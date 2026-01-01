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Запуск

Выход на несколько маркетплейсов

Продавайте на Ozon и Wildberries одновременно — без хаоса в остатках, ценах и рекламе.

Помогаем продавать на Ozon и Wildberries как одной системой: считаем экономику по каждой площадке, адаптируем карточки, связываем остатки и цены через учетную систему и ведем сводную аналитику. Подходит, если вы уже продаете на одной площадке и хотите добавить вторую или третью или запускаетесь сразу на нескольких.

  • Юнит-экономика по каждому маркетплейсу до запуска
  • Единый каталог и синхронизация остатков
  • Сводный отчет по всем каналам
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Возможности

Зачем продавать на Ozon и Wildberries одновременно

  • Охват.

    У каждого маркетплейса своя аудитория: часть покупателей заказывает только на одной из них.

  • Меньше зависимости.

    Новые тарифы, блокировка карточки или просадка спроса на одной площадке не останавливают весь бизнес.

  • Рост оборота.

    Тот же товар и те же поставки работают на большую аудиторию, а закупка крупными партиями снижает себестоимость.

  • Сильнее позиция в переговорах.

    Больший объем закупки и стабильная выручка из нескольких каналов упрощают разговор с поставщиками и банками.

Решение о выходе принимаем по цифрам: сравниваем прибыль с единицы, спрос в категории и стоимость привлечения покупателя на каждом маркетплейсе. Если новый канал не окупается, говорим об этом до старта.

Риски

Продажи на нескольких маркетплейсах: риски, о которых молчат

Новый канал удваивает не только выручку, но и число процессов. Если не подготовиться, рост съедают ошибки.

Overselling.

Продажа товара, которого уже нет: последнюю единицу купили на одной площадке, а на другой она еще числится в наличии. Итог — отмена заказа и штраф.

Разная юнит-экономика.

Комиссии, логистика и хранение отличаются, поэтому одна и та же цена дает разную маржу.

Ценовая конкуренция с собой.

Если цены в разных каналах сильно расходятся, покупатель уходит туда, где дешевле, а вы теряете маржу.

Нагрузка на команду.

Отгрузки, вопросы покупателей, отзывы и реклама удваиваются, а людей столько же.

Разные требования к контенту.

Шаблоны названий, обязательные характеристики и правила для фото у каждого маркетплейса свои — одну карточку просто скопировать не получится.

От магазина расходятся два пути — выбор сценария выхода на новые площадки
Точка старта

Сценарии

Выход с Ozon на Wildberries и наоборот.

Самый частый сценарий: товар уже продается на одной площадке, экономика понятна, и нужно перенести опыт на вторую.

Запуск на двух-трех площадках сразу.

Подходит, если товар проверен в другом канале — например, в рознице. Если бизнес новый, начните с решения «запуск продаж с нуля».

Добавление Яндекс Маркета.

Третья площадка с моделями FBY, FBS, Экспресс и DBS — подробнее про выход на Яндекс Маркет.

Avito или Мегамаркет — как следующий этап после трех площадок.

Какой бы ни был сценарий, начинаем с одного вопроса: хватит ли товара и людей. Если склад и команда рассчитаны на один канал, сначала перестраиваем процессы и только потом расширяемся.

Этапы

Как проходит запуск продаж на нескольких маркетплейсах

Шесть этапов; каждый заканчивается результатом, который вы проверяете до перехода к следующему.

01

Юнит-экономика по площадкам

Считаем прибыль с единицы товара на каждой площадке и решаем, что и где продавать.

5–7 рабочих дней

02

Схемы FBO и FBS

Выбираем схему отдельно для каждого канала и делим остатки между складами.

2–4 рабочих дня

03

Адаптация карточек

Переписываем названия и характеристики под шаблоны каждой площадки, адаптируем фото.

3–5 рабочих дней

04

Интеграции

Связываем площадки с учетной системой (МойСклад, 1С) по API, чтобы остатки, цены и заказы обновлялись автоматически.

1–3 рабочих дня

05

Реклама

Продвижение на нескольких маркетплейсах с общим бюджетом и контролем ДРР по каждой площадке.

5–7 рабочих дней

06

Сводная аналитика

Один отчет по всем площадкам: продажи, маржа, остатки, реклама.

1–2 недели

Подробнее — «интеграции с маркетплейсами».

Единая система

Управление несколькими маркетплейсами как одной системой

Каталог товаров внутри шестерни со стрелками синхронизации — единое управление каталогом, остатками и ценами

Единый каталог.

Товары, артикулы и штрихкоды ведем в учетной системе, площадки получают данные оттуда.

Правила цен.

Минимальная маржа для каждого канала и допустимая разница цен между ними.

Общий отчет.

Сводная аналитика показывает, какая площадка приносит прибыль, а какая только оборот.

Регламенты.

Что делать при отмене, возврате или нехватке товара — одинаковые правила для всех каналов.

Роли.

Кто отвечает за отгрузки, контент, рекламу и ответы покупателям на каждой площадке.

Без такой системы рост оборота превращается в рост хаоса: менеджеры правят остатки вручную, цены расходятся, а реальная прибыль по каждому каналу неизвестна до конца месяца.

Выбор площадки

Сравнение площадок

OzonWildberriesЯндекс Маркет
Схемы работыFBO, FBS, realFBSFBO, FBS, DBSFBY, FBS, Экспресс, DBS
Что важно в карточкеХарактеристики, rich-контентФото, название, доля выкупаПараметры, качество карточки, цена
Подробнеезапуск на Ozonзапуск на Wildberriesзапуск на Яндекс Маркете

Вторую и третью площадку выбираем по расчету, а не по популярности: для одной категории выгоднее Wildberries, для другой — Яндекс Маркет.

Форматы и стоимость

Форматы работы

Аудит готовности и план

Экономика по площадкам, проверка каталога и учета, план выхода

от 100 000 ₽

Под ключ

Все шесть этапов — от экономики до сводной аналитики

от 150 000 ₽

Запуск + ведение

Запуск и ежедневная работа со всеми каналами

от 170 000 ₽

Выход на несколько маркетплейсов под ключ — когда нужна готовая система, а не советы. После запуска площадки можно передать вашей команде или оставить нам на ведение маркетплейсов. Цена зависит от числа SKU, количества каналов и сложности интеграций с вашей учетной системой.

Рассчитать юнит-экономику по площадкам
Кейсы клиентов

Кейсы

x5DeLonghiИтальянская премиум-техника · Яндекс.Маркет
Оборот за год
20 млн → 100 млн ₽ / мес
Я.МАРКЕТокт 2022 — ноя 2023

В 5 раз увеличили продажи DeLonghi на Яндекс.Маркете

Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.

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x6ГаммаМатериалы для творчества · 125 лет бренду · Ozon + WB
Оборот за 5 месяцев
Прогноз 4 млн → факт 25 млн ₽
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

В 6 раз увеличили оборот Гамма на Ozon и Wildberries

Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.

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x4RedmondМеждународный бренд техники · 30 стран · Яндекс.Маркет
Продаж за год
ДРР: 10%+ → 3,5% за 3 мес
Я.МАРКЕТ1 год сотрудничества

В 4 раза подняли продажи Redmond на Яндекс.Маркете

Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.

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+93%Абрау-ДюрсоБезалкогольные напитки · топ-5 FMCG · Ozon + WB
Продаж за 6 месяцев
2000 бутылок в день на WB
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

Увеличили продажи Абрау-Дюрсо на Ozon и Wildberries на 93%

Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.

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FAQ

Частые вопросы

Да, маркетплейсы этого не запрещают. Важно, чтобы карточка на каждой соответствовала ее требованиям, а остатки были связаны между собой.

Связать остатки через учетную систему или сервис синхронизации по API: продажа на одной площадке сразу уменьшает остаток на другой. На складах площадок товар разделен физически, поэтому там такого риска нет.

Обычно да: комиссии, логистика и акции разные, поэтому одна цена дает разную маржу. Задаем правила — минимальная маржа на каждой площадке и допустимая разница цен.

С той, где у вашей категории больше спроса и лучше экономика. Если уже продаете на одной, вторую выбираем по расчету юнит-экономики.

Минимум — синхронизация остатков и заказов с учетной системой (МойСклад, 1С или аналог). Дальше — цены, отчеты и реклама. Подробнее — в статье о том, как продавать на нескольких площадках.

Стоимость — от 150 000 ₽; зависит от числа каналов, товаров и нужных интеграций. Точную сумму называем после аудита готовности.

С двумя площадками и небольшим ассортиментом — да, если остатки и цены синхронизированы автоматически. С ростом числа товаров и площадок нужна команда или передача части задач на ведение.

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