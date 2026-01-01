Выход на несколько маркетплейсов

Продавайте на Ozon и Wildberries одновременно — без хаоса в остатках, ценах и рекламе.

Помогаем продавать на Ozon и Wildberries как одной системой: считаем экономику по каждой площадке, адаптируем карточки, связываем остатки и цены через учетную систему и ведем сводную аналитику. Подходит, если вы уже продаете на одной площадке и хотите добавить вторую или третью или запускаетесь сразу на нескольких.