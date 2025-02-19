Маркетплейсы исключительно динамичны. Здесь все движется быстро: меняются цены, конкуренты запускают акции, склады заполняются и опустошаются, а клиенты оставляют отзывы, на которые нужно реагировать. Вручную справляться со всем этим — гиблое дело. Даже небольшие продавцы, у которых ассортимент в пределах 50 SKU, рано или поздно понимают, что нужна автоматизация.

Но автоматизировать можно не все. Что можно делегировать роботам, чтобы не тратить время впустую - рассказывают эксперты агентства «Шольчев».

Ценообразование

Цены на маркетплейсах скачут постоянно. Сегодня у конкурента на 50 рублей дешевле — и продажи уходят к нему. Завтра он поднял цену — и можно зарабатывать больше. Но если менять цены вручную, то это либо постоянная гонка, либо хаос, в котором легко допустить ошибку.

Автоматизация цен позволяет:

Подстраиваться под конкурентов без демпинга.

Следить за минимальными ценами и не уходить в минус.

Реагировать на изменения в режиме реального времени.

Но тут важно понимать нюанс: алгоритм может работать на разную стратегию — не только на снижение цены, но и на оптимизацию маржи. Иногда выгоднее продавать меньше, но дороже, чем участвовать в бесконечной гонке скидок.

Учет остатков

Склад на маркетплейсах — не просто физическое место, где лежит товар, а переменная величина, которая меняется каждую минуту. И если система не успевает обновлять данные, возникают проблемы:

Товар закончился, но его продолжают заказывать → отмены, штрафы, падение рейтинга.

Остатки не обновляются синхронно с другими площадками → клиенты на одном маркетплейсе заказывают то, что уже продано на другом.

Маркетплейс просит срочную отгрузку, а товара на складе уже нет.

Автоматический учет остатков решает все эти вопросы и позволяет грамотно управлять поставками, не доводя дело до критических ситуаций.

Логистика

На маркетплейсах четкие правила отгрузки: пропустил срок — плати. А если товар еще и хранится на разных складах, ручной учет может превратиться в полный хаос.

Автоматизация помогает:

Отправлять заказы в правильной очередности — сначала те, у которых ближе дедлайн.

Учитывать разные схемы доставки (FBO, FBS, XBS и т. д.).

Оптимизировать логистику по складам и регионам.

Крупным селлерам без этого вообще невозможно работать — человеческий фактор слишком велик.

Работа с отзывами и рейтингами

Отзывы остаются мощным инструментом продаж. Хорошие — поднимают карточку товара в выдаче, плохие — отпугивают клиентов. Но проблема в том, что клиенты пишут не только хорошие вещи. И если на них вовремя не реагировать, можно потерять позиции.

Автоматизация помогает:

Мониторить новые отзывы и реагировать в течение минут, а не дней.

Анализировать тренды — если многие жалуются на упаковку, это сигнал менять ее.

Автоматически отправлять запросы на удаление отзывов, которые нарушают правила маркетплейса.

Здесь, конечно, важна и работа менеджера, но если он получает готовый список «горящих» отзывов, а не вручную их ищет, это сильно экономит время.

Аналитика

Что должна анализировать система?

Какие товары продаются лучше всего и почему.

Где падает конверсия — может, цена выше рынка или фото некачественные.

Какие рекламные кампании окупаются, а какие сливают бюджет.

Ручной анализ здесь невозможен — слишком много данных. Автоматизация позволяет выводить понятные отчеты и прогнозы, а не просто заваливает вас цифрами.

Что НЕ стоит автоматизировать?

Некоторые вещи алгоритмы пока не умеют делать так же хорошо, как человек. Например:

Продуктовые решения — какая новая категория принесет больше прибыли, алгоритм не скажет. Он может показать тренды, но принимать решение должен человек.

Формирование бренда — маркетплейсы — это не только продажи, но и стратегия. Какие смыслы транслировать? Как оформлять карточки? Как выделяться среди конкурентов? Это ручная работа.

Креативные кампании — реклама, акции, спецпредложения — все это требует творчества. Автоматизация поможет с цифрами, но не придумает уникальную стратегию.

Достаточно ли личного кабинета?

Личный кабинет маркетплейса — это базовый инструмент управления продажами. В нем можно загружать товары, редактировать карточки, устанавливать цены, отслеживать заказы и управлять остатками. Также доступны встроенные отчеты, работа с отзывами и настройка акций. На старте этого достаточно, но по мере роста оборота ручное управление становится неэффективным, и бизнесу требуется автоматизация.

Главное — понимать, какие процессы можно передать системе, а какие требуют человеческого контроля. Тогда бизнес на маркетплейсах перестанет быть хаосом и начнет работать как отлаженный механизм.