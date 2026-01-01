AI-поиск — это поиск, в котором вместо списка ссылок пользователь получает готовый ответ, собранный нейросетью из нескольких источников. Такой ответ называют генеративным: система сама пересказывает найденное и ставит ссылки на сайты, из которых взяла факты.

Отличие от обычной выдачи в том, что место в ответе ограничено несколькими источниками, а пользователь часто получает суть и не переходит на сайт. Поэтому продвижение сайта в нейропоиске решает другую задачу, чем классическое SEO: важно не только стоять высоко, но и быть страницей, из которой система возьмет факт и сошлется на нее.