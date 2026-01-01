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FBO и FBS — в чём разница

FBO — товар лежит на складе маркетплейса, и площадка берёт на себя всю логистику. FBS — товар остаётся у продавца, маркетплейс отвечает только за доставку до покупателя.

В чём разница между FBO и FBS?

Простыми словами

FBO — товар как будто «уезжает на работу» к маркетплейсу: площадка хранит его, собирает заказы и сама всё развозит. FBS — товар остаётся «дома» у селлера, а маркетплейс выполняет только финальную доставку покупателю.

FBO и FBS — две ключевые схемы сотрудничества с маркетплейсом. Главный водораздел — на ком лежит хранение и сборка заказа. На практике большинство продавцов не выбирает что-то одно: ходовые позиции уходят на FBO ради скорости, а новинки и медленные SKU придерживают на собственном складе по FBS.

Главное отличие FBO от FBS

ПараметрFBOFBS
Где хранится товарНа складе маркетплейсаУ селлера
Кто собирает заказМаркетплейсСеллер сам
Доставка покупателю1–2 дня3–7 дней
ХранениеПлатится за каждый деньНе платится
РанжированиеВыше в выдачеНиже при равных условиях
Контроль упаковкиНетПолный
Скорость старта продажПосле приёмки партии (1–3 дня)Сразу после публикации

Когда выбирать FBO

  • Товар стабильно продаётся, и его оборачиваемость прозрачна и предсказуема.
  • Нужны быстрая доставка и более высокие позиции в поисковой выдаче.
  • Своего склада и людей под упаковку нет либо это слишком дорого.
  • Селлер концентрируется на одной площадке и не дублирует ассортимент.

Когда выбирать FBS

  • Запускается новый SKU — отгружать партию на склад вслепую рискованно.
  • Товар крупногабаритный, хрупкий или с выраженной сезонностью — хранение на FBO съест маржу.
  • Один и тот же ассортимент продаётся сразу на двух и более маркетплейсах.
  • Важен фирменный опыт распаковки: вкладыши, подарки, кастомная упаковка.

Можно ли совмещать FBO и FBS

Да, и именно так работает большинство сильных селлеров. Одну и ту же позицию допустимо продавать с обоих складов параллельно: основной запас лежит на FBO и обеспечивает быструю доставку, а на FBS держится страховочный остаток на случай, если на складе маркетплейса закончится товар. Для покупателя карточка просто отображается как доступная, а площадка сама решает, откуда выгоднее отправить.

Как принять решение по конкретному SKU

Посчитайте полную себестоимость единицы товара по каждой схеме. Для FBO в расчёт идут: хранение, умноженное на оборачиваемость в днях, плюс приёмка и логистика. Для FBS: упаковка, оплата людей на сборке и логистика. В большинстве категорий граница рентабельности проходит в районе 30–45 дней оборачиваемости: всё, что продаётся быстрее — выгоднее на FBO, всё, что дольше — на FBS.

Примеры на маркетплейсах

Wildberries

Селлер торгует чехлами для iPhone. Топовые модели (15 Pro, 14) лежат на FBO и уходят за 5–15 дней. Старые модели (8, X) держатся на FBS — спрос редкий, при заказе селлер сам достаёт коробку и собирает отправление.

Ozon

Производитель садовой мебели работает со своего склада в Подмосковье. Крупногабаритные кресла идут только через FBS: везти их на склад Ozon и платить за хранение экономически не выгодно.

Ошибки селлеров

  1. 1Пытаться зафиксировать одну схему «раз и навсегда». Рынок и сезонность меняются — выбор стоит пересматривать минимум раз в квартал.
  2. 2Не закладывать в расчёт стоимость хранения. На бумаге FBO кажется дешевле, но если товар лежит на складе полгода, плата за хранение легко съедает всю экономию на упаковке и сборке.
  3. 3Дробить остатки между FBO и FBS без аналитики. В итоге оба канала уходят в дефицит одновременно, и продажи теряются на ровном месте.
  4. 4Использовать FBS как резервный канал, но не следить за SLA. Просрочки по отгрузкам бьют по рейтингу всей карточки, включая её FBO-вариант.

Частые вопросы

Что лучше для новичка — FBO или FBS?

Старт с FBS на 2-3 SKU. Поймёте механику площадки, увидите реальный спрос, посчитаете оборачиваемость. Через 1-2 месяца ходовые позиции переводятся на FBO для масштабирования и приоритета в поиске.

Влияет ли выбор схемы на ранжирование в поиске?

Да. При равных рейтингах и цене FBO-карточка показывается выше FBS-карточки, особенно в Wildberries. Ozon ранжирует более сбалансированно, но FBO с пометкой «Доставка завтра» всё равно имеет преимущество.

Можно ли переключить SKU с FBO на FBS и обратно?

Да, в любой момент. Чтобы перевести с FBO на FBS — заказывается вывоз остатков (2-6 недель). С FBS на FBO — обычная поставка партии. Карточка остаётся той же, меняется только источник остатков.

Связанные термины

FBO

Схема работы с маркетплейсом, при которой селлер отгружает партию на склад площадки, а маркетплейс хранит, упаковывает и доставляет каждый заказ.

FBS

Схема работы, при которой товар хранится у селлера; при заказе селлер сам упаковывает и сдаёт посылку в пункт приёма маркетплейса.

Фулфилмент

Комплекс операций по обработке заказа: приёмка, хранение, упаковка, маркировка, отгрузка и обработка возвратов.

Оборачиваемость товара

Скорость, с которой товар продаётся со склада. Чем выше оборачиваемость, тем быстрее селлер возвращает деньги в оборот.

Маркетплейс

Онлайн-площадка, на которой продавцы (селлеры) продают товары покупателям, а площадка обеспечивает витрину, оплату, логистику и поддержку.