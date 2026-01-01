Что такое SKU?
SKU — это что-то вроде «паспорта» конкретного варианта товара. Продаёте футболку в трёх цветах и пяти размерах — получаете 15 SKU, и каждый из них живёт со своим остатком и своими продажами.
SKU (Stock Keeping Unit, «единица складского учёта») — это уникальный код, который продавец присваивает каждой товарной позиции в её конкретной комбинации характеристик. У одного товара легко набирается несколько десятков SKU: чёрная футболка размера XS — один код, чёрная M — другой, белая XS — третий. Маркетплейсы опираются на SKU при учёте остатков, расчёте аналитики и сборке заказов на складе.
Зачем нужен SKU
- Учёт остатков — система отличает, что красная M уже распродана, тогда как синяя M ещё на складе.
- Логистика — этикетка с SKU клеится на каждую единицу, и кладовщик собирает заказ именно по этому коду.
- Аналитика продаж — продавец сразу видит, какая комбинация цвет/размер уходит, а какая зависает.
- Реклама и акции — скидку или промо можно повесить на отдельный SKU, не задевая остальные варианты.
SKU vs артикул, штрихкод, баркод
|Идентификатор
|Кто присваивает
|Уникальность
|Зачем
|SKU
|Селлер сам
|Внутри магазина селлера
|Учёт и аналитика
|Артикул производителя
|Производитель
|В рамках бренда
|Идентификация модели
|Штрихкод (EAN/UPC)
|Регистрируется в GS1
|Глобально
|Касса, сканеры
|Баркод маркетплейса
|Генерируют WB / Ozon
|Внутри площадки
|Маркировка для приёмки
Как сформировать SKU
Хороший SKU — короткий, читаемый человеком и пригодный для машинной сортировки. Базовая структура —
BREND-MODEL-COLOR-SIZE, например
NIKE-AIR90-BLK-42 или
OBUV-SAPOG-KOR-37. В коде нежелательны пробелы, кириллица и спецсимволы — они ломают выгрузки в Excel и интеграции с CRM. Оптимальная длина — 15–20 знаков.
Сколько SKU нужно для магазина
На старте достаточно 3–5 SKU в одной нише — этого хватает, чтобы проверить спрос и оценить юнит-экономику. Через 3–6 месяцев ассортимент в категории обычно расширяется до 15–30 SKU. У крупных селлеров их 50–300. Раздутый ассортимент без аналитики приводит к так называемым «зомби-SKU» — позициям, которые не продаются и съедают оборачиваемость склада.
Примеры на маркетплейсах
Селлер торгует термосами. Один артикул производителя THERMOS-001 разворачивается в 6 SKU: THERMOS-001-500-RED, THERMOS-001-500-BLK, THERMOS-001-1000-RED и т. д. — это 3 цвета на 2 объёма.
В личном кабинете WB у каждого SKU свой артикул WB и свой баркод. Поставка расписывается по SKU: например, 50 шт. красных M, 30 шт. красных L и 20 шт. синих M.
Чем отличается от других терминов
Артикул — общий код модели от производителя: одна футболка — один артикул. SKU — уже конкретный вариант той же модели с цветом и размером, поэтому из одного артикула получаются десятки SKU.
Штрихкод (EAN-13) — глобальный код, который считывается на кассе и в логистических сканерах. SKU существует только во внутреннем учёте селлера, и к одному SKU может быть привязано несколько штрихкодов разных партий.
Ошибки селлеров
- 1Использовать пробелы и кириллицу в SKU — такие коды ломают выгрузки в Excel и интеграции с CRM и складскими системами.
- 2Не вести таблицу соответствия SKU ↔ артикул производителя — при ребрендинге, смене поставщика или возврате к старой партии начинается полная путаница.
- 3Менять SKU на уже работающей карточке — площадка обнуляет статистику, и вся накопленная аналитика по позиции теряется.
Частые вопросы
Можно ли использовать один и тот же SKU на разных маркетплейсах?
Да, и это рекомендуется. Внутренний SKU селлера должен совпадать на всех площадках — это упрощает учёт остатков и сравнение продаж по каналам. У каждой площадки сверху будет свой собственный артикул площадки.
Чем SKU отличается от артикула WB или артикула Ozon?
Артикул WB и артикул Ozon — внутренние идентификаторы площадок, которые присваиваются автоматически при создании карточки. SKU — код, который придумал сам селлер. Один SKU = один артикул WB, но они не равны: артикул WB всегда числовой, SKU — произвольный.
Как SKU связан с баркодом маркетплейса?
Баркод — наклейка с штрихкодом, которую маркетплейс генерирует на каждую единицу товара для приёмки на складе. Один SKU имеет один баркод (или несколько, если разные партии). Баркод печатается и клеится на упаковку перед отгрузкой на FBO.