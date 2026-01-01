Доля упоминаний бренда
Процент промптов из списка, на которые система называет компанию
AI-поиск — это поиск, в котором вместо списка ссылок пользователь получает готовый ответ, собранный нейросетью из нескольких источников. Такой ответ называют генеративным: система сама пересказывает найденное и ставит ссылки на сайты, из которых взяла факты.
Отличие от обычной выдачи в том, что место в ответе ограничено несколькими источниками, а пользователь часто получает суть и не переходит на сайт. Поэтому продвижение сайта в нейропоиске решает другую задачу, чем классическое SEO: важно не только стоять высоко, но и быть страницей, из которой система возьмет факт и сошлется на нее.
Работаем с четырьмя системами, которыми пользуется аудитория наших клиентов; у каждой свой источник данных.
|Система
|Откуда берет данные
|Что важно для сайта
|Подробнее
|Нейроответы Яндекса и Алиса
|Результаты выдачи Яндекса
|Позиции в Яндексе, качество по критериям Яндекса, Яндекс Бизнес
|нейроответы Яндекса и Алиса
|ChatGPT Search
|Знания модели и поиск в интернете в реальном времени
|Доступ бота OAI-SearchBot, внешние упоминания
|ChatGPT Search
|Google AI Overviews
|Индекс Google
|Страница проиндексирована и может показываться со сниппетом
|Google AI Overviews
В работу входят шесть направлений: от технической доступности до мониторинга упоминаний.
Проверяем индексацию, доступ поисковых и AI-краулеров в robots.txt, скорость загрузки и то, открывается ли контент без JavaScript. Если краулер не видит страницу, она не попадет в ответ, как бы хорошо ни была написана.
Перестраиваем страницы по принципу answer-first: прямой ответ в начале раздела, дальше детали, таблицы и FAQ. Такие фрагменты системам проще извлечь и процитировать.
Сущность — это то, как система понимает компанию: название, услуги, адреса, специалисты. Описываем их одинаково на всех страницах и размечаем через Organization, Service, FAQPage, Product.
Добавляем авторов с опытом, ссылки на источники, даты обновления. Нейросети охотнее опираются на материалы, у которых видно, кто и когда их проверил.
Справочники, отзывы, рейтинги, публикации в отраслевых СМИ. Чем чаще одни и те же факты о компании подтверждаются на разных площадках, тем увереннее система их использует.
Раз в месяц повторяем проверку по одному и тому же набору вопросов и сравниваем результат.
Работа идет по шести этапам, и первый из них — аудит текущей видимости.
Проверяем сайт и ответы систем; можно начать с отдельного аудита видимости в нейросетях.
Вопросы, которые задают ваши клиенты.
Техника, разметка, структура страниц.
Новые и переработанные материалы под вопросы клиентов.
Публикации, справочники, отзывы.
Результат считаем по четырем метрикам; каждую можно проверить.
Процент промптов из списка, на которые система называет компанию
Сколько раз страницы сайта стоят среди источников
Отдельный сегмент в Метрике и GA4 по источникам chatgpt.com, perplexity.ai и другим
Рост поиска по названию компании в Вордстате и Search Console
Классическое SEO борется за место страницы в выдаче, работа с AI-поиском — за то, чтобы система назвала бренд и сослалась на сайт.
Работаем в двух форматах: разовая оптимизация и ежемесячное сопровождение.
Аудит, доработка сайта и разметки, рекомендации по контенту
от 90 000 ₽разово
Контент, упоминания бренда, мониторинг и отчет
от 90 000 ₽в месяц
За 3 месяца средняя упоминаемость бренда в ответах нейросетей выросла с 5,5% до 17,5%, а брендовый спрос в Яндекс Вордстате — на 31,5%. Упоминаемость в Алисе достигла 30%.
Карточки с 50-х позиций вывели в первые строчки, CTR вырос в 2 раза, +60% просмотров от QR-подарка на упаковке, +35% охватов от SEO-оптимизации.
Ноябрь 2023 к ноябрю 2022 — рост +400%. Снизили ДРР с 10%+ до 3,5% за 3 месяца, исправили 30% карточек с техническими ошибками, масштабировали FBY-модель на регионы.
Карточки с 30–50 позиций подняли до 10 места. Новый rich-контент, SEO-оптимизация, ABC-анализ ассортимента, расчёт юнит-экономики для участия в акциях.
Первые изменения в ответах обычно видны через 2–3 месяца: системам нужно переобойти страницы и учесть новые упоминания бренда.
Нет. Ответ формирует нейросеть, и он меняется. Мы повышаем вероятность упоминания и показываем динамику по одному и тому же набору вопросов.
Переделывать с нуля обычно не нужно. Чаще дорабатываем техническую часть, структуру ключевых страниц, разметку и добавляем блоки вопросов.
Здесь мы работаем с сайтом и брендом целиком: техника, разметка, внешние упоминания, мониторинг. Подготовка самих текстов — отдельная услуга: оптимизация текстов под нейросети.
Да. Проверяем доступ ее краулера к сайту, включаем Perplexity в набор систем для мониторинга и учитываем переходы с perplexity.ai в аналитике.
В Метрике и GA4 настраиваем сегмент по источникам chatgpt.com, perplexity.ai и другим. Переходы из нейроответов Яндекса смотрим в отчетах Вебмастера.
Пришлите адрес сайта и пару вопросов, которые обычно задают ваши клиенты, — проверим, что отвечают нейросети, и предложим план.