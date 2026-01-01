Простыми словами

Оборачиваемость товара — метрика, которая показывает, как быстро складской запас превращается в продажи. Измеряется в двух форматах: в днях (сколько дней нужно, чтобы продать весь остаток) или в разах (сколько раз товар «прошёл через склад» за период). На маркетплейсах оборачиваемость напрямую влияет на тарифы хранения, ранжирование карточки и скорость возврата оборотного капитала.