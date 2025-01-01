К сожалению, так бывает в любой сфере услуг. Поэтому рекомендуем перед началом работы с агентством или подрядчиком, ответить на следующие вопросы: предоставили ли вам стратегию работы и план задач перед стартом работ? внесли ли в договор весь список работ, который вы согласовали с менеджером? на основании чего, менеджер пообещал вам рост оборотов и продаж? Какие конкретно цели работы были согласованы с менеджером? есть ли у вас телефон руководителя вашего менеджера или контакты собственника агентства? как именно и как часто вы договорились отслеживать результаты работы агентства? понимает ли менеджер ваш бизнес, особенности товара, портрет вашей целевой аудитории? работал ли этот подрядчик с похожими задачами и какие результаты получал? если по ряду вопросов вы сомневаетесь или не получили четкий ответ, мы не рекомендуем доверять ваш бизнес этому агентству.