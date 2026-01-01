Словарь селлера
Термины маркетплейсов простыми словами. Разбираем, что такое FBO, фулфилмент, ДРР, рич-контент и десятки других понятий, с которыми работает каждый продавец на Wildberries и Ozon.
Основы
Базовые понятия: кто такой селлер, что такое маркетплейс и карточка товара
Маркетплейс
Онлайн-площадка, на которой продавцы (селлеры) продают товары покупателям, а площадка обеспечивает витрину, оплату, логистику и поддержку.
Селлер
Продавец, который размещает товары на маркетплейсе и работает с покупателями через инфраструктуру площадки.
SKU
Внутренний код, которым селлер маркирует конкретный вариант товара с фиксированными характеристиками — цветом, размером, объёмом.
Карточка товара
Страница товара на маркетплейсе с фото, инфографикой, описанием, ценой и характеристиками — главный инструмент конверсии.
Вендор
Вендор — производитель или правообладатель бренда, который выпускает товар и продаёт его через дистрибьюторов, дилеров или напрямую на маркетплейсе под собственной торговой маркой.
Реселлер
Реселлер — посредник, который покупает товар чужого бренда и перепродаёт его без модификации. На маркетплейсах реселлеры выходят на Wildberries и Ozon с товаром другого производителя.
Артикул товара
Артикул товара — уникальный буквенно-цифровой код, который идентифицирует конкретный товар у производителя или продавца. На маркетплейсах различают артикул производителя, артикул продавца и артикул площадки.
Менеджер маркетплейсов
Наёмный специалист, который ведёт магазин селлера на Wildberries, Ozon или Яндекс Маркете: оформляет карточки, настраивает рекламу, анализирует продажи и контролирует поставки.
Модели работы
Схемы работы со складом и логистикой: FBO, FBS, фулфилмент
Фулфилмент
Комплекс операций по обработке заказа: приёмка, хранение, упаковка, маркировка, отгрузка и обработка возвратов.
FBO
Схема работы с маркетплейсом, при которой селлер отгружает партию на склад площадки, а маркетплейс хранит, упаковывает и доставляет каждый заказ.
FBS
Схема работы, при которой товар хранится у селлера; при заказе селлер сам упаковывает и сдаёт посылку в пункт приёма маркетплейса.
FBO и FBS — в чём разница
FBO — товар лежит на складе маркетплейса, и площадка берёт на себя всю логистику. FBS — товар остаётся у продавца, маркетплейс отвечает только за доставку до покупателя.
DBS
DBS (Delivery by Seller) — модель работы с маркетплейсом, при которой селлер сам хранит товар и сам везёт его покупателю силами своей курьерской службы. Маркетплейс выступает только витриной и принимает оплату.
Дропшиппинг
Дропшиппинг — модель торговли, при которой у селлера нет собственного склада: товар уходит покупателю напрямую со склада поставщика. Продавец выступает витриной и зарабатывает на наценке.
Логистика
Поставки, склады, возвраты, локализация и габариты товаров
Возврат товара
Процедура, при которой покупатель возвращает заказанный товар обратно селлеру или на склад маркетплейса. Регулируется законом «О защите прав потребителей» и внутренними правилами площадки.
Поставка на маркетплейс
Процесс отгрузки партии товара на склад маркетплейса по схеме FBO: от бронирования слота и подготовки коробов до приёмки товара на полку площадки.
Логистика маркетплейсов
Система складов, хабов и доставки товаров покупателям на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете: от приёмки на FBO до выдачи в ПВЗ или курьерской доставки.
Индекс локализации Ozon
Метрика Ozon, показывающая, какая доля заказов селлера обрабатывается с ближайших к покупателю складов. Чем выше индекс — тем дешевле логистика и тем выше позиции карточки в поиске.
КГТ Ozon
Категория крупногабаритных товаров на Ozon — позиции, у которых хотя бы одна сторона упаковки от 120 см, вес от 25 кг или большой объёмный вес. Тарифы хранения и доставки для КГТ кратно выше обычных.
Обезличка Wildberries
Ситуация, когда товары на складе Wildberries теряют идентификацию из-за порванной этикетки, стёртого штрихкода или ошибок размещения. По остаткам товар на месте, но при оформлении заказа найти его невозможно.
Процент выкупа Wildberries
Доля заказов, которые покупатели фактически забрали в ПВЗ, от общего числа оформленных. Один из главных операционных показателей селлера на WB — напрямую влияет на маржинальность и логистические расходы.
Контент и карточка
Инфографика, рич-контент, SEO карточки товара
Инфографика
Визуальный блок в карточке товара, в котором фото, текст, иконки и графика соединяются в один кадр, чтобы быстро донести УТП до покупателя.
Рич-контент Ozon
Расширенное мультимедийное описание карточки на Ozon, собранное из блоков с текстом, фото, видео и сравнениями.
Конверсия карточки товара
Доля посетителей карточки товара, которые оформили заказ. Главный показатель эффективности контента: фото, описания, цены, отзывов. Считается отдельно от CTR — кликабельности в выдаче.
Контент-рейтинг Ozon
Метрика Ozon в диапазоне от 0 до 100 баллов, которая оценивает полноту и качество контента в карточке товара: характеристики, фото, видео, рич-контент и описание.
SEO для маркетплейсов
Оптимизация карточки товара под алгоритмы поиска Wildberries и Ozon: работа с ключевыми словами, характеристиками, поведенческими факторами и скоростью доставки.
Реклама и метрики
CTR, CPC, ДРР и другие метрики продвижения
ДРР
Доля рекламных расходов — отношение затрат на рекламу к выручке от продаж за период. Главная метрика эффективности рекламы на маркетплейсах.
CTR
Кликабельность — доля кликов от показов карточки или объявления. Главный показатель привлекательности обложки и заголовка.
CPC
Стоимость одного клика по рекламному объявлению. Базовая единица расчёта в большинстве рекламных кампаний на маркетплейсах.
CPM
Стоимость 1000 показов рекламного объявления. Модель оплаты в баннерных, охватных и брендовых кампаниях на маркетплейсах и во внешних каналах.
ROMI
Рентабельность маркетинговых инвестиций — процент чистой прибыли от вложенного в рекламу рубля с учётом маржи и комиссий маркетплейса.
Реклама на Wildberries
Внутренние рекламные инструменты Wildberries для продвижения карточек: «Аукцион» в поиске и каталоге, автоматические кампании и баннерные форматы.
Продвижение в поиске Ozon
Основной рекламный инструмент Ozon, который поднимает карточку в поисковой выдаче и категориях по выбранным запросам через аукцион ставок.
Экономика
Комиссии, оборачиваемость, юнит-экономика селлера
Комиссия маркетплейса
Процент от стоимости проданного товара, который маркетплейс удерживает с селлера за размещение, обработку оплаты и трафик.
Оборачиваемость товара
Скорость, с которой товар продаётся со склада. Чем выше оборачиваемость, тем быстрее селлер возвращает деньги в оборот.
Юнит-экономика
Расчёт прибыли с одной единицы товара после вычета всех затрат: себестоимости, комиссии маркетплейса, логистики, хранения, рекламы и налогов.
Маржинальность товара
Доля прибыли в цене товара, выраженная в процентах. Показывает, сколько селлер зарабатывает с каждого рубля выручки до учёта операционных расходов.
GMV
Общая стоимость всех заказов на маркетплейсе за период, без вычета возвратов, скидок и комиссий. Главный показатель размера бизнеса селлера или площадки.
LTV
Суммарная прибыль, которую один клиент приносит бизнесу за всё время взаимодействия. На маркетплейсах LTV ограничен, потому что клиент принадлежит площадке, а не селлеру.
CAC
Стоимость привлечения одного нового клиента — отношение всех затрат на маркетинг к числу новых покупателей. Базовая метрика для оценки эффективности рекламы.
Документы
Маркировка, сертификация, оферты и налоговый учёт
Честный знак
Государственная система маркировки товаров уникальным кодом DataMatrix для отслеживания на пути от производителя до покупателя.
КИЗ
Контрольный идентификационный знак — уникальный код DataMatrix системы «Честный знак», наносимый на каждую единицу маркируемого товара для прослеживаемости.
Сертификация товаров
Процедура подтверждения соответствия товара техническим регламентам ЕАЭС или ГОСТам. Базовое требование Wildberries и Ozon при загрузке карточек большинства категорий.
Оферта маркетплейса
Публичный договор между продавцом и торговой площадкой, который продавец акцептует в момент регистрации. Документ фиксирует размер комиссий, штрафные санкции, ответственность за качество товара и право площадки приостанавливать доступ к личному кабинету.
НДС на маркетплейсах
Косвенный налог на добавленную стоимость, который продавцы на ОСНО (а в ряде случаев и на УСН) уплачивают с оборота на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете. В 2026 году действуют ставки 20%, 10% или 0% — конкретная зависит от категории товара.
УСН на маркетплейсах
Упрощённая система налогообложения для продавцов Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета. Доступны два основных варианта: «Доходы» со ставкой 6% и «Доходы минус расходы» со ставкой 15% (в отдельных регионах — от 5%). С 2025 года при превышении установленного лимита по выручке к УСН добавилась обязанность по НДС.
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