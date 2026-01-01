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Основы

SKU

Внутренний код, которым селлер маркирует конкретный вариант товара с фиксированными характеристиками — цветом, размером, объёмом.

Что такое SKU?

Простыми словами

SKU — это что-то вроде «паспорта» конкретного варианта товара. Продаёте футболку в трёх цветах и пяти размерах — получаете 15 SKU, и каждый из них живёт со своим остатком и своими продажами.

SKU (Stock Keeping Unit, «единица складского учёта») — это уникальный код, который продавец присваивает каждой товарной позиции в её конкретной комбинации характеристик. У одного товара легко набирается несколько десятков SKU: чёрная футболка размера XS — один код, чёрная M — другой, белая XS — третий. Маркетплейсы опираются на SKU при учёте остатков, расчёте аналитики и сборке заказов на складе.

Зачем нужен SKU

  • Учёт остатков — система отличает, что красная M уже распродана, тогда как синяя M ещё на складе.
  • Логистика — этикетка с SKU клеится на каждую единицу, и кладовщик собирает заказ именно по этому коду.
  • Аналитика продаж — продавец сразу видит, какая комбинация цвет/размер уходит, а какая зависает.
  • Реклама и акции — скидку или промо можно повесить на отдельный SKU, не задевая остальные варианты.

SKU vs артикул, штрихкод, баркод

ИдентификаторКто присваиваетУникальностьЗачем
SKUСеллер самВнутри магазина селлераУчёт и аналитика
Артикул производителяПроизводительВ рамках брендаИдентификация модели
Штрихкод (EAN/UPC)Регистрируется в GS1ГлобальноКасса, сканеры
Баркод маркетплейсаГенерируют WB / OzonВнутри площадкиМаркировка для приёмки

Как сформировать SKU

Хороший SKU — короткий, читаемый человеком и пригодный для машинной сортировки. Базовая структура — BREND-MODEL-COLOR-SIZE, например NIKE-AIR90-BLK-42 или OBUV-SAPOG-KOR-37. В коде нежелательны пробелы, кириллица и спецсимволы — они ломают выгрузки в Excel и интеграции с CRM. Оптимальная длина — 15–20 знаков.

Сколько SKU нужно для магазина

На старте достаточно 3–5 SKU в одной нише — этого хватает, чтобы проверить спрос и оценить юнит-экономику. Через 3–6 месяцев ассортимент в категории обычно расширяется до 15–30 SKU. У крупных селлеров их 50–300. Раздутый ассортимент без аналитики приводит к так называемым «зомби-SKU» — позициям, которые не продаются и съедают оборачиваемость склада.

Примеры на маркетплейсах

Универсально

Селлер торгует термосами. Один артикул производителя THERMOS-001 разворачивается в 6 SKU: THERMOS-001-500-RED, THERMOS-001-500-BLK, THERMOS-001-1000-RED и т. д. — это 3 цвета на 2 объёма.

Wildberries

В личном кабинете WB у каждого SKU свой артикул WB и свой баркод. Поставка расписывается по SKU: например, 50 шт. красных M, 30 шт. красных L и 20 шт. синих M.

Чем отличается от других терминов

vs Артикул

Артикул — общий код модели от производителя: одна футболка — один артикул. SKU — уже конкретный вариант той же модели с цветом и размером, поэтому из одного артикула получаются десятки SKU.

vs Штрихкод

Штрихкод (EAN-13) — глобальный код, который считывается на кассе и в логистических сканерах. SKU существует только во внутреннем учёте селлера, и к одному SKU может быть привязано несколько штрихкодов разных партий.

Ошибки селлеров

  1. 1Использовать пробелы и кириллицу в SKU — такие коды ломают выгрузки в Excel и интеграции с CRM и складскими системами.
  2. 2Не вести таблицу соответствия SKU ↔ артикул производителя — при ребрендинге, смене поставщика или возврате к старой партии начинается полная путаница.
  3. 3Менять SKU на уже работающей карточке — площадка обнуляет статистику, и вся накопленная аналитика по позиции теряется.

Частые вопросы

Можно ли использовать один и тот же SKU на разных маркетплейсах?

Да, и это рекомендуется. Внутренний SKU селлера должен совпадать на всех площадках — это упрощает учёт остатков и сравнение продаж по каналам. У каждой площадки сверху будет свой собственный артикул площадки.

Чем SKU отличается от артикула WB или артикула Ozon?

Артикул WB и артикул Ozon — внутренние идентификаторы площадок, которые присваиваются автоматически при создании карточки. SKU — код, который придумал сам селлер. Один SKU = один артикул WB, но они не равны: артикул WB всегда числовой, SKU — произвольный.

Как SKU связан с баркодом маркетплейса?

Баркод — наклейка с штрихкодом, которую маркетплейс генерирует на каждую единицу товара для приёмки на складе. Один SKU имеет один баркод (или несколько, если разные партии). Баркод печатается и клеится на упаковку перед отгрузкой на FBO.

Связанные термины

Карточка товара

Страница товара на маркетплейсе с фото, инфографикой, описанием, ценой и характеристиками — главный инструмент конверсии.

Маркетплейс

Онлайн-площадка, на которой продавцы (селлеры) продают товары покупателям, а площадка обеспечивает витрину, оплату, логистику и поддержку.

FBO

Схема работы с маркетплейсом, при которой селлер отгружает партию на склад площадки, а маркетплейс хранит, упаковывает и доставляет каждый заказ.

Оборачиваемость товара

Скорость, с которой товар продаётся со склада. Чем выше оборачиваемость, тем быстрее селлер возвращает деньги в оборот.

Селлер

Продавец, который размещает товары на маркетплейсе и работает с покупателями через инфраструктуру площадки.