеса на маркетплейсах по шагам
Для каждого магазина выбираем два-три направления с лучшей отдачей, а не все сразу.
|Направление
|Что делаем
|Связанная услуга
|Расширение ассортимента
|Ищем ниши и смежные товары по спросу и марже, считаем экономику до закупки
|аналитика и юнит-экономика
|Новые площадки
|Выходим на вторую и третью площадку по расчету, связываем остатки
|выход на новые площадки
|Реклама без роста ДРР
|Перестраиваем кампании, отключаем неокупаемые, масштабируем окупаемые
|снижение ДРР
|Внешний трафик
|Блогеры, соцсети и контекст с переходом на карточку
|внешний трафик
|Операционное ведение
|Ежедневная работа с остатками, ценами, отзывами и отчетами
|операционное ведение магазина
|Автоматизация и интеграции
|Связываем площадки с учетной системой, настраиваем автообновление цен и остатков