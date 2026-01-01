8 (800) 777-61-74
Реклама и метрики

Реклама на Wildberries

Внутренние рекламные инструменты Wildberries для продвижения карточек: «Аукцион» в поиске и каталоге, автоматические кампании и баннерные форматы.

Что такое реклама на Wildberries

Простыми словами

Реклама на Wildberries — набор инструментов внутри личного кабинета селлера (WB Партнёры), которые позволяют поднимать карточки товара над органической выдачей. Селлер платит маркетплейсу за то, чтобы его карточку показывали выше конкурентов в поиске или каталогах. Кто заплатил больше и чья карточка лучше по качеству — тот получает приоритетные позиции, а значит больше показов, кликов и продаж.

Виды рекламы на Wildberries

ФорматГде показываетсяОплатаКогда применять
Аукцион — ПоискВ выдаче по поисковым запросамCPCКонверсионные кампании на конкретные запросы
Аукцион — КаталогВ каталогах категорий и подкатегорийCPCЗахват аудитории, листающей категорию
Аукцион — Карточка товараБлок «С этим товаром покупают» на карточках конкурентовCPCПерехват трафика у похожих товаров
Автоматическая кампанияАлгоритм сам подбирает запросы и местаCPCТест новых карточек и широкий охват
БаннерыГлавная, категории, подкатегорииCPMБренд-кампании, охват, акции
БукингПремиум-блоки с фиксированным размещениемФиксКрупные бренды, спецпроекты

Как настроить рекламную кампанию на WB

  1. Зайдите в раздел «Реклама» в личном кабинете WB Партнёры.
  2. Выберите тип кампании: «Аукцион» для конверсионных задач или «Автоматическая» для теста и охвата.
  3. Добавьте товары — не более 10–20 SKU в одной группе, иначе теряется управляемость ставками.
  4. Установите ставку — стартуйте от 80–100% рекомендованной площадкой суммы.
  5. Настройте бюджет — дневной лимит и общий бюджет. Минимум для накопления данных — 1000 ₽ в день.
  6. Запустите и наблюдайте 3–5 дней — только после этого вносите правки, иначе алгоритм не успеет обучиться.

Сколько стоит реклама на Wildberries

В аукционных форматах стоимость зависит от ниши и конкуренции. Средние CPC: одежда — 5–25 ₽, электроника — 15–80 ₽, косметика — 10–40 ₽, дом и сад — 5–30 ₽. Минимальный бюджет — от 5000 ₽ в неделю. Нормальный бюджет для роста — 30 000–100 000 ₽ в месяц на одну категорию. Баннерные размещения существенно дороже: от 50 000 ₽ за категорию и от 200 000 ₽ за главную страницу.

Норма ДРР: в одежде с маржой 30–50% — 10–20%. В электронике с маржой 10–15% — не выше 5–8%. Универсальное правило: ДРР должен быть не больше 70% от маржи.

Связь рекламы с органикой

Реклама не только приносит прямые продажи, но и подталкивает карточку в органической выдаче. Алгоритм Wildberries учитывает все продажи — и рекламные, и органические — при ранжировании. После 1–2 недель активной рекламы карточка часто поднимается в органике на 10–20 позиций. Опытные селлеры запускают рекламу параллельно с органическим SEO, а не вместо него.

Внешняя реклама — отдельный канал

Помимо внутренних инструментов WB селлеры привлекают трафик через Яндекс.Директ, ВКонтакте, посевы у блогеров и в Telegram-каналах. Эти каналы не входят в аукцион Wildberries, но ведут пользователей напрямую на карточку. Эффективность считается через MPstats и Маяк или по приросту продаж. Внешка хорошо работает для брендов с узнаваемостью, но требует отдельного бюджета и команды.

Примеры

Кейс 1

Селлер детской одежды, «Аукцион — Поиск» на 15 SKU зимней коллекции. Ставка 20 ₽, бюджет 50 000 ₽ в неделю. За 7 дней: фактический CPC 12 ₽, выручка 320 000 ₽, ДРР 15,6%. Карточки попали в топ-5 по 8 целевым запросам, органика за месяц выросла на 25%.

Кейс 2

Бренд косметики тестирует «Автоматическую кампанию» на новинку без отзывов. Бюджет 20 000 ₽ в неделю. Через 5 дней автокампания выявила 3 высококонверсионных запроса с CPC 8–15 ₽. После переноса в ручной «Аукцион» ДРР упал с 28% до 14%.

Ошибки селлеров

  1. 1Запускать рекламу на «сырой» карточке без отзывов — даже идеально настроенная кампания даст ДРР 30–50% и весь бюджет уйдёт впустую.
  2. 2Ставить максимальную ставку «чтобы наверняка» — реальное списание всегда ниже потолка, итог — переплата в 2–3 раза без выигрыша в позиции.
  3. 3Менять настройки каждый день — алгоритм оптимизирует кампанию за 24–72 часа, частые правки сбивают обучение.
  4. 4Не разделять кампании по типам товаров — одна группа на 100 SKU смешивает высокомаржинальные и убыточные товары, ДРР получается «средний по больнице».
  5. 5Игнорировать связку «реклама + карточка» — слабая обложка с CTR 1–2% делает CPC дорогим даже при низкой ставке.

Частые вопросы

С какого бюджета стоит начинать рекламу на WB?

Минимально показательный бюджет — 5000-10 000 ₽/неделю на одну группу из 5-10 SKU. Меньше — алгоритм не наберёт данных. Для роста и масштабирования закладывайте 30 000-100 000 ₽/месяц на категорию.

Какую ставку выставлять в «Аукционе»?

Стартуйте от 80-100% рекомендованной площадкой ставки. Через 3-5 дней анализируйте: если позиции ниже 7-10 — поднимайте ставку на 20-30%. Если позиции в топ-3 при хорошем ДРР — постепенно снижайте, пока позиция не начнёт падать.

Чем «Аукцион» отличается от «Автоматической кампании»?

«Аукцион» — ручной режим: вы выбираете запросы, ставку и места показа. Подходит, когда вы знаете семантику и хотите контроля. «Автоматическая» — алгоритм сам подбирает запросы из всей семантики WB. Подходит для теста новых карточек и широкого охвата, но управляемость ниже.

Помогает ли реклама подняться в органике?

Да. Алгоритм WB учитывает все продажи карточки при ранжировании. После 1-2 недель активной рекламы органические позиции по целевым запросам обычно растут на 10-20 пунктов. Поэтому реклама — не альтернатива SEO карточки, а его усилитель.

Связанные термины

CPC

Стоимость одного клика по рекламному объявлению. Базовая единица расчёта в большинстве рекламных кампаний на маркетплейсах.

CPM

Стоимость 1000 показов рекламного объявления. Модель оплаты в баннерных, охватных и брендовых кампаниях на маркетплейсах и во внешних каналах.

ДРР

Доля рекламных расходов — отношение затрат на рекламу к выручке от продаж за период. Главная метрика эффективности рекламы на маркетплейсах.

CTR

Кликабельность — доля кликов от показов карточки или объявления. Главный показатель привлекательности обложки и заголовка.

Карточка товара

Страница товара на маркетплейсе с фото, инфографикой, описанием, ценой и характеристиками — главный инструмент конверсии.

Маркетплейс

Онлайн-площадка, на которой продавцы (селлеры) продают товары покупателям, а площадка обеспечивает витрину, оплату, логистику и поддержку.