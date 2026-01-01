Что такое Фулфилмент?

Простыми словами Это «всё, что происходит с товаром после того, как селлер его доставил». Задача селлера — закупить и продать. Задача фулфилмент-оператора — принять, разместить на складе, промаркировать, упаковать, отправить покупателю и принять обратно в случае возврата.

Фулфилмент (от англ. fulfillment — «исполнение») — это полный операционный цикл с заказом: от момента поступления товара на склад до передачи его покупателю и обработки возможного возврата. Услугу оказывают как сами площадки (схема FBO), так и независимые операторы, обслуживающие несколько маркетплейсов одновременно.

Что входит в фулфилмент Приёмка — пересчёт партии, проверка сохранности каждой позиции, фотофиксация.

— пересчёт партии, проверка сохранности каждой позиции, фотофиксация. Хранение — товар размещается на стеллажах склада, тариф начисляется за каждый день.

— товар размещается на стеллажах склада, тариф начисляется за каждый день. Маркировка — наклейка штрихкодов маркетплейса и кодов «Честного знака».

— наклейка штрихкодов маркетплейса и кодов «Честного знака». Упаковка — индивидуальное или мультиупаковочное оформление по требованиям площадки.

— индивидуальное или мультиупаковочное оформление по требованиям площадки. Сборка заказов (пикинг) — комплектация конкретных позиций по поступившей заявке.

— комплектация конкретных позиций по поступившей заявке. Отгрузка — передача собранных заказов в логистическую сеть площадки.

— передача собранных заказов в логистическую сеть площадки. Возвраты — приёмка, осмотр состояния, перекомплектация и возвращение товара в оборот.

Фулфилмент маркетплейса vs фулфилмент-оператор Площадки предоставляют собственный фулфилмент через схему FBO: селлер завозит партию, а Wildberries или Ozon берёт на себя всё остальное. Это удобно, но привязывает к конкретным складам и тарифной сетке площадки. Независимые операторы (Яндекс Доставка, СДЭК Маркет, СберЛогистика, региональные склады) обслуживают сразу несколько маркетплейсов, что делает их выгодными для селлеров, одновременно торгующих на трёх и более площадках: один склад, одна партия — отгрузки во все каналы.

Сколько стоит фулфилмент Цена складывается из нескольких компонентов: приёмка — 15–50 ₽ за единицу; хранение — 1–3 ₽ за литр в день у площадок или 200–400 ₽ за палето-место в месяц у независимых складов; сборка заказа — 30–80 ₽; плюс тариф за отгрузку. На FBO Wildberries и Ozon тарифы прозрачные, доступен онлайн-калькулятор. У независимых операторов расценки индивидуальные и согласуются отдельно.

Когда нужен независимый фулфилмент Независимый склад выгоден при следующих условиях: 1) селлер торгует на двух и более площадках с одним ассортиментом и нет смысла дробить запас по нескольким FBO; 2) требуется донастройка упаковки — брендированная коробка, вкладыши, подарочное оформление; 3) товар нуждается в особых условиях хранения; 4) критична быстрая ротация партий.

Примеры на маркетплейсах Ozon Селлер привёз 500 единиц товара на склад Ozon в Хоругвино. Площадка приняла партию, разложила по стеллажам и теперь сама собирает, пакует и отправляет заказы покупателям. Универсально Селлер торгует на Wildberries и Ozon с одинаковым ассортиментом и хранит весь товар у фулфилмент-оператора СДЭК Маркет. По заявкам площадок оператор отгружает партии на FBO или самостоятельно обрабатывает FBS-заказы.

Ошибки селлеров 1 Хранить весь запас на одном FBO — при технических сбоях или блокировке склада продажи полностью останавливаются. 2 Не считать стоимость хранения — товар с низкой оборачиваемостью незаметно «съедает» прибыль через ежедневные тарифы. 3 Отгружать без правильной маркировки — приёмка отклоняет партию, и она возвращается за счёт продавца. 4 Переоценивать FBS «дома» — при 50+ заказах в день обрабатывать их своими силами нереально, и без фулфилмента не обойтись.