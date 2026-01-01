Продажи
Динамика выручки, заказов и выкупа по SKU, причины падений.
Показываем, какие товары масштабировать, где магазин теряет деньги и сколько можно тратить на рекламу без ущерба для прибыли.
Аналитика маркетплейса начинается не с графиков, а с вопроса, на каких товарах вы зарабатываете.
Аналитика маркетплейсов в агентстве Шольчев — это разбор продаж, юнит-экономики, рекламы и конкурентов на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете с выводами по каждому SKU. Услуги аналитики маркетплейсов оказываем разово — когда нужно найти причину падения прибыли — и регулярно, с еженедельным отчетом и доступом к дашборду.
Аналитика маркетплейсов охватывает шесть зон: продажи, юнит-экономику, рекламу, конкурентов, ассортимент и остатки — по каждой вы получаете цифры и список действий.
Динамика выручки, заказов и выкупа по SKU, причины падений.
Прибыль с единицы после всех расходов, список убыточных артикулов.
ДРР и окупаемость по кампаниям и товарам, расходы без заказов.
Цены, позиции, отзывы и рекламная активность лидеров ниши.
Вклад каждого товара в выручку и прибыль: что развивать, что выводить.
Оборачиваемость, риск дефицита и затоваривания, расходы на хранение.
Аналитика отвечает на вопрос «что менять в магазине», а оцифровка — «как автоматизировать учёт, документы и обмен данными с 1С»; для второй задачи есть услуга оцифровка маркетплейсов.
Аналитика продаж на маркетплейсах показывает, какие товары и на каком этапе воронки теряют заказы — от показа в поиске до выкупа.
Аналитика продаж маркетплейса строится по каждому артикулу, а не по магазину в целом: общая выручка может расти, пока отдельные SKU теряют позиции и маржу.
Аналитика товаров на маркетплейсе дополняется аналитикой магазина маркетплейса в целом: доля рекламных заказов, средний чек, сезонность.
Разовый анализ продаж на маркетплейсе охватывает от 3 до 12 месяцев истории, а регулярный анализ продаж маркетплейса обновляется в дашборде каждый день.
Юнит-экономика маркетплейса — это расчёт прибыли, которую приносит одна проданная единица товара после всех расходов площадки, рекламы и налогов.
|Статья
|На единицу
|Доля от цены
|Цена продажи
|2 000 ₽
|100%
|Себестоимость
|− 700 ₽
|35%
|Комиссия площадки (условно 20%)
|− 400 ₽
|20%
|Логистика и хранение
|− 170 ₽
|8,5%
|Реклама (ДРР 10%)
|− 200 ₽
|10%
|Налог (условно 6% от выручки)
|− 120 ₽
|6%
|Возвраты, упаковка, прочее
|− 50 ₽
|2,5%
|Прибыль на единицу
|360 ₽
|маржа 18%
Расчёт юнит-экономики маркетплейса делаем по всему ассортименту, чтобы увидеть артикулы, которые продаются, но не приносят прибыль.
Комиссия зависит от категории и схемы работы (FBW или FBS), стоимость логистики — от склада и доли локальных продаж; отдельно учитываем приёмку и хранение.
Комиссия зависит от категории, цены и схемы (FBO, FBS, realFBS), логистика — от кластера и времени доставки; отдельно учитываем эквайринг и обработку отправлений.
Анализ конкурентов на маркетплейсах показывает, за счёт чего лидеры ниши забирают продажи — цен, позиций, контента или рекламы.
Ценовой коридор ниши и участие в акциях.
Где стоят конкуренты по вашим ключевым запросам.
На что жалуются покупатели конкурентов — готовый список улучшений для вашего товара.
Фото, инфографика, rich-контент, видео.
В каких зонах показываются и насколько агрессивно ставят ставки.
На выходе — сравнительная таблица по 5–7 основным конкурентам и список действий: где скорректировать цену, что добавить в карточку, по каким запросам заходить в рекламу.
Анализ конкурентов маркетплейса делаем по каждой площадке отдельно: анализ конкурентов Ozon и анализ конкурентов Wildberries дают разную картину, потому что у площадок разная аудитория и алгоритмы выдачи.
Исследование конкурентов Wildberries дополняем оценкой их продаж по данным сервисов — такая аналитика конкурентов Wildberries показывает объём ниши.
Аналитика рекламы на маркетплейсах показывает, какие кампании и товары окупают рекламный бюджет, а какие тратят его без заказов.
Считаем по каждой кампании и SKU: средний ДРР магазина скрывает артикулы, которые расходуют бюджет впустую.
Аналитика рекламы маркетплейса связывает расходы из кабинета с юнит-экономикой — видно, при каком ДРР конкретный товар ещё прибылен.
Аналитика продвижения маркетплейса включает и органику: сравниваем долю рекламных и органических заказов, чтобы понять, растёт ли товар сам или держится только на рекламе.
Настройкой и ведением кампаний занимается отдельная команда: реклама на Wildberries и реклама на Ozon.
По итогам аналитики каждый товар получает решение: масштабировать, оптимизировать или выводить из ассортимента.
ABC-анализ маркетплейса делит ассортимент на три группы по вкладу в результат: A — товары, которые дают около 80% выручки, B — около 15%, C — оставшиеся 5%. ABC-анализ товаров маркетплейса проводим по двум осям — выручке и прибыли, — потому что лидер по обороту может оказаться убыточным.
A
около 80% выручки
B
около 15%
C
оставшиеся 5%
|Ситуация
|Решение
|Группа A, прибыль высокая
|Масштабировать: остатки, рекламный бюджет, расширение линейки
|Группа A, прибыль низкая или отрицательная
|Пересмотреть цену, логистику и ДРР; снижать рекламу до выхода в плюс
|Группа B
|Дорабатывать карточку и рекламу точечно, следить за динамикой
|Группа C, прибыль положительная
|Держать без рекламы, не наращивать остатки
|Группа C, убыток
|Распродать остатки и вывести из ассортимента
Аналитику строим под правила каждой площадки: у Ozon, Wildberries, Яндекс Маркета, Авито и Мегамаркета разные комиссии, отчеты и логика выдачи.
Смотрим воронку от показа до заказа, окупаемость оплаты за клик и за заказ, влияние индекса цен и времени доставки на продажи.
Разбираем воронку, выкуп по регионам, влияние локализации на стоимость логистики, ДРР по кампаниям с единой и ручной ставкой.
Анализируем продажи по моделям FBY и FBS, участие в акциях и окупаемость буста продаж.
Оцениваем выручку, комиссии и отдачу от бонусных механик площадки.
Смотрим путь от просмотра объявления до контакта и заказа через Авито Доставку, считаем стоимость одного контакта и окупаемость платного продвижения и тариф.
Если вы продаёте на нескольких площадках, сводим данные в один дашборд: видно, где товар выгоднее продавать и куда направлять остатки.
Обсуждаем цели, площадки, ассортимент и то, что сейчас мешает расти: падают продажи, растет ДРР, непонятно, какие товары приносят прибыль.
Подключаемся к личным кабинетам по API, собираем данные о продажах, рекламе, остатках и комиссиях. Нужны себестоимость товаров и система налогообложения.
Считаем юнит-экономику по каждому артикулу, разбираем воронку, рекламные кампании и остатки. Находим товары, которые продаются в минус, и кампании, которые тратят бюджет без отдачи.
Сводим данные всех площадок в один дашборд с автообновлением. В нём видны выручка, прибыль, ДРР и остатки по каждому товару.
Передаем выводы и список действий по приоритету: что поменять в ценах, рекламе, ассортименте и поставках и какой результат это даст.
Каждую неделю обновляем отчеты, следим за изменениями и проверяем, как работают внедренные решения. Раз в месяц подводим итоги и корректируем план.
Аналитику заказывают в двух форматах: разовый анализ магазина и регулярная аналитика с еженедельным отчетом.
от 100 000 ₽
от 120 000 ₽/мес
от 150 000 ₽/мес
В кейсах показываем, какие решения дала аналитика и как изменились продажи и маржа.
Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.
Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.
Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.
Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.
Юнит-экономика — это прибыль с одной проданной единицы товара. Чтобы ее посчитать, из цены продажи вычитают себестоимость, комиссию площадки, логистику, хранение, рекламу на единицу, налог и прочие расходы. Если результат отрицательный, каждая новая продажа уменьшает прибыль магазина, даже когда общая выручка растет.
Нужен доступ к кабинету продавца с правами на чтение и API-ключи к кабинету. Также нужны данные, которых нет у площадки: себестоимость по SKU, налоговый режим, расходы на упаковку и фулфилмент. Доступ вы можете отозвать в любой момент, NDA подписываем до начала работ.
Разовый анализ магазина занимает от 7 до 10 рабочих дней. Срок зависит от числа SKU, количества площадок и полноты данных о себестоимости. После анализа проводим встречу, на которой разбираем выводы и дорожную карту: какие товары масштабировать, какие выводить и где снизить рекламные расходы.
Продажи, остатки и рекламу стоит смотреть ежедневно, юнит-экономику и ДРР — еженедельно, ассортимент и конкурентов — раз в месяц и перед сезоном. Небольшому магазину разового анализа хватает на квартал. Для крупного ассортимента нужна регулярная аналитика: комиссии и ставки меняются быстрее, чем устаревают выводы.
Сервисы аналитики дают данные: продажи конкурентов, позиции, отчёты из кабинета. Аналитик превращает данные в решения: сводит их с себестоимостью и рекламой, находит убыточные SKU и объясняет, что делать. Мы тоже пользуемся сервисами, но результат нашей работы — не выгрузка, а список действий с расчётом эффекта в рублях.
Да, анализируем Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, Авито и Мегамаркет одновременно и сводим данные в единый дашборд. Так видно, на какой площадке товар выгоднее продавать с учетом комиссий и логистики, где выше ДРР и куда перераспределить остатки. Стоимость зависит от числа площадок и SKU.
Оставьте заявку: в течение рабочего дня свяжемся, уточним площадки и число SKU и расскажем, какие данные понадобятся для анализа.