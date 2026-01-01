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Экономика

Маржинальность товара

Доля прибыли в цене товара, выраженная в процентах. Показывает, сколько селлер зарабатывает с каждого рубля выручки до учёта операционных расходов.

Что такое маржинальность товара

Простыми словами

Маржинальность — ключевой показатель прибыльности товара на маркетплейсах. Показывает, какая доля выручки остаётся у селлера до того, как из неё будут вычтены операционные расходы. Без понимания маржи нельзя построить устойчивую юнит-экономику — селлер легко обманывается «красивым» процентом валовой маржи, не видя реальной чистой прибыли.

Маржинальность
Маржинальность = (Цена − Себестоимость) ÷ Цена × 100%

Маржа vs наценка — в чём разница

vs Маржа

(Цена − Себестоимость) ÷ Цена × 100% — доля прибыли в цене продажи. Пример: купили за 500 ₽, продаём за 1000 ₽ → маржа 50%. На маркетплейсах принято считать именно её, потому что она показывает реальный «запас» от цены продажи.

vs Наценка

(Цена − Себестоимость) ÷ Себестоимость × 100% — на сколько процентов цена выше закупки. Тот же пример: наценка = 500 ÷ 500 = 100%. Когда поставщик говорит «наценка 50%», реальная маржа — всего 33%. Понимание разницы экономит тысячи рублей при решениях о закупке.

Виды маржи на маркетплейсах

Тип маржиЧто вычитаетсяНорма для МП
Валовая маржаСебестоимость40–70%
Операционная маржа+ комиссия, логистика, хранение20–40%
Чистая маржа+ реклама, возвраты, налог10–25%

Нормы маржинальности по категориям

КатегорияВаловая маржаЧистая маржа
Одежда и обувь55–70%15–25%
Косметика и бьюти60–75%20–30%
Электроника и аксессуары25–40%5–15%
Детские товары50–65%15–25%
Товары для дома45–60%15–25%
FMCG, расходники30–45%5–12%

Как валовая маржа превращается в чистую

Цена 1000 ₽, себестоимость 400 ₽, валовая маржа 60% (600 ₽).

  • Минус комиссия 22% = 220 ₽ → остаток 380 ₽ (38%)
  • Минус логистика 80 ₽ → 300 ₽ (30%)
  • Минус хранение 30 ₽ → 270 ₽ (27%)
  • Минус реклама ДРР 10% = 100 ₽ → 170 ₽ (17%)
  • Минус налог УСН 6% = 60 ₽ → чистая маржа 110 ₽ (11%)

Типичная картина: исходная валовая маржа 60% превращается в чистые 11%. Поэтому при расчётах нужен большой запас в валовой марже — иначе на чистой останется ноль или минус.

Как повысить маржинальность

  • Снизить себестоимость — найти поставщика дешевле, закупать крупными партиями со скидкой.
  • Поднять цену — работает, если товар уникальный или хорошо позиционирован. Сильный бренд держит цену на 15–25% выше рыночной.
  • Снизить логистику — оптимизировать упаковку: меньше объём = ниже тариф. На крупном товаре экономия 20–30 ₽ с единицы.
  • Перейти с FBO на FBS — комиссия ниже на 3–5 пунктов при наличии собственного склада.
  • Снизить процент возвратов — точные размерные таблицы, качественные фото, проверка на брак. Каждый процент снижения возвратов — прямой прирост маржи.

Примеры на маркетплейсах

Wildberries

Селлер худи: цена 2500 ₽, себестоимость 800 ₽. Валовая маржа 68%. После вычета комиссии 23% (575 ₽), логистики 90 ₽, хранения 50 ₽, рекламы 200 ₽ и налога 150 ₽: чистая маржа = 635 ₽ ÷ 2500 = 25,4%. Хороший результат для одежды с запасом прочности.

Ozon

Селлер зарядных устройств: цена 600 ₽, себестоимость 350 ₽. Валовая маржа 41,7%. После комиссии 12% (72 ₽), логистики 50 ₽, рекламы 60 ₽ и налога 36 ₽: чистая маржа = 32 ₽ ÷ 600 = 5,3%. Слишком низкая — устойчивая прибыль возможна только при обороте от 1000 штук в месяц.

Ошибки селлеров

  1. 1Путать маржу и наценку — наценка 100% звучит впечатляюще, но это всего лишь маржа 50%.
  2. 2Считать только валовую маржу — после вычета комиссии и логистики чистая будет в 2–3 раза ниже, и именно она показывает реальную прибыль.
  3. 3Игнорировать категорийные нормы — выходить с маржой 30% в одежду, где конкуренты держат 60%, означает, что первая же акция загонит товар в минус.
  4. 4Поднимать цену для повышения маржи без анализа конкурентов — потеря позиций в выдаче часто стоит больше, чем дополнительная маржа на единице.

Частые вопросы

Какая минимальная маржинальность нужна для маркетплейсов?

Валовая маржа должна быть не менее 50-55%, чтобы после комиссии маркетплейса (15-25%), логистики, рекламы и налогов осталась чистая маржа 10-15%. Товары с валовой маржой ниже 40% на маркетплейсах рентабельны только при больших оборотах.

В чём разница между маржой и прибылью?

Маржа — относительный показатель (процент от цены). Прибыль — абсолютная сумма в рублях. Можно иметь высокую маржу 50% и низкую прибыль (если продажи маленькие), и наоборот — низкую маржу 10%, но высокую прибыль за счёт большого оборота.

Как считать маржу с учётом скидок маркетплейса?

Маржу считают от фактической цены продажи (после всех скидок площадки и селлера), а не от «зачёркнутой» цены. Если карточка стоит 2000 ₽, скидка маркетплейса 20%, реальная цена продажи 1600 ₽. Маржу считают от 1600 ₽.

Связанные термины

Юнит-экономика

Расчёт прибыли с одной единицы товара после вычета всех затрат: себестоимости, комиссии маркетплейса, логистики, хранения, рекламы и налогов.

Комиссия маркетплейса

Процент от стоимости проданного товара, который маркетплейс удерживает с селлера за размещение, обработку оплаты и трафик.

Оборачиваемость товара

Скорость, с которой товар продаётся со склада. Чем выше оборачиваемость, тем быстрее селлер возвращает деньги в оборот.

ДРР

Доля рекламных расходов — отношение затрат на рекламу к выручке от продаж за период. Главная метрика эффективности рекламы на маркетплейсах.

GMV

Общая стоимость всех заказов на маркетплейсе за период, без вычета возвратов, скидок и комиссий. Главный показатель размера бизнеса селлера или площадки.