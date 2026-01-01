Что такое FBS?

Простыми словами Товар лежит у продавца — дома, в гараже или на собственном складе. Маркетплейс показывает витрину и берёт оплату, а при каждом заказе продавец сам собирает посылку и везёт её в пункт приёма.

FBS (Fulfillment by Seller) — это модель, при которой хранение и упаковка полностью остаются на стороне продавца, а площадка берёт на себя только финальную доставку. Когда покупатель оформляет заказ, продавец получает уведомление, подготавливает посылку по требованиям площадки и сдаёт её в ближайший ПВЗ или сортировочный центр.

Как работает FBS Продавец создаёт карточку товара с признаком FBS и вносит реальные остатки со своего склада. Дальше цикл выглядит так: покупатель оформляет заказ → площадка присылает уведомление → продавец собирает посылку, печатает этикетку, упаковывает по правилам и сдаёт в ПВЗ или сортировочный центр в рамках SLA (обычно 24–48 часов). После этого заказ идёт по логистической сети маркетплейса.

Плюсы FBS Хранение не оплачивается — деньги остаются в обороте.

Можно тестировать новые SKU, не отгружая большую партию.

Подходит для негабаритных, хрупких, скоропортящихся и сезонных товаров.

Продавец контролирует упаковку: можно добавить вкладыш, подарок, брендированную коробку.

Гибкость с остатками — товар в любой момент можно перенаправить в офлайн-канал.

Минусы FBS Доставка дольше: карточка отображается с пометкой «Доставка через 3–5 дней» вместо «Завтра».

Необходимо строго соблюдать SLA на сборку — просрочка ведёт к штрафам и снижению позиций.

Алгоритмы Wildberries и Ozon отдают предпочтение FBO: при прочих равных FBO-карточка ранжируется выше.

При 30+ заказах в день упаковка и логистика требуют отдельного сотрудника.

Сколько стоит FBS На FBS хранение не оплачивается, однако есть другие статьи расходов: логистика от ПВЗ до покупателя — 50–200 ₽ за заказ; обработка — 0–25 ₽; возвратная логистика при отказе от заказа. К этому добавляется комиссия площадки. Собственные расходы продавца: упаковочные материалы, время на сборку, аренда склада или хранение места под товар.

Когда выбирать FBS Товар тестовый — оборачиваемость пока неизвестна.

Габариты или вес делают хранение на FBO слишком дорогим.

Сезонный товар (новогодние костюмы, садовая мебель).

Продавец торгует на нескольких площадках одним ассортиментом и не хочет дробить остатки.

Хрупкий или эксклюзивный товар, требующий особой упаковки.

Примеры на маркетплейсах Ozon Продавец хранит ёлочные украшения в Подмосковье и продаёт по схеме FBS только в ноябре–декабре. После каждого заказа собирает посылки и сдаёт в ПВЗ Ozon в течение 24 часов. Wildberries Производитель деревянных столов держит мебель на собственном цехе. WB-FBS используется для габаритных товаров — продавец собирает заказ под конкретного клиента и сдаёт в сортировочный центр.

Чем отличается от других терминов vs FBO При FBO товар уже на складе маркетплейса, и площадка делает всё сама. При FBS — товар у продавца, и каждое отгрузочное действие делает он сам. vs DBS При DBS продавец ещё и сам доставляет заказ покупателю собственной курьерской службой. При FBS доставка после сдачи в ПВЗ остаётся на маркетплейсе.

Ошибки селлеров 1 Не контролировать остатки в режиме реального времени — продажа в минус, штраф и блокировка карточки. 2 Срывать SLA на сборку — каждый просроченный заказ снижает рейтинг продавца и роняет позиции в поиске. 3 Экономить на упаковке — повреждения в пути ведут к возврату , штрафу и негативному отзыву. 4 Использовать FBS на массовом ходовом товаре — алгоритмы покажут конкурента с FBO выше, и продаж не будет.