Маржинальность товара

1 Путать маржу и наценку — наценка 100% звучит впечатляюще, но это всего лишь маржа 50%.

2 Считать только валовую маржу — после вычета комиссии и логистики чистая будет в 2–3 раза ниже, и именно она показывает реальную прибыль.

3 Игнорировать категорийные нормы — выходить с маржой 30% в одежду, где конкуренты держат 60%, означает, что первая же акция загонит товар в минус.