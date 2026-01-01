Подход

Аналитика маркетплейса начинается не с графиков, а с вопроса, на каких товарах вы зарабатываете.

Аналитика маркетплейсов в агентстве Шольчев — это разбор продаж, юнит-экономики, рекламы и конкурентов на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете с выводами по каждому SKU. Услуги аналитики маркетплейсов оказываем разово — когда нужно найти причину падения прибыли — и регулярно, с еженедельным отчетом и доступом к дашборду.