Что такое реклама на Wildberries
Реклама на Wildberries — набор инструментов внутри личного кабинета селлера (WB Партнёры), которые позволяют поднимать карточки товара над органической выдачей. Селлер платит маркетплейсу за то, чтобы его карточку показывали выше конкурентов в поиске или каталогах. Кто заплатил больше и чья карточка лучше по качеству — тот получает приоритетные позиции, а значит больше показов, кликов и продаж.
Виды рекламы на Wildberries
|Формат
|Где показывается
|Оплата
|Когда применять
|Аукцион — Поиск
|В выдаче по поисковым запросам
|CPC
|Конверсионные кампании на конкретные запросы
|Аукцион — Каталог
|В каталогах категорий и подкатегорий
|CPC
|Захват аудитории, листающей категорию
|Аукцион — Карточка товара
|Блок «С этим товаром покупают» на карточках конкурентов
|CPC
|Перехват трафика у похожих товаров
|Автоматическая кампания
|Алгоритм сам подбирает запросы и места
|CPC
|Тест новых карточек и широкий охват
|Баннеры
|Главная, категории, подкатегории
|CPM
|Бренд-кампании, охват, акции
|Букинг
|Премиум-блоки с фиксированным размещением
|Фикс
|Крупные бренды, спецпроекты
Как настроить рекламную кампанию на WB
- Зайдите в раздел «Реклама» в личном кабинете WB Партнёры.
- Выберите тип кампании: «Аукцион» для конверсионных задач или «Автоматическая» для теста и охвата.
- Добавьте товары — не более 10–20 SKU в одной группе, иначе теряется управляемость ставками.
- Установите ставку — стартуйте от 80–100% рекомендованной площадкой суммы.
- Настройте бюджет — дневной лимит и общий бюджет. Минимум для накопления данных — 1000 ₽ в день.
- Запустите и наблюдайте 3–5 дней — только после этого вносите правки, иначе алгоритм не успеет обучиться.
Сколько стоит реклама на Wildberries
В аукционных форматах стоимость зависит от ниши и конкуренции. Средние CPC: одежда — 5–25 ₽, электроника — 15–80 ₽, косметика — 10–40 ₽, дом и сад — 5–30 ₽. Минимальный бюджет — от 5000 ₽ в неделю. Нормальный бюджет для роста — 30 000–100 000 ₽ в месяц на одну категорию. Баннерные размещения существенно дороже: от 50 000 ₽ за категорию и от 200 000 ₽ за главную страницу.
Норма ДРР: в одежде с маржой 30–50% — 10–20%. В электронике с маржой 10–15% — не выше 5–8%. Универсальное правило: ДРР должен быть не больше 70% от маржи.
Связь рекламы с органикой
Реклама не только приносит прямые продажи, но и подталкивает карточку в органической выдаче. Алгоритм Wildberries учитывает все продажи — и рекламные, и органические — при ранжировании. После 1–2 недель активной рекламы карточка часто поднимается в органике на 10–20 позиций. Опытные селлеры запускают рекламу параллельно с органическим SEO, а не вместо него.
Внешняя реклама — отдельный канал
Помимо внутренних инструментов WB селлеры привлекают трафик через Яндекс.Директ, ВКонтакте, посевы у блогеров и в Telegram-каналах. Эти каналы не входят в аукцион Wildberries, но ведут пользователей напрямую на карточку. Эффективность считается через MPstats и Маяк или по приросту продаж. Внешка хорошо работает для брендов с узнаваемостью, но требует отдельного бюджета и команды.
Примеры
Селлер детской одежды, «Аукцион — Поиск» на 15 SKU зимней коллекции. Ставка 20 ₽, бюджет 50 000 ₽ в неделю. За 7 дней: фактический CPC 12 ₽, выручка 320 000 ₽, ДРР 15,6%. Карточки попали в топ-5 по 8 целевым запросам, органика за месяц выросла на 25%.
Бренд косметики тестирует «Автоматическую кампанию» на новинку без отзывов. Бюджет 20 000 ₽ в неделю. Через 5 дней автокампания выявила 3 высококонверсионных запроса с CPC 8–15 ₽. После переноса в ручной «Аукцион» ДРР упал с 28% до 14%.
Ошибки селлеров
- 1Запускать рекламу на «сырой» карточке без отзывов — даже идеально настроенная кампания даст ДРР 30–50% и весь бюджет уйдёт впустую.
- 2Ставить максимальную ставку «чтобы наверняка» — реальное списание всегда ниже потолка, итог — переплата в 2–3 раза без выигрыша в позиции.
- 3Менять настройки каждый день — алгоритм оптимизирует кампанию за 24–72 часа, частые правки сбивают обучение.
- 4Не разделять кампании по типам товаров — одна группа на 100 SKU смешивает высокомаржинальные и убыточные товары, ДРР получается «средний по больнице».
- 5Игнорировать связку «реклама + карточка» — слабая обложка с CTR 1–2% делает CPC дорогим даже при низкой ставке.
Частые вопросы
С какого бюджета стоит начинать рекламу на WB?
Минимально показательный бюджет — 5000-10 000 ₽/неделю на одну группу из 5-10 SKU. Меньше — алгоритм не наберёт данных. Для роста и масштабирования закладывайте 30 000-100 000 ₽/месяц на категорию.
Какую ставку выставлять в «Аукционе»?
Стартуйте от 80-100% рекомендованной площадкой ставки. Через 3-5 дней анализируйте: если позиции ниже 7-10 — поднимайте ставку на 20-30%. Если позиции в топ-3 при хорошем ДРР — постепенно снижайте, пока позиция не начнёт падать.
Чем «Аукцион» отличается от «Автоматической кампании»?
«Аукцион» — ручной режим: вы выбираете запросы, ставку и места показа. Подходит, когда вы знаете семантику и хотите контроля. «Автоматическая» — алгоритм сам подбирает запросы из всей семантики WB. Подходит для теста новых карточек и широкого охвата, но управляемость ниже.
Помогает ли реклама подняться в органике?
Да. Алгоритм WB учитывает все продажи карточки при ранжировании. После 1-2 недель активной рекламы органические позиции по целевым запросам обычно растут на 10-20 пунктов. Поэтому реклама — не альтернатива SEO карточки, а его усилитель.