Работа на Ozon требует регулярного анализа всех процессов – от качества карточек товаров до эффективности рекламных кампаний. Аудит на Ozon помогает выявить проблемные зоны, найти возможности для роста и оптимизировать вашу работу на платформе. Мы не ограничиваемся поверхностными рекомендациями – наша команда анализирует каждый аспект вашего бизнеса на Ozon, чтобы предложить полезные решения.
Аудит Озон
Увеличим ваши продажи на Озон в 3 раза и более
Что входит в аудит на Озон?
В аудите на Ozon каждая деталь имеет значение. Если карточки товаров недоработаны, логистика не отлажена, а реклама тратит бюджет впустую — мы найдем и устраним эти проблемы. Специалисты агентства Шольчев углубляются в каждый аспект, чтобы «выжать» максимум из вашей работы на платформе.
Анализ карточек товаров
Мы проверяем, насколько ваши карточки товаров соответствуют требованиям Ozon и поисковым запросам покупателей:
- Анализ заголовков – совпадают ли они с популярными ключевыми словами и привлекают ли внимание.
- Описание товаров – написаны ли они понятно, соответствуют ли они запросам аудитории, содержат ли УТП (уникальные торговые предложения).
- Качество изображений – соответствуют ли они стандартам платформы, помогают ли визуально выделить товар.
Наличие ошибок – опечатки, неправильные данные, отсутствие обязательных характеристик, которые могут привести к штрафам или низким показателям продаж.
Оценка ценовой политики
Проверяем, как ваши цены соотносятся с конкурентами. Не только смотрим, занижены они или завышены, но и предлагаем стратегии для участия в акциях, настройке скидок или запуске программ лояльности.
Диагностика логистики
Анализируем, какие схемы доставки вы используете (FBO или FBS), проверяем скорость выполнения заказов и процент отказов. Если возникают проблемы с логистикой, предлагаем решения: переход на склад Ozon, оптимизация упаковки, улучшение работы со службой доставки.
Эффективность рекламных кампаний
Оцениваем, насколько ваши рекламные кампании на Ozon приносят результат. Это включает:
- Проверку целевой аудитории и настроек кампаний.
- Анализ конверсий: как реклама влияет на продажи.
- Оптимизацию расходов: какие каналы приносят прибыль, а какие «съедают» бюджет без результата.
Отзывы и рейтинг
Эксперты анализируют ваши отзывы и рейтинг товаров. Проверяем, как вы реагируете на негативные комментарии, и предлагаем тактики улучшения обратной связи с покупателями. Плохие отзывы не только снижают продажи, но и могут приводить к штрафам от Озон.
Зачем нужен профессиональный аудит?
Без регулярного аудита продавцы часто сталкиваются с проблемами: низкая видимость товаров в поиске, блокировки из-за несоответствия стандартам, низкий рейтинг или высокий процент возвратов. Аудит позволяет не просто выявить ошибки, но и устранить их до того, как они начнут влиять на ваш доход.
Преимущества нашего аудита:
● Детализированный отчет с рекомендациями по каждому аспекту.
● Практические инструкции по устранению ошибок.
● Анализ конкурентов для определения ваших сильных и слабых сторон.
● Поддержка на всех этапах внедрения улучшений.
Закажите аудит на Ozon, чтобы получить четкий план действий для увеличения продаж и улучшения ваших позиций на платформе. Мы работаем на результат, чтобы вы могли сосредоточиться на своем бизнесе.
300+
магазинов на сопровождении
50000 SKU
среднее кол-во ассортимента у наших клиентов
6%
средний ДРР магазинов
+30%
прирост оборота на 2 месяце работы с нами
Часто задаваемые вопросы
Смогу ли я конкурировать с гипермаркетами у которых миллионный ассортимент?
В 2023 году статистика указывает на то, что покупатели приходят на маркетплейсы за товаром и делают выбор оценивая сам товар и условия его продажи, а не известность магазина, который его поставляет. У вас может быть небольшой ассортимент, но при этом привлекательная цена, привлекательный контент, бонусы за покупку и большое число живых, позитивных отзывов. В этом случае ваш товар будут покупать с большей вероятностью, чем аналогичный товар у крупного поставщика. Мы помогаем даже небольшим магазинам сделать их предложения максимально привлекательными для покупателей.
Зачем делать инфографику для карточек товаров? Это правда важно?
Инфографика - это не просто дизайн картинок для карточки. Инфографика - это способ передать основные преимущества продукта и зацепить внимание клиента за те 3-4 секунды, пока его взгляд сосредоточен на нашей карточке. Мы разрабатываем дизайн главного изображения в карточке с учетом того, что вашему покупателю важно увидеть в момент поиска товара на витрине. Дополнительные фотографии товара в карточке уже нацелены на то, чтобы попасть в ожидания покупателя от товара и донести до него ваши преимущества. Мы получали результаты, когда количество заказов увеличивалось до 4-х раз только из-за внедрения продуманного дизайна в фотографии товара.
Зачем нужно SEO для карточек товаров?
SEO-оптимизация карточек - бесплатный способ вывести товар в топ каталога. Крайне важно понимать как именно ваши покупатели ищут товар на маркетплейсе. Например, один и тот же товар могут искать по запросам: “стул для рыбалки”, “кресло раскладывающееся”, “походный стул”, “кресло для кемпинга” и тд. Наша задача - понять как именно называют ваш товар покупатели и оптимизировать карточку с учетом этих слов. Ведь если в вашем товаре не прописано “стул для рыбалки”, а покупатели ищут товар именно так, то они просто не увидят ваш товар, и будут рассматривать предложения конкурентов.
Что такое стратегия продвижения?
Стратегия продвижения - это карта пути, которую мы выстраиваем на старте работ с клиентом. Для начала мы анализируем текущие продажи и ассортимент магазина и сравниваем с показателями конкурентов, покупательским спросом, количестве игроков на рынке. Далее мы фиксируем с магазином сумму оборота к которой сможем прийти за 3-6 месяцев работы. Когда у нас есть четкая цель, мы выстраиваем дорожную карту задач и инструментов на каждую неделю работы. По итогу, у клиента есть четкий план работы: к чему мы идем. какие ресурсы, задачи и сроки у нас есть, чтобы достигнуть этой цели.
Сколько товарных категорий можем продвигать?
Есть магазины, которые работают с десятками категорий одновременно. Некоторые предпочитают работу с 2-3 категориями и небольшим ассортиментом. На старте мы оцениваем спрос, конкуренцию и ваш ассортимент в каждой из категорий и даем свое заключение по приоритетности. Например, кому-то мы можем посоветовать сфокусироваться только на части категорий, а другому магазину мы рекомендуем работать сразу по всем направлениям. Все зависит от того, насколько конкурентны вы со своим товаром, и на сколько выражен спрос на ваш товар.
Я уже работал с агентством, мне пообещали результаты, но их не было.
К сожалению, так бывает в любой сфере услуг. Поэтому рекомендуем перед началом работы с агентством или подрядчиком, ответить на следующие вопросы: предоставили ли вам стратегию работы и план задач перед стартом работ? внесли ли в договор весь список работ, который вы согласовали с менеджером? на основании чего, менеджер пообещал вам рост оборотов и продаж? Какие конкретно цели работы были согласованы с менеджером? есть ли у вас телефон руководителя вашего менеджера или контакты собственника агентства? как именно и как часто вы договорились отслеживать результаты работы агентства? понимает ли менеджер ваш бизнес, особенности товара, портрет вашей целевой аудитории? работал ли этот подрядчик с похожими задачами и какие результаты получал? если по ряду вопросов вы сомневаетесь или не получили четкий ответ, мы не рекомендуем доверять ваш бизнес этому агентству.
Как вывести товары в топ?
У каждого маркетплейса свои алгоритмы ранжирования и формулы, по которым площадка определяет перспективные товары. мы работаем со всеми факторами ранжирования товара, прорабатывая каждый из них и отслеживая рост позиций товара и корреляцию с ростом числа заказов. SEO-оптимизация, качество контента, число отзывов, число заказов товаров, а также точечное подключение рекламных инструментов, приносят нам измеримые результаты в виде роста позиции товара в каталоге и роста оборота по этим товарам.
Отзывы клиентов
Пришли с задачей по магазину. Порадовало то, что на встречу приходит директор агентства. И то, что оперируют показателем чистой прибыли, а не просто маркетинговыми бюджетами. Нам в целом без разницы какой у нас CTR, если не растет чистая прибыль. и здесь мы нашли понимание с собственником агентства)
Все работы по продвижению сайта доверили Шольчеву. За полгода мы выросли в трафике почти на 50%. Сложностей в работе не заметили. Адекватные специалисты в целом.
Мы обращались за креативными решениям, так как все классические инструменты мы испробовали сами за последние 5 лет.
Сейчас запускаем спец проект на Яндексе, ведем трафик на карточки. Менеджеры адекватные
Ранее работали с другими агентствами, но не получали результатов. В “Шольчев” увидели, что у агентства собственные разработки по обработке данных, и они могут формулировать реальные прогнозы за цифрах
Нам было важно найти команду, которая не просто заводит карточки, но может дать решения по развитию бренда. В ШОЛЬЧЕВ заказываем и продвижение на Озон и рост узнаваемости бренда через блогеров и контент.
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