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Аналитика

Аналитика маркетплейсов

Показываем, какие товары масштабировать, где магазин теряет деньги и сколько можно тратить на рекламу без ущерба для прибыли.

300+магазинов на сопровождении
100+рекламных кампаний в каждом кабинете
+6,5 п.п.маржинальности за 2 месяца: средний прирост по клиентам
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Лупа над стопкой коробок с товарами, одна коробка подсвечена монетой — поиск товаров, которые приносят прибыль
Подход

Аналитика маркетплейса начинается не с графиков, а с вопроса, на каких товарах вы зарабатываете.

Аналитика маркетплейсов в агентстве Шольчев — это разбор продаж, юнит-экономики, рекламы и конкурентов на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете с выводами по каждому SKU. Услуги аналитики маркетплейсов оказываем разово — когда нужно найти причину падения прибыли — и регулярно, с еженедельным отчетом и доступом к дашборду.

Что входит

Что входит в аналитику маркетплейсов

Аналитика маркетплейсов охватывает шесть зон: продажи, юнит-экономику, рекламу, конкурентов, ассортимент и остатки — по каждой вы получаете цифры и список действий.

Продажи

Динамика выручки, заказов и выкупа по SKU, причины падений.

Юнит-экономика по SKU

Прибыль с единицы после всех расходов, список убыточных артикулов.

Реклама

ДРР и окупаемость по кампаниям и товарам, расходы без заказов.

Конкуренты

Цены, позиции, отзывы и рекламная активность лидеров ниши.

Ассортимент (ABC)

Вклад каждого товара в выручку и прибыль: что развивать, что выводить.

Остатки

Оборачиваемость, риск дефицита и затоваривания, расходы на хранение.

Аналитика отвечает на вопрос «что менять в магазине», а оцифровка — «как автоматизировать учёт, документы и обмен данными с 1С»; для второй задачи есть услуга оцифровка маркетплейсов.

Продажи

Аналитика продаж на маркетплейсах

Аналитика продаж на маркетплейсах показывает, какие товары и на каком этапе воронки теряют заказы — от показа в поиске до выкупа.

Воронка, в которую падают коробки с товарами, а снизу выходят монеты — путь от показа до выкупа

Аналитика продаж маркетплейса строится по каждому артикулу, а не по магазину в целом: общая выручка может расти, пока отдельные SKU теряют позиции и маржу.

Аналитика товаров на маркетплейсе дополняется аналитикой магазина маркетплейса в целом: доля рекламных заказов, средний чек, сезонность.

Разовый анализ продаж на маркетплейсе охватывает от 3 до 12 месяцев истории, а регулярный анализ продаж маркетплейса обновляется в дашборде каждый день.

Какие метрики смотрим
МетрикаЧто показываетКак часто смотрим
Выручка и заказыСпрос, влияние цены и акцийЕжедневно
Выкуп и возвратыДоля заказов, дошедших до покупателя, причины отказовЕженедельно
CTRНасколько карточка привлекает в выдачеЕженедельно
Конверсия в корзину и заказКак работают фото, цена, отзывыЕженедельно
Позиции по запросамВидимость товара в поискеЕжедневно
Юнит-экономика

Юнит-экономика маркетплейса

Определение

Юнит-экономика маркетплейса — это расчёт прибыли, которую приносит одна проданная единица товара после всех расходов площадки, рекламы и налогов.

Прибыль на единицу=цена продажисебестоимостькомиссиялогистика и хранениереклама на единицуналогпрочие расходы
Пример расчёта. Цифры условные
СтатьяНа единицуДоля от цены
Цена продажи2 000 ₽100%
Себестоимость− 700 ₽35%
Комиссия площадки (условно 20%)− 400 ₽20%
Логистика и хранение− 170 ₽8,5%
Реклама (ДРР 10%)− 200 ₽10%
Налог (условно 6% от выручки)− 120 ₽6%
Возвраты, упаковка, прочее− 50 ₽2,5%
Прибыль на единицу360 ₽маржа 18%

Расчёт юнит-экономики маркетплейса делаем по всему ассортименту, чтобы увидеть артикулы, которые продаются, но не приносят прибыль.

Wildberries

Юнит-экономика Wildberries

Комиссия зависит от категории и схемы работы (FBW или FBS), стоимость логистики — от склада и доли локальных продаж; отдельно учитываем приёмку и хранение.

Ozon

Юнит-экономика Ozon

Комиссия зависит от категории, цены и схемы (FBO, FBS, realFBS), логистика — от кластера и времени доставки; отдельно учитываем эквайринг и обработку отправлений.

Конкуренты

Анализ конкурентов

Анализ конкурентов на маркетплейсах показывает, за счёт чего лидеры ниши забирают продажи — цен, позиций, контента или рекламы.

Цены и скидки

Ценовой коридор ниши и участие в акциях.

Позиции

Где стоят конкуренты по вашим ключевым запросам.

Отзывы и рейтинг

На что жалуются покупатели конкурентов — готовый список улучшений для вашего товара.

Контент карточек

Фото, инфографика, rich-контент, видео.

Рекламная активность

В каких зонах показываются и насколько агрессивно ставят ставки.

На выходе — сравнительная таблица по 5–7 основным конкурентам и список действий: где скорректировать цену, что добавить в карточку, по каким запросам заходить в рекламу.

Весы с двумя коробками товаров на чашах — сравнение своего товара с конкурентами
По площадкам

Анализ конкурентов маркетплейса делаем по каждой площадке отдельно: анализ конкурентов Ozon и анализ конкурентов Wildberries дают разную картину, потому что у площадок разная аудитория и алгоритмы выдачи.

Исследование конкурентов Wildberries дополняем оценкой их продаж по данным сервисов — такая аналитика конкурентов Wildberries показывает объём ниши.

Реклама

Аналитика рекламы

Аналитика рекламы на маркетплейсах показывает, какие кампании и товары окупают рекламный бюджет, а какие тратят его без заказов.

ДРР и окупаемость по кампаниям и SKU

Считаем по каждой кампании и SKU: средний ДРР магазина скрывает артикулы, которые расходуют бюджет впустую.

Реклама и юнит-экономика

Аналитика рекламы маркетплейса связывает расходы из кабинета с юнит-экономикой — видно, при каком ДРР конкретный товар ещё прибылен.

Реклама и органика

Аналитика продвижения маркетплейса включает и органику: сравниваем долю рекламных и органических заказов, чтобы понять, растёт ли товар сам или держится только на рекламе.

Настройкой и ведением кампаний занимается отдельная команда: реклама на Wildberries и реклама на Ozon.

Решения

Какие решения принимаем по итогам

По итогам аналитики каждый товар получает решение: масштабировать, оптимизировать или выводить из ассортимента.

ABC-анализ маркетплейса делит ассортимент на три группы по вкладу в результат: A — товары, которые дают около 80% выручки, B — около 15%, C — оставшиеся 5%. ABC-анализ товаров маркетплейса проводим по двум осям — выручке и прибыли, — потому что лидер по обороту может оказаться убыточным.

A

около 80% выручки

B

около 15%

C

оставшиеся 5%

СитуацияРешение
Группа A, прибыль высокаяМасштабировать: остатки, рекламный бюджет, расширение линейки
Группа A, прибыль низкая или отрицательнаяПересмотреть цену, логистику и ДРР; снижать рекламу до выхода в плюс
Группа BДорабатывать карточку и рекламу точечно, следить за динамикой
Группа C, прибыль положительнаяДержать без рекламы, не наращивать остатки
Группа C, убытокРаспродать остатки и вывести из ассортимента
Площадки

Аналитика по площадкам

Аналитику строим под правила каждой площадки: у Ozon, Wildberries, Яндекс Маркета, Авито и Мегамаркета разные комиссии, отчеты и логика выдачи.

Ozon

Смотрим воронку от показа до заказа, окупаемость оплаты за клик и за заказ, влияние индекса цен и времени доставки на продажи.

Wildberries

Разбираем воронку, выкуп по регионам, влияние локализации на стоимость логистики, ДРР по кампаниям с единой и ручной ставкой.

Яндекс Маркет

Анализируем продажи по моделям FBY и FBS, участие в акциях и окупаемость буста продаж.

Мегамаркет

Оцениваем выручку, комиссии и отдачу от бонусных механик площадки.

Авито

Смотрим путь от просмотра объявления до контакта и заказа через Авито Доставку, считаем стоимость одного контакта и окупаемость платного продвижения и тариф.

Круговая диаграмма в центре, к которой тянутся трубки от трёх коробок с товарами — данные нескольких площадок в одном дашборде
Один дашборд

Если вы продаёте на нескольких площадках, сводим данные в один дашборд: видно, где товар выгоднее продавать и куда направлять остатки.

Процесс

Этапы работ

01

Знакомство и бриф

  • 1 рабочий день

Обсуждаем цели, площадки, ассортимент и то, что сейчас мешает расти: падают продажи, растет ДРР, непонятно, какие товары приносят прибыль.

02

Доступы и сбор данных

  • 2 рабочих дня

Подключаемся к личным кабинетам по API, собираем данные о продажах, рекламе, остатках и комиссиях. Нужны себестоимость товаров и система налогообложения.

03

Аудит

  • 2–3 рабочих дня

Считаем юнит-экономику по каждому артикулу, разбираем воронку, рекламные кампании и остатки. Находим товары, которые продаются в минус, и кампании, которые тратят бюджет без отдачи.

04

Дашборд

  • 2–3 рабочих дня

Сводим данные всех площадок в один дашборд с автообновлением. В нём видны выручка, прибыль, ДРР и остатки по каждому товару.

05

Отчет и рекомендации

  • 3–4 рабочих дня

Передаем выводы и список действий по приоритету: что поменять в ценах, рекламе, ассортименте и поставках и какой результат это даст.

06

Сопровождение

Каждую неделю обновляем отчеты, следим за изменениями и проверяем, как работают внедренные решения. Раз в месяц подводим итоги и корректируем план.

Стоимость

Форматы и стоимость

Аналитику заказывают в двух форматах: разовый анализ магазина и регулярная аналитика с еженедельным отчетом.

Разово

Разовый анализ

  • Ozon
  • Wildberries
  • Яндекс Маркет

от 100 000 ₽

  • Срок — 7–10 рабочих дней
  • Продажи, юнит-экономика по SKU
  • Реклама, конкуренты, ABC
  • Отчёт и дорожная карта
Ежемесячно

Регулярная аналитика

  • Ozon
  • Wildberries
  • Яндекс Маркет

от 120 000 ₽/мес

  • От 1 месяца
  • BI-дашборд с ежедневным обновлением
  • Еженедельный P&L-отчёт
  • Ежемесячный разбор
В команде

В составе комплексного ведения

от 150 000 ₽/мес

  • Аналитик в команде проекта
  • Дашборд и отчёты включены

Аудит маркетплейсов проверяет кабинет на ошибки перед стартом работ, а аналитика — это работа с цифрами для управленческих решений. Если нужна команда, которая сама внедрит выводы, смотрите ведение маркетплейсов.

Кейсы клиентов

Кейсы

В кейсах показываем, какие решения дала аналитика и как изменились продажи и маржа.

x5
DeLonghiИтальянская премиум-техника · Яндекс.Маркет
Оборот за год20 млн → 100 млн ₽ / мес
Я.МАРКЕТокт 2022 — ноя 2023

В 5 раз увеличили продажи DeLonghi на Яндекс.Маркете

Цель была ×3 за год — достигли на 8-м месяце, за 12 месяцев оборот вырос в 5,5 раз без изменения цен и ассортимента. FBY-модель, буст продаж, баннеры в экосистеме Яндекса.

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VC.ru · 5,7K просмотров

x6
ГаммаМатериалы для творчества · 125 лет бренду · Ozon + WB
Оборот за 5 месяцевПрогноз 4 млн → факт 25 млн ₽
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

В 6 раз увеличили оборот Гамма на Ozon и Wildberries

Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.

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VC.ru · 850 просмотров

x4
RedmondМеждународный бренд техники · 30 стран · Яндекс.Маркет
Продаж за годДРР: 10%+ → 3,5% за 3 мес
Я.МАРКЕТ1 год сотрудничества

В 4 раза подняли продажи Redmond на Яндекс.Маркете

Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.

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VC.ru · 1,3K просмотров

+93%
Абрау-ДюрсоБезалкогольные напитки · топ-5 FMCG · Ozon + WB
Продаж за 6 месяцев2000 бутылок в день на WB
OZONWILDBERRIESавг 2023 — янв 2024

Увеличили продажи Абрау-Дюрсо на Ozon и Wildberries на 93%

Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.

Читать на VC

VC.ru · 985 просмотров

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Вопросы

Вопросы об аналитике маркетплейсов

Юнит-экономика — это прибыль с одной проданной единицы товара. Чтобы ее посчитать, из цены продажи вычитают себестоимость, комиссию площадки, логистику, хранение, рекламу на единицу, налог и прочие расходы. Если результат отрицательный, каждая новая продажа уменьшает прибыль магазина, даже когда общая выручка растет.

Нужен доступ к кабинету продавца с правами на чтение и API-ключи к кабинету. Также нужны данные, которых нет у площадки: себестоимость по SKU, налоговый режим, расходы на упаковку и фулфилмент. Доступ вы можете отозвать в любой момент, NDA подписываем до начала работ.

Разовый анализ магазина занимает от 7 до 10 рабочих дней. Срок зависит от числа SKU, количества площадок и полноты данных о себестоимости. После анализа проводим встречу, на которой разбираем выводы и дорожную карту: какие товары масштабировать, какие выводить и где снизить рекламные расходы.

Продажи, остатки и рекламу стоит смотреть ежедневно, юнит-экономику и ДРР — еженедельно, ассортимент и конкурентов — раз в месяц и перед сезоном. Небольшому магазину разового анализа хватает на квартал. Для крупного ассортимента нужна регулярная аналитика: комиссии и ставки меняются быстрее, чем устаревают выводы.

Сервисы аналитики дают данные: продажи конкурентов, позиции, отчёты из кабинета. Аналитик превращает данные в решения: сводит их с себестоимостью и рекламой, находит убыточные SKU и объясняет, что делать. Мы тоже пользуемся сервисами, но результат нашей работы — не выгрузка, а список действий с расчётом эффекта в рублях.

Да, анализируем Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, Авито и Мегамаркет одновременно и сводим данные в единый дашборд. Так видно, на какой площадке товар выгоднее продавать с учетом комиссий и логистики, где выше ДРР и куда перераспределить остатки. Стоимость зависит от числа площадок и SKU.

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