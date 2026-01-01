Что такое «Честный знак»
Честный знак — национальная система прослеживаемости товаров, обязательная для определённых категорий. Каждая единица товара получает уникальный двумерный код DataMatrix, который наносится на упаковку. По этому коду государство и покупатель могут проверить происхождение, легальность и историю товара. Селлеры на маркетплейсах обязаны маркировать товары до отгрузки на склад площадки. Без корректного кода товар не пройдёт приёмку — маркетплейс откажет в постановке на склад, и поставка вернётся обратно за счёт селлера. Система работает как цифровой «паспорт» каждой единицы: по нему видно, кто произвёл товар, кто импортировал и через какие руки он прошёл. Простой смысл: это «паспорт» каждой единицы товара. Производитель или импортёр получает уникальный код у государства, наклеивает его на упаковку, маркетплейс при приёмке сканирует. Без кода товар не примут или заблокируют — продать его становится физически невозможно.
Какие товары подлежат маркировке
Перечень категорий, для которых маркировка обязательна, расширяется ежегодно. Основные группы:
- Одежда и обувь — обувь с 2020, лёгкая промышленность с 2021.
- Парфюмерия — с 2020.
- Шины и покрышки — с 2021.
- Молочная продукция — с 2021–2022, поэтапно по группам..
- Бутилированная вода — с 2022.
- БАДы — с 2024.
- Кресла-коляски, медицинские изделия, пиво — поэтапно с 2024–2026.
Список расширяется ежегодно. Актуальный перечень подлежащих маркировке товаров можно проверить на сайте честныйзнак.рф.
Как работает система
- Регистрация в системе. Селлер регистрируется в системе «Честный знак» через ЭДО (электронный документооборот). Потребуется электронная подпись (КЭП).
- Заказ кодов DataMatrix. На свою партию товара заказываются коды — их стоимость от 50 коп. до 1 ₽ за код.
- Печать и наклейка этикеток. Этикетки с кодами печатаются и наклеиваются на каждую единицу товара.
- Передача кодов в маркетплейс. Коды передаются через УПД (универсальный передаточный документ) перед отгрузкой.
- Вывод из оборота при продаже. При продаже маркетплейс выводит код из оборота — это сигнал государству, что товар продан конечному потребителю.
Что нужно для работы с Честным знаком
- Электронная подпись (КЭП) — для юридических лиц и ИП. Оформляется в удостоверяющем центре.
- Регистрация в системе через ЭДО (Контур.Маркет, СБИС, 1С).
- Принтер этикеток для печати DataMatrix (термопринтер от 5000 ₽). Важно, чтобы разрешение печати было достаточным для считывания кода.
- Программа для управления кодами — встроена в большинство систем ЭДО.
Сколько стоит маркировка
Один код DataMatrix — 50 коп. + НДС. Печать этикеток — 1–3 ₽ за единицу (расходники + амортизация принтера). Услуги ЭДО — от 4000 ₽/год для маленьких объёмов. Маркировка через подрядчика (если нет собственных ресурсов) — 5–15 ₽ за единицу. В пересчёте на единицу товара маркировка добавляет 2–5 ₽ к себестоимости при самостоятельной работе или 5–15 ₽ через подрядчика. Для товаров дороже 500 ₽ это незначительная статья расходов, но для дешёвых позиций может ощутимо повлиять на маржу.
Штрафы за нарушения
За нарушения требований маркировки предусмотрены серьёзные санкции:
|Нарушение
|Штраф ИП
|Штраф ООО
|Продажа без маркировки
|5–10 тыс. ₽
|50–300 тыс. ₽
|Повторное нарушение
|15–30 тыс. ₽ + конфискация
|100–500 тыс. ₽ + конфискация
|Нет регистрации в «Честном знаке»
|1–10 тыс. ₽
|50–100 тыс. ₽
Маркетплейсы при приёмке сразу отказывают в постановке немаркированного товара — поставка едет обратно за счёт селлера. Это означает двойной убыток: расходы на логистику возврата плюс простой товара на время повторной отгрузки.
Примеры на маркетплейсах
Селлер отгружает 500 кроссовок на FBO. На каждой коробке — наклейка с кодом DataMatrix. В личном кабинете WB к поставке прикреплён УПД с перечнем всех 500 кодов. Wildberries при приёмке сканирует коды, сверяет с данными в системе и ставит товар в оборот.
Самозанятый продаёт авторские духи на Ozon. До отгрузки заказывает коды в «Честном знаке» (300 шт. за 165 ₽), печатает этикетки на термопринтере, наклеивает на флаконы. Передаёт коды через УПД. Ozon при приёмке сверяет данные и ставит товар на продажу.
Ошибки селлеров
- 1Не получить коды до отгрузки. Поставка отклоняется, теряется неделя на повторную приёмку — а вместе с ней недополученная выручка и дополнительные расходы на логистику.
- 2Печатать DataMatrix на принтере с низким DPI. Код не сканируется на складе маркетплейса — вся партия возвращается. Минимальное разрешение — 300 DPI, лучше 600.
- 3Не вести учёт «выведенных из оборота» кодов. Образуется «зависший» оборот: товар продан, а в системе числится как находящийся у селлера. Налоговая выставляет вопросы.
- 4Регистрироваться в «Честном знаке» в день отгрузки. Процесс активации занимает 1–3 рабочих дня — отгрузка срывается, и партия уезжает на склад маркетплейса без маркировки или не уезжает вовсе.
Частые вопросы
Нужен ли Честный знак для всех товаров?
Нет, только для категорий из перечня правительства. На 2026 год это: одежда, обувь, парфюмерия, шины, молочка, вода, БАДы, медизделия, пиво, табак, лекарства, фототехника. Для остальных категорий маркировка не требуется.
Кто получает коды — производитель или селлер?
Тот, кто первым выпускает товар в оборот. Если селлер — производитель или импортёр, коды получает он сам. Если перепродаёт — коды должны быть уже на товаре от поставщика, селлер только проверяет наличие и передаёт в маркетплейс.
Что будет, если отгрузить товар без маркировки?
Маркетплейс откажет в приёмке. Если как-то прошло — после первой жалобы покупателя или плановой проверки штраф 50-300 тыс. ₽ для ООО. При повторном нарушении возможна конфискация всей партии и блокировка ЛК на маркетплейсе.