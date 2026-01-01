Выход на несколько маркетплейсов

Аудит готовности и план
Экономика по площадкам, проверка каталога и учета, план выхода
от 100 000 ₽
Продавайте на Ozon и Wildberries одновременно — без хаоса в остатках, ценах и рекламе.
Помогаем продавать на Ozon и Wildberries как одной системой: считаем экономику по каждой площадке, адаптируем карточки, связываем остатки и цены через учетную систему и ведем сводную аналитику. Подходит, если вы уже продаете на одной площадке и хотите добавить вторую или третью или запускаетесь сразу на нескольких.
У каждого маркетплейса своя аудитория: часть покупателей заказывает только на одной из них.
Новые тарифы, блокировка карточки или просадка спроса на одной площадке не останавливают весь бизнес.
Тот же товар и те же поставки работают на большую аудиторию, а закупка крупными партиями снижает себестоимость.
Больший объем закупки и стабильная выручка из нескольких каналов упрощают разговор с поставщиками и банками.
Решение о выходе принимаем по цифрам: сравниваем прибыль с единицы, спрос в категории и стоимость привлечения покупателя на каждом маркетплейсе. Если новый канал не окупается, говорим об этом до старта.
Новый канал удваивает не только выручку, но и число процессов. Если не подготовиться, рост съедают ошибки.
Продажа товара, которого уже нет: последнюю единицу купили на одной площадке, а на другой она еще числится в наличии. Итог — отмена заказа и штраф.
Комиссии, логистика и хранение отличаются, поэтому одна и та же цена дает разную маржу.
Если цены в разных каналах сильно расходятся, покупатель уходит туда, где дешевле, а вы теряете маржу.
Отгрузки, вопросы покупателей, отзывы и реклама удваиваются, а людей столько же.
Шаблоны названий, обязательные характеристики и правила для фото у каждого маркетплейса свои — одну карточку просто скопировать не получится.
Самый частый сценарий: товар уже продается на одной площадке, экономика понятна, и нужно перенести опыт на вторую.
Подходит, если товар проверен в другом канале — например, в рознице. Если бизнес новый, начните с решения «запуск продаж с нуля».
Третья площадка с моделями FBY, FBS, Экспресс и DBS — подробнее про выход на Яндекс Маркет.
Avito или Мегамаркет — как следующий этап после трех площадок.
Шесть этапов; каждый заканчивается результатом, который вы проверяете до перехода к следующему.
Считаем прибыль с единицы товара на каждой площадке и решаем, что и где продавать.
5–7 рабочих дней
Выбираем схему отдельно для каждого канала и делим остатки между складами.
2–4 рабочих дня
Переписываем названия и характеристики под шаблоны каждой площадки, адаптируем фото.
3–5 рабочих дней
Связываем площадки с учетной системой (МойСклад, 1С) по API, чтобы остатки, цены и заказы обновлялись автоматически.
1–3 рабочих дня
Продвижение на нескольких маркетплейсах с общим бюджетом и контролем ДРР по каждой площадке.
5–7 рабочих дней
Один отчет по всем площадкам: продажи, маржа, остатки, реклама.
1–2 недели
Товары, артикулы и штрихкоды ведем в учетной системе, площадки получают данные оттуда.
Минимальная маржа для каждого канала и допустимая разница цен между ними.
Сводная аналитика показывает, какая площадка приносит прибыль, а какая только оборот.
Что делать при отмене, возврате или нехватке товара — одинаковые правила для всех каналов.
Кто отвечает за отгрузки, контент, рекламу и ответы покупателям на каждой площадке.
|Ozon
|Wildberries
|Яндекс Маркет
|Схемы работы
|FBO, FBS, realFBS
|FBO, FBS, DBS
|FBY, FBS, Экспресс, DBS
|Что важно в карточке
|Характеристики, rich-контент
|Фото, название, доля выкупа
|Параметры, качество карточки, цена
|Подробнее
|запуск на Ozon
|запуск на Wildberries
|запуск на Яндекс Маркете
Вторую и третью площадку выбираем по расчету, а не по популярности: для одной категории выгоднее Wildberries, для другой — Яндекс Маркет.
Экономика по площадкам, проверка каталога и учета, план выхода
от 100 000 ₽
Все шесть этапов — от экономики до сводной аналитики
от 150 000 ₽
Запуск и ежедневная работа со всеми каналами
от 170 000 ₽
Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.
Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.
Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.
Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.
Да, маркетплейсы этого не запрещают. Важно, чтобы карточка на каждой соответствовала ее требованиям, а остатки были связаны между собой.
Связать остатки через учетную систему или сервис синхронизации по API: продажа на одной площадке сразу уменьшает остаток на другой. На складах площадок товар разделен физически, поэтому там такого риска нет.
Обычно да: комиссии, логистика и акции разные, поэтому одна цена дает разную маржу. Задаем правила — минимальная маржа на каждой площадке и допустимая разница цен.
С той, где у вашей категории больше спроса и лучше экономика. Если уже продаете на одной, вторую выбираем по расчету юнит-экономики.
Минимум — синхронизация остатков и заказов с учетной системой (МойСклад, 1С или аналог). Дальше — цены, отчеты и реклама. Подробнее — в статье о том, как продавать на нескольких площадках.
Стоимость — от 150 000 ₽; зависит от числа каналов, товаров и нужных интеграций. Точную сумму называем после аудита готовности.
С двумя площадками и небольшим ассортиментом — да, если остатки и цены синхронизированы автоматически. С ростом числа товаров и площадок нужна команда или передача части задач на ведение.
Оставьте контакты — свяжемся с вами, обсудим текущие продажи и выход на новые площадки.