Что такое «Честный знак»

Честный знак — национальная система прослеживаемости товаров, обязательная для определённых категорий. Каждая единица товара получает уникальный двумерный код DataMatrix, который наносится на упаковку. По этому коду государство и покупатель могут проверить происхождение, легальность и историю товара. Селлеры на маркетплейсах обязаны маркировать товары до отгрузки на склад площадки. Без корректного кода товар не пройдёт приёмку — маркетплейс откажет в постановке на склад, и поставка вернётся обратно за счёт селлера. Система работает как цифровой «паспорт» каждой единицы: по нему видно, кто произвёл товар, кто импортировал и через какие руки он прошёл. Простой смысл: это «паспорт» каждой единицы товара. Производитель или импортёр получает уникальный код у государства, наклеивает его на упаковку, маркетплейс при приёмке сканирует. Без кода товар не примут или заблокируют — продать его становится физически невозможно.