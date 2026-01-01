Что такое Фулфилмент?
Это «всё, что происходит с товаром после того, как селлер его доставил». Задача селлера — закупить и продать. Задача фулфилмент-оператора — принять, разместить на складе, промаркировать, упаковать, отправить покупателю и принять обратно в случае возврата.
Фулфилмент (от англ. fulfillment — «исполнение») — это полный операционный цикл с заказом: от момента поступления товара на склад до передачи его покупателю и обработки возможного возврата. Услугу оказывают как сами площадки (схема FBO), так и независимые операторы, обслуживающие несколько маркетплейсов одновременно.
Что входит в фулфилмент
- Приёмка — пересчёт партии, проверка сохранности каждой позиции, фотофиксация.
- Хранение — товар размещается на стеллажах склада, тариф начисляется за каждый день.
- Маркировка — наклейка штрихкодов маркетплейса и кодов «Честного знака».
- Упаковка — индивидуальное или мультиупаковочное оформление по требованиям площадки.
- Сборка заказов (пикинг) — комплектация конкретных позиций по поступившей заявке.
- Отгрузка — передача собранных заказов в логистическую сеть площадки.
- Возвраты — приёмка, осмотр состояния, перекомплектация и возвращение товара в оборот.
Фулфилмент маркетплейса vs фулфилмент-оператор
Площадки предоставляют собственный фулфилмент через схему FBO: селлер завозит партию, а Wildberries или Ozon берёт на себя всё остальное. Это удобно, но привязывает к конкретным складам и тарифной сетке площадки. Независимые операторы (Яндекс Доставка, СДЭК Маркет, СберЛогистика, региональные склады) обслуживают сразу несколько маркетплейсов, что делает их выгодными для селлеров, одновременно торгующих на трёх и более площадках: один склад, одна партия — отгрузки во все каналы.
Сколько стоит фулфилмент
Цена складывается из нескольких компонентов: приёмка — 15–50 ₽ за единицу; хранение — 1–3 ₽ за литр в день у площадок или 200–400 ₽ за палето-место в месяц у независимых складов; сборка заказа — 30–80 ₽; плюс тариф за отгрузку. На FBO Wildberries и Ozon тарифы прозрачные, доступен онлайн-калькулятор. У независимых операторов расценки индивидуальные и согласуются отдельно.
Когда нужен независимый фулфилмент
Независимый склад выгоден при следующих условиях: 1) селлер торгует на двух и более площадках с одним ассортиментом и нет смысла дробить запас по нескольким FBO; 2) требуется донастройка упаковки — брендированная коробка, вкладыши, подарочное оформление; 3) товар нуждается в особых условиях хранения; 4) критична быстрая ротация партий.
Примеры на маркетплейсах
Селлер привёз 500 единиц товара на склад Ozon в Хоругвино. Площадка приняла партию, разложила по стеллажам и теперь сама собирает, пакует и отправляет заказы покупателям.
Селлер торгует на Wildberries и Ozon с одинаковым ассортиментом и хранит весь товар у фулфилмент-оператора СДЭК Маркет. По заявкам площадок оператор отгружает партии на FBO или самостоятельно обрабатывает FBS-заказы.
Ошибки селлеров
- 1Хранить весь запас на одном FBO — при технических сбоях или блокировке склада продажи полностью останавливаются.
- 2Не считать стоимость хранения — товар с низкой оборачиваемостью незаметно «съедает» прибыль через ежедневные тарифы.
- 3Отгружать без правильной маркировки — приёмка отклоняет партию, и она возвращается за счёт продавца.
- 4Переоценивать FBS «дома» — при 50+ заказах в день обрабатывать их своими силами нереально, и без фулфилмента не обойтись.
Частые вопросы
Чем фулфилмент отличается от логистики?
Логистика — только перемещение товара (склад → ПВЗ → покупатель). Фулфилмент включает логистику плюс приёмку, хранение, упаковку, маркировку, обработку возвратов. Логистика — часть фулфилмента.
Можно ли вернуть товар с FBO-склада?
Да, через заявку на «вывоз остатков». Площадка собирает товар обратно (за плату), либо селлер забирает сам в указанный день. Срок ожидания — от 2 до 6 недель в зависимости от площадки и склада.
Как выбрать между FBO маркетплейса и независимым фулфилментом?
Один маркетплейс с большим объёмом — берите FBO площадки, дешевле и быстрее. 2+ маркетплейсов с пересекающимся ассортиментом — независимый склад, экономия на дроблении партий и единое управление остатками.