Что такое оборачиваемость товара
Оборачиваемость товара — метрика, которая показывает, как быстро складской запас превращается в продажи. Измеряется в двух форматах: в днях (сколько дней нужно, чтобы продать весь остаток) или в разах (сколько раз товар «прошёл через склад» за период). На маркетплейсах оборачиваемость напрямую влияет на тарифы хранения, ранжирование карточки и скорость возврата оборотного капитала.
Пример: средний остаток — 100 единиц, за 30 дней продано 60 штук. Оборачиваемость = 100 × 30 ÷ 60 = 50 дней. Альтернатива — в разах: 60 × 12 ÷ 100 = 7,2 раза в год. Обе метрики описывают одно и то же с разной стороны.
Нормы оборачиваемости по категориям
|Категория
|Хорошо
|Норма
|Плохо
|FMCG, расходники
|≤15 дней
|15–30 дней
|>45 дней
|Одежда, обувь
|≤30 дней
|30–60 дней
|>90 дней
|Электроника
|≤45 дней
|45–90 дней
|>120 дней
|Мебель, крупногабарит
|≤60 дней
|60–120 дней
|>180 дней
Почему оборачиваемость важна для маркетплейсов
- Тариф хранения — Wildberries и Ozon повышают плату для медленных товаров: после 60–90 дней тариф растёт в 2–4 раза.
- Ранжирование — алгоритм понижает карточки с низкой оборачиваемостью: для площадки они менее интересны, приносят меньше комиссионных за единицу складского места.
- Оборотный капитал — деньги в товаре на 90 дней работают в три раза медленнее, чем на 30 дней. При равном вложении быстрая оборачиваемость даёт в разы больше годовой прибыли.
- Решение по схеме — товар с оборачиваемостью больше 60 дней выгоднее держать на FBS: на собственном складе нет ежедневной платы за хранение.
Как улучшить оборачиваемость
- Сократить ассортимент — отключить SKU с продажами 0–1 в неделю и освободить замороженный капитал.
- Снизить цену на медленные позиции — иногда выгоднее продать с минимальной маржой, чем держать товар и платить за хранение.
- Закупать чаще, но меньшими партиями — меньше «мёртвого» запаса и точнее попадание в спрос.
- Запустить рекламу на медленные SKU — иногда товар «висит» из-за низкой видимости, а не плохой экономики.
- Перевести медленные позиции на FBS — на собственном складе не начисляется ежедневная плата за хранение.
Связь оборачиваемости с прибылью
Годовая прибыль = маржа × число оборотов. Товар с маржой 30% и оборачиваемостью 30 дней даёт около 360% годовых (12 оборотов × 30%). Товар с маржой 60%, но оборачиваемостью 180 дней — только 120% (2 оборота × 60%). Высокая маржа без скорости проигрывает быстрому товару втрое по итогу года.
Примеры на маркетплейсах
Селлер продаёт носки. Средний остаток — 500 пар, продажи — 20 пар в день. Оборачиваемость = 500 ÷ 20 = 25 дней. Отличный показатель для одежды, FBO остаётся выгодной схемой: тариф хранения не успевает «разгореться».
Селлер продаёт пылесосы. Средний остаток — 30 штук, продажи — 5 штук в месяц. Оборачиваемость = 180 дней. Слишком медленно: FBO «съест» всю маржу хранением. Решение — сократить запас в 3–4 раза или перевести SKU на FBS.
Ошибки селлеров
- 1Считать оборачиваемость «на глаз» без формулы — интуитивная оценка ошибается в 2–3 раза, решения по закупке принимаются на неверных данных.
- 2Закупать товар «впрок на полгода» под распродажи или из-за выгодной цены поставщика — оборачиваемость падает, экономия на закупке съедается хранением.
- 3Игнорировать сезонность — летом и зимой оборачиваемость одного товара отличается в 2–5 раз.
- 4Не отслеживать оборачиваемость в разрезе SKU — в типичном магазине из 30 SKU обычно 5–10 «зомби»-позиций, которые тянут общую экономику вниз.
Частые вопросы
Какая оборачиваемость считается хорошей?
Зависит от категории. Расходники и FMCG — ≤15 дней. Одежда и обувь — ≤30 дней. Электроника — ≤45 дней. Мебель и крупногабарит — ≤60 дней. Если товар лежит дольше нормы, пересматривайте закупку или цену.
Как Wildberries считает оборачиваемость для тарифа хранения?
WB смотрит на средние остатки и продажи за последние 30 дней. Если оборачиваемость превышает 60-90 дней, тариф хранения растёт в 2-4 раза. Точные коэффициенты есть в разделе «Тарифы» личного кабинета.
Что важнее — высокая маржа или высокая оборачиваемость?
Высокая оборачиваемость почти всегда выгоднее. Годовая прибыль = маржа × число оборотов. Товар с маржой 30% и оборачиваемостью 30 дней даёт 360% годовых, а товар с маржой 60% и оборачиваемостью 180 дней — только 120%.