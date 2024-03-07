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SEO-продвижение сайтов в ТОП поисковых систем

Выведем сайт в топ “Яндекса” и Google с гарантией результата.

  • Топ-10

    гарантируем попадание на первую страницу

  • Лидер

    рейтинга Marketing Tech в номинации SEO

  • 10 лет

    опыт наших специалистов

SEO-оптимизация сайтов

Наше агентство предлагает полный спектр услуг по SEO-продвижению сайтов в Москве и других регионах России.

Мы занимаемся раскруткой сайтов в топ поисковых систем Yandex и Google и обеспечиваем видимость вашего бизнеса в интернете.

В агентстве “Шольчев” вы можете заказать качественное продвижение под ключ по выгодной цене.

Преимущества работы с нами

  • Поднимем сайт в топ-10

    Гарантируем попадание вашего сайта на первую страницу поиска Яндекса и Гугл. Определим четкие сроки для выхода в топ конкретно в вашей нише.

  • Высокочастотные запросы

    Работаем со всем семантическим ядром. Заранее оценим по каким целевым запросам продвигать сайт и как выйти в топ по ВЧ-запросам.

  • Трафик и конверсии

    Анализируем привлеченный трафик и нацеливаемся не только на рост посещений, но и на рост конверсии.

Бесплатный аудит сайта

Оставьте заявку на бесплатный аудит и вы узнаете запросы, по которым ваш сайт может подняться в топ “Яндекса” и Google.

Ключевые аспекты нашей SEO-стратегии

  • Соберём семантику (семантическое ядро, структуру, ссылки и др.).

  • Разработаем стратегию с учетом анализа вашей ниши.

  • Выведем сайт в топ по согласованным запросам.

Раскрутка сайта в топ Яндекса и Google

Продвинем сайт в топ-10 на высокие позиции в поисковиках “Яндекс” и Google, учитывая особенности и требования каждого из них. В топ за 3 месяца!

Стоимость продвижения сайта

  • Лидер ниши

    1
    • Идеальное решение для небольших интернет-магазинов (менее 5 товарных категорий) и сайтов услуг.

    от 50 000 ₽/мес.

  • Лидер отрасли

    2
    • Подходит для магазинов с 10 товарными категориями и более, для сайтов услуг в высококонкурентной тематике.

    от 100 000 ₽/мес.

  • Лидер рынка

    3
    • Решение для гипермаркетов с многотысячным ассортиментом и для крупных сайтов в высококонкурентной нише.

    от 150 000 ₽/мес.

Наши кейсы

DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины

DELONGHI — Бытовая техника и профессиональные кофемашины

Что сделали:

  • Расширили зону продаж
  • Акции
  • Рекламные кампании
  • Контент
  • Минимизация ошибок
  • API-интеграция
  • Отслеживание цен

Результат:

Рост x5 раз за 1 год

Увеличили оборот магазина на “Яндекс.Маркете” с 17 млн до 100 млн за 1 год

  • Настроили более выгодный метод доставки и подключили доставку на всю РФ.
  • Систематично заходили во все акции категории.
  • Настроили рекламу для охвата целевой аудитории с ДРР не более 7%.
  • Регулярно улучшали контент магазина.
  • Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
  • Ежемесячно анализировали ассортимент и рост продаж и регулировали стратегию.
Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽

Berlingo — бренд канцелярских товаров с оборотом более 10 млн ₽

Что сделали:

  • Снизили ДРР до 6%
  • Оптимизировали контент
  • Вышли в топ категорий
  • Обогнали конкурентов
  • Приросли в обороте

Результат:

Оборот на маркетплейсах +30%

Ежеквартальный прирост к оборотам на Wb и OZON +30%

  • Обошли конкурентов в выдаче в категориях канцелярских товаров.
  • Протестировали медийную рекламу в пик сезона.
  • Подключили новые аудитории к рекламным кампаниям, снизив при этом  процент ДРР до 6%.
  • Расширили ассортиментную линейку на маркетплейсах.
"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.

"Абрау-Дюрсо" — безалкогольные вина и напитки.

Что сделали:

  • Расширили ассортимент
  • Новый визуальный контент
  • Запуск рекламных кампаний
  • Лидерство в категории

Результат:

Оборот х2.5 за полгода

Увеличили продажи б\а напитков в 2.5 раза за 6 месяцев

  • Проанализировали рынок поставщиков напитков и тренды.
  • Провели съемки фото и видео контента для карточек товара.
  • Оптимизировали карточки, согласно пользовательскому спросу.
  • Запустили масштабные рекламные кампании, нацеленные на новую аудиторию.
  • Минимизировали тех. ошибки: скрытия карточек, дубли с помощью API.
  • Подключили внешний трафик для усиления интереса к бренду.

Вопросы и ответы по SEO-продвижению сайтов в топ поисковиков

Как заказать SEO-оптимизацию под определённые запросы?

До SEO-оптимизации мы проводим SEO-аудит и определяем семантику — пул запросов, по которым должен продвигаться сайт. После этого мы составляем стратегию и даём рекомендации для релевантных страниц под каждый запрос.

Что эффективнее — SEO в Москве или в регионах России?

Есть различия в стратегиях продвижения в Центральном регионе, Москве или отдалённых регионах России, поэтому сначала мы проводим анализ. Определяем, где и по каким запросам нужна выдача, и после этого строим стратегию для продвижения. Если нужна консультация с нашей стороны, в каком регионе выше спрос и ниже конкуренция на ваши услуги, мы можем сделать такой анализ.

Раскрутка сайта и SEO — одно и то же?

Раскрутка сайта включает в себя SEO-продвижение, но также она предполагает рекламу для сайта и в целом различные способы популяризации сайта в интернете.

Сколько времени занимает SEO-продвижение в топ?

Минимальный срок, за который мы можем гарантировать результат — 3 месяца. За этот период поисковые роботы могут сделать выводы по сайту после того, как в него внесены технические изменения. В среднем чтобы увидеть реальную картину роста в запросах и вывода в топ части из этих запросов, нужно полгода.

Какие сайты нельзя продвинуть по SEO?

Есть определённые движки, которые плохо поддаются SEO-продвижению, а также сайты-одностраничники или сайты с недостаточным количеством страниц. Они имеют низкие шансы, чтобы выйти в топ. Сначала мы проводим SEO-аудит и определяем жизнеспособность веб-ресурса и прогнозируем его продвижение в топ.

Как заказать продвижение сайта

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