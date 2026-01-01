Что такое SKU?

Простыми словами SKU — это что-то вроде «паспорта» конкретного варианта товара. Продаёте футболку в трёх цветах и пяти размерах — получаете 15 SKU, и каждый из них живёт со своим остатком и своими продажами.

SKU (Stock Keeping Unit, «единица складского учёта») — это уникальный код, который продавец присваивает каждой товарной позиции в её конкретной комбинации характеристик. У одного товара легко набирается несколько десятков SKU: чёрная футболка размера XS — один код, чёрная M — другой, белая XS — третий. Маркетплейсы опираются на SKU при учёте остатков, расчёте аналитики и сборке заказов на складе.

Зачем нужен SKU Учёт остатков — система отличает, что красная M уже распродана, тогда как синяя M ещё на складе.

— система отличает, что красная M уже распродана, тогда как синяя M ещё на складе. Логистика — этикетка с SKU клеится на каждую единицу, и кладовщик собирает заказ именно по этому коду.

— этикетка с SKU клеится на каждую единицу, и кладовщик собирает заказ именно по этому коду. Аналитика продаж — продавец сразу видит, какая комбинация цвет/размер уходит, а какая зависает.

— продавец сразу видит, какая комбинация цвет/размер уходит, а какая зависает. Реклама и акции — скидку или промо можно повесить на отдельный SKU, не задевая остальные варианты.

SKU vs артикул, штрихкод, баркод Идентификатор Кто присваивает Уникальность Зачем SKU Селлер сам Внутри магазина селлера Учёт и аналитика Артикул производителя Производитель В рамках бренда Идентификация модели Штрихкод (EAN/UPC) Регистрируется в GS1 Глобально Касса, сканеры Баркод маркетплейса Генерируют WB / Ozon Внутри площадки Маркировка для приёмки

Как сформировать SKU Хороший SKU — короткий, читаемый человеком и пригодный для машинной сортировки. Базовая структура — BREND-MODEL-COLOR-SIZE , например NIKE-AIR90-BLK-42 или OBUV-SAPOG-KOR-37 . В коде нежелательны пробелы, кириллица и спецсимволы — они ломают выгрузки в Excel и интеграции с CRM. Оптимальная длина — 15–20 знаков.

Сколько SKU нужно для магазина На старте достаточно 3–5 SKU в одной нише — этого хватает, чтобы проверить спрос и оценить юнит-экономику. Через 3–6 месяцев ассортимент в категории обычно расширяется до 15–30 SKU. У крупных селлеров их 50–300. Раздутый ассортимент без аналитики приводит к так называемым «зомби-SKU» — позициям, которые не продаются и съедают оборачиваемость склада.

Примеры на маркетплейсах Универсально Селлер торгует термосами. Один артикул производителя THERMOS-001 разворачивается в 6 SKU: THERMOS-001-500-RED, THERMOS-001-500-BLK, THERMOS-001-1000-RED и т. д. — это 3 цвета на 2 объёма. Wildberries В личном кабинете WB у каждого SKU свой артикул WB и свой баркод. Поставка расписывается по SKU: например, 50 шт. красных M, 30 шт. красных L и 20 шт. синих M.

Чем отличается от других терминов vs Артикул Артикул — общий код модели от производителя: одна футболка — один артикул. SKU — уже конкретный вариант той же модели с цветом и размером, поэтому из одного артикула получаются десятки SKU. vs Штрихкод Штрихкод (EAN-13) — глобальный код, который считывается на кассе и в логистических сканерах. SKU существует только во внутреннем учёте селлера, и к одному SKU может быть привязано несколько штрихкодов разных партий.

Ошибки селлеров 1 Использовать пробелы и кириллицу в SKU — такие коды ломают выгрузки в Excel и интеграции с CRM и складскими системами. 2 Не вести таблицу соответствия SKU ↔ артикул производителя — при ребрендинге, смене поставщика или возврате к старой партии начинается полная путаница. 3 Менять SKU на уже работающей карточке — площадка обнуляет статистику, и вся накопленная аналитика по позиции теряется.