FBO и FBS — в чём разница

В чём разница между FBO и FBS?

Простыми словами FBO — товар как будто «уезжает на работу» к маркетплейсу: площадка хранит его, собирает заказы и сама всё развозит. FBS — товар остаётся «дома» у селлера, а маркетплейс выполняет только финальную доставку покупателю.

FBO и FBS — две ключевые схемы сотрудничества с маркетплейсом. Главный водораздел — на ком лежит хранение и сборка заказа. На практике большинство продавцов не выбирает что-то одно: ходовые позиции уходят на FBO ради скорости, а новинки и медленные SKU придерживают на собственном складе по FBS.

Главное отличие FBO от FBS Параметр FBO FBS Где хранится товар На складе маркетплейса У селлера Кто собирает заказ Маркетплейс Селлер сам Доставка покупателю 1–2 дня 3–7 дней Хранение Платится за каждый день Не платится Ранжирование Выше в выдаче Ниже при равных условиях Контроль упаковки Нет Полный Скорость старта продаж После приёмки партии (1–3 дня) Сразу после публикации

Когда выбирать FBO Товар стабильно продаётся, и его оборачиваемость прозрачна и предсказуема.

Нужны быстрая доставка и более высокие позиции в поисковой выдаче.

Своего склада и людей под упаковку нет либо это слишком дорого.

Селлер концентрируется на одной площадке и не дублирует ассортимент.

Когда выбирать FBS Запускается новый SKU — отгружать партию на склад вслепую рискованно.

Товар крупногабаритный, хрупкий или с выраженной сезонностью — хранение на FBO съест маржу.

Один и тот же ассортимент продаётся сразу на двух и более маркетплейсах.

Важен фирменный опыт распаковки: вкладыши, подарки, кастомная упаковка.

Можно ли совмещать FBO и FBS Да, и именно так работает большинство сильных селлеров. Одну и ту же позицию допустимо продавать с обоих складов параллельно: основной запас лежит на FBO и обеспечивает быструю доставку, а на FBS держится страховочный остаток на случай, если на складе маркетплейса закончится товар. Для покупателя карточка просто отображается как доступная, а площадка сама решает, откуда выгоднее отправить.

Как принять решение по конкретному SKU Посчитайте полную себестоимость единицы товара по каждой схеме. Для FBO в расчёт идут: хранение, умноженное на оборачиваемость в днях, плюс приёмка и логистика. Для FBS: упаковка, оплата людей на сборке и логистика. В большинстве категорий граница рентабельности проходит в районе 30–45 дней оборачиваемости: всё, что продаётся быстрее — выгоднее на FBO, всё, что дольше — на FBS.

Примеры на маркетплейсах Wildberries Селлер торгует чехлами для iPhone. Топовые модели (15 Pro, 14) лежат на FBO и уходят за 5–15 дней. Старые модели (8, X) держатся на FBS — спрос редкий, при заказе селлер сам достаёт коробку и собирает отправление. Ozon Производитель садовой мебели работает со своего склада в Подмосковье. Крупногабаритные кресла идут только через FBS: везти их на склад Ozon и платить за хранение экономически не выгодно.

Ошибки селлеров 1 Пытаться зафиксировать одну схему «раз и навсегда». Рынок и сезонность меняются — выбор стоит пересматривать минимум раз в квартал. 2 Не закладывать в расчёт стоимость хранения. На бумаге FBO кажется дешевле, но если товар лежит на складе полгода, плата за хранение легко съедает всю экономию на упаковке и сборке. 3 Дробить остатки между FBO и FBS без аналитики. В итоге оба канала уходят в дефицит одновременно, и продажи теряются на ровном месте. 4 Использовать FBS как резервный канал, но не следить за SLA. Просрочки по отгрузкам бьют по рейтингу всей карточки, включая её FBO-вариант.