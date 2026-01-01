Реклама на Wildberries — набор инструментов внутри личного кабинета селлера (WB Партнёры), которые позволяют поднимать карточки товара над органической выдачей. Селлер платит маркетплейсу за то, чтобы его карточку показывали выше конкурентов в поиске или каталогах. Кто заплатил больше и чья карточка лучше по качеству — тот получает приоритетные позиции, а значит больше показов, кликов и продаж.

Сколько стоит реклама на Wildberries

В аукционных форматах стоимость зависит от ниши и конкуренции. Средние CPC: одежда — 5–25 ₽, электроника — 15–80 ₽, косметика — 10–40 ₽, дом и сад — 5–30 ₽. Минимальный бюджет — от 5000 ₽ в неделю. Нормальный бюджет для роста — 30 000–100 000 ₽ в месяц на одну категорию. Баннерные размещения существенно дороже: от 50 000 ₽ за категорию и от 200 000 ₽ за главную страницу.

Норма ДРР: в одежде с маржой 30–50% — 10–20%. В электронике с маржой 10–15% — не выше 5–8%. Универсальное правило: ДРР должен быть не больше 70% от маржи.