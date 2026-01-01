Что такое маржинальность товара
Маржинальность — ключевой показатель прибыльности товара на маркетплейсах. Показывает, какая доля выручки остаётся у селлера до того, как из неё будут вычтены операционные расходы. Без понимания маржи нельзя построить устойчивую юнит-экономику — селлер легко обманывается «красивым» процентом валовой маржи, не видя реальной чистой прибыли.
Маржа vs наценка — в чём разница
(Цена − Себестоимость) ÷ Цена × 100% — доля прибыли в цене продажи. Пример: купили за 500 ₽, продаём за 1000 ₽ → маржа 50%. На маркетплейсах принято считать именно её, потому что она показывает реальный «запас» от цены продажи.
(Цена − Себестоимость) ÷ Себестоимость × 100% — на сколько процентов цена выше закупки. Тот же пример: наценка = 500 ÷ 500 = 100%. Когда поставщик говорит «наценка 50%», реальная маржа — всего 33%. Понимание разницы экономит тысячи рублей при решениях о закупке.
Виды маржи на маркетплейсах
|Тип маржи
|Что вычитается
|Норма для МП
|Валовая маржа
|Себестоимость
|40–70%
|Операционная маржа
|+ комиссия, логистика, хранение
|20–40%
|Чистая маржа
|+ реклама, возвраты, налог
|10–25%
Нормы маржинальности по категориям
|Категория
|Валовая маржа
|Чистая маржа
|Одежда и обувь
|55–70%
|15–25%
|Косметика и бьюти
|60–75%
|20–30%
|Электроника и аксессуары
|25–40%
|5–15%
|Детские товары
|50–65%
|15–25%
|Товары для дома
|45–60%
|15–25%
|FMCG, расходники
|30–45%
|5–12%
Как валовая маржа превращается в чистую
Цена 1000 ₽, себестоимость 400 ₽, валовая маржа 60% (600 ₽).
- Минус комиссия 22% = 220 ₽ → остаток 380 ₽ (38%)
- Минус логистика 80 ₽ → 300 ₽ (30%)
- Минус хранение 30 ₽ → 270 ₽ (27%)
- Минус реклама ДРР 10% = 100 ₽ → 170 ₽ (17%)
- Минус налог УСН 6% = 60 ₽ → чистая маржа 110 ₽ (11%)
Типичная картина: исходная валовая маржа 60% превращается в чистые 11%. Поэтому при расчётах нужен большой запас в валовой марже — иначе на чистой останется ноль или минус.
Как повысить маржинальность
- Снизить себестоимость — найти поставщика дешевле, закупать крупными партиями со скидкой.
- Поднять цену — работает, если товар уникальный или хорошо позиционирован. Сильный бренд держит цену на 15–25% выше рыночной.
- Снизить логистику — оптимизировать упаковку: меньше объём = ниже тариф. На крупном товаре экономия 20–30 ₽ с единицы.
- Перейти с FBO на FBS — комиссия ниже на 3–5 пунктов при наличии собственного склада.
- Снизить процент возвратов — точные размерные таблицы, качественные фото, проверка на брак. Каждый процент снижения возвратов — прямой прирост маржи.
Примеры на маркетплейсах
Селлер худи: цена 2500 ₽, себестоимость 800 ₽. Валовая маржа 68%. После вычета комиссии 23% (575 ₽), логистики 90 ₽, хранения 50 ₽, рекламы 200 ₽ и налога 150 ₽: чистая маржа = 635 ₽ ÷ 2500 = 25,4%. Хороший результат для одежды с запасом прочности.
Селлер зарядных устройств: цена 600 ₽, себестоимость 350 ₽. Валовая маржа 41,7%. После комиссии 12% (72 ₽), логистики 50 ₽, рекламы 60 ₽ и налога 36 ₽: чистая маржа = 32 ₽ ÷ 600 = 5,3%. Слишком низкая — устойчивая прибыль возможна только при обороте от 1000 штук в месяц.
Ошибки селлеров
- 1Путать маржу и наценку — наценка 100% звучит впечатляюще, но это всего лишь маржа 50%.
- 2Считать только валовую маржу — после вычета комиссии и логистики чистая будет в 2–3 раза ниже, и именно она показывает реальную прибыль.
- 3Игнорировать категорийные нормы — выходить с маржой 30% в одежду, где конкуренты держат 60%, означает, что первая же акция загонит товар в минус.
- 4Поднимать цену для повышения маржи без анализа конкурентов — потеря позиций в выдаче часто стоит больше, чем дополнительная маржа на единице.
Частые вопросы
Какая минимальная маржинальность нужна для маркетплейсов?
Валовая маржа должна быть не менее 50-55%, чтобы после комиссии маркетплейса (15-25%), логистики, рекламы и налогов осталась чистая маржа 10-15%. Товары с валовой маржой ниже 40% на маркетплейсах рентабельны только при больших оборотах.
В чём разница между маржой и прибылью?
Маржа — относительный показатель (процент от цены). Прибыль — абсолютная сумма в рублях. Можно иметь высокую маржу 50% и низкую прибыль (если продажи маленькие), и наоборот — низкую маржу 10%, но высокую прибыль за счёт большого оборота.
Как считать маржу с учётом скидок маркетплейса?
Маржу считают от фактической цены продажи (после всех скидок площадки и селлера), а не от «зачёркнутой» цены. Если карточка стоит 2000 ₽, скидка маркетплейса 20%, реальная цена продажи 1600 ₽. Маржу считают от 1600 ₽.