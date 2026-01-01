FBO и FBS — в чём разница

В чём разница между FBO и FBS?
FBO — товар как будто «уезжает на работу» к маркетплейсу: площадка хранит его, собирает заказы и сама всё развозит. FBS — товар остаётся «дома» у селлера, а маркетплейс выполняет только финальную доставку покупателю.
FBO и FBS — две ключевые схемы сотрудничества с маркетплейсом. Главный водораздел — на ком лежит хранение и сборка заказа. На практике большинство продавцов не выбирает что-то одно: ходовые позиции уходят на FBO ради скорости, а новинки и медленные SKU придерживают на собственном складе по FBS.
Главное отличие FBO от FBS
|Параметр
|FBO
|FBS
|Где хранится товар
|На складе маркетплейса
|У селлера
|Кто собирает заказ
|Маркетплейс
|Селлер сам
|Доставка покупателю
|1–2 дня
|3–7 дней
|Хранение
|Платится за каждый день
|Не платится
|Ранжирование
|Выше в выдаче
|Ниже при равных условиях
|Контроль упаковки
|Нет
|Полный
|Скорость старта продаж
|После приёмки партии (1–3 дня)
|Сразу после публикации
Когда выбирать FBO
- Товар стабильно продаётся, и его оборачиваемость прозрачна и предсказуема.
- Нужны быстрая доставка и более высокие позиции в поисковой выдаче.
- Своего склада и людей под упаковку нет либо это слишком дорого.
- Селлер концентрируется на одной площадке и не дублирует ассортимент.
Когда выбирать FBS
- Запускается новый SKU — отгружать партию на склад вслепую рискованно.
- Товар крупногабаритный, хрупкий или с выраженной сезонностью — хранение на FBO съест маржу.
- Один и тот же ассортимент продаётся сразу на двух и более маркетплейсах.
- Важен фирменный опыт распаковки: вкладыши, подарки, кастомная упаковка.
Можно ли совмещать FBO и FBS
Да, и именно так работает большинство сильных селлеров. Одну и ту же позицию допустимо продавать с обоих складов параллельно: основной запас лежит на FBO и обеспечивает быструю доставку, а на FBS держится страховочный остаток на случай, если на складе маркетплейса закончится товар. Для покупателя карточка просто отображается как доступная, а площадка сама решает, откуда выгоднее отправить.
Как принять решение по конкретному SKU
Посчитайте полную себестоимость единицы товара по каждой схеме. Для FBO в расчёт идут: хранение, умноженное на оборачиваемость в днях, плюс приёмка и логистика. Для FBS: упаковка, оплата людей на сборке и логистика. В большинстве категорий граница рентабельности проходит в районе 30–45 дней оборачиваемости: всё, что продаётся быстрее — выгоднее на FBO, всё, что дольше — на FBS.
Примеры на маркетплейсах
Селлер торгует чехлами для iPhone. Топовые модели (15 Pro, 14) лежат на FBO и уходят за 5–15 дней. Старые модели (8, X) держатся на FBS — спрос редкий, при заказе селлер сам достаёт коробку и собирает отправление.
Производитель садовой мебели работает со своего склада в Подмосковье. Крупногабаритные кресла идут только через FBS: везти их на склад Ozon и платить за хранение экономически не выгодно.
Ошибки селлеров
- 1Пытаться зафиксировать одну схему «раз и навсегда». Рынок и сезонность меняются — выбор стоит пересматривать минимум раз в квартал.
- 2Не закладывать в расчёт стоимость хранения. На бумаге FBO кажется дешевле, но если товар лежит на складе полгода, плата за хранение легко съедает всю экономию на упаковке и сборке.
- 3Дробить остатки между FBO и FBS без аналитики. В итоге оба канала уходят в дефицит одновременно, и продажи теряются на ровном месте.
- 4Использовать FBS как резервный канал, но не следить за SLA. Просрочки по отгрузкам бьют по рейтингу всей карточки, включая её FBO-вариант.
Частые вопросы
Что лучше для новичка — FBO или FBS?
Старт с FBS на 2-3 SKU. Поймёте механику площадки, увидите реальный спрос, посчитаете оборачиваемость. Через 1-2 месяца ходовые позиции переводятся на FBO для масштабирования и приоритета в поиске.
Влияет ли выбор схемы на ранжирование в поиске?
Да. При равных рейтингах и цене FBO-карточка показывается выше FBS-карточки, особенно в Wildberries. Ozon ранжирует более сбалансированно, но FBO с пометкой «Доставка завтра» всё равно имеет преимущество.
Можно ли переключить SKU с FBO на FBS и обратно?
Да, в любой момент. Чтобы перевести с FBO на FBS — заказывается вывоз остатков (2-6 недель). С FBS на FBO — обычная поставка партии. Карточка остаётся той же, меняется только источник остатков.