Словарь селлера

Возврат товара

Процедура, при которой покупатель возвращает заказанный товар обратно селлеру или на склад маркетплейса. Регулируется законом «О защите прав потребителей» и внутренними правилами площадки.

Поставка на маркетплейс

Процесс отгрузки партии товара на склад маркетплейса по схеме FBO: от бронирования слота и подготовки коробов до приёмки товара на полку площадки.

Логистика маркетплейсов

Система складов, хабов и доставки товаров покупателям на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете: от приёмки на FBO до выдачи в ПВЗ или курьерской доставки.

Индекс локализации Ozon

Метрика Ozon, показывающая, какая доля заказов селлера обрабатывается с ближайших к покупателю складов. Чем выше индекс — тем дешевле логистика и тем выше позиции карточки в поиске.

КГТ Ozon

Категория крупногабаритных товаров на Ozon — позиции, у которых хотя бы одна сторона упаковки от 120 см, вес от 25 кг или большой объёмный вес. Тарифы хранения и доставки для КГТ кратно выше обычных.

Обезличка Wildberries

Ситуация, когда товары на складе Wildberries теряют идентификацию из-за порванной этикетки, стёртого штрихкода или ошибок размещения. По остаткам товар на месте, но при оформлении заказа найти его невозможно.

Процент выкупа Wildberries

Доля заказов, которые покупатели фактически забрали в ПВЗ, от общего числа оформленных. Один из главных операционных показателей селлера на WB — напрямую влияет на маржинальность и логистические расходы.